Битва учениц Тутберидзе: Косторная обошла Трусову без четверных

Курсы валют$ 66.40 (+0.033) 75.63 (-0.058)
Москва: -6°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Италия / Серия А
22:30
ЮвентусИнтер М
1:0
закончен
Франция / Лига 1
22:45
МонакоНицца
перенесен
Украина / Премьер-лига
18:00
МариупольШахтёр Д
0:3
закончен
Германия / Бундеслига
22:30
ВердерФортуна
3:1
закончен
Испания / Примера
23:00
ЛеганесХетафе
1:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
АвтомобилистАмур
5:4 (ОТ)
закончен
19:30
ЛокомотивЙокерит
0:3
закончен
19:30
СеверстальКуньлунь Ред Стар
2:1 (ОТ)
закончен
20:30
Динамо РСалават Юлаев
2:4
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
04:00
Виннипег ДжетсСент-Луис Блюз
0:1
закончен
04:00
Даллас СтарзСан-Хосе Шаркс
3:2
закончен
05:00
Эдмонтон ОйлерзМиннесота Уайлд
7:2
закончен
06:00
Анахайм ДаксКаролина Харрикейнз
1:4
закончен
Единая лига ВТБ
19:00
Калев Парма
93:82
закончен
19:00
Нижний Новгород Автодор
75:98
закончен
Евролига
20:30
Анадолу Эфес Реал Мадрид
82:84
закончен
22:30
Баскония ЦСКА
76:73
закончен
22:30
Панатинаикос Фенербахче
69:81
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Орландо МэджикИндиана Пэйсерс
90:112
закончен
03:00
Детройт ПистонсФиладельфия Сиксерс
111:117
закончен
03:00
Шарлотт ХорнетсДенвер Наггетс
113:107
закончен
03:30
Кливленд КавальерсСакраменто Кингз
110:129
закончен
03:30
Бруклин НетсТоронто Рэпторс
106:105
закончен
04:00
Нью-Орлеан ПеликансМемфис Гриззлиз
103:107
закончен
04:00
Чикаго БуллзОклахома-Сити Тандер
114:112
закончен
04:30
Сан-Антонио СпёрсЛос-Анджелес Лейкерс
133:120
закончен
05:00
Финикс СанзМайами Хит
98:115
закончен
05:30
Милуоки БаксГолден Стэйт Уорриорз
95:105
закончен
Фигурное катание / Финал Гран-при по фигурному катанию
06:11
Произвольная программа мужчин
1
Нэйтан Чен (США)
183.43
2
Сома Уно (Япония)
189.43
3
Чха Джун Хван (Южная Корея)
174.42
закончен
Биатлон / Этап Кубка мира по биатлону в Поклюке
16:15
Мужской спринт на 10 км
1
Йоханнес Бё (Норвегия)
23:46,3
2
Антонен Гигонна (Франция)
+16,1
3
Александр Логинов (Россия)
+16,4
закончен
Россия / Премьер-Лига
12:30
Крылья СоветовРостов
1:0
закончен
15:00
ЦСКАЕнисей
2:1
закончен
17:30
Локомотив МОренбург
2:1
закончен
20:00
АнжиСпартак М
0:3
закончен
Испания / Примера
15:00
Атлетико МАлавес
3:0
закончен
18:15
ВаленсияСевилья
1:1
закончен
20:30
ВильярреалСельта
2:3
закончен
22:45
ЭспаньолБарселона
0:4
закончен
Англия / Премьер-лига
15:30
БорнмутЛиверпуль
0:4
закончен
18:00
АрсеналХаддерсфилд Таун
1:0
закончен
18:00
БёрнлиБрайтон энд Хоув Альбион
1:0
закончен
18:00
Кардифф СитиСаутгемптон
1:0
закончен
18:00
Манчестер ЮнайтедФулхэм
4:1
закончен
18:00
Вест Хэм ЮнайтедКристал Пэлас
3:2
закончен
20:30
ЧелсиМанчестер Сити
2:0
закончен
22:45
Лестер СитиТоттенхэм Хотспур
0:2
закончен
Германия / Бундеслига
17:30
БаварияНюрнберг
3:0
закончен
17:30
Шальке-04Боруссия Д
1:2
закончен
17:30
БайерАугсбург
1:0
закончен
17:30
ФрайбургРБ Лейпциг
3:0
закончен
17:30
ВольфсбургХоффенхайм
2:2
закончен
20:30
ГертаАйнтрахт Ф
1:0
закончен
Украина / Премьер-лига
15:00
КарпатыДинамо К
0:4
закончен
15:00
ЗаряАрсенал К
3:0
закончен
18:00
ЧерноморецВорскла
0:1
закончен
Италия / Серия А
17:00
НаполиФрозиноне
4:0
закончен
20:00
КальяриРома
2:2
закончен
22:30
ЛациоСампдория
2:2
закончен
Франция / Лига 1
18:00
ПСЖМонпелье
перенесен
22:00
АнжеБордо
перенесен
22:00
ГенгамАмьен
1:2
закончен
22:00
НимНант
перенесен
22:00
РеннДижон
2:0
закончен
22:00
ТулузаЛион
перенесен
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
АдмиралБарыс
1:3
закончен
13:30
СибирьТрактор
1:2 (ОТ)
закончен
14:30
Металлург МгСпартак
7:3
закончен
17:00
ТорпедоНефтехимик
5:3
закончен
17:00
ВитязьДинамо М
2:1
закончен
17:00
ХК СочиАвангард
3:2
закончен
19:30
