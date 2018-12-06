Вышел из такси и пропал: новые данные о гибели игрока «Локо»

Курсы валют$ 66.94 (+0.396) 76.09 (+0.611)
Пенсионный советник
Москва: -2°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Кубок России
19:30
ЛокомотивРубин
1:0
закончен
19:30
КраснодарРостов
2:2
закончен
19:30
СпартакУрал
1:1
закончен
Франция / Лига 1
21:00
БордоСент-Этьен
3:2
закончен
21:00
КанНим
1:2
закончен
21:00
ДижонГенгам
2:1
закончен
21:00
ЛионРенн
0:2
закончен
21:00
НантМарсель
3:2
закончен
21:00
РеймсТулуза
0:1
закончен
23:00
СтрасбургПСЖ
1:1
закончен
Кубок Испании
21:30
Атлетико МСант-Андреу
4:0
закончен
22:30
СевильяВильяновенсе
1:0
закончен
23:30
БарселонаКультураль Леонеса
4:1
закончен
Англия / Премьер-лига
22:45
БёрнлиЛиверпуль
1:3
закончен
22:45
ФулхэмЛестер Сити
1:1
закончен
22:45
ВулверхэмптонЧелси
2:1
закончен
22:45
ЭвертонНьюкасл Юнайтед
1:1
закончен
23:00
Манчестер ЮнайтедАрсенал
2:2
закончен
23:00
Тоттенхэм ХотспурСаутгемптон
3:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
15:30
СибирьМеталлург Мг
1:0 (Б)
закончен
19:00
ЛокомотивАмур
3:0
закончен
19:30
Динамо МКуньлунь Ред Стар
4:3
закончен
19:30
ХК СочиДинамо Р
3:2 (Б)
закончен
20:00
СпартакЙокерит
5:1
закончен
20:30
СлованСалават Юлаев
2:5
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
04:00
Сент-Луис БлюзЭдмонтон Ойлерз
2:3 (Б)
закончен
06:30
Сан-Хосе ШарксКаролина Харрикейнз
5:1
закончен
06:30
Анахайм ДаксЧикаго Блэкхоукс
4:2
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Орландо МэджикДенвер Наггетс
118:124
закончен
03:00
Кливленд КавальерсГолден Стэйт Уорриорз
105:129
закончен
03:30
Бруклин НетсОклахома-Сити Тандер
112:114
закончен
03:30
Атланта ХоуксВашингтон Уизардс
117:131
закончен
04:00
Нью-Орлеан ПеликансДаллас Маверикс
132:106
закончен
04:00
Миннесота ТимбервулвзШарлотт Хорнетс
121:104
закончен
04:00
Милуоки БаксДетройт Пистонс
115:92
закончен
04:00
Мемфис ГриззлизЛос-Анджелес Клипперс
96:86
закончен
04:00
Торонто РэпторсФиладельфия Сиксерс
113:102
закончен
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсСан-Антонио Спёрс
121:113
закончен
Хроника / Заседание по делу Кокорина и Мамаева
11:00
Кокорина и Мамаева оставили под стражей до 8 февраля
закончен
Кубок Испании
18:15
Реал МадридМелилья
3:0
2 тайм
КХЛ / регулярный чемпионат
16:30
БарысТрактор
3:1
закончен
19:30
ВитязьНефтехимик
не начался
19:30
СКААк Барс
не начался
19:30
ЦСКААвангард
не начался
19:30
Динамо МнТорпедо
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Питтсбург ПингвинзНью-Йорк Айлендерс
не начался
03:00
Филадельфия ФлайерзКоламбус Блю Джекетс
не начался
03:00
Флорида ПантерзКолорадо Эвеланш
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсДетройт Ред Уингз
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингБостон Брюинз
не начался
03:30
Оттава СенаторзМонреаль Канадиенс
не начался
05:00
Аризона КойотсВашингтон Кэпиталз
не начался
05:00
Калгари ФлэймзМиннесота Уайлд
не начался
06:00
Вегас Голден НайтсЧикаго Блэкхоукс
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксНэшвилл Предаторз
не начался
06:30
Лос-Анджелес КингзНью-Джерси Дэвилз
не начался
Евролига
21:00
Дарушшафака Маккаби Т-А
не начался
21:00
Будучность Барселона
не начался
21:00
Жальгирис Олимпиакос
не начался
22:30
Бавария Химки
не начался
22:45
Олимпия Милан Гран Канария
не начался
НБА / регулярный чемпионат
04:00
Бостон СелтиксНью-Йорк Никс
не начался
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсФиникс Санз
не начался
06:30
Юта ДжазХьюстон Рокетс
не начался
Биатлон / Кубок мира по биатлону
11:45
Мужская индивидуальная гонка на 20 км
1
Мартен Фуркад (Франция)
47:09,2 (0)
закончен
16:00
Женская индивидуальная гонка на 15 км
1
Юлия Джима (Украина)
43:06.6
закончен
Италия / Серия А
22:30
ЮвентусИнтер М
не начался
Франция / Лига 1
22:45
МонакоНицца
перенесен
Украина / Премьер-лига
18:00
МариупольШахтёр Д
не начался
Германия / Бундеслига
22:30
ВердерФортуна
не начался
Испания / Примера
23:00
ЛеганесХетафе
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
АвтомобилистАмур
не начался
19:30
ЛокомотивЙокерит
не начался
19:30
СеверстальКуньлунь Ред Стар
не начался
20:30
Динамо РСалават Юлаев
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
04:00
Виннипег ДжетсСент-Луис Блюз
не начался
04:00
Даллас СтарзСан-Хосе Шаркс
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзМиннесота Уайлд
не начался
06:00
Анахайм ДаксКаролина Харрикейнз
не начался
Единая лига ВТБ
19:00
Калев Парма
не начался
19:00
Нижний Новгород Автодор
не начался
Евролига
20:30
Анадолу Эфес Реал Мадрид
не начался
22:30
Баскония ЦСКА
не начался
22:30
Панатинаикос Фенербахче
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Орландо МэджикИндиана Пэйсерс
не начался
03:00
Детройт ПистонсФиладельфия Сиксерс
не начался
03:00
Шарлотт ХорнетсДенвер Наггетс
не начался
03:30
Кливленд КавальерсСакраменто Кингз
не начался
03:30
Бруклин НетсТоронто Рэпторс
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансМемфис Гриззлиз
не начался
04:00
Чикаго БуллзОклахома-Сити Тандер
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
05:00
Финикс СанзМайами Хит
не начался
05:30
Милуоки БаксГолден Стэйт Уорриорз
не начался
Вышел из такси и пропал: новые данные о гибели игрока «Локо»

