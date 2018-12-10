Скандал на Кубке Либертадорес: фанаты ранили полицейских

В Мадриде завершился невероятный финал Кубка Либертадорес — турнира, в названии которого восхваляются борцы за освобождение Латинской Америки от владычества испанцев (libertad с испанского — свобода).

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Учитывая историю создания этого Кубка, проведение матча в Испании на стадионе «Реала» (real — «королевский») выглядело довольно иронично, а южноамериканские СМИ даже окрестили эту встречу финалом «Кубка Конкистадорес» (завоевателей), прибавив еще несколько крепких эпитетов, из которых «позор» был единственным цензурным словом, однако организаторы были неумолимы — игра состоялась в Европе.

Причиной к переносу матча из Аргентины послужили беспорядки, устроенные болельщиками накануне ответной встречи.

Фанаты «Ривер Плейта» атаковали автобус с игроками «Боки Хуниорс», в результате чего трое футболистов пострадали.

Поскольку местная полиция оказалась не в силах обеспечить безопасность, было решено провести игру в другой стране, куда большинство радикальных болельщиков аргентинских клубов просто не смогут добраться.

На 80-тысячном «Сантьяго Бернабеу» фанатам из Аргентины выделили квоту в жалкие десять тысяч билетов — видимо, испанские стражи порядка опасались, что не сдержат большее количество эмоциональных гостей.

Однако, разумеется, болельщиков «Ривера» и «Боки» было в Мадриде куда больше — кто-то прилетел прямиком из Аргентины, а многие просто стянулись из разных уголков Испании, в которой проживает немало выходцев из Латинской Америки.

За пару дней до матча на главной площади Мадрида Пуэрта-дель-Соль уже было не протолкнуться из-за фанатов южноамериканских клубов.

В итоге полиция Мадрида решила перестраховаться настолько, что на входе на стадионе отбирала у фанатов «Боки» даже желтую ткань для перформанса — возможно, предполагалось, что этим можно кого-то удушить.

Негодующие болельщики сравнивали себя с политическими заключенными.

Тем не менее все желающие постепенно распределились по трибунам — причем по организованным секторам болельщиков. Это стало небольшим утешением для латиноамериканских фанатов, поскольку в Аргентине во время матчей «Боки» и «Ривера», которые называют суперкласико, гостевые секторы запрещены в принципе — полиция не может гарантировать безопасность группе поддержки соперника.

В Мадриде же болельщики из обоих противоборствующих лагерей были гостями, и все получили возможность поболеть организованно.

Lo bueno de la final en el Bernabйu es que por fin ese estadio ha sabido lo que es una aficiуn. #RiverBoca #CopaLibertadores2018 pic.twitter.com/UEwJvxyMMq — RBBcomic (@RBBcomic) 9 de diciembre de 2018

Игру посетил даже идол аргентинских любителей футбола — нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Правда, ему приходилось передвигаться по стадиону в окружении группы охранников — по-другому фанаты просто не желали его пропускать.

Сам матч выдался таким же сумасшедшим, как и обстоятельства, при которых он проходил. Счет открыл нападающий «Боки Хуниорс» Бенедетто, который вышел один на один и перебросил вратаря, —

а затем зрители увидели одну из самых жутких гримас, когда-либо показанных на «Сантьяго Бернабеу». Это празднование гола надолго запомнится аристократичному стадиону.

Однако «Ривер» сравнял счет после великолепной комбинации с пасом пяткой и голом Лукаса Пратто в практически пустые ворота.

Матч только перешел в дополнительное время, как в составе «Боки» получил удаление Вилмар Барриос. После этого игра перешла под контроль «Ривер Плейта»: Хуан Кинтеро вывел свою команду вперед четким ударом под перекладину…

…а затем Гонсало Мартинес забил в пустые ворота (3:1), воспользовавшись тем, что голкипер «Боки» не успел вернуться после забега в чужую штрафную.

Во время награждения вряд ли кто-то из болельщиков «Ривера» беспокоился о том, что матч проходил не у них на родине.

¡Fue un placer acoger la Final de la Copa Libertadores 2018!

#CONMEBOLLibertadores pic.twitter.com/jwD12URH29 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) 9 de diciembre de 2018

Фанаты «миллионеров» всю ночь гуляли по Мадриду.

Страшно представить, что в это время творилось в Буэнос-Айресе. По информации EFE, 20 тысяч человек одновременно высыпали в центр города, и

несколько десятков фанатов были задержаны полицией за погромы, а в ходе разборок трое полицейских получили ранения.

Президент Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домингес заверил, что финал Кубка Либертадорес больше не будет проводиться за пределами континента.

«Мы сделали так из-за чрезвычайной ситуации. Нам надо было найти нейтральное поле. Это исключительный случай, а такие случаи требуют исключительных решений. Мы не планируем такого повторять.

Это была моя идея. Я позвонил своему другу Флорентино Пересу и спросил, осуществимый ли это замысел. Он попросил две минуты, а потом перезвонил и предложил нам «Бернабеу» бесплатно», —

цитирует Домингеса Globo Esporte.

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