СлованАк Барс
1:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Баффало СэйбрзФиладельфия Флайерз
2:6
закончен
00:00
Лос-Анджелес КингзВегас Голден Найтс
5:1
закончен
03:00
Коламбус Блю ДжекетсВашингтон Кэпиталз
0:2
1 период
03:00
Флорида ПантерзНью-Йорк Рейнджерс
0:1
1 период
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингКолорадо Эвеланш
2:1
1 период
03:00
Детройт Ред УингзНью-Йорк Айлендерс
2:0
1 период
03:00
Оттава СенаторзПиттсбург Пингвинз
1:0
1 период
03:00
Бостон БрюинзТоронто Мэйпл Лифс
1:0
1 период
04:00
Аризона КойотсСан-Хосе Шаркс
не начался
06:00
Калгари ФлэймзНэшвилл Предаторз
не начался
Единая лига ВТБ
17:00
Зенит УНИКС
74:77
закончен
17:30
Цмоки-Минск ВЭФ
91:84
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Даллас МавериксХьюстон Рокетс
79:82
3 четверть
03:00
Индиана ПэйсерсСакраменто Кингз
online
03:30
Нью-Йорк НиксБруклин Нетс
online
03:30
Кливленд КавальерсВашингтон Уизардс
6:2
1 четверть
03:30
Атланта ХоуксДенвер Наггетс
online
04:00
Мемфис ГриззлизЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
04:00
Чикаго БуллзБостон Селтикс
не начался
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсМиннесота Тимбервулвз
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсМайами Хит
не начался
Биатлон / Кубок мира по биатлону
16:15
Женский спринт 7,5 км
1
Кайса Мякяряйнен (Финляндия)
20:08.1
2
Доротея Вирер (Италия)
+14.8
3
Жюстин Бреза (Франция)
+42.1
закончен
Фигурное катание / Финал Гран-при
00:34
Женщины, произвольная программа
1
Рика Кихира (Япония)
233,12
закончен
06:00
Танцы на льду, произвольный номер
не начался
Фигурное катание / Финал юниорского Гран-при
02:00
Девушки, произвольная программа
1
Алена Косторная (Россия)
217,98
2
Александра Трусова (Россия)
215,20
3
Алена Канышева (Россия)
198,14
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
Динамо МУрал
не начался
16:30
КраснодарУфа
не начался
19:00
ЗенитРубин
не начался
Италия / Серия А
14:30
СассуолоФиорентина
не начался
17:00
ЭмполиБолонья
не начался
17:00
ПармаКьево
не начался
17:00
УдинезеАталанта
не начался
20:00
ДженоаСПАЛ
не начался
22:30
МиланТорино
не начался
Кубок Либертадорес
22:30
Ривер Плейт Бока Хуниорс
не начался
Испания / Примера
14:00
ЭйбарЛеванте
не начался
18:15
УэскаРеал Мадрид
не начался
20:30
Реал СосьедадВальядолид
не начался
22:45
БетисРайо Вальекано
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
Олимпик ДДесна
не начался
18:00
АлександрияЛьвов
не начался
Франция / Лига 1
17:00
СтрасбургКан
не начался
19:00
ЛилльРеймс
не начался
23:00
Сент-ЭтьенМарсель
перенесен
Германия / Бундеслига
17:30
МайнцГанновер-96
не начался
20:00
Боруссия МШтутгарт
не начался
Англия / Премьер-лига
19:00
Ньюкасл ЮнайтедВулверхэмптон
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
15:00
АвтомобилистКуньлунь Ред Стар
не начался
17:30
СеверстальЙокерит
не начался
17:30
ЦСКАСалават Юлаев
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
23:00
Виннипег ДжетсФиладельфия Флайерз
не начался
23:00
Сент-Луис БлюзВанкувер Кэнакс
не начался
01:00
Оттава СенаторзБостон Брюинз
не начался
02:00
Чикаго БлэкхоуксМонреаль Канадиенс
не начался
04:00
Анахайм ДаксНью-Джерси Дэвилз
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзКалгари Флэймз
не начался
05:00
Вегас Голден НайтсДаллас Старз
не начался
Единая лига ВТБ
16:00
Локомотив-Кубань Астана
не начался
20:00
Зелена Гура Химки
не начался
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Детройт ПистонсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
02:00
Торонто РэпторсМилуоки Бакс
не начался
03:00
Сан-Антонио СпёрсЮта Джаз
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксШарлотт Хорнетс
не начался
Битва учениц Тутберидзе: Косторная обошла Трусову без четверных

