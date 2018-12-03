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«Дети ему тоже не нужны»: Мамаева обвинили в измене

Жена находящегося в СИЗО Мамаева обвинила игрока в измене

Алана Мамаева, супруга находящегося в СИЗО полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, раскрыла новые подробности дела об избиении футболистом Виталия Соловчука. По словам жены игрока, конфликт ее супруга с водителем возник из-за пассии футболиста, на которую он «променял семью».

Супруга полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана рассказала о новых деталях в деле об устроенных ее мужем и нападающим «Зенита» Александром Кокориным дебошах в центре Москвы. Жене хавбека «быков» стало известно, что конфликт футболистов с Виталием Соловчуком, водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, произошел из-за некой девушки, с которой Мамаев якобы изменял супруге.

«Мой «муж» семью променял на ****(девушку легкого поведения), из-за которой и начался весь конфликт с водителем. Она из Вильнюса»,

— написала Алана Мамаева в инстаграме, приложив к посту скриншот с аккаунтом любовницы.

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В комментариях к публикации Мамаевой подписчики поставили под сомнение как достоверность информации, так и то, что автором поста действительно является супруга футболиста. Однако спустя некоторое время Алана вышла в прямой эфир в социальной сети, где подробно рассказала о том, как узнала о любовнице мужа.

«Не могу поверить во все это. Это было не один раз, и не только с ней, и еще были! Когда мне писали, что он изменяет, я всегда всем отвечала, что уверена в своем муже. У меня столько боли!» — начала Мамаева.

«Про эту любовницу он признался. Про остальных, естественно, не признается. Убеждает, что у меня не все в порядке с головой, что я себе это все придумала», — подчеркнула жена игрока.

Со слов Аланы Мамаевой, супруг пообещал ей завязать с изменами.

«Когда я об этом всем только узнала, то спросила, почему он так сделал. Он говорил: «Прости, в меня бес вселился. Обещал, что закончит все общение с ней, поедет в Вильнюс и плюнет в лицо этой ****(девушке легкого поведения), скажет ей, что любит свою жену», — отметила Алана.

Однако после этого Мамаев, находясь в СИЗО, перестал отвечать ей на письма, а также попросил у супруги больше не писать ему, иначе он ее «заблокирует».

Отвечая на вопросы подписчиков, Алана многократно повторяла, что ей плохо, рассказывала о своем тяжелом психологическом и финансовом состоянии. А также пояснила, что

не собирается «ничего отсуживать» у мужа – в том числе и детей.

«У меня есть квартира в Краснодаре, но я не хочу и не буду там жить. Это проклятый город! Говорите, половина нажитого имущества должна достаться мне? Не забывайте про брачный договор. Хотя мы его расторгли недавно. Нажитое имущество оформлено не на него и не на меня. Мне не за что бороться в плане денег. Я переживаю за то, что мой муж меня больше не любит», — добавила супруга Мамаева.

Напомним, из показаний Соловчука, которые он дал в ходе следствия, в его машину села неизвестная девушка (предположительно, ей и оказалась подруга игрока из Вильнюса), приняв автомобиль за такси. Водитель в грубой форме указал девушке на дверь, после чего из машины ее забрал Мамаев, а между ним и Соловчуком началась перепалка. Алана Мамаева подтвердила, что вероятная любовница ее мужа уже дала показания и будет присутствовать на суде.

В результате драки с подоспевшей на подмогу Мамаеву компанией игрока Соловчук получил перелом носа, черепно-мозговую травму и множественные ушибы.

Алана Мамаева также пояснила, что связь ее супруга и девушки из Вильнюса, с которой он познакомился в Австрии, длится полгода. Общение с игроком переросло в тесную связь, после чего она якобы наносила ему множественные визиты уже в России.

Жена игрока выдвинула подозрение, что пассия ее супруга беременна, поэтому он и не решается прекратить с ней общение.

К слову, инцидент с драками, по мнению Мамаевой, мог быть вызван «странным поведением» игрока, в котором ее муж пребывал после знакомства с новой пассией.

«Я не знаю, что она с ним сделала. Последние три месяца Паша ходил, как зомби. Будто не мой муж! Безразличный, холодный. Эта дура считает, что теперь он на ней женится. Но кроме нее есть и другие», — отметила Алана.

О проблемах четы Мамаевых известно уже достаточно давно. Еще задолго до скандала с драками Алана заявляла о серьезных разногласиях с мужем и грозилась подать на развод, но каждый раз передумывала.

«Мой муж — придурок, который мне изменял. А я, как дура, защищала его везде. Мстить и выбивать деньги не хочу. Мне просто плохо. Я хочу, чтобы он стал нормальным», — заключила Мамаева.

30-летний Мамаев, форвард «Зенита» Кокорин и еще два фигуранта дела находятся в СИЗО №2 «Бутырка». 5 декабря Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство о продлении срока ареста игрокам и их подельникам.

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