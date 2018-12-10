Скандал на Кубке Либертадорес: фанаты ранили полицейских

Курсы валют$ 66.35 (-0.025) 75.80 (+0.234)
Москва: 0°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Россия / Премьер-Лига
14:00
Динамо МУрал
4:0
закончен
16:30
КраснодарУфа
1:1
закончен
19:00
ЗенитРубин
1:2
закончен
Италия / Серия А
14:30
СассуолоФиорентина
3:3
закончен
17:00
ЭмполиБолонья
2:1
закончен
17:00
ПармаКьево
1:1
закончен
17:00
УдинезеАталанта
1:3
закончен
20:00
ДженоаСПАЛ
1:1
закончен
22:30
МиланТорино
0:0
закончен
Кубок Либертадорес
22:30
Ривер Плейт Бока Хуниорс
3:1 (ДВ)
закончен
Испания / Примера
14:00
ЭйбарЛеванте
4:4
закончен
18:15
УэскаРеал Мадрид
0:1
закончен
20:30
Реал СосьедадВальядолид
1:2
закончен
22:45
БетисРайо Вальекано
2:0
закончен
Украина / Премьер-лига
15:00
Олимпик ДДесна
1:1
закончен
18:00
АлександрияЛьвов
1:2
закончен
Франция / Лига 1
17:00
СтрасбургКан
2:2
закончен
19:00
ЛилльРеймс
1:1
закончен
23:00
Сент-ЭтьенМарсель
перенесен
Германия / Бундеслига
17:30
МайнцГанновер-96
1:1
закончен
20:00
Боруссия МШтутгарт
3:0
закончен
Англия / Премьер-лига
19:00
Ньюкасл ЮнайтедВулверхэмптон
1:2
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
15:00
АвтомобилистКуньлунь Ред Стар
5:3
закончен
17:30
СеверстальЙокерит
3:4
закончен
17:30
ЦСКАСалават Юлаев
3:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
23:00
Виннипег ДжетсФиладельфия Флайерз
7:1
закончен
23:00
Сент-Луис БлюзВанкувер Кэнакс
1:6
закончен
01:00
Оттава СенаторзБостон Брюинз
1:2 (ОТ)
закончен
02:00
Чикаго БлэкхоуксМонреаль Канадиенс
2:3
закончен
04:00
Анахайм ДаксНью-Джерси Дэвилз
6:5 (Б)
закончен
05:00
Эдмонтон ОйлерзКалгари Флэймз
1:0
закончен
05:00
Вегас Голден НайтсДаллас Старз
4:2
закончен
Единая лига ВТБ
16:00
Локомотив-Кубань Астана
71:90
закончен
20:00
Зелена Гура Химки
74:97
закончен
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Детройт ПистонсНью-Орлеан Пеликанс
108:116
закончен
02:00
Торонто РэпторсМилуоки Бакс
99:104
закончен
03:00
Сан-Антонио СпёрсЮта Джаз
110:97
закончен
03:30
Нью-Йорк НиксШарлотт Хорнетс
107:119
закончен
Россия / Премьер-Лига
19:30
АхматАрсенал
не начался
Англия / Премьер-лига
23:00
ЭвертонУотфорд
не начался
Испания / Примера
23:00
Атлетик БЖирона
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АмурБарыс
2:1
закончен
17:00
АвтомобилистСпартак
не начался
17:00
Металлург МгАвангард
не начался
19:30
ТорпедоЛокомотив
не начался
19:30
Динамо МСКА
не начался
19:30
ХК СочиНефтехимик
не начался
19:30
Динамо МнВитязь
