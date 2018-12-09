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Бостон СелтиксНью-Орлеан Пеликанс
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Чикаго БуллзСакраменто Кингз
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04:30
Даллас МавериксОрландо Мэджик
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Финикс СанзЛос-Анджелес Клипперс
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05:00
Денвер НаггетсМемфис Гриззлиз
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Проиграли только США: россияне взяли серебро Гран-при. LIVE

Онлайн-трансляция турнира пар в финале Гран-при по фигурному катанию

Российский дуэт в танцах на льду Виктория Синицына и Никита Кацалапов взял серебро в финале Гран-при, уступив только американцам Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью. Теперь за медали борются спортивные пары, среди которых есть три российских — Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Наталья Забияко и Александр Энберт, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
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07:20

Результаты дуэтов танцах на льду в финале Гран-при:

07:00

Оценка итальянцев за произвольную программу — 120,35, в сумме — 198,65. Это третье место! Россияне Синицина и Кацалапов — вторые! Победители — американцы Хаббелл и Донохью.

06:58

Явных помарок у пары видно не было. Судьи поставили им почти такую же техническую оценку, как Хаббелл и Донохью.

06:55

Поддержки прошли под медленную часть музыки, однако неожиданно включается другая, более ритмичная композиция из того же «Ла-Ла Ленда», и итальянцы ударяются в твиззлы и вращения.

06:54

Они выступают под песню из фильма «Ла-Ла Ленд», смысл которой заключается в том, что люди не должны переставать мечтать и стремиться к тому, чего они действительно хотят. Спокойная и светлая композиция.

06:53

На льду — последняя пара, итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фабри. Решается судьба медалей сейчас.

06:52

Все-таки американцы обходят нашу пару — по технике проиграли, но судьи дали им очень высокую оценку за компоненты. За произвольную программу они получают 124,82 балла, и в сумме — 205,35.

06:51

Техническая оценка этой пары пока пониже, чем у Синициной и Кацалаповой. Судьи поставили лишь второй уровень за вращение — видимо, что-то недокрутили.

06:49

В целом все выступление проходит в одном среднем ритме. Все чисто, синхронно, спокойно. Концовка, в которой девушка погибает, выглядит действительно впечатляюще. Однако всю предыдущую часть номера американцы не выжимали эмоции на максимум так, как это делали те же Синицина и Кацалапов или Степанова и Букин.

06:48

Твиззлы удались американцам почти идеально, только вначале Мэдисон двигалась чуть медленнее партнера.

06:47

Сложная поддержка, в которой партнеры сделали едва ли не полный круг, сорвала аплодисменты.

06:45

Выступают американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью, которые лидировали после ритм-танца. Они демонстрируют зрителям свою версию Ромео и Джульетты.

06:44

Оценка за произвольный танец 124,04, в сумме — 201,37. Это их лучший результат в сезоне!

06:41

Внезапно музыка сменяется на более энергичную, и наши герои начинают показывать жгучую страсть после периода кроткого зарождения любви. Во время одной из поддержек партнеры разомкнули руки, испугав особенно впечатлительных зрителей. Блестящий эмоциональный момент.

06:38

Ребята демонстрируют просто идеальные по синхронности твиззлы, вызывая аплодисменты у публики. Они выступают под неспешную, даже можно сказать, чинную композицию, которая отлично подошла бы для медленного танца где-нибудь в королевском дворце. И россияне неплохо выдерживают этот стиль, вкладывая в номер всю свою нежность и чувственность.

06:37

Итак, на лед вышли Синицина и Кацалапов! Болельщики приветствуют их радостными криками.

06:32

На разминку вышли пары, которые заняли три первых места по итогам ритм-танца. Среди них — российский дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

06:27

Оценка за произвольный танец — 111,39, в сумме — 184,37.

06:25

Невероятно сложные поддержки у ребят. Зрители то и дело срываются на аплодисменты. При этом музыка довольно минималистичная — слышно только сдержанную гитару да ритм. Фигуристы в полностью черных одеждах активно заигрывают друг с другом на льду, но в соответствии с композицией — словно постоянно сдерживая поток страсти за прерывистыми движениями.

06:24

На льду — еще одна российская пара Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро! У них тоже блюз, но совершенно отличный от того, что демонстрируют Степанова и Букин.

06:22

Оценка Степановой и Букина за произвольный танец — 119,62 балла, в сумме — 196,72.

06:20

Совершенно другой уровень продемонстрировали наши ребята, по сравнению с выступавшими только что американцами. А уж эти их фирменные «пистолетики» в концовке выступления — параллельное вращение сидя — просто красота!

06:17

Букин немного сбился на серии твиззлов, не попав в один ритм с партнершей. Однако этот технический недочет просто теряется среди молниеносных и в то же время элегантных движений обоих фигуристов, которые просто плавят лед под хриплый блюзовый голос.

06:16

На льду — российская пара Александра Степанова и Иван Букин со своим томным блюзом! Это лидеры российских танцев в данный момент, однако за ритм-танец они получили отнюдь не те баллы, на которые рассчитывали, и оказались лишь на четвертой строчке.

06:15

Оценка за произвольный танец — 112,71, в сумме — 184,04.

06:14

Стоит отметить, что партнеры катались очень близко друг к другу, что, с одной стороны, создает дополнительные сложности, но, с другой, очень ценится судьями.

06:12

Судьи расщедрились: партнер даже получил четвертый уровень сложности на дорожку на одной ноге, что встречается не так уж часто в танцах. Также американцы неплохо справились с твиззлами — все вышло синхронно и красиво.

06:10

Первыми на лед вышли американцы Кейтлин Гавайек и Жан-Люк Бэйкер. В костюмах пепельно-серых оттенков фигуристы рассказывают нам о сложной истории любви, которая преодолевает препятствия.

06:08

Выступать пары будут в следующем порядке:

06:05

На первом месте американский дуэт Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью, набравший 80,53 в ритм-танце. Вторую строчку занимают Шарлен Гиньяр – Марко Фабри из Италии, у которых 78,30 балла в активе. У наших дуэтов результаты следующие: 77,33 (Синицина — Кацалапов), 77,20 (Степанова — Букин), 72,98 (Загорски — Гуррейро).

06:00

В Ванкувере проходит финал Гран-при по фигурному катанию. Три российские танцевальные пары покажут свои произвольные танцы. После ритм-танца Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают третье место, Александра Степанова и Иван Букин идут четвертыми, а Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро расположились на пятой строчке. При этом первые два дуэта вполне могут претендовать на золото. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.