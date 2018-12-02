Голевая засуха: очередной провал Малкина в НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» — «Филадельфия Флайерз» — 2:4

Текущий сезон регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) складывается для «Питтсбурга» невероятно тяжело и неудачно. «Пингвины» демонстрируют неуверенную и скомканную игру, а результат остается одним из худших за последние десять лет.

В очередном матче «регулярки» команда Евгения Малкина потерпела очередное, уже десятое поражение, уступив дома «Филадельфии», при этом ведя по ходу встречи дважды.

Уже на 39-й секунде счет открыл канадский форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби, но через пять минут на его гол ответил один из лучших снайперов гостей Трэвис Конечны. Во втором периоде «Пингвингз» вновь вышли вперед усилиями Райли Шихана, но преимущество подопечные Майка Салливана удержать не смогли.

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В ответной же атаке «Флайерз» благодаря голу Клода Жиру счет сравняли, а в третьем периоде и вовсе отправили в ворота хозяев еще две шайбы. Отметились Дэйл Уис и Якоб Ворачек.

В третьем матче кряду без результативных действий со льда ушел Малкин. Во встрече с «Филадельфией» его показатель полезности составил «-3», а в первом периоде 32-летний россиянин провел на скамейке штрафников две минуты.

Куда удачнее сыграл его визави российский защитник «Флайерз» Иван Проворов, который провел на льду больше всех времени — 26 минут и шесть секунд.

«Питтсбург» с 25 очками остался на 13-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, «Филадельфия», набрав 23 балла, поднялась с предпоследнего места на одну позицию выше.

«Аризона Койотс» — «Сент-Луис Блюз» — 6:1

После неожиданной победы над одним из лидеров чемпионата «Колорадо» «Сент-Луис» с хорошим настроением отправился в Глендейл на игру с местной «Аризоной», но уехал домой с совершенно противоположными эмоциями.

«Койоты» не оставили никаких шансов «блюзменов» и раскатали их в одну калитку — 6:1.

В составе победителей голами отметились Джейкоб Чикран, Кристиан Фишер, Ник Казинс, Рихард Паник, Алекс Голигоски и Клейтон Келлер, который также на свой счет записал две результативные передачи.

«Сент-Луис» же во втором периоде еще при счете 0:2 пытался исправить положение, но шайбы Роберта Томаса с предголевой передачи российского форварда Владимира Тарасенко оказалось недостаточно.

Тарасенко, к слову, провел один из худших матчей в текущем сезоне. Его показатель полезности оказался таким же, как у Малкина, а в третьем периоде россиянин и вовсе получил 10-минутный штраф, при том, что на льду он провел немногим больше — 15 минут и пять секунд.

«Нэшвилл Предаторз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 5:2

Соседу «Сент-Луиса» по турнирной таблице «Чикаго» предстоял сложнейший выезд в Нэшвилл на игру с лидером Западной конференции, где еще в прошлом сезоне «индейцы» сумели одержать сенсационную победу (2:1). Второго чуда не случилось, и «хищники» принялись разрывать гостей уже в первом периоде: Кевин Фиала, Ээли Толванен, Райан Джохансен и Крэйг Смит отправили в чужие ворота по шайбе, на что «Чикаго» ответил голом Брэндона Саада.

Во второй трети встречи российский нападающий Артем Анисимов сократил отставание в счете, однако его гол не позволил команде развить успех.

В самом конце матча Остин Уотсон отправил в пустые ворота «Чикаго» пятую шайбу и добыл для «Нэшвилла» 16-ю победу в сезоне. Гости же потерпели третье поражение подряд.

«Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайттнинг» — 4:5 (ОТ)

Настоящая драма произошла в матче между «Флоридой» и «Тампой», которая состоялась в Санрайзе. Уже во втором периоде хозяева льда уверенно обыгрывали гостей со счетом 4:1, а в составе «пантер» блистал российский форвард Евгений Дадонов, записавший на свой счет гол и результативную передачу.

Однако «молнии» сверкнули настолько ярко, что смогли перевести игру в овертайм, а затем и вовсе добыть волевую победу.

Лучшим в составе «Тампы» оказался российский нападающий Никита Кучеров, асисстировавший автору победного гола Брейдену Пойнту.

Также Кучеров отметился еще одной передачей и заброшенной шайбой, став третьей звездой матча, а также выйдя на третью строчку в гонке бомбардиров «регулярки».

В 27 матчах он заработал 38 очков (11 голов + 27 передач), уступая только Микко Рантанену и Натану Маккиннону из «Колорадо Эвеланш».

«Ванкувер Кэнакс» — «Даллас Старз» — 1:2

Еще один россиянин из НХЛ сумел принести своей команде успех в матче регулярного чемпионата. «Даллас» на выезде разобрался с «Ванкувером», одержав волевую победу.

Счет в первом периоде открыли хозяева льда усилиями Бо Хорвата. Отыграться «Далласу» удалось лишь в концовке матча.

Сначала равновесие восстановил Джейми Бенн, после передачи Тайлер Сегин и Миро Хейсканена, а затем российский форвард Александр Радулов записал на свой счет победный гол, став героем матча.

Для россиянина эта шайба стала уже девятой в текущем сезоне, а «Даллас» добыл свою 11-ю победу и третью — подряд. В турнирной таблице Западной конференции «Старз» уверенно занимают пятую строчку. «Ванкувер» же располагается на 12-й позиции Запада.

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Коламбус Блю Джекетс» 3:2

Обидное поражение потерпели «Блю Джекетс» вместе с Сергеем Бобровским и Артемием Панариным.

Во втором периоде «Коламбус» выстрелил дуплетом, отправив в ворота «Айлендерс» две шайбы, авторами которых стали Маркус Хянникяйнен и Пьер-Люк Дюбуа. Однако хозяева успели быстро отыграться.

Андерс Ли и Антони Бовиллье до конца второй 20-тиминутки счет сравняли, а в третьем периоде благодаря голу Кейси Сизикаса сумели добыть волевую победу.

Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 26 бросков по своим воротам из 29, а Артемий Панарин результативными действиями отметиться не сумел.

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