не начался
20:30
Динамо РАк Барс
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Нью-Йорк АйлендерсПиттсбург Пингвинз
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингНью-Йорк Рейнджерс
не начался
03:30
Детройт Ред УингзЛос-Анджелес Кингз
не начался
06:30
Сан-Хосе ШарксНью-Джерси Дэвилз
не начался
Единая лига ВТБ
19:30
ЦСКА Енисей
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия СиксерсДетройт Пистонс
не начался
03:00
Индиана ПэйсерсВашингтон Уизардс
не начался
03:30
Бостон СелтиксНью-Орлеан Пеликанс
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерЮта Джаз
не начался
04:00
Милуоки БаксКливленд Кавальерс
не начался
04:00
Чикаго БуллзСакраменто Кингз
не начался
04:30
Даллас МавериксОрландо Мэджик
не начался
05:00
Финикс СанзЛос-Анджелес Клипперс
не начался
05:00
Денвер НаггетсМемфис Гриззлиз
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсМайами Хит
не начался
06:30
Голден Стэйт УорриорзМиннесота Тимбервулвз
не начался
Лига чемпионов
20:55
Галатасарай Порту
не начался
20:55
Шальке-04 Локомотив М
не начался
23:00
Брюгге Атлетико М
не начался
23:00
Монако Боруссия Д
не начался
23:00
Барселона Тоттенхэм Хотспур
не начался
23:00
Интер М ПСВ Эйндховен
не начался
23:00
Ливерпуль Наполи
не начался
23:00
Црвена Звезда ПСЖ
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
19:30
Динамо МСеверсталь
не начался
19:30
ЙокеритСалават Юлаев
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсВанкувер Кэнакс
не начался
03:00
Каролина ХаррикейнзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
03:00
Баффало СэйбрзЛос-Анджелес Кингз
не начался
03:00
Бостон БрюинзАризона Койотс
не начался
03:30
Вашингтон КэпиталзДетройт Ред Уингз
не начался
04:00
Виннипег ДжетсЧикаго Блэкхоукс
не начался
04:00
Миннесота УайлдМонреаль Канадиенс
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзОттава Сенаторз
не начался
04:00
Сент-Луис БлюзФлорида Пантерз
не начался
05:00
Колорадо ЭвеланшЭдмонтон Ойлерз
не начался
Еврокубок
20:00
Тофаш Лимож
не начался
20:30
Ратиофарм Ульм Андорра
не начался
22:30
Ассеко Альба
не начался
22:30
АСВЕЛ Партизан
не начался
22:30
Валенсия Зенит
не начался
22:30
Ауксилиум Торино Ритас
не начался
НБА / регулярный чемпионат
04:00
Хьюстон РокетсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсФиникс Санз
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсТоронто Рэпторс
не начался
Футбол
РПЛ Лига чемпионов Лига Европы Лига наций ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция Мировой футбол
Скандал на Кубке Либертадорес: фанаты ранили полицейских

