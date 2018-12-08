Россиянки в погоне за первой медалью: Старых идет в бой. LIVE

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Эдмонтон ОйлерзМиннесота Уайлд
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Анахайм ДаксКаролина Харрикейнз
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Калев Парма
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Нижний Новгород Автодор
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Анадолу Эфес Реал Мадрид
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закончен
22:30
Баскония ЦСКА
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22:30
Панатинаикос Фенербахче
69:81
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НБА / регулярный чемпионат
03:00
Орландо МэджикИндиана Пэйсерс
90:112
закончен
03:00
Детройт ПистонсФиладельфия Сиксерс
111:117
закончен
03:00
Шарлотт ХорнетсДенвер Наггетс
113:107
закончен
03:30
Кливленд КавальерсСакраменто Кингз
110:129
закончен
03:30
Бруклин НетсТоронто Рэпторс
106:105
закончен
04:00
Нью-Орлеан ПеликансМемфис Гриззлиз
103:107
закончен
04:00
Чикаго БуллзОклахома-Сити Тандер
114:112
закончен
04:30
Сан-Антонио СпёрсЛос-Анджелес Лейкерс
133:120
закончен
05:00
Финикс СанзМайами Хит
98:115
закончен
05:30
Милуоки БаксГолден Стэйт Уорриорз
95:105
закончен
Фигурное катание / Финал Гран-при по фигурному катанию
06:11
Произвольная программа мужчин
1
Нэйтан Чен (США)
183.43
2
Сома Уно (Япония)
189.43
3
Чха Джун Хван (Южная Корея)
174.42
закончен
Биатлон / Этап Кубка мира по биатлону в Поклюке
16:15
Мужской спринт на 10 км
1
Йоханнес Бё (Норвегия)
23:46,3
2
Антонен Гигонна (Франция)
+16,1
3
Александр Логинов (Россия)
+16,4
закончен
Россия / Премьер-Лига
12:30
Крылья СоветовРостов
1:0
закончен
15:00
ЦСКАЕнисей
2:1
закончен
17:30
Локомотив МОренбург
не начался
20:00
АнжиСпартак М
не начался
Испания / Примера
15:00
Атлетико МАлавес
3:0
закончен
18:15
ВаленсияСевилья
не начался
20:30
ВильярреалСельта
не начался
22:45
ЭспаньолБарселона
не начался
Англия / Премьер-лига
15:30
БорнмутЛиверпуль
0:4
закончен
18:00
АрсеналХаддерсфилд Таун
не начался
18:00
БёрнлиБрайтон энд Хоув Альбион
не начался
18:00
Кардифф СитиСаутгемптон
не начался
18:00
Манчестер ЮнайтедФулхэм
не начался
18:00
Вест Хэм ЮнайтедКристал Пэлас
не начался
20:30
ЧелсиМанчестер Сити
не начался
22:45
Лестер СитиТоттенхэм Хотспур
не начался
Германия / Бундеслига
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БаварияНюрнберг
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17:30
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не начался
17:30
БайерАугсбург
не начался
17:30
ФрайбургРБ Лейпциг
не начался
17:30
ВольфсбургХоффенхайм
не начался
20:30
ГертаАйнтрахт Ф
не начался
Украина / Премьер-лига
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КарпатыДинамо К
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ЗаряАрсенал К
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НаполиФрозиноне
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20:00
КальяриРома
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ЛациоСампдория
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ПСЖМонпелье
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АнжеБордо
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22:00
ГенгамАмьен
не начался
22:00
НимНант
перенесен
22:00
РеннДижон
не начался
22:00
ТулузаЛион
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КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
АдмиралБарыс
1:3
закончен
13:30
СибирьТрактор
1:2 (ОТ)
закончен
14:30
Металлург МгСпартак
7:3
закончен
17:00
ТорпедоНефтехимик
1:0
1 период
17:00
ВитязьДинамо М
0:1
1 период
17:00
ХК СочиАвангард
2:0
1 период
19:30
СлованАк Барс
