Ждать ошибки Кихиры: что означает поражение Загитовой

Загитова против всех

Финал Гран-при в Ванкувере в женском одиночном катании изначально воспринимался как противостояние России и Японии. Каждую из этих двух стран в главном и решающем старте серии представляют по три спортсменки.

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При этом было понятно, что Софья Самодурова вряд ли способна бороться на равных с грозными соперницами прямо сейчас, а чемпионке мира 2015 года Елизавете Туктамышевой, буквально возродившейся после нескольких лет неудач, не хватит авторитета у судей, влияющего на оценку за компоненты.

Да и по сложности программы Туктамышева все же уступает (возможно, пока) нынешним лидерам мирового фигурного катания. Вот и получилось, что в отсутствие только обретающей себя у Брайана Орсера Евгении Медведевой, даже не квалифицировавшейся в финал, с японскими фигуристками по-настоящему борется одна Алина Загитова.

У тех тоже не все однозначно, и позиции спортсменок разнятся, но все же претендентками на медали считали более-менее всех троих.

Меньше всего рассчитывали, пожалуй, на Сатоко Мияхару, которая как раз и не справилась с нервами, фактически отцепив себя от реальной борьбы уже после короткой программы. Сатоко Мияхара была неплоха, но ее пределом пока видится борьба с Туктамышевой за бронзу, причем россиянка немного впереди.

Другое дело юная 16-летняя Рика Кихира. Ровесница Загитовой, которая старше всего на пару месяцев, проводит свой первый сезон во взрослом фигурном катании и сразу же зарекомендовала себя представителем элиты.

Кихира выиграла оба своих этапа Гран-при, а в финале в короткой программе опередила Загитову, причем не просто, а сразу на четыре с половиной балла!

Самая сложная программа

За прошлый сезон мы привыкли, что стремительно ворвавшаяся 15-летней во взрослое фигурное катание Загитова является обладательницей самой сложной программы, которую к тому же катает практически без сбоев.

Именно сложностью программы Загитова, значительно уступавшая в прошлом году в компонентах Медведевой, взяла свое сначала на чемпионате Европы, а затем и на Олимпийских играх.

В нынешнем сезоне у олимпийской чемпионки компоненты ожидаемо выросли, но появилась Кихира, восхождение которой очень напоминает прошлогоднюю историю Алины.

Юная японка в свой первый сезон также представила самую сложную программу во взрослом женском катании, тоже выиграла два своих этапа Гран-при, став одним из фаворитов финала.

Год назад, между прочим, у Загитовой была точно такая же история с компонентами. По сравнению с этапами Гран-при Алина тогда в финале прибавила во второй оценке примерно те же четыре балла, что сейчас ее главная соперница.

Нам очень непривычно видеть Алину, уступающую в сложности программы, но с этим остается только смириться. Кихира имеет более сложные элементы как в коротком, так и в произвольном прокате, где заявлены аж два тройных акселя!

Кто выиграет финал

Значит ли все это, что теперь Загитова точно проиграет финал Гран-при? Отнюдь. Вся борьба в произвольной программе еще впереди.

С щедро подросшими компонентами Кихиры очевидно, что если она откатает свою произвольную чисто, россиянке не поможет уже ничего.

Вот только в том и дело, что Рика, в отличие от Алины, славится своей нестабильностью. Да, у нее заявлены сразу два тройных акселя (сольный и в каскаде), но она частенько срывает этот элемент. Даже в нынешнем сезона он выполнила только пять из десяти таких прыжков!

При этом снижать сложность своей программы японка тоже не имеет права – это не останется незамеченным арбитрами, да и тогда Алина сможет отыграться уже и без ошибок конкурентки.

Сейчас Загитовой в любом случае необходимо выполнять свою программу чисто, а там уже – будь что будет.

В женском фигурном катании появилась новая сила, и теперь с Кихирой необходимо не просто считаться, а бороться на каждом старте изо всех сил. Но согласитесь, всегда интереснее, когда есть конкуренция. Российское доминирование – это здорово, но так же не могло продолжаться вечно, правда?

Что дальше

В этом году борьба Кихиры и Загитовой не ограничится одним финалом Гран-при. Главным стартом сезона станет, конечно, чемпионат мира, и вот там будет уже совсем жарко, тем более подтянуться могут и другие девушки (Медведева, Сакамото, Мияхара, Туктамышева, надеемся).

Ну а если заглянуть чуть-чуть подальше – в следующий сезон, – то картина для России сейчас выглядит опять достаточно безоблачной.

Даже если Загитовой и остальным нашим спортсменкам, выступающим во взрослом катании сейчас, окажется не под силу соперничество с Кихирой, через год по взрослым смогут выступать новые ученицы Тутберидзе – Александра Трусова, Алена Косторная, Анна Щербакова.

Косторная обладает прекрасным катанием, Щербакова исполняет четверные, а у Трусовой их в активе уже целых три, и все она готовы выдать в произвольной программе!

Но главное – все эти девушки не только могут соперничать с Кихирой по сложности (а в случае Трусовой ее очень серьезно опережать), они уже неоднократно обыгрывали японку.

Год назад в финале юниорского Гран-при, например, Кихира осталась только четвертой вообще без шансов на пьедестал. Щербакова тогда была травмирована, зато в тройке оказалась на тот момент также подопечная Тутберидзе, а ныне воспитанница Евгения Плющенко Александра Тараканова.

В общем, ставить крест на российских перспективах в женском фигурном катании после короткой программы в финале Гран-при и рано, и опрометчиво, но при этом нашим девушкам никто не обещает легкой жизни и безоговорочного доминирования априори. Все придется доказывать на каждом старте.

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