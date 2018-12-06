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Чикаго БуллзОклахома-Сити Тандер
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Милуоки БаксГолден Стэйт Уорриорз
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Ответить скептикам: биатлонистки стартовали в Поклюке. LIVE

Онлайн-трансляция индивидуальной гонки женщин на этапе КМ в Поклюке

В словенском городе Поклюка на первом этапе Кубка мира по биатлону проходит женская индивидуальная гонка на 15 км. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Трансляция
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17:39

Юлия Джима на последнем круге выигрывает у Хойниш всего 2 секунды. Тает ее преимущество.

17:37

Для Васнецовой это дебютная гонка на Кубке мира!

17:36

Хойниш по-прежнему первая!

17:34

Васнецова чисто отстрелялась на четвертом рубеже! Она идет на 10-м месте с отставанием от лидера в чуть более чем в 49 секунд.

17:32

У Павловой пока 25-й результат на финише. У Кайшевой 28-е время, у Юрловой-Перхт — 38-е.

17:30

Старых только что финишировала. Пока она 10-я и лучшая среди россиянок. Ее отставание от Хойниш составило 56,4.

17:28

Васнецова — 14-я после третьей стрельбы. Есть у сборной России еще шансы на медали.

17:26

Кайшева финишировала с отставанием от Хойниш в 2:32.4.

17:25

Васнецова закрывает все мишени на третьем огневом рубеже!

17:24

Павлова — промах на последнем рубеже. Россиянка идет 23-й с отставанием в 1.45,0 от Моники Хойниш.

17:23

Ирина промахнулась! Уходила бы лидером после этой стрельбы, а так всего лишь 11-я. Жалко.

17:22

Cтарых к последнему рубежу подходит, находясь в десятке сильнейших.

17:20

Байба Бендика финишировала, но проиграла словачке Паулине Фиалковой — 1,6 секунды.

Пока она вторая.

17:18

Павлова занимает 19-е место после трёх рубежей, она допустила один промах.

17:16

Второй рубеж Васнецовой без промахов!

17:15

Полька Моника Хойниш допускает один промах, но уйдет лидером на последний круг. Между ней и Бендикой 0,2 секунды.

17:11

Байба Бендика — все мишени закрыла в этой гонке! Она привозит пока Виттоцци — 14,1.

17:09

Итальянка Виттоцци финишировала. Она опередила Вирер на 6,3 секунды!

17:07

Васнецова закрывает все мишени! На отметке в 1.7 км проигрывает лидеру 15,9.

17:06

У Васильевой чистая стрельба на первой лежке, у Юрловой два промаха на четвертом огневом рубеже.

17:04

Эберг допускает один промах на четвертом огневом рубеже.

17:02

Очень много промахов сегодня у спортсменок.

17:00

Павлова занимает 20-е место после первого огневого рубежа.

16:58

У Старых 22-я скорость, она уступает Эберг — 32,6.

16:57

Один промах у Юрловой на втором огневом рубеже.

16:56

Промежуточные результаты.

16:55

Павлова закрывает все мишени на лежке. Молодец!

16:54

Вирер после четырех огневых рубежей идет первой.

16:51

Старых 5 из 5 на первом огневом рубеже. Отлично! Пока у нее 23-й результат, отставание чуть более 32 секунд.

16:50

У Юрловой 12-й промежуточный результат, отстает от лидера на 1,19,8.

16:48

Один промах у Юрловой из положения стоя (второй огневой рубеж). Теперь она выбывает из первой десятки. Жаль.

16:46

Ушла на дистанцию Павлова!

16:43

Кайса Мякяряйнен провалила первую стрельбу! Четыре промаха!

16:41

Кузьмина на втором рубеже закрыла все мишени. На данный момент у нее четвертое место, 23,4 секунды от лидера гонки — Данкли.

16:40

Юрлова — блестящая стрельба на первой отметке! Она — шестая!

16:38

Шведка Ханна Эберг без промахов на первом рубеже. Возвращается первой на дистанцию на отметке в 1.7 километра.

16:36

Денизе Херрман здорово отработала на «лежке» и вышла на первое место. Она впереди Вирер на 4,9 секунды.

16:34

Вирер после первого огневого рубежа, убегала на дистанцию первой, но сейчас допустила один промах. Теперь она будет отставать от лидеров.

16:33

Но она слишком много проигрывает ногами: 25,3 секунды от Вирер. Пока 9-й результат из 15 у неё.

16:32

Браво! Чисто отстреляла Кайшева!

16:31

Юрлова стартует, Кайшева подходит к первому огневому рубежу!

16:30

Анастасия Кузьмина тоже промахнулась один раз на первом огневом рубеже! Вот это да!

16:30

Кайшева на отметке 1.7 км идет 19-й.

16:29

Норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд промазала один раз. К ее времени добавляется еще одна минута.

16:27

На данный момент первой идет итальянка Доротея Вирер, опережая австрийку Катарину Иннерхофер на 10 секунд.

16:25

Первый огневой рубеж! Сюзана Данкли отстрелялась без промахов, абсолютную точность продемонстрировала и Виткова.

16:23

Кайшева стартовала!

16:22

Пока первой идет чешка Вероника Виткова на промежуточной отметке в 1.7 километра.

16:19

9-й номер, итальянка Федерика Санфилиппо на дистанции. Ждем Кайшеву.

16:17

Следующей ушла на дистанцию австрийка Катарина Иннерхофер.

16:16

Поехали! Канадка Розанна Кроуфорд стартовала первой.

16:14

Всего на старт гонки выйдут 102 спортсменки.

16:13

Гонка начнется уже через несколько минут.

16:08

Кайшева уйдет на дистанцию под 15-м номером, Юрлова-Перхт — под 32-м, Старых — под 55-м, Павлова — под 61-м, Васильева — под 89-м, Васнецова — под 97-м.

16:05

Cборную России в этом старте представят 6 спортсменок: Валерия Васнецова, Маргарита Васильева, Евгения Павлова, Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт и Ульяна Кайшева. Васнецова и Павлова являются дебютантами в российской команде.

Болеем за наших!

16:02

Менее чем через 15 минут стартует первая личная женская гонка сезона.

16:00

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! В Поклюке проходит индивидуальная гонка женщин на этапе Кубка мира. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.