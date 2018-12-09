Загитова против Кихиры в финале Гран-при. LIVE

А уж как Лиза зажгла в финальной части программы, когда справилась со всеми прыжками! Просто светская львица 30-х годов.

Оценка Туктамышевой — 144,67, в целом — 215,32. Это второе после Загитовой: судьи поставили более низкие компоненты, хотя артистизм у Лизы зашкаливал. Что ж, авторитет надо возвращать.