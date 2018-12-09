Битва учениц Тутберидзе: Косторная обошла Трусову без четверных

На льду — россиянка Анастасия Тараканова! Она катается под «Лунную сонату» Бетховена. Вот так фигуристка описывала свою произвольную программу в интервью «Газете.Ru»:

«Произвольная программа — это история о безответной любви. Бетховен очень сильно любил одну женщину и думал, что это взаимно. Она вышла за другого замуж, но он все равно надеялся, что у нее есть к нему чувства. Когда же он осознал, что ничего нет, то испытал жестокое разочарование — «Нет, ты не обращаешь на меня никакого внимания».

В конце у меня начинается дорожка шагов, в которой он как бы кричит: «Как же так, я все для тебя сделал, а ты все равно любишь другого!»