Ждать ошибки Кихиры: что означает поражение Загитовой

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Короткая программа девушек
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Фигурное катание / Финал Гран-при
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Короткая программа женщин
1
Рика Кихира (Япония)
82,51 (мировой рекорд)
2
Алина Загитова (Россия)
77,93
3
Елизавета Туктамышева (Россия)
70,65
закончен
Италия / Серия А
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ЮвентусИнтер М
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НХЛ / регулярный чемпионат
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Виннипег ДжетсСент-Луис Блюз
не начался
04:00
Даллас СтарзСан-Хосе Шаркс
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзМиннесота Уайлд
не начался
06:00
Анахайм ДаксКаролина Харрикейнз
не начался
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Нижний Новгород Автодор
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Анадолу Эфес Реал Мадрид
82:84
закончен
22:30
Баскония ЦСКА
76:73
закончен
22:30
Панатинаикос Фенербахче
69:81
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Орландо МэджикИндиана Пэйсерс
не начался
03:00
Детройт ПистонсФиладельфия Сиксерс
не начался
03:00
Шарлотт ХорнетсДенвер Наггетс
не начался
03:30
Кливленд КавальерсСакраменто Кингз
не начался
03:30
Бруклин НетсТоронто Рэпторс
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансМемфис Гриззлиз
не начался
04:00
Чикаго БуллзОклахома-Сити Тандер
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
05:00
Финикс СанзМайами Хит
не начался
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Крылья СоветовРостов
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ЦСКАЕнисей
не начался
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Локомотив МОренбург
не начался
20:00
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ТорпедоНефтехимик
не начался
17:00
ВитязьДинамо М
не начался
17:00
ХК СочиАвангард
не начался
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Лос-Анджелес КингзВегас Голден Найтс
не начался
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Коламбус Блю ДжекетсВашингтон Кэпиталз
не начался
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Флорида ПантерзНью-Йорк Рейнджерс
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03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингКолорадо Эвеланш
не начался
03:00
Детройт Ред УингзНью-Йорк Айлендерс
не начался
03:00
Оттава СенаторзПиттсбург Пингвинз
не начался
03:00
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Индиана ПэйсерсСакраменто Кингз
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Нью-Йорк НиксБруклин Нетс
не начался
03:30
Кливленд КавальерсВашингтон Уизардс
не начался
03:30
Атланта ХоуксДенвер Наггетс
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Мемфис ГриззлизЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
04:00
Чикаго БуллзБостон Селтикс
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06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсМиннесота Тимбервулвз
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Лос-Анджелес КлипперсМайами Хит
не начался
Ждать ошибки Кихиры: что означает поражение Загитовой

Загитова проиграла Кихире в короткой программе в финале Гран-при

Россиянка Алина Загитова уступила в короткой программе финала Гран-при в Ванкувере японке Рике Кихире, отстав на почти пять баллов. Теперь общая победа олимпийской чемпионки в первом из главных стартов сезона под большим вопросом. «Газета.Ru» разбирает ситуацию в женском фигурном катании, тревожась за перспективы доминирования российских девушек.

Загитова против всех

Финал Гран-при в Ванкувере в женском одиночном катании изначально воспринимался как противостояние России и Японии. Каждую из этих двух стран в главном и решающем старте серии представляют по три спортсменки.

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При этом было понятно, что Софья Самодурова вряд ли способна бороться на равных с грозными соперницами прямо сейчас, а чемпионке мира 2015 года Елизавете Туктамышевой, буквально возродившейся после нескольких лет неудач, не хватит авторитета у судей, влияющего на оценку за компоненты.

Да и по сложности программы Туктамышева все же уступает (возможно, пока) нынешним лидерам мирового фигурного катания. Вот и получилось, что в отсутствие только обретающей себя у Брайана Орсера Евгении Медведевой, даже не квалифицировавшейся в финал, с японскими фигуристками по-настоящему борется одна Алина Загитова.

У тех тоже не все однозначно, и позиции спортсменок разнятся, но все же претендентками на медали считали более-менее всех троих.

Меньше всего рассчитывали, пожалуй, на Сатоко Мияхару, которая как раз и не справилась с нервами, фактически отцепив себя от реальной борьбы уже после короткой программы. Сатоко Мияхара была неплоха, но ее пределом пока видится борьба с Туктамышевой за бронзу, причем россиянка немного впереди.