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НХЛ / регулярный чемпионат
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Баффало СэйбрзФиладельфия Флайерз
не начался
00:00
Лос-Анджелес КингзВегас Голден Найтс
не начался
03:00
Коламбус Блю ДжекетсВашингтон Кэпиталз
не начался
03:00
Флорида ПантерзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингКолорадо Эвеланш
не начался
03:00
Детройт Ред УингзНью-Йорк Айлендерс
не начался
03:00
Оттава СенаторзПиттсбург Пингвинз
не начался
03:00
Бостон БрюинзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
04:00
Аризона КойотсСан-Хосе Шаркс
не начался
06:00
Калгари ФлэймзНэшвилл Предаторз
не начался
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17:00
Зенит УНИКС
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2 четверть
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Цмоки-Минск ВЭФ
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НБА / регулярный чемпионат
02:00
Даллас МавериксХьюстон Рокетс
не начался
03:00
Индиана ПэйсерсСакраменто Кингз
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксБруклин Нетс
не начался
03:30
Кливленд КавальерсВашингтон Уизардс
не начался
03:30
Атланта ХоуксДенвер Наггетс
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
04:00
Чикаго БуллзБостон Селтикс
не начался
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсМиннесота Тимбервулвз
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсМайами Хит
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Биатлон / Кубок мира по биатлону
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Женский спринт 7,5 км
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УэскаРеал Мадрид
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20:30
Реал СосьедадВальядолид
не начался
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Италия / Серия А
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СассуолоФиорентина
не начался
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ЭмполиБолонья
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17:00
ПармаКьево
не начался
17:00
УдинезеАталанта
не начался
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ДженоаСПАЛ
не начался
22:30
МиланТорино
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
Олимпик ДДесна
не начался
18:00
АлександрияЛьвов
не начался
Франция / Лига 1
17:00
СтрасбургКан
не начался
19:00
ЛилльРеймс
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23:00
Сент-ЭтьенМарсель
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Германия / Бундеслига
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МайнцГанновер-96
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Боруссия МШтутгарт
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Англия / Премьер-лига
19:00
Ньюкасл ЮнайтедВулверхэмптон
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
15:00
АвтомобилистКуньлунь Ред Стар
не начался
17:30
СеверстальЙокерит
не начался
17:30
ЦСКАСалават Юлаев
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
23:00
Виннипег ДжетсФиладельфия Флайерз
не начался
23:00
Сент-Луис БлюзВанкувер Кэнакс
не начался
01:00
Оттава СенаторзБостон Брюинз
не начался
02:00
Чикаго БлэкхоуксМонреаль Канадиенс
не начался
04:00
Анахайм ДаксНью-Джерси Дэвилз
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзКалгари Флэймз
не начался
05:00
Вегас Голден НайтсДаллас Старз
не начался
Единая лига ВТБ
16:00
Локомотив-Кубань Астана
не начался
20:00
Зелена Гура Химки
не начался
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Детройт ПистонсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
02:00
Торонто РэпторсМилуоки Бакс
не начался
03:00
Сан-Антонио СпёрсЮта Джаз
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксШарлотт Хорнетс
не начался
Россиянки в погоне за первой медалью: Старых идет в бой. LIVE

