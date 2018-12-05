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«Спартак» очень сумбурный»: Кононов рискует упустить Кубок

«Спартак» упустил победу в матче с «Уралом» в Олимп — Кубке России

Московский «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» (1:1) в первой встрече четвертьфинала Олимп – Кубка России по футболу. По ходу матча красно-белые вели в счете, однако упустили победу. Главный тренер москвичей Олег Кононов после игры не скрывал, что разочарован результатом.

«Спартак» и «Урал» сыграли вничью в первом матче 1/4 финала Олимп – Кубка России. Игра прошла на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 1:1. После перерыва полузащитник красно-белых Софьян Ханни воспользовался ошибкой обороны соперника и переправил мяч в ворота Ярослава Годзюра. Однако спустя 20 минут оплошность в своей штрафной допустили уже футболисты «Спартака» — Владимир Ильин удачно откликнулся на передачу Меркулова и сравнял счет. Немногочисленные зрители заснеженной «Открытие Арены» больше голов не увидели.

К слову, в последних матчах «Спартак» привык играть перед полупустым стадионом.

Вызвано это как недовольством болельщиков ситуацией в клубе, так и объективными причинами. На игре с «Уралом» было закрыто сразу две трибуны хозяев – так КДК РФС наказал «Спартак» за поведение болельщиков во время предыдущего матча Кубка против «Анжи». Встречу с «Уралом» посетили всего лишь около пяти тысяч фанатов.

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Что касается непосредственно футбола, то он полностью отвечал происходящему на трибунах. По информации Sport24, во время игры подрались между собой болельщики «Спартака».

Яблоко раздора – капитан команды Денис Глушаков.

Часть фанатов по-прежнему просит изгнать «иуду» из команды, когда как более лояльной группе болельщиков красно-белых такая точка зрения не импонирует. Хотя о самом Глушакове-футболисте ничего дурного сказать сегодня нельзя. Боролся, старался, пытался забить. Но достаточно низкий уровень футбола был в целом, а не только в исполнении Дениса.

«Спартак» в этом сезоне, судя по всему, настроен серьезно на победу в Кубке страны, что выражалось в настроении владельца клуба Леонида Федуна перед матчем.

«В следующем году будет 16 лет, как не выигрывали кубок. Сами понимаете, что пора!» — сказал он.

Но «Урал» в очередной раз оказался для красно-белых неудобным соперником. Напомним, что в ноябре этого года екатеринбургский клуб сенсационно обыграл москвичей на их поле в матче чемпионата России. Нападающий «Урала» Владимир Ильин не скрывает, что команда по-особому играет со «Спартаком», однако секрет успеха раскрывать отказывается.

«Рад, что забил этот гол — полупобедный такой, получается. Мы в плюсе в итоге с ничьей остались. Еще приятнее, что жена сделала сюрприз: приехала на стадион, а я забил.

Знаем ли мы что-то такое, как им не проиграть? Да, но не скажу, что именно.

Пусть будет секрет», — рассказал футболист.

Нельзя не отметить, что «Спартак» вышел на игру основным составом. Не оказалось в заявке красно-белых только бразильского хавбека Фернандо. По словам главного тренера команды Олега Кононова, он испытывает проблемы со здоровьем, которые, как оказалось, серьезные.

«У него непростая травма — лечится. Посмотрим, что скажут доктора. До этого он играл с такой же травмой, но на уколах — практически последние полгода. Сейчас пошел рецидив, ухудшение. Врачи принимают решение, все зависит от их объективной оценки. Мое мнение — игрок должен выступать здоровым. Будем исходить из этого», — заявил Кононов.

Наставник красно-белых не скрывал, что разочарован исходом матча.

Ведь дома, по его мнению, нужно всегда побеждать.

«В целом график у нас непростой. За второй тайм я поблагодарил ребят. Но результат, все понимают, неудачный. В домашнем матче нужно было выигрывать, это все понимают. Но есть шансы во втором матче. Даже если бы проиграли. Будем добывать путевку в полуфинал в Екатеринбурге», — добавил Кононов на послематчевой пресс-конференции.

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви заметил, что «Спартак» остается грозным соперником даже тогда, когда испытывает проблемы.

«Спартак» опасен, несмотря на ничью сегодня. Еще долго до ответной игры, и может случиться все, что угодно», — заявил румын.

Однако советник президента «Урала» Александр Тарханов все же отметил определенные недостатки в игре красно-белых.

«Спартак» в своей игре был очень сумбурный, а вот с «Уралом» по-другому: стало видно, что они хотят в обороне и в атаке»,

— заявил Тарханов.

Ответный матч «Спартак» и «Урал» сыграют уже в следующем году. Встреча намечена на 24 февраля и должна пройти в Екатеринбурге, однако учитывая тот факт, что в это время погода на Урале не слишком пригодна для футбола, игра может и не состояться. Президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов не исключает подобного развития событий.

«Конечно, у нас есть опасения по поводу проведения ответного матча в Екатеринбурге. Будет зима», — цитирует функционера ТАСС.

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