Другое дело юная 16-летняя Рика Кихира. Ровесница Загитовой, которая старше всего на пару месяцев, проводит свой первый сезон во взрослом фигурном катании и сразу же зарекомендовала себя представителем элиты.

Кихира выиграла оба своих этапа Гран-при, а в финале в короткой программе опередила Загитову, причем не просто, а сразу на четыре с половиной балла!

Самая сложная программа

За прошлый сезон мы привыкли, что стремительно ворвавшаяся 15-летней во взрослое фигурное катание Загитова является обладательницей самой сложной программы, которую к тому же катает практически без сбоев.

Именно сложностью программы Загитова, значительно уступавшая в прошлом году в компонентах Медведевой, взяла свое сначала на чемпионате Европы, а затем и на Олимпийских играх.

В нынешнем сезоне у олимпийской чемпионки компоненты ожидаемо выросли, но появилась Кихира, восхождение которой очень напоминает прошлогоднюю историю Алины.

Юная японка в свой первый сезон также представила самую сложную программу во взрослом женском катании, тоже выиграла два своих этапа Гран-при, став одним из фаворитов финала.

Год назад, между прочим, у Загитовой была точно такая же история с компонентами. По сравнению с этапами Гран-при Алина тогда в финале прибавила во второй оценке примерно те же четыре балла, что сейчас ее главная соперница.

Нам очень непривычно видеть Алину, уступающую в сложности программы, но с этим остается только смириться. Кихира имеет более сложные элементы как в коротком, так и в произвольном прокате, где заявлены аж два тройных акселя!

Кто выиграет финал

Значит ли все это, что теперь Загитова точно проиграет финал Гран-при? Отнюдь. Вся борьба в произвольной программе еще впереди.

С щедро подросшими компонентами Кихиры очевидно, что если она откатает свою произвольную чисто, россиянке не поможет уже ничего.

Вот только в том и дело, что Рика, в отличие от Алины, славится своей нестабильностью. Да, у нее заявлены сразу два тройных акселя (сольный и в каскаде), но она частенько срывает этот элемент. Даже в нынешнем сезона он выполнила только пять из десяти таких прыжков!

При этом снижать сложность своей программы японка тоже не имеет права – это не останется незамеченным арбитрами, да и тогда Алина сможет отыграться уже и без ошибок конкурентки.

Сейчас Загитовой в любом случае необходимо выполнять свою программу чисто, а там уже – будь что будет.

В женском фигурном катании появилась новая сила, и теперь с Кихирой необходимо не просто считаться, а бороться на каждом старте изо всех сил. Но согласитесь, всегда интереснее, когда есть конкуренция. Российское доминирование – это здорово, но так же не могло продолжаться вечно, правда?

Что дальше

В этом году борьба Кихиры и Загитовой не ограничится одним финалом Гран-при. Главным стартом сезона станет, конечно, чемпионат мира, и вот там будет уже совсем жарко, тем более подтянуться могут и другие девушки (Медведева, Сакамото, Мияхара, Туктамышева, надеемся).

Ну а если заглянуть чуть-чуть подальше – в следующий сезон, – то картина для России сейчас выглядит опять достаточно безоблачной.

Даже если Загитовой и остальным нашим спортсменкам, выступающим во взрослом катании сейчас, окажется не под силу соперничество с Кихирой, через год по взрослым смогут выступать новые ученицы Тутберидзе – Александра Трусова, Алена Косторная, Анна Щербакова.

Косторная обладает прекрасным катанием, Щербакова исполняет четверные, а у Трусовой их в активе уже целых три, и все она готовы выдать в произвольной программе!

Но главное – все эти девушки не только могут соперничать с Кихирой по сложности (а в случае Трусовой ее очень серьезно опережать), они уже неоднократно обыгрывали японку.

Год назад в финале юниорского Гран-при, например, Кихира осталась только четвертой вообще без шансов на пьедестал. Щербакова тогда была травмирована, зато в тройке оказалась на тот момент также подопечная Тутберидзе, а ныне воспитанница Евгения Плющенко Александра Тараканова.

В общем, ставить крест на российских перспективах в женском фигурном катании после короткой программы в финале Гран-при и рано, и опрометчиво, но при этом нашим девушкам никто не обещает легкой жизни и безоговорочного доминирования априори. Все придется доказывать на каждом старте.

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