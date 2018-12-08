Россиянки в погоне за первой медалью: Старых идет в бой. LIVE

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Хороший вечер для российского биатлона. Павлова пока занимает 8-е место, Старых 12-е, Васильева 13-е. А Васнецова располагается на 21-й позиции.
Васнецова занимает 18-е место. Пока на Кубке мира она закрыла все мишени. У нее идеальная статистика в стрельбе!
У нее 11 место. Отставание от Кайсы составило чуть больше минуты.
У Васильевой на последнем отрезке дистанции упала скорость, но у нее будет очень высокий результат.
Жулия Симон также закрывает все мишени. Она впереди Евгении на одну десятую секунды.
Павлова финишировала на шестом месте.
Васильева тоже отстрелялась на ноль! Теперь она вышла на четвертую позицию и опережает Павлову на одну секунду.
Васильева по-прежнему занимает пятое место.
Васнецова тоже отработала все стрельбу на ноль. оба рубежа на ноль. У нее девятый результат стрельбы с отставанием в 49,2 от Вирер.
Павлова идеально сработала и на втором огневом рубеже. Она — четвертая! Отстает от Вирер на 28,1. Вперед Россия!
Васильева прошла первую контрольную отсечку на пятом месте.
Старых перемещает на шестую позицию. Фиалкова обгоняет ее.
Павлова на11-й позиции с отставанием от Вирер на 16,8.
Васнецова также на пятерку сработала на «лежке», но от Вирер она отстает на 31,2 секунды.
Павлова закрыла все мишени на первом огневом рубеже. Пока у нее текущее 11-е место.
На пятом место финишировала Старых. Ирина опережает Гаспарин на 1,8 секунды.
Бреза закрыла все мишени и на втором огневом рубеже. Теперь она на третьем месте!
Старых с одним промахом в 57 секундах от лидера.
Кайса привезла Элизе Гаспарин больше минуты. Швейцарка пока третья.
Результат Кайсы — 20.08,1. Вирер пока проигрывает ей 14 секунд.
У Кайшевой сейчас 25-е время. Отставание от лидера — 1.52,4
Юрлова-Перхт на данный момент 15-я. А Старых промахивается один раз на первом огневом рубеже.
Теперь Вирер отстает от Кайсы на 8 секунд.
Кайшева промахивается два раза...
Интересный поворот в гонке! Вирер отлично сработала на двух рубежах, и теперь она впереди Мякяряйнен на 2,6 секунды!
Старых уже прошла половину дистанции: пока у россиянки только 23-й результат.
Кайса Мякяряйнен отстрелялась идеально. Теперь у нее перевес над Кузьминой, идущей второй, 53 секунды.
Виткова финишировала.
Юрлова два раза промазала из положения стоя. Эх!
26 секунд она проигрывает лидеру, пока 15-е место.
Кайшева тоже идеально сработала на первом рубеже!
Мякяряйнен закрыла все мишени на первом рубеже. Уже на 10 секунд она опережает Юрлову.
Кузьмина допускает промах и на втором огневом рубеже.
Россиянка опережает Данкли на две десятые секунды!
Юрлова продемонстрировала шикарную стрельбу! Выбила пять из пяти. После первого огневого рубежа она первая!
Данкли на отметке в 4.4 км привозит Витковой почти 40 секунд.
Кайшева ушла на дистанцию.
После первой стрельбы Данкли находятся в лидерах.
А вот Кузьмина промазала и пробежит лишние 150 метров.
Надин Хорхлер последовала примеру Витковой и тоже идеально отстрелялась.
Закрывает все мишени чешка!
Вероника Виткова на первом огневом рубеже.
Пока мы в ожидании Юрловой, у которой 14-й стартовый номер.
Шестой стартовый номер уже пошел. Анастасия Кузьмина вышла на дистанцию.
Начался спринт! Болеем за наших девчонок!
Васнецова, кстати, является дебютантом на Кубке мира! И 6 декабря на индивидуальной гонке продемонстрировала неплохой результат: она заняла 13-е место. Ждем от нее и остальных россиянок еще больших достижений.
Россию представят Екатерина Юрлова-Перхт (14-й стартовый номер), Ульяна Кайшева (24), Ирина Старых (43), Валерия Васнецова (78), Евгения Павлова (82) и Маргарита Васильева (93).
Дистанция гонки составит 7,5 км.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции женской спринтерской гонки в рамках этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке. Соревнования начнутся в 16:15 мск.