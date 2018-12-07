«Боялся упасть на финише»: Логинов взял первую медаль за 5 лет

Сборной России по биатлону понадобилось пять гонок для того, чтобы завоевать свою первую медаль в этом сезоне.

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Смешанная эстафета, сингл-микст, индивидуальные гонки мужчин и женщин принесли сплошное разочарование, и мало кто ожидал, что мужской спринт на 10 км изменит эту ситуацию.

Однако совершенно внезапно прорыв совершил Александр Логинов — 26-летний биатлонист, который за всю карьеру лишь один раз стоял на пьедестале почета Кубка мира, и это было пять лет назад.

К тому же «отягчающим обстоятельством» в данном случае выглядел тот факт, что в предыдущий день перед спринтом состоялась мужская индивидуальная гонка на 20 км.

Она должна была пройти на день раньше, однако была перенесена из-за густого тумана, и биатлонистам пришлось выдерживать серьезную нагрузку два дня подряд.

Логинов, кстати, в «индивидуалке» проявил себя далеко не лучшим образом: он упал на трассе, допустил три промаха и финишировал только 29-м.

Однако в спринте его словно подменили. Россиянин провел два безупречных огневых рубежа — стоя и лежа, причем на «стойке» он отстрелялся быстрее всех остальных 109-ти участников гонки.

Со второй стрельбы Логинов уходил, проигрывая по времени лишь феноменальному Йоханнесу Бё, который в этот вечер не оставил никаких шансов конкурентам, продемонстрировав просто космическую скорость.

До самого конца россиянин боролся за серебро с французом Антоненом Гигонна и лишь на финишном отрезке позволил сопернику отквитать пятисекундное отставание, а затем и обойти себя — на жалкие 0,3 секунды.

«Доволен, что получилось отстрелять на ноль, причем я сделал это достаточно быстро, — заявил Логинов сразу после гонки в прямом эфире «Матч ТВ». — Но стоит признать, что я заходил на финишный круг более уставшим, чем вчера, на индивидуальной гонке. Два старта подряд сказались на самочувствии. Я старался выкладываться по максимуму, но, раз проиграл сопернику десятые доли секунды, значит, что-то было не так».

Также спортсмен отметил, что лыжня была «разбита» из-за погодных условий и искусственного снега, и признался, что все еще испытывает боли из-за падения на спину в индивидуальной гонке.

«Болевые ощущения есть, потому что удар был достаточно серьезный. Но это не мешало. Вчера очень оперативно сработали доктор с массажистом.

С винтовкой тоже все в порядке. Я отдал ее оружейнику, он сказал, что просто очень много воды было в диоптре», – приводит слова Логинова официальный сайт Союза биатлонистов России (СБР).

Антонен Гигонна, который опередил россиянина в борьбе за серебро, выразил надежду, что уже в этом сезоне он сможет обогнать и победителя гонки Йоханнеса Бё.

«Результат, конечно, отличный. Вначале у меня не все получалось. Я старался быстро начать гонку, используя ту же стратегию что и Йоханнес Бё. Два дня назад я был уверен в том, как я тренируюсь. При этом я боялся, что не смогу выступить хорошо на стрельбище. С этим были проблемы, но, к счастью, удалось справиться.

Не хочу сейчас загадывать относительно планов на сезон. Может быть, когда-то я смогу даже опередить Йоханнеса.

Но если я начну думать о конкретном месте в классификации, ни к чему хорошему это не приведет», — цитирует француза «Чемпионат.com».

Что же сказал Йоханнес, опередивший своих ближайших преследователей на 16 секунд даже с одним промахом? Оказалось, что гонка сложилась для норвежца отнюдь не так просто, как могло показаться сторонним наблюдателям.

«На финишном круге сил не было настолько, что я боялся просто упасть.

Так что я решил сбавить скорость на последнем спуске, чтобы исключить все риски и сохранить победу. Теперь я очень счастлив. Я был хорош в индивидуальной гонке, но некоторые вещи надо было улучшить, и я это сделал. Надеюсь, выйду на пасьют в желтой майке лидера».

Эта победа принесла Йоханнесу 23-ю золотую медаль в карьере и 40-й подиум в рамках Кубка мира.

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