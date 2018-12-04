По всей строгости: Кремль о наказании для Кокорина и Мамаева

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в разговоре со студентами МГИМО рассказал о своем взгляде на скандал с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, которые сейчас находятся под арестом в СИЗО.

«Вы считаете, что пусть лучше идут обратно в футбол играть?»,

— ответил Песков на вопрос о том, что будет с Мамаевым и Кокориным.

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Автор вопроса пояснил свое мнение: футболистов должны судить по всей строгости закона, а пресс-секретарь главы государства выразил согласие с этой точкой зрения.

«Я тоже так считаю. А еще больше, наверняка, так считают те люди, которых они избили», — сказал Песков.

Также пресс-секретарь президента отметил, что

принимать решение о виновности футболистов и мере наказания для них будет только суд.

«Совершенно не важно, кто они — талантливые футболисты или бесталанные футболисты, здесь речь идет о преступлении. Было ли это преступление или нет, какое должно последовать наказание, может решить только суд», — заключил он.

Вузовцы также поинтересовались у пресс-секретаря Путина о том, является ли он поклонником футбола. Песков заявил, что он во время чемпионата мира 2018 года, который прошел летом в России, им стал.

«Наверное, этим летом я им стал», — цитирует Пескова ТАСС.

Напомним, 8 октября Кокорин и Мамаев в компании своих друзей стали участниками двух драк в центре Москвы. В одной из столичных кофеен футболисты напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора НАМИ Сергея Гайсина. За несколько часов до этого инцидента футболисты избили гражданина Белоруссии Виталия Соловчука, который работает водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

11 октября футболисты были арестованы Тверским районным судом Москвы на два месяца и помещены в СИЗО №2 «Бутырка». Кокорину, его младшему брату Кириллу, а также Мамаеву и еще одному фигуранту дела Александру Протасовицкому были предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство». Все ходатайства и прошения игроков об изменении меры пресечения были отклонены.

Наибольшую общественную поддержку Кокорин и Мамаев получают как раз из мира футбола.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил надежду, что ситуация разрешится благополучно для игроков, поскольку «казнить их вроде бы не за что».

«Мне кажется, и Кокорин, и Мамаев имели достаточно времени, чтобы переосмыслить поведение и сделать выводы», — начал Черчесов.

«Другое дело, как все будет выглядеть через призму юридической буквы, умные люди ведь что говорят: если не знаешь, как быть, поступай по закону. Надеюсь, с проштрафившимися именно так и будет. В конце концов, все живы и здоровы, казнить вроде бы не за что», — добавил он.

Наставник национальной команды отметил, что случившееся могло коснуться любого. По его словам, широкую огласку скандал получил во многом из-за личностей футболистов.

«История, безусловно, прискорбная, но она могла приключиться и с артистом, и с фигуристом, и, извините, с журналистом. Резонанс этот скандал получил во многом из-за личностей участников. Хотелось бы, чтобы под неприятной ситуацией поскорее подвели черту», — подчеркнул Черчесов.

Кокорин и Мамаев находятся в Бутырском следственном изоляторе уже почти два месяца. Если поначалу к футболистам регулярно наведывались члены Общественной наблюдательной комиссии, а сами игроки давали комментарии о своей жизни в СИЗО, то сейчас резонанс в их деле заметно поутих.

Однако за Мамаев не прекращает говорить и наводить еще большую шумиху его супруга – Алана.

В своем инстаграме девушка некоторое время назад вышла в прямой эфир, где поведала интересные подробности дела. По ее словам, конфликт футболистов с водителем произошел из-за новой пассии ее мужа, которую она именовала «девушкой из Вильнюса». В то же время жена хавбека «быков» поведала, что супруг перестал отвечать на ее письма из СИЗО, сказав, что ему «и так плохо». Что касается товарища Мамаева, то ближайшее окружение Александра Кокорина предпочитает хранить молчание.

Следующее заседание по делу Кокорина и Мамаева пройдет 5 декабря. Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство о продлении срока ареста игрокам и их подельникам.

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