Загитова против Кихиры в финале Гран-при. LIVE

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Фигурное катание / Финал Гран-при по фигурному катанию
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Произвольная программа мужчин
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Нэйтан Чен (США)
183.43
2
Сома Уно (Япония)
189.43
3
Чха Джун Хван (Южная Корея)
174.42
закончен
Биатлон / Этап Кубка мира по биатлону в Поклюке
16:15
Мужской спринт на 10 км
1
Йоханнес Бё (Норвегия)
23:46,3
2
Антонен Гигонна (Франция)
+16,1
3
Александр Логинов (Россия)
+16,4
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Локомотив МОренбург
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АрсеналХаддерсфилд Таун
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БёрнлиБрайтон энд Хоув Альбион
1:0
закончен
18:00
Кардифф СитиСаутгемптон
1:0
закончен
18:00
Манчестер ЮнайтедФулхэм
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закончен
18:00
Вест Хэм ЮнайтедКристал Пэлас
3:2
закончен
20:30
ЧелсиМанчестер Сити
2:0
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Лестер СитиТоттенхэм Хотспур
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БайерАугсбург
1:0
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3:0
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ВольфсбургХоффенхайм
2:2
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Мемфис ГриззлизЛос-Анджелес Лейкерс
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04:00
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Сент-Луис БлюзВанкувер Кэнакс
не начался
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не начался
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Чикаго БлэкхоуксМонреаль Канадиенс
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04:00
Анахайм ДаксНью-Джерси Дэвилз
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05:00
Эдмонтон ОйлерзКалгари Флэймз
не начался
05:00
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Зелена Гура Химки
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НБА / регулярный чемпионат
23:30
Детройт ПистонсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
02:00
Торонто РэпторсМилуоки Бакс
не начался
03:00
Сан-Антонио СпёрсЮта Джаз
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03:30
Нью-Йорк НиксШарлотт Хорнетс
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Загитова против Кихиры в финале Гран-при. LIVE

Онлайн-трансляция произвольной программы у женщин в финале Гран-при

В канадском Ванкувере женщины соревнуются в произвольной программе в финале Гран-при. После короткого проката уверенно лидирует японка Рика Кихира, за первое место с ней борется Алина Загитова, а Елизавета Туктамышева идет третьей. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
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01:55

Камера выхватывает то счастливое лицо Кихиры, то сидящую где-то в стороне Загитову. Россиянка показывает большие пальцы и всем своим видом демонстрирует, что все в порядке. Свой главный старт в жизни она уже выиграла. Да и в финале Гран-при побеждала в прошлом году.

01:53

Итоговые результаты женщин в финале Гран-при:

01:49

Оценка Кихиры за произвольную программу — 150,61 балла. В сумме — 233,12. Это первое место! Японка обходит Загитову и завоевывает золото финала Гран-при! Туктамышева — третья.

01:47

Конечно, программа у Кихиры, как и у других японок, более лиричная и, соответственно, не такая быстрая и ритмичная, как у россиянок. Смотреть за ней не так интересно в плане шоу, однако чистота прыжков просто поражает. Да и скольжение очень красивое.

01:45

В середине программы Кихира наверстала и не исполненный сначала тройной тулуп, добавив его к сольному прыжку. Это вызвало оглушительные аплодисменты японских фанатов, которые явно преобладают на ледовой арене в Ванкувере.

01:44

Однако со второго раза Кихира справляется! Правда, вместо тройного тулупа присоединяет к коронному акселю двойной.

01:44

Каскад тройной аксель + тройной тулуп, заявленный в самом начале второй программы, Кихира сорвала! Практически упала с акселя, оперевшись руками о лед, и второй прыжок уже не прицепила.

01:43

На льду — лидер после короткой программы японка Рика Кихира.

01:41

А уж как Лиза зажгла в финальной части программы, когда справилась со всеми прыжками! Просто светская львица 30-х годов.

Оценка Туктамышевой — 144,67, в целом — 215,32. Это второе после Загитовой: судьи поставили более низкие компоненты, хотя артистизм у Лизы зашкаливал. Что ж, авторитет надо возвращать.

01:38

Судьи сняли совсем чуть-чуть за некрасивый выезд с тройного акселя — около балла. В целом Туктамышева выполнила все прыжки без явных ошибок — разве что где-то вместо тройного тулупа в каскаде добавила сразу два двойных. Эти небольшие изменения не должны пойти в минус.

01:37

Туктамышева исполнила тройной аксель в самом начале программы! Выезд получился не очень красивым — ее повело куда-то в сторону, и пришлось лишний раз обернуться уже на льду, чтобы сохранить равновесие, но девушка не упала! Посмотрим, засчитают ли ей судьи все три с половиной оборота.

01:35

На льду — россиянка Елизавета Туктамышева, которая шла третьей после короткой программы.

01:34

Оценка Загитовой за произвольную программу — 148,60 балла, по сумме — 226,53.

