Ответить скептикам: биатлонистки стартовали в Поклюке. LIVE

- 259001 просмотр Зачем Сбербанк ограничил перевод денег по номеру телефона
- 237117 просмотров Кокорина и Мамаева оставили под стражей до 8 февраля
- 190662 просмотра Рожден первый ребенок из пересаженной от трупа матки
- 179750 просмотров Тело погибшего футболиста «Локомотива» нашли в Москве на берегу реки
- 142882 просмотра Помпео дал России 60 дней на выполнение договора РСМД
- 131381 просмотр Пушков рассказал, к чему приведет отправка кораблей НАТО в Черное море
- 118188 просмотров На Украине предсказали последствия ухода российского бизнеса
Юлия Джима на последнем круге выигрывает у Хойниш всего 2 секунды. Тает ее преимущество.
Для Васнецовой это дебютная гонка на Кубке мира!
Хойниш по-прежнему первая!
Васнецова чисто отстрелялась на четвертом рубеже! Она идет на 10-м месте с отставанием от лидера в чуть более чем в 49 секунд.
У Павловой пока 25-й результат на финише. У Кайшевой 28-е время, у Юрловой-Перхт — 38-е.
Старых только что финишировала. Пока она 10-я и лучшая среди россиянок. Ее отставание от Хойниш составило 56,4.
Васнецова — 14-я после третьей стрельбы. Есть у сборной России еще шансы на медали.
Кайшева финишировала с отставанием от Хойниш в 2:32.4.
Васнецова закрывает все мишени на третьем огневом рубеже!
Павлова — промах на последнем рубеже. Россиянка идет 23-й с отставанием в 1.45,0 от Моники Хойниш.
Ирина промахнулась! Уходила бы лидером после этой стрельбы, а так всего лишь 11-я. Жалко.
Cтарых к последнему рубежу подходит, находясь в десятке сильнейших.
Байба Бендика финишировала, но проиграла словачке Паулине Фиалковой — 1,6 секунды.
Пока она вторая.
Павлова занимает 19-е место после трёх рубежей, она допустила один промах.
Второй рубеж Васнецовой без промахов!
Полька Моника Хойниш допускает один промах, но уйдет лидером на последний круг. Между ней и Бендикой 0,2 секунды.
Байба Бендика — все мишени закрыла в этой гонке! Она привозит пока Виттоцци — 14,1.
Итальянка Виттоцци финишировала. Она опередила Вирер на 6,3 секунды!
Васнецова закрывает все мишени! На отметке в 1.7 км проигрывает лидеру 15,9.
У Васильевой чистая стрельба на первой лежке, у Юрловой два промаха на четвертом огневом рубеже.
Эберг допускает один промах на четвертом огневом рубеже.
Очень много промахов сегодня у спортсменок.
Павлова занимает 20-е место после первого огневого рубежа.
У Старых 22-я скорость, она уступает Эберг — 32,6.
Один промах у Юрловой на втором огневом рубеже.
Промежуточные результаты.
Павлова закрывает все мишени на лежке. Молодец!
Вирер после четырех огневых рубежей идет первой.
Старых 5 из 5 на первом огневом рубеже. Отлично! Пока у нее 23-й результат, отставание чуть более 32 секунд.
У Юрловой 12-й промежуточный результат, отстает от лидера на 1,19,8.
Один промах у Юрловой из положения стоя (второй огневой рубеж). Теперь она выбывает из первой десятки. Жаль.
Ушла на дистанцию Павлова!
Кайса Мякяряйнен провалила первую стрельбу! Четыре промаха!
Кузьмина на втором рубеже закрыла все мишени. На данный момент у нее четвертое место, 23,4 секунды от лидера гонки — Данкли.
Юрлова — блестящая стрельба на первой отметке! Она — шестая!
Шведка Ханна Эберг без промахов на первом рубеже. Возвращается первой на дистанцию на отметке в 1.7 километра.
Денизе Херрман здорово отработала на «лежке» и вышла на первое место. Она впереди Вирер на 4,9 секунды.
Вирер после первого огневого рубежа, убегала на дистанцию первой, но сейчас допустила один промах. Теперь она будет отставать от лидеров.
Но она слишком много проигрывает ногами: 25,3 секунды от Вирер. Пока 9-й результат из 15 у неё.
Браво! Чисто отстреляла Кайшева!
Юрлова стартует, Кайшева подходит к первому огневому рубежу!
Анастасия Кузьмина тоже промахнулась один раз на первом огневом рубеже! Вот это да!
Кайшева на отметке 1.7 км идет 19-й.
Норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд промазала один раз. К ее времени добавляется еще одна минута.
На данный момент первой идет итальянка Доротея Вирер, опережая австрийку Катарину Иннерхофер на 10 секунд.
Первый огневой рубеж! Сюзана Данкли отстрелялась без промахов, абсолютную точность продемонстрировала и Виткова.
Кайшева стартовала!
Пока первой идет чешка Вероника Виткова на промежуточной отметке в 1.7 километра.
9-й номер, итальянка Федерика Санфилиппо на дистанции. Ждем Кайшеву.
Следующей ушла на дистанцию австрийка Катарина Иннерхофер.
Поехали! Канадка Розанна Кроуфорд стартовала первой.
Всего на старт гонки выйдут 102 спортсменки.
Гонка начнется уже через несколько минут.
Кайшева уйдет на дистанцию под 15-м номером, Юрлова-Перхт — под 32-м, Старых — под 55-м, Павлова — под 61-м, Васильева — под 89-м, Васнецова — под 97-м.
Cборную России в этом старте представят 6 спортсменок: Валерия Васнецова, Маргарита Васильева, Евгения Павлова, Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт и Ульяна Кайшева. Васнецова и Павлова являются дебютантами в российской команде.
Болеем за наших!
Менее чем через 15 минут стартует первая личная женская гонка сезона.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! В Поклюке проходит индивидуальная гонка женщин на этапе Кубка мира. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.