На кого ставить в матче «МЮ» — «Арсенал»

Ставки: «МЮ» забьёт во втором тайме за 1.60, победа «МЮ» во втором тайме за 2.65, ничья за 3.45 в БК «Лига Ставок» (сделать ставку).

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Дело в том, что «Арсенал» не выигрывал на «Олд Траффорд» в чемпионате Англии с сентября 2006 года. Волшебное было времечко: Йенс Леманн отыграл на «ноль», а Эммануэль Адебайор пробил Томаша Кушчака (помните такого?) в концовке. Впрочем, то поражение не помешало «дьяволам» взять титул.

С тех пор - как отрезало. За эти 12 лет команды находились в разном состоянии, для «МЮ» наступили тёмные времена после ухода Алекса Фергюсона, началась тренерская чехарда, но в гостях подопечные Арсена Венгера так ни разу и не выиграли. 11 встреч, три ничьих и восемь поражений. Жуткие цифры.

Впрочем, у гостей есть своя впечатляющая серия. «Арсенал» ни низу не проиграл в последних 19 матчах во всех турнирах. И если Лигой Европы и кубками никого не впечатлишь, то ничья с мощным «Ливерпулем» и сумасшедшая победа над «Тоттенхэмом» в дерби Северного Лондона (4:2) выглядят солидно.

На самом деле, «Арсенал» был далек от совершенства в игре против своих соседей и слабо провёл первый тайм, но сумел перевернуть ход встречи и отыграться с 1:2, продемонстрировав потрясающий характер. Это хороший знак, потому что в Манчестере он явно потребуется.

У хозяев помимо преимущества своего поля будет определённая фора в свежести. Всё просто - «Манчестер Юнайтед» провёл предыдущую встречу на день раньше. Двое суток отдыха и трое суток отдыха - это огромная разница. Особенно в декабре, когда усталость уже успевает скопиться.

В связи с этим есть подозрение, что после перерыва подопечные Унаи Эмери подсядут. Всё-таки скамейка у них не самая длинная и возможностей для ротации немного, а битва с «Тоттенхэмом» забрала много сил и эмоций. Раз так, следует рассмотреть парочку вариантов.

«Гол хозяев во втором тайме» идёт за 1.60 - скромно, но надёжно. Защита у «Арсенала» достаточно часто ошибается, да и вратари выручают не всегда. Есть и предложение повеселее - «победа хозяев во втором тайме» за внушительные 2.65. Можно взять промежуточный вариант: на то, что «МЮ» забьёт во втором тайме первым, дают 2.15 (сделать ставку).

У лондонцев под вопросом участие Месута Озила (спазм спины), а Гранит Джака не сыграет из-за дисквалификации. Место швейцарца почти наверняка займёт 19-летний Маттео Гюэндузи. Жозе Моуринью остался без Эшли Янга (дисквалификация). Вполне возможно, что на правом фланге появится Диогу Далот, которому тоже всего 19.

Ни одной из команд вот уже шесть лет не удаётся выиграть три очные встречи подряд, но «Манчестер Юнайтед» может это исправить. Два предыдущих матча остались за манкунианцами - 3:1 на «Эмирейтс» и 2:1 на «Олд Траффорд» в минувшем розыгрыше чемпионата Англии.

Баланс сил сопоставим: «канониры» заметно лучше по качеству игры, у «дьяволов» будет преимущество в свежести и родной стадион. Пожалуй, выбирать стоит между ничьей за 3.45 и победой «Арсенала» с нулевой форой за 2.10 в букмекерской компании «Лига Ставок». Мотивация простая: шансы плюс-минус равны, а коэффициент выше двойки. Ну а дальше всё зависит только от вашего вкуса (сделать ставку).