«Ривер Плейт» обыграл «Боку Хуниорс» и завоевал Кубок Либертадорес

Скандальный финал Кубка Либертадорес между «Ривер Плейтом» и «Бокой Хуниорс», перенесенный из Аргентины в Испанию из-за фанатских беспорядков, завершился победой «миллионеров». Фанаты «Ривера» всю ночь гуляли по Мадриду, а в Буэнос-Айресе произошел погром, в результате которого пострадали трое полицейских.

В Мадриде завершился невероятный финал Кубка Либертадорес — турнира, в названии которого восхваляются борцы за освобождение Латинской Америки от владычества испанцев (libertad с испанского — свобода).

Реклама

Учитывая историю создания этого Кубка, проведение матча в Испании на стадионе «Реала» (real — «королевский») выглядело довольно иронично, а южноамериканские СМИ даже окрестили эту встречу финалом «Кубка Конкистадорес» (завоевателей), прибавив еще несколько крепких эпитетов, из которых «позор» был единственным цензурным словом, однако организаторы были неумолимы — игра состоялась в Европе.

Причиной к переносу матча из Аргентины послужили беспорядки, устроенные болельщиками накануне ответной встречи.

Фанаты «Ривер Плейта» атаковали автобус с игроками «Боки Хуниорс», в результате чего трое футболистов пострадали.

Поскольку местная полиция оказалась не в силах обеспечить безопасность, было решено провести игру в другой стране, куда большинство радикальных болельщиков аргентинских клубов просто не смогут добраться.

На 80-тысячном «Сантьяго Бернабеу» фанатам из Аргентины выделили квоту в жалкие десять тысяч билетов — видимо, испанские стражи порядка опасались, что не сдержат большее количество эмоциональных гостей.

Однако, разумеется, болельщиков «Ривера» и «Боки» было в Мадриде куда больше — кто-то прилетел прямиком из Аргентины, а многие просто стянулись из разных уголков Испании, в которой проживает немало выходцев из Латинской Америки.

За пару дней до матча на главной площади Мадрида Пуэрта-дель-Соль уже было не протолкнуться из-за фанатов южноамериканских клубов.

В итоге полиция Мадрида решила перестраховаться настолько, что на входе на стадионе отбирала у фанатов «Боки» даже желтую ткань для перформанса — возможно, предполагалось, что этим можно кого-то удушить.

Негодующие болельщики сравнивали себя с политическими заключенными.

Тем не менее все желающие постепенно распределились по трибунам — причем по организованным секторам болельщиков. Это стало небольшим утешением для латиноамериканских фанатов, поскольку в Аргентине во время матчей «Боки» и «Ривера», которые называют суперкласико, гостевые секторы запрещены в принципе — полиция не может гарантировать безопасность группе поддержки соперника.

В Мадриде же болельщики из обоих противоборствующих лагерей были гостями, и все получили возможность поболеть организованно.

Игру посетил даже идол аргентинских любителей футбола — нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Правда, ему приходилось передвигаться по стадиону в окружении группы охранников — по-другому фанаты просто не желали его пропускать.

Сам матч выдался таким же сумасшедшим, как и обстоятельства, при которых он проходил. Счет открыл нападающий «Боки Хуниорс» Бенедетто, который вышел один на один и перебросил вратаря, —

а затем зрители увидели одну из самых жутких гримас, когда-либо показанных на «Сантьяго Бернабеу». Это празднование гола надолго запомнится аристократичному стадиону.

Однако «Ривер» сравнял счет после великолепной комбинации с пасом пяткой и голом Лукаса Пратто в практически пустые ворота.

Матч только перешел в дополнительное время, как в составе «Боки» получил удаление Вилмар Барриос. После этого игра перешла под контроль «Ривер Плейта»: Хуан Кинтеро вывел свою команду вперед четким ударом под перекладину…

…а затем Гонсало Мартинес забил в пустые ворота (3:1), воспользовавшись тем, что голкипер «Боки» не успел вернуться после забега в чужую штрафную.

Во время награждения вряд ли кто-то из болельщиков «Ривера» беспокоился о том, что матч проходил не у них на родине.

Фанаты «миллионеров» всю ночь гуляли по Мадриду.

Страшно представить, что в это время творилось в Буэнос-Айресе. По информации EFE, 20 тысяч человек одновременно высыпали в центр города, и

несколько десятков фанатов были задержаны полицией за погромы, а в ходе разборок трое полицейских получили ранения.

Президент Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домингес заверил, что финал Кубка Либертадорес больше не будет проводиться за пределами континента.

«Мы сделали так из-за чрезвычайной ситуации. Нам надо было найти нейтральное поле. Это исключительный случай, а такие случаи требуют исключительных решений. Мы не планируем такого повторять.

Это была моя идея. Я позвонил своему другу Флорентино Пересу и спросил, осуществимый ли это замысел. Он попросил две минуты, а потом перезвонил и предложил нам «Бернабеу» бесплатно», —

цитирует Домингеса Globo Esporte.

С другими новостями, материалами и статистикой вы можете ознакомиться на странице мирового футбола, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».