Футболист «Локомотива» перед смертью поссорился с таксистом

Погибший футболист «Локомотива» Алексей Ломакин незадолго до своей смерти поссорился с таксистом, который высадил его с другом возле Борисовских прудов, где впоследствии нашли тело спортсмена.

Стали известны новые подробности гибели футболиста «Локомотива» Алексея Ломакина. По словам его товарища Ивана, незадолго до трагического инцидента игрок поссорился с таксистом, высадившим его у Борисовских прудов.

Реклама

Друг футболиста рассказал следствию, что они вместе с Ломакиным отдыхали у него дома, пока там не было родителей. После этого они решили поехать домой к Алексею, но по дороге у молодых людей возник конфликт с таксистом.

Тот высадил их в районе Борисовских прудов, после чего Ломакин ушел, а друг вернулся к таксисту и поехал домой.

Изначально о пропаже футболиста сообщила его мать. 30 ноября он уехал на медицинские процедуры на базу «Локомотива» и после того, как переночевал там, перестал поддерживать связь. Телефон футболиста появился в сети лишь 2 декабря. Женщина выяснила, что сын забыл мобильный вместе с рюкзаком в такси. Водитель, который вез Алексея и Ивана, подтвердил это. Друг же пояснил, что они в это время пили спиртные напитки.

В разговоре с полицией мать спортсмена сообщила, что Алексей иногда принимал капли для лечения глаз, от которых «его поведение становится неадекватным». Этот препарат относится к группе фармацевтических наркотиков и отпускается строго по рецепту, поскольку он может быть использован для получения удовольствия людьми, зависимыми от наркотиков.

В «Локомотиве» утверждают, что ничего не знали о проблемах Ломакина с глазами и возможном применении подобного вещества.

Вечером 2 декабря соболезнования семье юного футболиста выразил генеральный директор «железнодорожников» Илья Геркус.

«Мы потрясены и шокированы этой трагедией. Наши мысли и молитвы сейчас с семьей нашего игрока»,

— передает слова Геркуса «СЭ».

Слова поддержки высказал и президент ФИФА Джанни Инфантино.

«Примите мои глубочайшие соболезнования в связи с трагической смертью молодого игрока Алексея Ломакина. От имени представителей международного футбольного сообщества, я был бы признателен, если бы вы смогли передать наши соболезнования родственникам и друзьям Алексея. Надеемся, что наши слова поддержки смогут немного утешить вас в это печальное время», — приводит текст письма Инфантино пресс-служба Российского футбольного союза.

По предварительным данным, причиной смерти молодого футболиста стало переохлаждение.

Тело 18-летнего игрока было обнаружено на берегу реки Гродня на юге столицы 2 декабря. Версия насильственной смерти пока не рассматривается.

Труп спортсмена нашел мужчина, который утром прогуливался с собакой. Следственный комитет продолжает расследование дела.

«На лице молодого человека обнаружены ссадины. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств и очевидцев произошедшего. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — отмечает следствие.

Возможно, последние минуты жизни Ломакина попали на камеры видеонаблюдения.

На записи видно, как юный футболист в одиночестве идет по направлению к реке Городня, время от времени наклоняясь к земле, и явно чувствует себя плохо. По версии следствия, футболист пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Вскоре игрок упал и исчез из поля зрения, а немного погодя в кадре показался небольшой зверь, который тащил за собой куртку погибшего.

«Лиса несла в зубах куртку Ломакина, это заметили правоохранители, которые после неподалеку натолкнулись на тело самого футболиста», — передает слова своего источника «РИА Новости».

Ломакин родился 19 сентября 2000 года. В 2007-м поступил в Академию «Локомотива». В нынешнем году он дебютировал в молодежной команде «Локо». В молодежном первенстве сезонов 2017/18 и 2018/19 игрок провел по три матча.

Другие новости и материалы можно посмотреть на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».