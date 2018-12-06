Вышел из такси и пропал: новые данные о гибели игрока «Локо»

Стали известны новые подробности гибели футболиста «Локомотива» Алексея Ломакина. По словам его товарища Ивана, незадолго до трагического инцидента игрок поссорился с таксистом, высадившим его у Борисовских прудов.

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Друг футболиста рассказал следствию, что они вместе с Ломакиным отдыхали у него дома, пока там не было родителей. После этого они решили поехать домой к Алексею, но по дороге у молодых людей возник конфликт с таксистом.

Тот высадил их в районе Борисовских прудов, после чего Ломакин ушел, а друг вернулся к таксисту и поехал домой.

Изначально о пропаже футболиста сообщила его мать. 30 ноября он уехал на медицинские процедуры на базу «Локомотива» и после того, как переночевал там, перестал поддерживать связь. Телефон футболиста появился в сети лишь 2 декабря. Женщина выяснила, что сын забыл мобильный вместе с рюкзаком в такси. Водитель, который вез Алексея и Ивана, подтвердил это. Друг же пояснил, что они в это время пили спиртные напитки.

В разговоре с полицией мать спортсмена сообщила, что Алексей иногда принимал капли для лечения глаз, от которых «его поведение становится неадекватным». Этот препарат относится к группе фармацевтических наркотиков и отпускается строго по рецепту, поскольку он может быть использован для получения удовольствия людьми, зависимыми от наркотиков.

В «Локомотиве» утверждают, что ничего не знали о проблемах Ломакина с глазами и возможном применении подобного вещества.

Вечером 2 декабря соболезнования семье юного футболиста выразил генеральный директор «железнодорожников» Илья Геркус.

«Мы потрясены и шокированы этой трагедией. Наши мысли и молитвы сейчас с семьей нашего игрока»,

— передает слова Геркуса «СЭ».

Слова поддержки высказал и президент ФИФА Джанни Инфантино.

«Примите мои глубочайшие соболезнования в связи с трагической смертью молодого игрока Алексея Ломакина. От имени представителей международного футбольного сообщества, я был бы признателен, если бы вы смогли передать наши соболезнования родственникам и друзьям Алексея. Надеемся, что наши слова поддержки смогут немного утешить вас в это печальное время», — приводит текст письма Инфантино пресс-служба Российского футбольного союза.

По предварительным данным, причиной смерти молодого футболиста стало переохлаждение.

Тело 18-летнего игрока было обнаружено на берегу реки Гродня на юге столицы 2 декабря. Версия насильственной смерти пока не рассматривается.

Труп спортсмена нашел мужчина, который утром прогуливался с собакой. Следственный комитет продолжает расследование дела.

«На лице молодого человека обнаружены ссадины. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств и очевидцев произошедшего. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — отмечает следствие.

Возможно, последние минуты жизни Ломакина попали на камеры видеонаблюдения.

На записи видно, как юный футболист в одиночестве идет по направлению к реке Городня, время от времени наклоняясь к земле, и явно чувствует себя плохо. По версии следствия, футболист пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Вскоре игрок упал и исчез из поля зрения, а немного погодя в кадре показался небольшой зверь, который тащил за собой куртку погибшего.

«Лиса несла в зубах куртку Ломакина, это заметили правоохранители, которые после неподалеку натолкнулись на тело самого футболиста», — передает слова своего источника «РИА Новости».

Ломакин родился 19 сентября 2000 года. В 2007-м поступил в Академию «Локомотива». В нынешнем году он дебютировал в молодежной команде «Локо». В молодежном первенстве сезонов 2017/18 и 2018/19 игрок провел по три матча.

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