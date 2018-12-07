«Боялся упасть на финише»: Логинов взял первую медаль за 5 лет

Курсы валют$ 66.36 (-0.501) 75.53 (-0.556)
Москва: -6°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Кубок Испании
18:15
Реал МадридМелилья
6:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
16:30
БарысТрактор
3:1
закончен
19:30
ВитязьНефтехимик
3:1
закончен
19:30
СКААк Барс
5:1
закончен
19:30
ЦСКААвангард
3:2
закончен
19:30
Динамо МнТорпедо
3:6
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Питтсбург ПингвинзНью-Йорк Айлендерс
6:2
закончен
03:00
Филадельфия ФлайерзКоламбус Блю Джекетс
3:4 (ОТ)
закончен
03:00
Флорида ПантерзКолорадо Эвеланш
2:5
закончен
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсДетройт Ред Уингз
4:5 (ОТ)
закончен
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингБостон Брюинз
3:2
закончен
03:30
Оттава СенаторзМонреаль Канадиенс
2:5
закончен
05:00
Аризона КойотсВашингтон Кэпиталз
2:4
закончен
05:00
Калгари ФлэймзМиннесота Уайлд
2:0
закончен
06:00
Вегас Голден НайтсЧикаго Блэкхоукс
4:3
закончен
06:00
Ванкувер КэнаксНэшвилл Предаторз
5:3
закончен
06:30
Лос-Анджелес КингзНью-Джерси Дэвилз
3:6
закончен
Евролига
21:00
Дарушшафака Маккаби Т-А
71:73
закончен
21:00
Будучность Барселона
67:64
закончен
21:00
Жальгирис Олимпиакос
83:75
закончен
22:30
Бавария Химки
72:65
закончен
22:45
Олимпия Милан Гран Канария
86:94
закончен
НБА / регулярный чемпионат
04:00
Бостон СелтиксНью-Йорк Никс
128:100
закончен
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсФиникс Санз
108:86
закончен
06:30
Юта ДжазХьюстон Рокетс
118:91
закончен
Биатлон / Кубок мира по биатлону
11:45
Мужская индивидуальная гонка на 20 км
1
Мартен Фуркад (Франция)
47:09,2 (0)
закончен
16:00
Женская индивидуальная гонка на 15 км
1
Юлия Джима (Украина)
43:06.6
закончен
Фигурное катание / Финал юниорского Гран-при
04:40
Короткая программа девушек
online
Фигурное катание / Финал Гран-при
06:45
Короткая программа женщин
1
Рика Кихира (Япония)
82,51 (мировой рекорд)
2
Алина Загитова (Россия)
77,93
3
Елизавета Туктамышева (Россия)
70,65
закончен
Италия / Серия А
22:30
ЮвентусИнтер М
не начался
Франция / Лига 1
22:45
МонакоНицца
перенесен
Украина / Премьер-лига
18:00
МариупольШахтёр Д
0:3
закончен
Германия / Бундеслига
22:30
ВердерФортуна
не начался
Испания / Примера
23:00
ЛеганесХетафе
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
АвтомобилистАмур
5:4 (ОТ)
закончен
19:30
ЛокомотивЙокерит
0:3
перерыв
19:30
СеверстальКуньлунь Ред Стар
1:0
перерыв
20:30
Динамо РСалават Юлаев
0:2
1 период
НХЛ / регулярный чемпионат
04:00
Виннипег ДжетсСент-Луис Блюз
не начался
04:00
Даллас СтарзСан-Хосе Шаркс
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзМиннесота Уайлд
не начался
06:00
Анахайм ДаксКаролина Харрикейнз
не начался
Единая лига ВТБ
19:00
Калев Парма
online
19:00
Нижний Новгород Автодор
75:98
закончен
Евролига
20:30
Анадолу Эфес Реал Мадрид
23:23
2 четверть
22:30
Баскония ЦСКА
не начался
22:30
Панатинаикос Фенербахче
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Орландо МэджикИндиана Пэйсерс
не начался
03:00
Детройт ПистонсФиладельфия Сиксерс
не начался
03:00
Шарлотт ХорнетсДенвер Наггетс
не начался
03:30
Кливленд КавальерсСакраменто Кингз
не начался
03:30
Бруклин НетсТоронто Рэпторс
