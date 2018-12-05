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«Мамаеву с Кокориным не хватает интеллекта»

Рейнгольд и Кирьяков – о продлении ареста Кокорина и Мамаева

В Тверском районном суде Москвы приняли решение продлить арест футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву до 8 февраля. Теперь они проведут Новый год в СИЗО. Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд и экс-форвард «Динамо» Сергей Кирьяков в интервью «Газете.Ru» прокомментировали вердикт суда по делу игроков.

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев пробудут в следственном изоляторе минимум до 8 февраля. Такое решение вынес Тверской районный суд Москвы. Знаменитые в прошлом футболисты Валерий Рейнгольд и Сергей Кирьяков дали свою оценку сложившейся ситуации. По их мнению, футболистов стоило отпустить из-под стражи 8 декабря, а не продлевать им арест еще на два месяца.

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«Кокорина с Мамаевым нужно было выпустить под домашний арест»

Валерий Рейнгольд: «Кокорин с Мамаевым – преступники. Здесь не может быть никаких вопросов, потому что надо все измерять по нашим общим законам, по Конституции России. Какая разница, кто ты – футболист, композитор или ученый? Ты нарушал закон, а значит, являешься преступником, и поэтому должен получить наказание за то, что натворил.

Что бы я сделал в этой ситуации? Дал бы им условный срок, потому что такие вещи прощать нельзя, а также многомиллионный денежный штраф. Отправили бы деньги тем, кого они оскорбили и отмутузили, а сам вопрос закрыли.

Но у нас такое правосудие и такая общественность. У меня порой складывается впечатление, что я живу где-то в джунглях. Мы живем по понятиям, а так делать нельзя. Если ты нарушал закон, то должен отвечать за свои действия.

Мамаеву с Кокориным сто процентов не хватает интеллекта, они не только дебилы, но и придурки последней стадии, потому что нужно себя корректно и вежливо вести за пределами футбольного поля и подавать пример нашей молодежи.

Когда мне задают вопрос, почему мы так плохо играем в футбол, я отвечаю на это просто: «Для того, чтобы хорошо играть в футбол, нужно быть еще и порядочным человеком». То, что сейчас происходит на моих глазах, это полный перебор разных композиций, которые не укладываются в моей голове. Кокорин и Мамаев – два подлеца, которые чудом оставили в живых одного человека и изувечили второго. Конечно, после такого они достойны самого жесткого наказания. В то же время общество должно их простить в такой степени, где можно будет применить к ним какие-то примирительные нотки, о которых я говорил. Думаю, их надо было выпустить под домашний арест с приличным залогом.

Выгнать их из футбола? Думаю, мы не имеем права никого лишать профессии. Футбол в данный момент это профессиональный вид спорта. Это работа, поэтому считаю, что Кокорина с Мамаевым нельзя выгонять из футбола. Дай бог, с ними подпишет кто-то контракт, и пускай они потом и кровью доказывают собственную состоятельность».

«Наша страна живет в эпоху стукачей и подстрекателей»

Сергей Кирьяков: «Сегодняшнее решение является полностью неоправданным. Придерживаюсь такого мнения, что к ним были применены чересчур жесткие санкции. Хотели сделать показную казнь, но, думаю, что это неправильно. К сожалению, суд вынес сегодня такое решение.

Думаю, содержать их под стражей до 8 декабря было вполне достаточно. Думаю, за эти два месяца ребята все поняли, осознали свою вину. У меня нет никакого понимания, почему им продлили арест. Понятно, что ребята ошиблись. Но в тюрьме должны сидеть преступники, а не те, кто оступился.

Там много всяких непонятных ситуаций. Такое ощущение создается, что мы сейчас живем в эпоху подстрекателей и стукачей, которые провоцируют какие-то ситуации, а потом бегут в полицию и пишут заявления. Такое впечатление, что наше общество сейчас стало именно таким. На это все смотреть очень неприятно. Если одним позволяются какие-то вещи, и они гуляют на свободе, то из вторых делают козлов отпущения и осуществляют такие показные процессы. Я бы их отпустил сегодня и просто влепил бы большой штраф. Люди должны играть в футбол, заниматься любимым делом. Они все поняли уже. Что из них делают каких-то преступников?

Их нужно выгнать из футбола? Это полный бред. Я бы такие высказывания просто не слушал. Все бывает. Мы вот недавно с моими бывшими одноклубниками разговаривали и обсудили в том числе и ситуацию с Кокориным и Мамаевым.

Вспоминали свои футбольные годы и в шутку говорили: «Если бы телефоны и камеры были бы в 80-90-е годы, то у нас бы половина высшей лиги бы сидела в тюрьме». Мы, конечно, немного утрировали, но это было примерно так».

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