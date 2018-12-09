Битва учениц Тутберидзе: Косторная обошла Трусову без четверных

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На этом «Газета.Ru» заканчивает текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы юниорок в финале Гран-при и желает вам спокойной ночи! С утра милости просим в наш следующий онлайн, посвященный произвольному выступлению спортивных пар и танцевальных дуэтов.
И, наконец, выступление кореянки Ким Йе Лим, которая заняла последнее место:
Видео выступления ученицы Тутберидзе Анны Щербаковой, которая, к сожалению, провалила этот финал:
Прокат Анастасии Таракановой, которая стала четвертой:
Выступление бронзового призера финала Гран-при Алены Канышевой:
Произвольная программа занявшей второе место Александры Трусовой:
Вот так выступала сегодняшняя победительница Алена Косторная:
Российские фигуристки занимают весь пьедестал, причем два первых места уходят ученицам Тутберидзе. Третье — подопечной Светланы Пановой.
Камера показывает чемпионку юниорского Гран-при Косторную и только что упустившую бронзу Тараканову, которая чуть не плачет. Таков спорт.
Оценка Канышевой за произвольную программу — 129,48, по сумме — 198,14. Да, она получает бронзу! Поздравляем!
Россиянка не допустила серьезных ошибок — судьи могут разве что найти пару недокрутов. Судя по всему, бронзу финала Гран-при заберет именно она.
В воздушном платьице нежно-голубого цвета Канышева выводит тройной лутц + тройной тулуп и сольный риттбергер в три оборота так, словно ее тело вообще не имеет веса.
На льду — ученица Светланы Пановой Алена Канышева. Единственная из присутствующих в этом финале россиянок, кто вообще не имеет отношения к Тутберидзе и не является ее ни бывшей, ни нынешней подопечной.
Оценка за произвольную программу 140,77, по сумме — 215,20. Это второе место! Судя по всему, Косторная все же победит сегодня — и без всяких четверных. Вот это да!
В остальном Трусова радовала зрителей каскадами на любой вкус: и с тулупом, и с риттбергером. Плюс дорожка четвертого уровня. По второй оценке, конечно, уступит Косторной, но посмотрим, не обойдет ли по общей сумме благодаря технике.
Недаром девушка выступает под музыку из кинофильма «Пятый элемент». Да и сам костюм слегка неземного покроя словно говорит, что перед нами девочка с другой планеты.
Очень длинный заход на очередной прыжок - неужели решится на третий четверной подряд? Да, Трусова исполняет тулуп в четыре оборота — на этот раз без падения, с уверенным выездом!
Падает Саша! Со второго четверного...
Четверной лутц в самом начале программы Трусова вроде бы докручивает, хотя выезд получился не очень красивым — со степ-аутом.
На льду — Александра Трусова, которая планирует исполнить три четверных прыжка. Ждем сенсации!
Стоит отметить, что Косторная разучивает аксель в три с половиной оборота, так что вскоре и по сложности программ она сможет сравниться с Щербаковой и Трусовой.
Оценка за произвольную программу — 141,66 балла. В сумме — 217,98.
Вращения, дорожка шагов — все четвертого уровня. Косторная демонстрирует довольно взрослое катание, наполняя историю Ромео и Джульетты своим смыслом и эмоциями. Браво!
В синем платье средневекового покроя Алена катается под саундтрек из кинофильма «Ромео и Джульетта» — уверенно, плавно, чувственно... Тройной флип + тройной тулуп во второй части программы вызвал шквал аплодисментов!
На льду — лидер после короткой программы Алена Косторная! Она, в отличие от двух других учениц Тутберидзе, не делает четверных, но обладает невероятно красивым скольжением и артистизмом. Ну, и безупречно исполняет тройные, конечно.
Оценка Щербаковой за произвольную программу — 125,57, в целом — 181,83. Второе место на данный момент.
Щербакова завершает выступление красивым вращением четвертого уровня, но чуть не плачет. Тутберидзе встречает ее у бортика и, кажется, сразу произносит несколько слов утешения прежде чем уйти, чтобы настраивать других учениц на прокат.