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансМемфис Гриззлиз
не начался
04:00
Чикаго БуллзОклахома-Сити Тандер
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
05:00
Финикс СанзМайами Хит
не начался
05:30
Милуоки БаксГолден Стэйт Уорриорз
не начался
Биатлон / Этап Кубка мира по биатлону в Поклюке
16:15
Мужской спринт на 10 км
1
Йоханнес Бё (Норвегия)
23:46,3
2
Антонен Гигонна (Франция)
+16,1
3
Александр Логинов (Россия)
+16,4
закончен
Россия / Премьер-Лига
12:30
Крылья СоветовРостов
не начался
15:00
ЦСКАЕнисей
не начался
17:30
Локомотив МОренбург
не начался
20:00
АнжиСпартак М
не начался
Испания / Примера
15:00
Атлетико МАлавес
не начался
18:15
ВаленсияСевилья
не начался
20:30
ВильярреалСельта
не начался
22:45
ЭспаньолБарселона
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
КарпатыДинамо К
не начался
15:00
ЗаряАрсенал К
не начался
18:00
ЧерноморецВорскла
не начался
Англия / Премьер-лига
15:30
БорнмутЛиверпуль
не начался
18:00
АрсеналХаддерсфилд Таун
не начался
18:00
БёрнлиБрайтон энд Хоув Альбион
не начался
18:00
Кардифф СитиСаутгемптон
не начался
18:00
Манчестер ЮнайтедФулхэм
не начался
18:00
Вест Хэм ЮнайтедКристал Пэлас
не начался
20:30
ЧелсиМанчестер Сити
не начался
22:45
Лестер СитиТоттенхэм Хотспур
не начался
Италия / Серия А
17:00
НаполиФрозиноне
не начался
20:00
КальяриРома
не начался
22:30
ЛациоСампдория
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
БаварияНюрнберг
не начался
17:30
Шальке-04Боруссия Д
не начался
17:30
БайерАугсбург
не начался
17:30
ФрайбургРБ Лейпциг
не начался
17:30
ВольфсбургХоффенхайм
не начался
20:30
ГертаАйнтрахт Ф
не начался
Франция / Лига 1
18:00
ПСЖМонпелье
перенесен
22:00
АнжеБордо
перенесен
22:00
ГенгамАмьен
не начался
22:00
НимНант
перенесен
22:00
РеннДижон
не начался
22:00
ТулузаЛион
перенесен
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
АдмиралБарыс
не начался
13:30
СибирьТрактор
не начался
14:30
Металлург МгСпартак
не начался
17:00
ТорпедоНефтехимик
не начался
17:00
ВитязьДинамо М
не начался
17:00
ХК СочиАвангард
не начался
19:30
СлованАк Барс
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Баффало СэйбрзФиладельфия Флайерз
не начался
00:00
Лос-Анджелес КингзВегас Голден Найтс
не начался
03:00
Коламбус Блю ДжекетсВашингтон Кэпиталз
не начался
03:00
Флорида ПантерзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингКолорадо Эвеланш
не начался
03:00
Детройт Ред УингзНью-Йорк Айлендерс
не начался
03:00
Оттава СенаторзПиттсбург Пингвинз
не начался
03:00
Бостон БрюинзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
04:00
Аризона КойотсСан-Хосе Шаркс
не начался
06:00
Калгари ФлэймзНэшвилл Предаторз
не начался
Единая лига ВТБ
17:00
Зенит УНИКС
не начался
17:30
Цмоки-Минск ВЭФ
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Даллас МавериксХьюстон Рокетс
не начался
03:00
Индиана ПэйсерсСакраменто Кингз
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксБруклин Нетс
не начался
03:30
Кливленд КавальерсВашингтон Уизардс
не начался
03:30
Атланта ХоуксДенвер Наггетс
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
04:00
Чикаго БуллзБостон Селтикс
не начался
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсМиннесота Тимбервулвз
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсМайами Хит
не начался
«Боялся упасть на финише»: Логинов взял первую медаль за 5 лет

