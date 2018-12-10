«Что ожидали, то и получили»: Семак объяснил поражение «Зенита»

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с самого начала сезона, однако чем ближе зимняя пауза, тем хуже выглядела команда Сергея Семака по игре. А без травмированного Артема Дзюбы зенитовцы не поставили неразрешимых задач перед «Рубином», впервые в чемпионате уступив на своем поле. Сергей Семак на пресс-конференции не выглядел удивленным результатом.

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«Что ожидали, то и получили. Понятно, что «Рубин» ждал нашей ошибки и стандарты. Было и одно, и другое. Вернуться в игру после 0:2 было сложно, но возможно. Забили один, были моменты забить еще. То, что в сложном матче мы проявили характер – ребята молодцы, — начал свое выступление Семак.

— Результат не может радовать, второе поражение подряд. Курьезные индивидуальные ошибки, которые влияют вторую игру на результат. Сложно собраться с силами после пропущенных мячей. Сегодня сыграли так, будем готовиться к следующей игре».

Рассказал наставник сине-бело-голубых и о том, почему у его подопечных не вышло справиться со стандартными положениями соперника.

«У нас было достаточное количество высоких игроков, не меньше, чем у «Рубина». Этот вопрос мы анализировали. Хотелось, чтобы наши легкие форварды играли более активно. В первом тайме не совсем получалось создавать остроту, немного неправильно и неактивно играли. Во втором тайме сыграли лучше, игра смотрелась по-другому.

Уже многие команды пользуются таким розыгрышем. Нужно не давать сопернику опережать, плюс не давать сопернику блокировать вратаря. Помешали выйти Луневу, он не смог добраться до мяча, понадеялись, что он выйдет. В этом моменте присутствовала неразбериха.

В целом мы неоправданно много фолили в начале первого тайма в простых ситуациях. Мы понимали, что «Рубин» этого и ждет. Шанс забить со стандарта гораздо выше, чем с игры. К сожалению, сыграли невнимательно», — рассказал специалист.

Также Семак прокомментировал ситуацию с повреждением Артема Дзюбы и скептически оценил возможность его поездки на последний матч Лиги Европы и прокомментировал слухи об уходе из команды зимой Бранислава Ивановича и Леандро Паредеса.

«У Дзюбы рецидив травмы. По Праге завтра решим, есть вероятность, что он не поедет,

— сказал Семак.

— Зачастую то, что появляется в прессе, кроме улыбки у меня ничего не вызывает. Иногда в прессе появляется такая чушь, даже непонятно откуда это берется. По Паредесу и Ивановичу никаких слухов и официальной информации нет. Они такие же игроки, как все остальные.

Будем позже обсуждать с каждым игроком, если кто-то захочет уйти. Никого удерживать мы не собираемся. Если нам удастся усилить команду, мы это сделаем».

Главный тренер «Рубина», прервавшего серию из шести матчей без побед в чемпионате, Курбан Бердыев выглядел на пресс-конференции уставшим, но довольным.

«Очень важные три очка. Они достались тяжело, но есть удовлетворение от результата. Благодарен Всевышнему, что наши молодые игроки впервые вышли на поле и одержали победу на лидером. Заслуженным лидером, — рассыпался Бердыев в комплиментах сопернику.

— Семак – достаточно сильный тренер, лучший из молодых. Нужно терпение. Я говорил в начале чемпионата, что «Зенит» будет чемпионом с отрывом».

Одним из героев встречи стал голкипер «Рубина» Егор Бабурин, который неожиданно вышел в стартовом составе. Пикантности его появлению придает тот факт, что он очень долго был резервным вратарем «Зенита».

«Тяжелая игра, даже не верится, что победили, потому что перед матчем была очень тяжелая кадровая ситуация. Сыграли организованно и почти ничего не дали сделать сопернику. В конце они свалились на подачи, — рассказал Бабурин.

— Забили два гола, а для нас это даже неожиданное явление. Самое главное – победа, потому что до этого теряли много очков на ровном месте.

После того, как уехал в аренду, постоянно думал об этой игре. Так сложилось, что удалось принять участие. Рад, что все так сложилось.

Были сложные моменты, навал, много человек в штрафной. К тому же, пришлось исправлять свою ошибку, когда бил Иванович».

Рассказал о своих впечатлениях СМИ и автор дубля после стандартных положений Егор Сорокин.

«Самые положительные впечатления. Проявили характер. Где-то повезло, где-то сами постарались. Обыграть такого соперника дорого стоит. Была установка выходить и выигрывать. Хорошо, что забили первый гол, а потом и второй. Жалко, что пропустили, но ничего страшного. Главное – достояли, удержались», — отметил футболист «Рубина».

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