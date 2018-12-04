«Идиот дня»: ведущего «Золотого мяча» обвинили в сексизме

В Париже прошла 63-я церемония вручения «Золотого мяча», учрежденная авторитетным французским еженедельником France Football. Главным героем вечера стал полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич, прервавший гегемонию Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Однако пристальное внимание церемония, в последние годы утратившая былую популярность, приковала к себе не благодаря триумфу хорвата, а из-за сексистского скандала.
Впервые в истории France Football вручал «Золотой мяч» не только представителям мужского футбола, но и учредил аналогичную награду лучшей футболистке года и самому результативную игроку до 21 года.
«Золотой мяч» среди женщин получила норвежская футболистка французского «Лиона» Ада Хегерберг, а во второй категории победу одержал нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе.
Хегерберг к 23-м годам записала на свой счет почти 300 голов на профессиональном уровне. В 2018 году она стала победительницей Лиги чемпионов вместе с «Лионом», а также выиграла чемпионат Франции. На церемонии она появилась под стать награде — в платье золотого цвета, что выглядело очень эффектно. В ходе вручения награды она произнесла трогательную речь, адресовав слова благодарности тренерам и коллегам, а также призвала всех женщин верить в себя. Очернил знаменательный момент ведущий церемонии Мартин Сольвейг.
Музыкант обратился к девушке, спросив ее о том, умеет ли она танцевать тверк.
«Вы видели, что мы с Мбаппе приготовили небольшое празднование (до этого футболист станцевал с Сольвейгом на сцене — прим.ред.). Мы планируем сделать что-то похожее с вами. Умеете тверкать?», — сказал он.
Хегерберг ответила категоричным отказом и с неловкой улыбкой на лице попыталась покинуть сцену. Камеры в зале выхватили лица недоумевающих и явно потрясенных шуткой диджея лица гостей, в том числе и самого Мбаппе.
Дабы покончить с неловкостями, Хегерберг неохотно согласилась станцевать с французским футболистом Давидом Жинолой и Сольвейгом под песню Фрэнка Синатры.
Благополучно забыв о выходке Сольвейга, гости мероприятия продолжили наслаждаться церемонией, а многомиллионные зрители, среди которых оказался известный теннисист Энди Маррей, уже вовсю осуждали поведение диджея, обвиняя его в недопустимых сексистских выпадах в отношении футболистки.
«Еще один пример возмутительного сексизма, все еще существующего в спорте.
Почему женщина все еще должна мириться с этим дерьмом?
Какие вопросы задали Килиану Мбаппе и Луке Модричу? Думаю, что-то на тему футбола. И всем, кто считает, что люди слишком остро реагируют или что это была просто шутка... Это не так. Я всю жизнь занимаюсь спортом, и уровень сексизма просто нереальный», — написал Маррей в своем инстаграме.
В пресс-службе женского футбольного клуба «Рома» не остались в стороне и провозгласили Сольвейга «новым идиотом дня».
Предвкушая реакцию общественности, после торжественной церемонии диджей записал обращение в своем твиттере, извинившись перед всеми, кого могла обидеть его шутка про тверк.
Он пояснил, что причиной случившегося стало недостаточно хорошее знание им английского языка.
Также Сольвейг отметил, что приглашал Хегерберг просто станцевать с ним под песню Синатры, а не показать тверк. Диджей после мероприятия лично принес свои извинения и объяснения футболистке, которая, впрочем, зла на француза не держала.
«Она сказала мне, что поняла, что это была шутка», — написал Сольвейг под снимком, где пожимает девушке руку.
Отвечая на вопрос «Би-би-си», Хегерберг заявила, что не считает предложение Сольвейга потверкать сексуальным домогательством.
«Он был действительно расстроен из-за того, что произошло», — сказала она.
Футболистка, как оказалось, совершенно не думала о случившемся во время церемонии, предпочтя наслаждаться моментом.
Свою победу она назвала «фантастическим днем для всего женского футбола».
Ночью Ада Хегерберг продолжила праздновать победу. В своем инстаграме норвежка опубликовала снимок на фоне парижских улиц, на которой с ослепительной улыбкой на лице держала в руках награду.
А ее сестра Андрин и вовсе провела ночь с «Золотым мячом».
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