Онлайн-трансляция женского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке

В Поклюке проходит женский спринт на 7,5 км в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону. Сборную России представляют Екатерина Юрлова-Перхт, Ульяна Кайшева, Ирина Старых, Валерия Васнецова, Евгения Павлова и Маргарита Васильева. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
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17:29

Хороший вечер для российского биатлона. Павлова пока занимает 8-е место, Старых 12-е, Васильева 13-е. А Васнецова располагается на 21-й позиции.

17:24

Васнецова занимает 18-е место. Пока на Кубке мира она закрыла все мишени. У нее идеальная статистика в стрельбе!

17:23

У нее 11 место. Отставание от Кайсы составило чуть больше минуты.

17:22

У Васильевой на последнем отрезке дистанции упала скорость, но у нее будет очень высокий результат.

17:20

Жулия Симон также закрывает все мишени. Она впереди Евгении на одну десятую секунды.

17:17

Павлова финишировала на шестом месте.

17:16

Васильева тоже отстрелялась на ноль! Теперь она вышла на четвертую позицию и опережает Павлову на одну секунду.

17:14

Васильева по-прежнему занимает пятое место.

17:12

Васнецова тоже отработала все стрельбу на ноль. оба рубежа на ноль. У нее девятый результат стрельбы с отставанием в 49,2 от Вирер.

17:11

Павлова идеально сработала и на втором огневом рубеже. Она — четвертая! Отстает от Вирер на 28,1. Вперед Россия!

17:10

Васильева прошла первую контрольную отсечку на пятом месте.

17:09

Старых перемещает на шестую позицию. Фиалкова обгоняет ее.

17:07

Павлова на11-й позиции с отставанием от Вирер на 16,8.

17:06

Васнецова также на пятерку сработала на «лежке», но от Вирер она отстает на 31,2 секунды.

17:03

Павлова закрыла все мишени на первом огневом рубеже. Пока у нее текущее 11-е место.

16:58

На пятом место финишировала Старых. Ирина опережает Гаспарин на 1,8 секунды.

16:55

Бреза закрыла все мишени и на втором огневом рубеже. Теперь она на третьем месте!

16:52

Старых с одним промахом в 57 секундах от лидера.

16:50

Кайса привезла Элизе Гаспарин больше минуты. Швейцарка пока третья.

16:48

Результат Кайсы — 20.08,1. Вирер пока проигрывает ей 14 секунд.

16:45

У Кайшевой сейчас 25-е время. Отставание от лидера — 1.52,4

16:44

Юрлова-Перхт на данный момент 15-я. А Старых промахивается один раз на первом огневом рубеже.

16:43

Теперь Вирер отстает от Кайсы на 8 секунд.

16:42

Кайшева промахивается два раза...

16:41

Интересный поворот в гонке! Вирер отлично сработала на двух рубежах, и теперь она впереди Мякяряйнен на 2,6 секунды!

16:40

Старых уже прошла половину дистанции: пока у россиянки только 23-й результат.

16:39

Кайса Мякяряйнен отстрелялась идеально. Теперь у нее перевес над Кузьминой, идущей второй, 53 секунды.

16:38

Виткова финишировала.

16:37

Юрлова два раза промазала из положения стоя. Эх!

16:36

26 секунд она проигрывает лидеру, пока 15-е место.

16:35

Кайшева тоже идеально сработала на первом рубеже!

16:34

Мякяряйнен закрыла все мишени на первом рубеже. Уже на 10 секунд она опережает Юрлову.

16:33

Кузьмина допускает промах и на втором огневом рубеже.

16:31

Россиянка опережает Данкли на две десятые секунды!

16:30

Юрлова продемонстрировала шикарную стрельбу! Выбила пять из пяти. После первого огневого рубежа она первая!

16:29

Данкли на отметке в 4.4 км привозит Витковой почти 40 секунд.

16:28

Кайшева ушла на дистанцию.

16:26

После первой стрельбы Данкли находятся в лидерах.

16:25

А вот Кузьмина промазала и пробежит лишние 150 метров.

16:24

Надин Хорхлер последовала примеру Витковой и тоже идеально отстрелялась.

16:23

Закрывает все мишени чешка!

16:22

Вероника Виткова на первом огневом рубеже.

16:19

Пока мы в ожидании Юрловой, у которой 14-й стартовый номер.

16:18

Шестой стартовый номер уже пошел. Анастасия Кузьмина вышла на дистанцию.

16:15

Начался спринт! Болеем за наших девчонок!

16:05

Васнецова, кстати, является дебютантом на Кубке мира! И 6 декабря на индивидуальной гонке продемонстрировала неплохой результат: она заняла 13-е место. Ждем от нее и остальных россиянок еще больших достижений.

15:55

Россию представят Екатерина Юрлова-Перхт (14-й стартовый номер), Ульяна Кайшева (24), Ирина Старых (43), Валерия Васнецова (78), Евгения Павлова (82) и Маргарита Васильева (93).

15:50

Дистанция гонки составит 7,5 км.

15:45

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции женской спринтерской гонки в рамках этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке. Соревнования начнутся в 16:15 мск.