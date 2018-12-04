«Идиот дня»: ведущего «Золотого мяча» обвинили в сексизме

В Париже прошла 63-я церемония вручения «Золотого мяча», учрежденная авторитетным французским еженедельником France Football. Главным героем вечера стал полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич, прервавший гегемонию Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Однако пристальное внимание церемония, в последние годы утратившая былую популярность, приковала к себе не благодаря триумфу хорвата, а из-за сексистского скандала.

Впервые в истории France Football вручал «Золотой мяч» не только представителям мужского футбола, но и учредил аналогичную награду лучшей футболистке года и самому результативную игроку до 21 года.

«Золотой мяч» среди женщин получила норвежская футболистка французского «Лиона» Ада Хегерберг, а во второй категории победу одержал нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе.

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Хегерберг к 23-м годам записала на свой счет почти 300 голов на профессиональном уровне. В 2018 году она стала победительницей Лиги чемпионов вместе с «Лионом», а также выиграла чемпионат Франции. На церемонии она появилась под стать награде — в платье золотого цвета, что выглядело очень эффектно. В ходе вручения награды она произнесла трогательную речь, адресовав слова благодарности тренерам и коллегам, а также призвала всех женщин верить в себя. Очернил знаменательный момент ведущий церемонии Мартин Сольвейг.

Музыкант обратился к девушке, спросив ее о том, умеет ли она танцевать тверк.

«Вы видели, что мы с Мбаппе приготовили небольшое празднование (до этого футболист станцевал с Сольвейгом на сцене — прим.ред.). Мы планируем сделать что-то похожее с вами. Умеете тверкать?», — сказал он.

Хегерберг ответила категоричным отказом и с неловкой улыбкой на лице попыталась покинуть сцену. Камеры в зале выхватили лица недоумевающих и явно потрясенных шуткой диджея лица гостей, в том числе и самого Мбаппе.

Дабы покончить с неловкостями, Хегерберг неохотно согласилась станцевать с французским футболистом Давидом Жинолой и Сольвейгом под песню Фрэнка Синатры.

Благополучно забыв о выходке Сольвейга, гости мероприятия продолжили наслаждаться церемонией, а многомиллионные зрители, среди которых оказался известный теннисист Энди Маррей, уже вовсю осуждали поведение диджея, обвиняя его в недопустимых сексистских выпадах в отношении футболистки.

«Еще один пример возмутительного сексизма, все еще существующего в спорте.

Почему женщина все еще должна мириться с этим дерьмом?

Какие вопросы задали Килиану Мбаппе и Луке Модричу? Думаю, что-то на тему футбола. И всем, кто считает, что люди слишком остро реагируют или что это была просто шутка... Это не так. Я всю жизнь занимаюсь спортом, и уровень сексизма просто нереальный», — написал Маррей в своем инстаграме.

В пресс-службе женского футбольного клуба «Рома» не остались в стороне и провозгласили Сольвейга «новым идиотом дня».

Предвкушая реакцию общественности, после торжественной церемонии диджей записал обращение в своем твиттере, извинившись перед всеми, кого могла обидеть его шутка про тверк.

Он пояснил, что причиной случившегося стало недостаточно хорошее знание им английского языка.

Sincere apologies to the one I may have offended. My point was : I don't invite women to twerk but dance on a Sinatra song. Watch the full sequence People who have followed me for 20 years know how respectful I am especially with women pic.twitter.com/pnZX8qvl4R — Martin Solveig (@martinsolveig) 3 декабря 2018 г.

Также Сольвейг отметил, что приглашал Хегерберг просто станцевать с ним под песню Синатры, а не показать тверк. Диджей после мероприятия лично принес свои извинения и объяснения футболистке, которая, впрочем, зла на француза не держала.

«Она сказала мне, что поняла, что это была шутка», — написал Сольвейг под снимком, где пожимает девушке руку.

I explained to @AdaStolsmo the buzz and she told me she understood it was a joke. Nevertheless my apologies to anyone who may have been offended. Most importantly congratulations to Ada pic.twitter.com/DATdg0TfQk — Martin Solveig (@martinsolveig) 3 декабря 2018 г.

Отвечая на вопрос «Би-би-си», Хегерберг заявила, что не считает предложение Сольвейга потверкать сексуальным домогательством.

«Он был действительно расстроен из-за того, что произошло», — сказала она.

Футболистка, как оказалось, совершенно не думала о случившемся во время церемонии, предпочтя наслаждаться моментом.

Свою победу она назвала «фантастическим днем для всего женского футбола».

Ночью Ада Хегерберг продолжила праздновать победу. В своем инстаграме норвежка опубликовала снимок на фоне парижских улиц, на которой с ослепительной улыбкой на лице держала в руках награду.

А ее сестра Андрин и вовсе провела ночь с «Золотым мячом».

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