Ученица Тутберидзе Алена Косторная выиграла финал юниорского Гран-при

Пять россиянок приняли участие в финале юниорского Гран-при по фигурному катанию. Ученица Этери Тутберидзе Алена Косторная заняла первое место, а ее коллега по группе Александра Трусова с тремя четверными прыжками стала второй. Бронза досталась подопечной Светланы Пановой Алене Канышевой. Россиянки Анастасия Тараканова и Анна Щербакова заняли четвертую и пятую строчку соответственно. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
03:30

На этом «Газета.Ru» заканчивает текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы юниорок в финале Гран-при и желает вам спокойной ночи! С утра милости просим в наш следующий онлайн, посвященный произвольному выступлению спортивных пар и танцевальных дуэтов.

03:30

И, наконец, выступление кореянки Ким Йе Лим, которая заняла последнее место:

03:27

Видео выступления ученицы Тутберидзе Анны Щербаковой, которая, к сожалению, провалила этот финал:

03:25

Прокат Анастасии Таракановой, которая стала четвертой:

03:20

Выступление бронзового призера финала Гран-при Алены Канышевой:

03:15

Произвольная программа занявшей второе место Александры Трусовой:

03:10

Вот так выступала сегодняшняя победительница Алена Косторная:

03:07

Российские фигуристки занимают весь пьедестал, причем два первых места уходят ученицам Тутберидзе. Третье — подопечной Светланы Пановой.

03:06

Камера показывает чемпионку юниорского Гран-при Косторную и только что упустившую бронзу Тараканову, которая чуть не плачет. Таков спорт.

03:05

Оценка Канышевой за произвольную программу — 129,48, по сумме — 198,14. Да, она получает бронзу! Поздравляем!

03:04

Россиянка не допустила серьезных ошибок — судьи могут разве что найти пару недокрутов. Судя по всему, бронзу финала Гран-при заберет именно она.

03:02

В воздушном платьице нежно-голубого цвета Канышева выводит тройной лутц + тройной тулуп и сольный риттбергер в три оборота так, словно ее тело вообще не имеет веса.

03:01

На льду — ученица Светланы Пановой Алена Канышева. Единственная из присутствующих в этом финале россиянок, кто вообще не имеет отношения к Тутберидзе и не является ее ни бывшей, ни нынешней подопечной.

03:00

Оценка за произвольную программу 140,77, по сумме — 215,20. Это второе место! Судя по всему, Косторная все же победит сегодня — и без всяких четверных. Вот это да!

02:57

В остальном Трусова радовала зрителей каскадами на любой вкус: и с тулупом, и с риттбергером. Плюс дорожка четвертого уровня. По второй оценке, конечно, уступит Косторной, но посмотрим, не обойдет ли по общей сумме благодаря технике.

02:55

Недаром девушка выступает под музыку из кинофильма «Пятый элемент». Да и сам костюм слегка неземного покроя словно говорит, что перед нами девочка с другой планеты.

02:55

Очень длинный заход на очередной прыжок - неужели решится на третий четверной подряд? Да, Трусова исполняет тулуп в четыре оборота — на этот раз без падения, с уверенным выездом!

02:54

Падает Саша! Со второго четверного...

02:53

Четверной лутц в самом начале программы Трусова вроде бы докручивает, хотя выезд получился не очень красивым — со степ-аутом.

02:52

На льду — Александра Трусова, которая планирует исполнить три четверных прыжка. Ждем сенсации!

02:51

Стоит отметить, что Косторная разучивает аксель в три с половиной оборота, так что вскоре и по сложности программ она сможет сравниться с Щербаковой и Трусовой.

Оценка за произвольную программу — 141,66 балла. В сумме — 217,98.

02:48

Вращения, дорожка шагов — все четвертого уровня. Косторная демонстрирует довольно взрослое катание, наполняя историю Ромео и Джульетты своим смыслом и эмоциями. Браво!

02:46

В синем платье средневекового покроя Алена катается под саундтрек из кинофильма «Ромео и Джульетта» — уверенно, плавно, чувственно... Тройной флип + тройной тулуп во второй части программы вызвал шквал аплодисментов!

