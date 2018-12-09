Загитова против Кихиры в финале Гран-при. LIVE

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- 67118 просмотров Кихира выиграла короткую программу в финале Гран-при с рекордом
Камера выхватывает то счастливое лицо Кихиры, то сидящую где-то в стороне Загитову. Россиянка показывает большие пальцы и всем своим видом демонстрирует, что все в порядке. Свой главный старт в жизни она уже выиграла. Да и в финале Гран-при побеждала в прошлом году.
Итоговые результаты женщин в финале Гран-при:
Оценка Кихиры за произвольную программу — 150,61 балла. В сумме — 233,12. Это первое место! Японка обходит Загитову и завоевывает золото финала Гран-при! Туктамышева — третья.
Конечно, программа у Кихиры, как и у других японок, более лиричная и, соответственно, не такая быстрая и ритмичная, как у россиянок. Смотреть за ней не так интересно в плане шоу, однако чистота прыжков просто поражает. Да и скольжение очень красивое.
В середине программы Кихира наверстала и не исполненный сначала тройной тулуп, добавив его к сольному прыжку. Это вызвало оглушительные аплодисменты японских фанатов, которые явно преобладают на ледовой арене в Ванкувере.
Однако со второго раза Кихира справляется! Правда, вместо тройного тулупа присоединяет к коронному акселю двойной.
Каскад тройной аксель + тройной тулуп, заявленный в самом начале второй программы, Кихира сорвала! Практически упала с акселя, оперевшись руками о лед, и второй прыжок уже не прицепила.
На льду — лидер после короткой программы японка Рика Кихира.
А уж как Лиза зажгла в финальной части программы, когда справилась со всеми прыжками! Просто светская львица 30-х годов.
Оценка Туктамышевой — 144,67, в целом — 215,32. Это второе после Загитовой: судьи поставили более низкие компоненты, хотя артистизм у Лизы зашкаливал. Что ж, авторитет надо возвращать.
Судьи сняли совсем чуть-чуть за некрасивый выезд с тройного акселя — около балла. В целом Туктамышева выполнила все прыжки без явных ошибок — разве что где-то вместо тройного тулупа в каскаде добавила сразу два двойных. Эти небольшие изменения не должны пойти в минус.
Туктамышева исполнила тройной аксель в самом начале программы! Выезд получился не очень красивым — ее повело куда-то в сторону, и пришлось лишний раз обернуться уже на льду, чтобы сохранить равновесие, но девушка не упала! Посмотрим, засчитают ли ей судьи все три с половиной оборота.
На льду — россиянка Елизавета Туктамышева, которая шла третьей после короткой программы.
Оценка Загитовой за произвольную программу — 148,60 балла, по сумме — 226,53.
Дорожка шагов и вращения — четвертого уровня. Тем не менее Тутберидзе встречает ее у борта со строгим выражением лица — это явно не лучший прокат Загитовой в жизни.
С лица олимпийской чемпионки не сходит соблазнительная улыбка Кармен — даже в не самой простой ситуации. Недаром она получает высокие оценки за компоненты.
По иронии судьбы более сложный тройной лутц + тройной риттбергер Загитова исполняет без сучка без задоринки.
А вот уже следующий каскад тройной лутц + тройной тулуп не удался! Второй прыжок получился одинарным — «бабочка». Надо добавлять где-то в другой части программы.
Двойной аксель, открывающий программу удался идеально!
На льду — олимпийская чемпионка Алина Загитова!
В остальном программа смотрелась шикарно — все другие прыжки у Каори были оценены на плюс.
За произвольную программу японка получает 141,45 балла ,в целом — 211,68. Теперь она занимает первое место, Самодурова опускается на второе, а Мияхара — на третье.
Эх, падает Каори! Не удержалась на последнем прыжке из каскада двойной аксель + тройной тулуп + двойной тулуп! Японка тут же поднимается: на ее лице улыбка, словно она стесняется сама себя.
Каори порхает по льду легко, как бабочка, которая перелетает с цветка на цветок. Очень красивое скольжение.
Теперь выступает еще одна японка Каори Сакамото. У нее очень нежная и плавная программа — под инструментальную музыку фортепиано, как и у Мияхары.
Кажется, что программа у Самодуровой была более зажигательной, да и сама россиянка активнее заигрывала со зрителями. Мияхара посдержаннее. Судьи еще обнаружили недокруты на некоторых прыжках и снизили техническую оценку Оценка Сатоко за произвольную программу — 133,79, в целом — 201,31. Это второе место после Самодуровой на данный момент.
Все прыжки получаются у Мияхары, в отличие от короткой программы, где опытная спортсменка явно перенервничала и оказалась в итоге на последнем месте. Тройной сальхов, тройной риттбергер исполнены совершенно спокойно.
На льду — японка Сатоко Мияхара! Она выступает под вдохновенную инструментальную музыку скрипок и фортепиано.
Оценка Самодуровой за произвольную программу — 136,09! Это ее лучший результат в сезоне! По сумме программ — 204,33 балла (тоже season's best).
Все элементы выходят просто идеальными, словно отвечая уверенности девушки.
Каскад двойной аксель + тройной тулуп получается без сучка без задоринки (на судейские плюсы), и тут же следует еще один каскад — двойной аксель + двойной тулуп + двойной риттбергер.
Завершая выступление, Софья не может сдержать слез радости. Браво!
Самодурова абсолютно не показывает какой-то нервозности, несмотря на то что это ее первый финал Гран-при в карьере! Мимика, игривые жесты и движения плечами — все под стиль зажигательной музыки.
Сольный тройной лутц, исполненный уверенно и с запасом по высоте, вызвал аплодисменты у зрителей!
В красивом фиолетовом платье с блестками Софья играючи исполняет каскад тройной флип + тройной тулуп — причем оба прыжка с руками наверху!
Первой выступает Софья Самодурова под композицию Кристины Агилеры!
Девушки уже показались на разминке и поприветствовали зрителей!
Основное соперничество сегодня развернется между Загитовой и Кихирой. У олимпийской чемпионки Пхенчхана-2018 невероятно сложная программа по меркам женщин, которая даже при наличии ошибок позволила ей выиграть два этапа Гран-при. Однако у Кихиры есть аксель в три с половиной оборота, причем в произвольной программе она должна исполнить его дважды — сольно и в каскаде. Если дебютировавшая в этом сезоне на взрослом уровне японка справится с нервами и покажет этот сложнейший прыжок в женском взрослом катании, то ее шансы на победу приблизятся к 100%.
Стартовый порядок выступлений:
1. Софья Самодурова
2. Сатоко Мияхара
3. Каори Сакамото
4. Алина Загитова
5. Елизавета Туктамышева
6. Рика Кихира
После короткой программы фигуристки расположились вот в таком порядке:
1. Рика Кихира (Япония) — 82,51 (мировой рекорд)
2. Алина Загитова (Россия) — 77,93
3. Елизавета Туктамышева (Россия) — 70,65
4. Каори Сакамото (Япония) — 70,23
5. Софья Самодурова (Россия) — 68,24
6. Сатоко Мияхара (Япония) — 67,52
Сами соревнования начнутся в 00:55 по московскому времени.
В канадском Ванкувере проходит финал Гран-при по фигурному катанию. Женщины соревнуются в произвольной программе. После короткой Алина Загитова уступает японке Рике Кихире чуть меньше пяти баллов, но будет стараться защитить титул.