Как биатлонист Логинов взял бронзу в спринте на этапе Кубка мира в Поклюке

Биатлонист Александр Логинов завоевал бронзу в мужском спринте на этапе Кубка мира в Поклюке и принес сборной России первую медаль этого сезона. Спортсмен до последнего боролся с французом Антоненом Гигонна за серебро, однако отстал на доли секунды. После награждения россиянин признался, что испытывал боли в спине из-за падения в предыдущей гонке. Золото досталось норвежцу Йоханнесу Бё, который заявил, что на последнем круге боялся упасть от усталости.

Сборной России по биатлону понадобилось пять гонок для того, чтобы завоевать свою первую медаль в этом сезоне.

Реклама

Смешанная эстафета, сингл-микст, индивидуальные гонки мужчин и женщин принесли сплошное разочарование, и мало кто ожидал, что мужской спринт на 10 км изменит эту ситуацию.

Однако совершенно внезапно прорыв совершил Александр Логинов — 26-летний биатлонист, который за всю карьеру лишь один раз стоял на пьедестале почета Кубка мира, и это было пять лет назад.

К тому же «отягчающим обстоятельством» в данном случае выглядел тот факт, что в предыдущий день перед спринтом состоялась мужская индивидуальная гонка на 20 км.

Она должна была пройти на день раньше, однако была перенесена из-за густого тумана, и биатлонистам пришлось выдерживать серьезную нагрузку два дня подряд.

Логинов, кстати, в «индивидуалке» проявил себя далеко не лучшим образом: он упал на трассе, допустил три промаха и финишировал только 29-м.

Однако в спринте его словно подменили. Россиянин провел два безупречных огневых рубежа — стоя и лежа, причем на «стойке» он отстрелялся быстрее всех остальных 109-ти участников гонки.

Со второй стрельбы Логинов уходил, проигрывая по времени лишь феноменальному Йоханнесу Бё, который в этот вечер не оставил никаких шансов конкурентам, продемонстрировав просто космическую скорость.

До самого конца россиянин боролся за серебро с французом Антоненом Гигонна и лишь на финишном отрезке позволил сопернику отквитать пятисекундное отставание, а затем и обойти себя — на жалкие 0,3 секунды.

«Доволен, что получилось отстрелять на ноль, причем я сделал это достаточно быстро, — заявил Логинов сразу после гонки в прямом эфире «Матч ТВ». — Но стоит признать, что я заходил на финишный круг более уставшим, чем вчера, на индивидуальной гонке. Два старта подряд сказались на самочувствии. Я старался выкладываться по максимуму, но, раз проиграл сопернику десятые доли секунды, значит, что-то было не так».

Также спортсмен отметил, что лыжня была «разбита» из-за погодных условий и искусственного снега, и признался, что все еще испытывает боли из-за падения на спину в индивидуальной гонке.

«Болевые ощущения есть, потому что удар был достаточно серьезный. Но это не мешало. Вчера очень оперативно сработали доктор с массажистом.

С винтовкой тоже все в порядке. Я отдал ее оружейнику, он сказал, что просто очень много воды было в диоптре», – приводит слова Логинова официальный сайт Союза биатлонистов России (СБР).

Антонен Гигонна, который опередил россиянина в борьбе за серебро, выразил надежду, что уже в этом сезоне он сможет обогнать и победителя гонки Йоханнеса Бё.

«Результат, конечно, отличный. Вначале у меня не все получалось. Я старался быстро начать гонку, используя ту же стратегию что и Йоханнес Бё. Два дня назад я был уверен в том, как я тренируюсь. При этом я боялся, что не смогу выступить хорошо на стрельбище. С этим были проблемы, но, к счастью, удалось справиться.

Не хочу сейчас загадывать относительно планов на сезон. Может быть, когда-то я смогу даже опередить Йоханнеса.

Но если я начну думать о конкретном месте в классификации, ни к чему хорошему это не приведет», — цитирует француза «Чемпионат.com».

Что же сказал Йоханнес, опередивший своих ближайших преследователей на 16 секунд даже с одним промахом? Оказалось, что гонка сложилась для норвежца отнюдь не так просто, как могло показаться сторонним наблюдателям.

«На финишном круге сил не было настолько, что я боялся просто упасть.

Так что я решил сбавить скорость на последнем спуске, чтобы исключить все риски и сохранить победу. Теперь я очень счастлив. Я был хорош в индивидуальной гонке, но некоторые вещи надо было улучшить, и я это сделал. Надеюсь, выйду на пасьют в желтой майке лидера».

Эта победа принесла Йоханнесу 23-ю золотую медаль в карьере и 40-й подиум в рамках Кубка мира.

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице биатлона, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».