«Не пил, не курил»: в Москве загадочно погиб гандболист

30 ноября в Москве трагически погиб юный гандболист Герман Тихонов. В этот день ему исполнилось 17 лет.

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Как информирует «Рен ТВ», тело подростка было обнаружено на улице Шверника (Юго-Западный административный округ). Известно, что спортсмен скончался в результате травм, полученных после падения из окна лестничного пролета на десятом этаже.

В Федерации гандбола России подтвердили информацию о смерти Тихонова.

«Действительно, у нас есть информация о том, что произошла эта трагедия, обстоятельств не знаем. Парень играл в гандбол, занимался в школе «Воробьевы горы», выигрывал детские соревнования на уровне Москвы. Последние два года он почти не занимался и не играл», — заявили порталу «Москва 24» в ФГР.

17-летний Герман Тихонов выступал за столичный гандбольный клуб «Дворец». Он трижды становился чемпионом Москвы по 2001 году рождения. Как рассказал наставник спортсмена Давид Данелия, тренер юношеской команды «Дворец»,

несколько лет назад Тихонов приостановил спортивную карьеру, сделав выбор в пользу учебы, однако совсем недавно попросился обратно в команду.

«Новость стала для меня настоящим шоком, уже две ночи не могу уснуть», — начал тренер.

«Я его с восьми лет знаю, хороший, умненький мальчик. Не курил совсем, не пил. Несколько лет назад решил приостановить свою карьеру, так как перешел в математический лицей, где очень хорошо учился. Но совсем недавно, несколько месяцев назад позвонил мне, попросился обратно в команду вместе со своим другом. В воскресенье должна была быть игра…» — цитирует Данелию Sport24.

Тренер также рассказал, что в день трагедии связывался с Тихоновым, не заметив в его голосе ничего подозрительного. По словам Данелии, юноша в момент разговора по телефону собирался отправиться на празднование своего дня рождения на работу сестры и не создавал впечатление пьяного человека, однако по необъяснимым причинам оказался в доме, где произошла трагедия.

«Все случилось еще в пятницу. У него был день рождения, я позвонил, поздравил.

У него был нормальный голос, жизнерадостный, ничего не предвещало беды.

Герман сказал, что сестра устраивает день рождения на работе, он не дома должен был праздновать. Насколько я понял, на тот момент он как раз выходил из своей квартиры и не был пьян. Но почему-то он оказался в каком-то непонятном доме, где даже нет его знакомых, поднялся на высокий этаж и…» — подчеркнул наставник.

Полиция проводит расследование по факту гибели Германа Тихонова. О возможных насильственных причинах смерти гандболиста пока информации нет, однако установлено, что в дом он заходил один, а при осмотре тела спортсмена был найден телефон, данные которого сейчас пытаются восстановить правоохранительные органы.

«При нем был только мобильный телефон, который разбился вдребезги. Следователи говорят, что нашли следы его обуви на парапете. О признаках насильственной смерти не говорили. Сейчас пытаются восстановить данные с мобильного. Следователи уже посмотрели камеры, сказали, что в дом он заходил один», — сказал Данелия.

Тренер Тихонова охарактеризовал своего подопечного как положительного молодого человека, отметив, что

Герман не испытывал трудностей в общении со сверстниками, в том числе и с девочками.

«Были ли у него враги? Я не знаю. Вроде нормально со всеми общался, все его любили, вниманием девочек не был обделен», — заключил он.

Последний раз Тихонов заходил на свою страницу «ВКонтакте» 10 сентября. На всех фотографиях, среди которых есть многочисленные снимки с гандбольной командой, юноша улыбается. Похороны 17-летнего Германа Тихонова пройдут 6 декабря.

За несколько дней до трагической смерти Тихонова стало известно о гибели футболиста молодежной команды московского «Локомотива» Алексея Ломакина, младшего брата полузащитника «Факела» Александра Ломакина. Его тело было найдено на берегу реки в Южном округе столицы.

Труп футболиста помогла обнаружить лиса, которая тащила за собой куртку погибшего.

18-летний юноша, со слов его матери, иногда принимал капли для лечения глаз, от которых «его поведение становится неадекватным». А друг Ломакина рассказал, что в день пропажи игрока они употребляли спиртные напитки. Выводы первичных экспертиз показали, что спортсмен действительно мог употреблять алкоголь.

Правоохранительные органы проводят проверку по поводу смерти Алексея Ломакина. По основной версии следствия, гибель спортсмена не является насильственной, поскольку на записях с камер видеонаблюдения не было видно других людей, с которыми футболист мог конфликтовать. Наиболее вероятная причина смерти Ломакина — переохлаждение.

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