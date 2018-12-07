«Чуть не проспала финал»: почему проиграла Загитова

Курсы валют$ 66.92 (+0.058) 76.14 (+0.056)
Пенсионный советник
Москва: -5°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Кубок Испании
18:15
Реал МадридМелилья
6:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
16:30
БарысТрактор
3:1
закончен
19:30
ВитязьНефтехимик
3:1
закончен
19:30
СКААк Барс
5:1
закончен
19:30
ЦСКААвангард
3:2
закончен
19:30
Динамо МнТорпедо
3:6
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Питтсбург ПингвинзНью-Йорк Айлендерс
6:2
закончен
03:00
Филадельфия ФлайерзКоламбус Блю Джекетс
3:4 (ОТ)
закончен
03:00
Флорида ПантерзКолорадо Эвеланш
2:5
закончен
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсДетройт Ред Уингз
4:5 (ОТ)
закончен
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингБостон Брюинз
3:2
закончен
03:30
Оттава СенаторзМонреаль Канадиенс
2:5
закончен
05:00
Аризона КойотсВашингтон Кэпиталз
2:4
закончен
05:00
Калгари ФлэймзМиннесота Уайлд
2:0
закончен
06:00
Вегас Голден НайтсЧикаго Блэкхоукс
4:3
закончен
06:00
Ванкувер КэнаксНэшвилл Предаторз
5:3
закончен
06:30
Лос-Анджелес КингзНью-Джерси Дэвилз
3:6
закончен
Евролига
21:00
Дарушшафака Маккаби Т-А
71:73
закончен
21:00
Будучность Барселона
67:64
закончен
21:00
Жальгирис Олимпиакос
83:75
закончен
22:30
Бавария Химки
72:65
закончен
22:45
Олимпия Милан Гран Канария
86:94
закончен
НБА / регулярный чемпионат
04:00
Бостон СелтиксНью-Йорк Никс
128:100
закончен
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсФиникс Санз
108:86
закончен
06:30
Юта ДжазХьюстон Рокетс
118:91
закончен
Биатлон / Кубок мира по биатлону
11:45
Мужская индивидуальная гонка на 20 км
1
Мартен Фуркад (Франция)
47:09,2 (0)
закончен
16:00
Женская индивидуальная гонка на 15 км
1
Юлия Джима (Украина)
43:06.6
закончен
Фигурное катание / Финал юниорского Гран-при
04:40
Короткая программа девушек
online
Фигурное катание / Финал Гран-при
06:45
Короткая программа женщин
1
Рика Кихира (Япония)
82,51 (мировой рекорд)
2
Алина Загитова (Россия)
77,93
3
Елизавета Туктамышева (Россия)
70,65
закончен
Италия / Серия А
22:30
ЮвентусИнтер М
не начался
Франция / Лига 1
22:45
МонакоНицца
перенесен
Украина / Премьер-лига
18:00
МариупольШахтёр Д
не начался
Германия / Бундеслига
22:30
ВердерФортуна
не начался
Испания / Примера
23:00
ЛеганесХетафе
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
АвтомобилистАмур
не начался
19:30
ЛокомотивЙокерит
не начался
19:30
СеверстальКуньлунь Ред Стар
не начался
20:30
Динамо РСалават Юлаев
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
04:00
Виннипег ДжетсСент-Луис Блюз
не начался
04:00
Даллас СтарзСан-Хосе Шаркс
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзМиннесота Уайлд
не начался
06:00
Анахайм ДаксКаролина Харрикейнз
не начался
Единая лига ВТБ
19:00
Калев Парма
не начался
19:00
Нижний Новгород Автодор
не начался
Евролига
20:30
Анадолу Эфес Реал Мадрид
не начался
22:30
Баскония ЦСКА
не начался
22:30
Панатинаикос Фенербахче
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Орландо МэджикИндиана Пэйсерс
не начался
03:00
Детройт ПистонсФиладельфия Сиксерс
не начался
03:00
Шарлотт ХорнетсДенвер Наггетс
не начался
03:30
Кливленд КавальерсСакраменто Кингз
