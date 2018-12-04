«Идиот дня»: ведущего «Золотого мяча» обвинили в сексизме

Курсы валют$ 66.81 (+0.302) 75.76 (+0.338)
Пенсионный советник
Москва: -2°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Россия / Премьер-Лига
19:30
АрсеналЗенит
4:2
закончен
Украина / Премьер-лига
18:00
ВорсклаАлександрия
0:1
закончен
19:30
Динамо КЧерноморец
2:0
закончен
Футбол /
22:13
Лука Модрич выиграл «Золотой мяч» — 2018
online
Италия / Серия А
22:30
АталантаНаполи
1:2
закончен
Германия / Бундеслига
22:30
НюрнбергБайер
1:1
закончен
Испания / Примера
23:00
ЛевантеАтлетик Б
3:0
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
14:00
БарысМеталлург Мг
3:2
закончен
15:30
СибирьАдмирал
3:1
закончен
19:00
Ак БарсСеверсталь
4:2
закончен
19:00
ЛокомотивКуньлунь Ред Стар
2:1 (Б)
закончен
19:30
Динамо МАмур
3:2 (ОТ)
закончен
19:30
ХК СочиЦСКА
1:3
закончен
19:30
АвангардСалават Юлаев
1:0
закончен
20:00
СпартакДинамо Р
3:2 (Б)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Нью-Джерси ДэвилзТампа-Бэй Лайтнинг
1:5
закончен
04:00
Нэшвилл ПредаторзБаффало Сэйбрз
2:1
закончен
04:30
Даллас СтарзЭдмонтон Ойлерз
4:1
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Детройт ПистонсОклахома-Сити Тандер
83:110
закончен
03:30
Торонто РэпторсДенвер Наггетс
103:106
закончен
03:30
Нью-Йорк НиксВашингтон Уизардс
107:110
закончен
03:30
Бруклин НетсКливленд Кавальерс
97:99
закончен
03:30
Атланта ХоуксГолден Стэйт Уорриорз
111:128
закончен
04:00
Нью-Орлеан ПеликансЛос-Анджелес Клипперс
126:129
закончен
04:00
Миннесота ТимбервулвзХьюстон Рокетс
103:91
закончен
Франция / Лига 1
21:00
АмьенМонако
0:2
закончен
21:00
НиццаАнже
0:0
2 тайм
23:00
МонпельеЛилль
не начался
Кубок Испании
21:30
ВаленсияЭбро
1:0
2 тайм
Англия / Премьер-лига
22:45
БорнмутХаддерсфилд Таун
1:0
1 тайм
22:45
Брайтон энд Хоув АльбионКристал Пэлас
0:0
1 тайм
22:45
Вест Хэм ЮнайтедКардифф Сити
0:0
1 тайм
23:00
УотфордМанчестер Сити
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
19:30
АвангардТрактор
2:3 (ОТ)
закончен
19:30
СКАТорпедо
6:0
закончен
19:30
Динамо МнНефтехимик
1:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсКалгари Флэймз
не начался
03:00
Питтсбург ПингвинзКолорадо Эвеланш
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсВиннипег Джетс
не начался
03:00
Флорида ПантерзБостон Брюинз
не начался
03:30
Баффало СэйбрзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
03:30
Детройт Ред УингзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
03:30
Монреаль КанадиенсОттава Сенаторз
не начался
06:00
Вегас Голден НайтсВашингтон Кэпиталз
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксМиннесота Уайлд
не начался
06:30
Лос-Анджелес КингзАризона Койотс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Индиана ПэйсерсЧикаго Буллз
не начался
03:30
Майами ХитОрландо Мэджик
не начался
04:30
Даллас МавериксПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
05:00
Юта ДжазСан-Антонио Спёрс
не начался
05:00
Финикс СанзСакраменто Кингз
не начался
Кубок России
19:30
ЛокомотивРубин
не начался
19:30
КраснодарРостов
не начался
19:30
СпартакУрал
не начался
Франция / Лига 1
21:00
БордоСент-Этьен
не начался
21:00
КанНим
не начался
21:00
ДижонГенгам
не начался
21:00
ЛионРенн
не начался
21:00
НантМарсель
не начался
21:00
РеймсТулуза
не начался
23:00
СтрасбургПСЖ
не начался
Кубок Испании
21:30
Атлетико МСант-Андреу
не начался
22:30
СевильяВильяновенсе
не начался
23:30
БарселонаКультураль Леонеса
не начался
Англия / Премьер-лига
22:45
БёрнлиЛиверпуль
не начался
22:45
ФулхэмЛестер Сити
не начался
22:45
ВулверхэмптонЧелси
не начался
22:45
ЭвертонНьюкасл Юнайтед
не начался
23:00
Манчестер ЮнайтедАрсенал
не начался
23:00
Тоттенхэм ХотспурСаутгемптон
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
15:30
СибирьМеталлург Мг
не начался
19:00
ЛокомотивАмур
не начался
19:30
Динамо МКуньлунь Ред Стар
не начался
19:30
ХК СочиДинамо Р
не начался
20:00
СпартакЙокерит
не начался
20:30
СлованСалават Юлаев
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
04:00
Сент-Луис БлюзЭдмонтон Ойлерз
не начался
06:30
Сан-Хосе ШарксКаролина Харрикейнз
не начался
06:30
Анахайм ДаксЧикаго Блэкхоукс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Орландо МэджикДенвер Наггетс
не начался
03:00
Кливленд КавальерсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
03:30
Бруклин НетсОклахома-Сити Тандер
не начался
03:30
Атланта ХоуксВашингтон Уизардс
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансДаллас Маверикс
не начался
04:00
Миннесота ТимбервулвзШарлотт Хорнетс
не начался
04:00
Милуоки БаксДетройт Пистонс
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизЛос-Анджелес Клипперс
не начался
04:00
Торонто РэпторсФиладельфия Сиксерс
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсСан-Антонио Спёрс
не начался
«Идиот дня»: ведущего «Золотого мяча» обвинили в сексизме