Скрипка незамысловато выводит свою мелодию, а девушка решает перейти к более простым элементам и преуспевает в этом. Двойной аксель + тройной тулуп и сольные тройные прыжки пока удаются без проблем. Может, стоило сделать ставку на чистое исполнение таких элементов?
Эх, не получается у Щербаковой с четверными... она делает две попытки подряд в самом начале — и очень больно падает на спину с обеих!
Выступает ученица Этери Тутберидзе Анна Щербакова. В короткой программе она провалилась из-за нервов, получив чрезвычайно низкие баллы. Посмотрим, справится ли на этот раз, — девушка планирует исполнить два четверных лутца.
Программа завершается очень быстрым и энергичным вращением! А до этого Настя исполнила сложнейшую дорожку четвертого уровня, вызвав овации публики. Справилась!
Оценка — 128,68, в сумме — 190,46 балла.
Тараканова справляется с каскадом, который она никак не могла сделать на двух предыдущих этапах Гран-при — тройной лутц + тройной тулуп! Молодец!
Тройной флип + ойлер + тройной сальхов удается уверенно, и «Лунная соната» начинает звучать более энергично — добавляется электрогитара! Княжна Тараканова жжет на льду.
Очень хороший тройной лутц исполняет девушка, судьи дают ей +2 за чистоту прыжка. Тут же следует отличный тройной риттбергер.
На льду — россиянка Анастасия Тараканова! Она катается под «Лунную сонату» Бетховена. Вот так фигуристка описывала свою произвольную программу в интервью «Газете.Ru»:
«Произвольная программа — это история о безответной любви. Бетховен очень сильно любил одну женщину и думал, что это взаимно. Она вышла за другого замуж, но он все равно надеялся, что у нее есть к нему чувства. Когда же он осознал, что ничего нет, то испытал жестокое разочарование — «Нет, ты не обращаешь на меня никакого внимания».
В конце у меня начинается дорожка шагов, в которой он как бы кричит: «Как же так, я все для тебя сделал, а ты все равно любишь другого!»
Оценка Ким Йе Лим за произвольную программу — 115,40, в сумме — 177,91.
В самом финале выступления фигуристка делает тройной прыжок, словно показывая: «Я не сдаюсь». Правда, из-за падения закончить вровень с музыкой не удалось, и в тишине было слышно громкий звук конька, пока Ким Йе Лим выполняла последнее вращение. Тем не менее зрители от души поаплодировали ей за проявленный характер.
Ох, как жаль девушку! Она упала с тройного флипа, да так неудачно, что врезалась в бортик! Очень больно Ким Йе Лим, но она поднимается и проводит концовку программы без дрожи в коленках.
Пока что все элементы кореянка исполняет легко и непринужденно. Темп ее выступления довольно невысок — играет лиричная инструментальная музыка, развевающееся сероватое платье тоже не вызывает каких-то бешеных эмоций и действует, скорее, успокаивающе.
Первой выступает единственная фигуристка не из России в этом финале кореянка Ким Йе Лим. Она тут же начинает с каскада тройной лутц + тройной тулуп. Кажется, что все чисто, разве что судьи придерутся к небольшому недокруту на втором прыжке.
А выступать сегодня фигуристки будут в таком порядке:
После короткой программы девушки расположились в таком порядке по результатам:
1. Алена Косторная — 76,32
2. Александра Трусова — 74,43
3. Алена Канышева — 68,66
4. Ким Йе Лим — 62,51
5. Анастасия Тараканова — 61,78
6. Анна Щербакова — 56,26
«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию финала юниорского Гран-при в Ванкувере, где девушки соревнуются в произвольной программе. Из шести участниц пятеро представляют Россию, но наилучшие шансы у лидирующей после короткой программы Алены Косторной и действующей чемпионки мира среди юниоров и ЮГП, обладательницы самой сложной программы Александры Трусовой, идущей второй. Обе являются ученицами Этери Тутберидзе.