не начался
03:30
Бруклин НетсТоронто Рэпторс
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансМемфис Гриззлиз
не начался
04:00
Чикаго БуллзОклахома-Сити Тандер
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
05:00
Финикс СанзМайами Хит
не начался
05:30
Милуоки БаксГолден Стэйт Уорриорз
не начался
Биатлон / Этап Кубка мира по биатлону в Поклюке
16:15
Мужской спринт на 10 км
не начался
Россия / Премьер-Лига
12:30
Крылья СоветовРостов
не начался
15:00
ЦСКАЕнисей
не начался
17:30
Локомотив МОренбург
не начался
20:00
АнжиСпартак М
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
КарпатыДинамо К
не начался
15:00
ЗаряАрсенал К
не начался
18:00
ЧерноморецВорскла
не начался
Испания / Примера
15:00
Атлетико МАлавес
не начался
18:15
ВаленсияСевилья
не начался
20:30
ВильярреалСельта
не начался
22:45
ЭспаньолБарселона
не начался
Англия / Премьер-лига
15:30
БорнмутЛиверпуль
не начался
18:00
АрсеналХаддерсфилд Таун
не начался
18:00
БёрнлиБрайтон энд Хоув Альбион
не начался
18:00
Кардифф СитиСаутгемптон
не начался
18:00
Манчестер ЮнайтедФулхэм
не начался
18:00
Вест Хэм ЮнайтедКристал Пэлас
не начался
20:30
ЧелсиМанчестер Сити
не начался
22:45
Лестер СитиТоттенхэм Хотспур
не начался
Италия / Серия А
17:00
НаполиФрозиноне
не начался
20:00
КальяриРома
не начался
22:30
ЛациоСампдория
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
БаварияНюрнберг
не начался
17:30
Шальке-04Боруссия Д
не начался
17:30
БайерАугсбург
не начался
17:30
ФрайбургРБ Лейпциг
не начался
17:30
ВольфсбургХоффенхайм
не начался
20:30
ГертаАйнтрахт Ф
не начался
Франция / Лига 1
18:00
ПСЖМонпелье
перенесен
22:00
АнжеБордо
перенесен
22:00
ГенгамАмьен
не начался
22:00
НимНант
не начался
22:00
РеннДижон
не начался
22:00
ТулузаЛион
перенесен
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
АдмиралБарыс
не начался
13:30
СибирьТрактор
не начался
14:30
Металлург МгСпартак
не начался
17:00
ТорпедоНефтехимик
не начался
17:00
ВитязьДинамо М
не начался
17:00
ХК СочиАвангард
не начался
19:30
СлованАк Барс
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Баффало СэйбрзФиладельфия Флайерз
не начался
00:00
Лос-Анджелес КингзВегас Голден Найтс
не начался
03:00
Коламбус Блю ДжекетсВашингтон Кэпиталз
не начался
03:00
Флорида ПантерзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингКолорадо Эвеланш
не начался
03:00
Детройт Ред УингзНью-Йорк Айлендерс
не начался
03:00
Оттава СенаторзПиттсбург Пингвинз
не начался
03:00
Бостон БрюинзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
04:00
Аризона КойотсСан-Хосе Шаркс
не начался
06:00
Калгари ФлэймзНэшвилл Предаторз
не начался
Единая лига ВТБ
17:00
Зенит УНИКС
не начался
17:30
Цмоки-Минск ВЭФ
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Даллас МавериксХьюстон Рокетс
не начался
03:00
Индиана ПэйсерсСакраменто Кингз
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксБруклин Нетс
не начался
03:30
Кливленд КавальерсВашингтон Уизардс
не начался
03:30
Атланта ХоуксДенвер Наггетс
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
04:00
Чикаго БуллзБостон Селтикс
не начался
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсМиннесота Тимбервулвз
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсМайами Хит
не начался
«Чуть не проспала финал»: почему проиграла Загитова