01:32

Дорожка шагов и вращения — четвертого уровня. Тем не менее Тутберидзе встречает ее у борта со строгим выражением лица — это явно не лучший прокат Загитовой в жизни.

01:31

С лица олимпийской чемпионки не сходит соблазнительная улыбка Кармен — даже в не самой простой ситуации. Недаром она получает высокие оценки за компоненты.

01:30

По иронии судьбы более сложный тройной лутц + тройной риттбергер Загитова исполняет без сучка без задоринки.

01:29

А вот уже следующий каскад тройной лутц + тройной тулуп не удался! Второй прыжок получился одинарным — «бабочка». Надо добавлять где-то в другой части программы.

01:28

Двойной аксель, открывающий программу удался идеально!

01:27

На льду — олимпийская чемпионка Алина Загитова!

01:25

В остальном программа смотрелась шикарно — все другие прыжки у Каори были оценены на плюс.

За произвольную программу японка получает 141,45 балла ,в целом — 211,68. Теперь она занимает первое место, Самодурова опускается на второе, а Мияхара — на третье.

01:23

Эх, падает Каори! Не удержалась на последнем прыжке из каскада двойной аксель + тройной тулуп + двойной тулуп! Японка тут же поднимается: на ее лице улыбка, словно она стесняется сама себя.

01:21

Каори порхает по льду легко, как бабочка, которая перелетает с цветка на цветок. Очень красивое скольжение.

01:19

Теперь выступает еще одна японка Каори Сакамото. У нее очень нежная и плавная программа — под инструментальную музыку фортепиано, как и у Мияхары.

01:15

Кажется, что программа у Самодуровой была более зажигательной, да и сама россиянка активнее заигрывала со зрителями. Мияхара посдержаннее. Судьи еще обнаружили недокруты на некоторых прыжках и снизили техническую оценку Оценка Сатоко за произвольную программу — 133,79, в целом — 201,31. Это второе место после Самодуровой на данный момент.

01:12

Все прыжки получаются у Мияхары, в отличие от короткой программы, где опытная спортсменка явно перенервничала и оказалась в итоге на последнем месте. Тройной сальхов, тройной риттбергер исполнены совершенно спокойно.

01:11

На льду — японка Сатоко Мияхара! Она выступает под вдохновенную инструментальную музыку скрипок и фортепиано.

01:10

Оценка Самодуровой за произвольную программу — 136,09! Это ее лучший результат в сезоне! По сумме программ — 204,33 балла (тоже season's best).

01:07

Все элементы выходят просто идеальными, словно отвечая уверенности девушки.

Каскад двойной аксель + тройной тулуп получается без сучка без задоринки (на судейские плюсы), и тут же следует еще один каскад — двойной аксель + двойной тулуп + двойной риттбергер.

Завершая выступление, Софья не может сдержать слез радости. Браво!

01:06

Самодурова абсолютно не показывает какой-то нервозности, несмотря на то что это ее первый финал Гран-при в карьере! Мимика, игривые жесты и движения плечами — все под стиль зажигательной музыки.

01:05

Сольный тройной лутц, исполненный уверенно и с запасом по высоте, вызвал аплодисменты у зрителей!

01:04

В красивом фиолетовом платье с блестками Софья играючи исполняет каскад тройной флип + тройной тулуп — причем оба прыжка с руками наверху!

01:00

Первой выступает Софья Самодурова под композицию Кристины Агилеры!

00:55

Девушки уже показались на разминке и поприветствовали зрителей!

00:50

Основное соперничество сегодня развернется между Загитовой и Кихирой. У олимпийской чемпионки Пхенчхана-2018 невероятно сложная программа по меркам женщин, которая даже при наличии ошибок позволила ей выиграть два этапа Гран-при. Однако у Кихиры есть аксель в три с половиной оборота, причем в произвольной программе она должна исполнить его дважды — сольно и в каскаде. Если дебютировавшая в этом сезоне на взрослом уровне японка справится с нервами и покажет этот сложнейший прыжок в женском взрослом катании, то ее шансы на победу приблизятся к 100%.

00:45

Стартовый порядок выступлений:

1. Софья Самодурова

2. Сатоко Мияхара

3. Каори Сакамото

4. Алина Загитова

5. Елизавета Туктамышева

6. Рика Кихира

00:40

После короткой программы фигуристки расположились вот в таком порядке:

1. Рика Кихира (Япония) — 82,51 (мировой рекорд)

2. Алина Загитова (Россия) — 77,93

3. Елизавета Туктамышева (Россия) — 70,65

4. Каори Сакамото (Япония) — 70,23

5. Софья Самодурова (Россия) — 68,24

6. Сатоко Мияхара (Япония) — 67,52

00:35

Сами соревнования начнутся в 00:55 по московскому времени.

00:30

В канадском Ванкувере проходит финал Гран-при по фигурному катанию. Женщины соревнуются в произвольной программе. После короткой Алина Загитова уступает японке Рике Кихире чуть меньше пяти баллов, но будет стараться защитить титул.