02:45

На льду — лидер после короткой программы Алена Косторная! Она, в отличие от двух других учениц Тутберидзе, не делает четверных, но обладает невероятно красивым скольжением и артистизмом. Ну, и безупречно исполняет тройные, конечно.

02:44

Оценка Щербаковой за произвольную программу — 125,57, в целом — 181,83. Второе место на данный момент.

02:41

Щербакова завершает выступление красивым вращением четвертого уровня, но чуть не плачет. Тутберидзе встречает ее у бортика и, кажется, сразу произносит несколько слов утешения прежде чем уйти, чтобы настраивать других учениц на прокат.

02:40

Скрипка незамысловато выводит свою мелодию, а девушка решает перейти к более простым элементам и преуспевает в этом. Двойной аксель + тройной тулуп и сольные тройные прыжки пока удаются без проблем. Может, стоило сделать ставку на чистое исполнение таких элементов?

02:39

Эх, не получается у Щербаковой с четверными... она делает две попытки подряд в самом начале — и очень больно падает на спину с обеих!

02:38

Выступает ученица Этери Тутберидзе Анна Щербакова. В короткой программе она провалилась из-за нервов, получив чрезвычайно низкие баллы. Посмотрим, справится ли на этот раз, — девушка планирует исполнить два четверных лутца.

02:36

Программа завершается очень быстрым и энергичным вращением! А до этого Настя исполнила сложнейшую дорожку четвертого уровня, вызвав овации публики. Справилась!

Оценка — 128,68, в сумме — 190,46 балла.

02:35

Тараканова справляется с каскадом, который она никак не могла сделать на двух предыдущих этапах Гран-при — тройной лутц + тройной тулуп! Молодец!

02:34

Тройной флип + ойлер + тройной сальхов удается уверенно, и «Лунная соната» начинает звучать более энергично — добавляется электрогитара! Княжна Тараканова жжет на льду.

02:33

Очень хороший тройной лутц исполняет девушка, судьи дают ей +2 за чистоту прыжка. Тут же следует отличный тройной риттбергер.

02:32

На льду — россиянка Анастасия Тараканова! Она катается под «Лунную сонату» Бетховена. Вот так фигуристка описывала свою произвольную программу в интервью «Газете.Ru»:

«Произвольная программа — это история о безответной любви. Бетховен очень сильно любил одну женщину и думал, что это взаимно. Она вышла за другого замуж, но он все равно надеялся, что у нее есть к нему чувства. Когда же он осознал, что ничего нет, то испытал жестокое разочарование — «Нет, ты не обращаешь на меня никакого внимания».

В конце у меня начинается дорожка шагов, в которой он как бы кричит: «Как же так, я все для тебя сделал, а ты все равно любишь другого!»

02:30

Оценка Ким Йе Лим за произвольную программу — 115,40, в сумме — 177,91.

02:28

В самом финале выступления фигуристка делает тройной прыжок, словно показывая: «Я не сдаюсь». Правда, из-за падения закончить вровень с музыкой не удалось, и в тишине было слышно громкий звук конька, пока Ким Йе Лим выполняла последнее вращение. Тем не менее зрители от души поаплодировали ей за проявленный характер.

02:26

Ох, как жаль девушку! Она упала с тройного флипа, да так неудачно, что врезалась в бортик! Очень больно Ким Йе Лим, но она поднимается и проводит концовку программы без дрожи в коленках.

02:25

Пока что все элементы кореянка исполняет легко и непринужденно. Темп ее выступления довольно невысок — играет лиричная инструментальная музыка, развевающееся сероватое платье тоже не вызывает каких-то бешеных эмоций и действует, скорее, успокаивающе.

02:20

Первой выступает единственная фигуристка не из России в этом финале кореянка Ким Йе Лим. Она тут же начинает с каскада тройной лутц + тройной тулуп. Кажется, что все чисто, разве что судьи придерутся к небольшому недокруту на втором прыжке.

02:10

А выступать сегодня фигуристки будут в таком порядке:

02:05

После короткой программы девушки расположились в таком порядке по результатам:

1. Алена Косторная — 76,32

2. Александра Трусова — 74,43

3. Алена Канышева — 68,66

4. Ким Йе Лим — 62,51

5. Анастасия Тараканова — 61,78

6. Анна Щербакова — 56,26

02:00

«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию финала юниорского Гран-при в Ванкувере, где девушки соревнуются в произвольной программе. Из шести участниц пятеро представляют Россию, но наилучшие шансы у лидирующей после короткой программы Алены Косторной и действующей чемпионки мира среди юниоров и ЮГП, обладательницы самой сложной программы Александры Трусовой, идущей второй. Обе являются ученицами Этери Тутберидзе.