Фигуристка Загитова стала второй в короткой программе финала Гран-при

Олимпийская чемпионка Алина Загитова заняла второе место в короткой программе финала Гран-при по фигурному катанию. Россиянка уступила почти пять баллов японской фигуристке Рике Кихире, которая исполнила самый сложный прыжок во взрослом женском катании — тройной аксель. После проката Загитова призналась, что коронный элемент Кихиры «пощекотал ей нервы», а также рассказала, что чуть не проспала соревнования.

Теперь официально: Алине Загитовой недостаточно идеального проката для того, чтобы победить японку Рику Кихиру. В принципе об этом можно было говорить и до первой очной встречи двух сильнейших фигуристок мира прямо сейчас (обе выиграли по два этапа Гран-при), поскольку по базовой сложности программ японка изначально превосходит россиянку благодаря сложнейшему акселю в три с половиной оборота.

Однако крылась надежда на огромное преимущество Загитовой в компонентах

— в этом субъективном виде оценки олимпийская чемпионка в начале сезона намного обгоняла (хоть и заочно) только дебютировавшую на взрослом уровне Кихиру. Разница составляла около пяти баллов: к примеру, на этапах Гран-при японка получала около 32 пунктов, а ученица Этери Тутберидзе — 37.

Реклама

Однако к финалу турнира Кихира уже успела заработать себе авторитет двумя золотыми медалями на этапах, и при чистом тройном акселе в ее исполнении судьи не стали опускать ее вниз по компонентам.

Загитова получила вторую оценку в 35,83, а японка — 35,15. У олимпийской чемпионки больше нет преимущества и по этому показателю.

Учитывая, что баллы за технику у Алины в короткой программе были близки к идеальным (судьи даже не стали снижать оценку за возможный недокрут на риттбергере), а она все равно уступила Кихире 4,5 пункта, становится очевидным, что теперь россиянке нужно надеяться на ошибки соперницы — другого шанса обойти ее, к сожалению, нет.

После проката Загитова рассказала, что чувствовала себя отнюдь не так уверенно, как показалось зрителям:

«Я немного перенервничала, кажется. Ноги были ватными. Я пыталась собраться, и тренеры мне помогали, но показала не самый идеальный свой прокат.

Думаю, дело в нервах. Эти проблемы идут от головы. Я знала, что в финале Гран-при выступают шесть сильнейших спортсменок, и этот финал — один из самых сложных стартов в сезоне».

Олимпийская чемпионка призналась, что сложная программа Кихиры оказала на нее определенное давление:

«Понимала, что Рика с тройным акселем будет очень высоко, поэтому эти мысли немного пощекотали мне нервы.

Но также я осознаю, что, если выступаю идеально, то могу бороться даже с такими фигуристками».

Также Загитова рассказала о небольшом форс-мажоре, который произошел с ней незадолго до прокатов.

«Я проснулась за три минуты до отправления автобуса, который уже уезжал на соревнования.

После утренней тренировки я пришла, поспала пять-шесть часов и вот чуть не опоздала», — развела руками олимпийская чемпионка.

Кихира, выигравшая короткую программу финала с мировым рекордом, заявила, что не ожидала такого результата:

«Когда я выходила на лед, то не думала о том, что это финал Гран-при. Я сосредотачивалась на своей программе и делала то, что умею.

Но я увидела оценки, и они меня поразили. Я пришла в восторг».

Третье место после короткой программы занимает россиянка Елизавета Туктамышева, которая, как и Кихира, владеет тройным акселем, однако в Ванкувере не смогла его исполнить идеально, допустив недокрут.

«На этапах Гран-при я выступала лучше, но я должна через это пройти, чтобы у меня появилось больше уверенности. Выходила немножко несобранной, из-за этого и случилась ошибка на тройном акселе.

В середине программы я также немного потерялась. Почему? Ну, такой вот человек. Раз — и вышла из колеи».

Тем не менее Туктамышева пообещала, что в произвольной программе от нее стоит ждать сюрпризов — она добавила тройной флип, и теперь готова показать «самый сложный прокат в карьере».

Еще одна российская фигуристка Софья Самодурова, занимающая по итогам короткой программы пятое место, не допустила серьезных ошибок, однако техническая база не позволила ей на равных конкурировать с другими спортменками.

«Я довольна своим прокатом, хорошо, что я смогла собраться и сделать все элементы. Мне не очень понравился только заклон, как-то повело меня на нем.

Все остальные элементы, мне кажется, были достойными и сделаны на большой плюс», — отметила ученица Алексея Мишина.

Оценки женщин за короткую программу:

1. Рика Кихира (Япония) — 82,51 (мировой рекорд)
2. Алина Загитова (Россия) — 77,93
3. Елизавета Туктамышева (Россия) — 70,65
4. Каори Сакамото (Япония) — 70,23
5. Софья Самодурова (Россия) — 68,24
6. Сатоко Мияхара (Япония) — 67,52

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице фигурного катания, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».