Ведущего церемонии вручения «Золотого мяча» обвинили в сексизме

Во Франции прошла церемония вручения «Золотого мяча», а главным виновником торжества стал полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрича. С этого года еженедельник France Football вручает награду и лучшему игроку женского футбола. Однако первый женский «Золотой мяч» прошел отнюдь не триумфально, ознаменовавшись настоящим сексистским скандалом.

В Париже прошла 63-я церемония вручения «Золотого мяча», учрежденная авторитетным французским еженедельником France Football. Главным героем вечера стал полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич, прервавший гегемонию Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Однако пристальное внимание церемония, в последние годы утратившая былую популярность, приковала к себе не благодаря триумфу хорвата, а из-за сексистского скандала.

Впервые в истории France Football вручал «Золотой мяч» не только представителям мужского футбола, но и учредил аналогичную награду лучшей футболистке года и самому результативную игроку до 21 года.

«Золотой мяч» среди женщин получила норвежская футболистка французского «Лиона» Ада Хегерберг, а во второй категории победу одержал нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе.

Реклама

Хегерберг к 23-м годам записала на свой счет почти 300 голов на профессиональном уровне. В 2018 году она стала победительницей Лиги чемпионов вместе с «Лионом», а также выиграла чемпионат Франции. На церемонии она появилась под стать награде — в платье золотого цвета, что выглядело очень эффектно. В ходе вручения награды она произнесла трогательную речь, адресовав слова благодарности тренерам и коллегам, а также призвала всех женщин верить в себя. Очернил знаменательный момент ведущий церемонии Мартин Сольвейг.

Музыкант обратился к девушке, спросив ее о том, умеет ли она танцевать тверк.

«Вы видели, что мы с Мбаппе приготовили небольшое празднование (до этого футболист станцевал с Сольвейгом на сцене — прим.ред.). Мы планируем сделать что-то похожее с вами. Умеете тверкать?», — сказал он.

Хегерберг ответила категоричным отказом и с неловкой улыбкой на лице попыталась покинуть сцену. Камеры в зале выхватили лица недоумевающих и явно потрясенных шуткой диджея лица гостей, в том числе и самого Мбаппе.

Дабы покончить с неловкостями, Хегерберг неохотно согласилась станцевать с французским футболистом Давидом Жинолой и Сольвейгом под песню Фрэнка Синатры.

Благополучно забыв о выходке Сольвейга, гости мероприятия продолжили наслаждаться церемонией, а многомиллионные зрители, среди которых оказался известный теннисист Энди Маррей, уже вовсю осуждали поведение диджея, обвиняя его в недопустимых сексистских выпадах в отношении футболистки.

«Еще один пример возмутительного сексизма, все еще существующего в спорте.

Почему женщина все еще должна мириться с этим дерьмом?

Какие вопросы задали Килиану Мбаппе и Луке Модричу? Думаю, что-то на тему футбола. И всем, кто считает, что люди слишком остро реагируют или что это была просто шутка... Это не так. Я всю жизнь занимаюсь спортом, и уровень сексизма просто нереальный», — написал Маррей в своем инстаграме.

В пресс-службе женского футбольного клуба «Рома» не остались в стороне и провозгласили Сольвейга «новым идиотом дня».

Предвкушая реакцию общественности, после торжественной церемонии диджей записал обращение в своем твиттере, извинившись перед всеми, кого могла обидеть его шутка про тверк.

Он пояснил, что причиной случившегося стало недостаточно хорошее знание им английского языка.

Также Сольвейг отметил, что приглашал Хегерберг просто станцевать с ним под песню Синатры, а не показать тверк. Диджей после мероприятия лично принес свои извинения и объяснения футболистке, которая, впрочем, зла на француза не держала.

«Она сказала мне, что поняла, что это была шутка», — написал Сольвейг под снимком, где пожимает девушке руку.

Отвечая на вопрос «Би-би-си», Хегерберг заявила, что не считает предложение Сольвейга потверкать сексуальным домогательством.

«Он был действительно расстроен из-за того, что произошло», — сказала она.

Футболистка, как оказалось, совершенно не думала о случившемся во время церемонии, предпочтя наслаждаться моментом.

Свою победу она назвала «фантастическим днем для всего женского футбола».

Ночью Ада Хегерберг продолжила праздновать победу. В своем инстаграме норвежка опубликовала снимок на фоне парижских улиц, на которой с ослепительной улыбкой на лице держала в руках награду.

А ее сестра Андрин и вовсе провела ночь с «Золотым мячом».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

One night stand.

Публикация от Andrine Stolsmo Hegerberg (@andrinestolsmo)

Другие новости и материалы можно посмотреть на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».