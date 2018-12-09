Проиграли только США: россияне взяли серебро Гран-при. LIVE

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Результаты дуэтов танцах на льду в финале Гран-при:
Оценка итальянцев за произвольную программу — 120,35, в сумме — 198,65. Это третье место! Россияне Синицина и Кацалапов — вторые! Победители — американцы Хаббелл и Донохью.
Явных помарок у пары видно не было. Судьи поставили им почти такую же техническую оценку, как Хаббелл и Донохью.
Поддержки прошли под медленную часть музыки, однако неожиданно включается другая, более ритмичная композиция из того же «Ла-Ла Ленда», и итальянцы ударяются в твиззлы и вращения.
Они выступают под песню из фильма «Ла-Ла Ленд», смысл которой заключается в том, что люди не должны переставать мечтать и стремиться к тому, чего они действительно хотят. Спокойная и светлая композиция.
На льду — последняя пара, итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фабри. Решается судьба медалей сейчас.
Все-таки американцы обходят нашу пару — по технике проиграли, но судьи дали им очень высокую оценку за компоненты. За произвольную программу они получают 124,82 балла, и в сумме — 205,35.
Техническая оценка этой пары пока пониже, чем у Синициной и Кацалаповой. Судьи поставили лишь второй уровень за вращение — видимо, что-то недокрутили.
В целом все выступление проходит в одном среднем ритме. Все чисто, синхронно, спокойно. Концовка, в которой девушка погибает, выглядит действительно впечатляюще. Однако всю предыдущую часть номера американцы не выжимали эмоции на максимум так, как это делали те же Синицина и Кацалапов или Степанова и Букин.
Твиззлы удались американцам почти идеально, только вначале Мэдисон двигалась чуть медленнее партнера.
Сложная поддержка, в которой партнеры сделали едва ли не полный круг, сорвала аплодисменты.
Выступают американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью, которые лидировали после ритм-танца. Они демонстрируют зрителям свою версию Ромео и Джульетты.
Оценка за произвольный танец 124,04, в сумме — 201,37. Это их лучший результат в сезоне!
Внезапно музыка сменяется на более энергичную, и наши герои начинают показывать жгучую страсть после периода кроткого зарождения любви. Во время одной из поддержек партнеры разомкнули руки, испугав особенно впечатлительных зрителей. Блестящий эмоциональный момент.
Ребята демонстрируют просто идеальные по синхронности твиззлы, вызывая аплодисменты у публики. Они выступают под неспешную, даже можно сказать, чинную композицию, которая отлично подошла бы для медленного танца где-нибудь в королевском дворце. И россияне неплохо выдерживают этот стиль, вкладывая в номер всю свою нежность и чувственность.
Итак, на лед вышли Синицина и Кацалапов! Болельщики приветствуют их радостными криками.
На разминку вышли пары, которые заняли три первых места по итогам ритм-танца. Среди них — российский дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Оценка за произвольный танец — 111,39, в сумме — 184,37.
Невероятно сложные поддержки у ребят. Зрители то и дело срываются на аплодисменты. При этом музыка довольно минималистичная — слышно только сдержанную гитару да ритм. Фигуристы в полностью черных одеждах активно заигрывают друг с другом на льду, но в соответствии с композицией — словно постоянно сдерживая поток страсти за прерывистыми движениями.
На льду — еще одна российская пара Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро! У них тоже блюз, но совершенно отличный от того, что демонстрируют Степанова и Букин.
Оценка Степановой и Букина за произвольный танец — 119,62 балла, в сумме — 196,72.
Совершенно другой уровень продемонстрировали наши ребята, по сравнению с выступавшими только что американцами. А уж эти их фирменные «пистолетики» в концовке выступления — параллельное вращение сидя — просто красота!
Букин немного сбился на серии твиззлов, не попав в один ритм с партнершей. Однако этот технический недочет просто теряется среди молниеносных и в то же время элегантных движений обоих фигуристов, которые просто плавят лед под хриплый блюзовый голос.
На льду — российская пара Александра Степанова и Иван Букин со своим томным блюзом! Это лидеры российских танцев в данный момент, однако за ритм-танец они получили отнюдь не те баллы, на которые рассчитывали, и оказались лишь на четвертой строчке.
Оценка за произвольный танец — 112,71, в сумме — 184,04.
Стоит отметить, что партнеры катались очень близко друг к другу, что, с одной стороны, создает дополнительные сложности, но, с другой, очень ценится судьями.
Судьи расщедрились: партнер даже получил четвертый уровень сложности на дорожку на одной ноге, что встречается не так уж часто в танцах. Также американцы неплохо справились с твиззлами — все вышло синхронно и красиво.
Первыми на лед вышли американцы Кейтлин Гавайек и Жан-Люк Бэйкер. В костюмах пепельно-серых оттенков фигуристы рассказывают нам о сложной истории любви, которая преодолевает препятствия.
Выступать пары будут в следующем порядке:
На первом месте американский дуэт Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью, набравший 80,53 в ритм-танце. Вторую строчку занимают Шарлен Гиньяр – Марко Фабри из Италии, у которых 78,30 балла в активе. У наших дуэтов результаты следующие: 77,33 (Синицина — Кацалапов), 77,20 (Степанова — Букин), 72,98 (Загорски — Гуррейро).
В Ванкувере проходит финал Гран-при по фигурному катанию. Три российские танцевальные пары покажут свои произвольные танцы. После ритм-танца Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают третье место, Александра Степанова и Иван Букин идут четвертыми, а Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро расположились на пятой строчке. При этом первые два дуэта вполне могут претендовать на золото. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.