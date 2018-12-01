Дело о допинге: Зеппельт раскрыл «предателей» России

Немецкий режиссер Хайо Зеппельт, специализирующийся на разоблачительных фильмах о допинге, анонсировал выход своей новой картины, которая будет посвящена осведомителям Всемирного антидопингового агентства (WADA). Причем не любым осведомителям, а именно тем, которые передавали информацию об употреблении запрещенных веществ в российском спорте.

«Новый эпизод из серии телеканала ARD «Допинг: совершенно секретно» выйдет 2 декабря под названием «Предатели. Последствия российского допингового скандала».

Впервые — с участием Ника Батлера (британский журналист, известный своими антидопинговыми расследованиями. — «Газета.Ru»). Как президент WADA ведет дела с информаторами + антидопинговая политика Владимира Путина», — гласит анонс в официальном твиттере Зеппельта.

New episode from ARD's "Doping Top Secret" on Dec 2 6pm GER time: "Traitors. Fallout from the Russian Doping Scandal". First time with @NickJMButler. Special edition ARD's @sportschau from Berlin: How @wada_ama President is dealing with Whistleblowers + Putin's anti doping policy — Hajo Seppelt (@hajoseppelt) 30 ноября 2018 г.

Начиная с 2014 года немецкий режиссер снимает фильмы об антидопинговых нарушениях в России, утверждая, что в стране якобы существует организованная система применения запрещенных стимуляторов, которая поощряется на государственном уровне.

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Первая работа Зеппельта — Top-secret Doping: How Russia makes its Winners («Тайны о допинге: как Россия создает своих победителей») — увидела свет в декабре 2014 года и спровоцировала исключение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) из Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ). ВФЛА до сих пор не восстановлена в правах.

По этой причине отечественным легкоатлетам почти в полном составе (за исключением Дарьи Клишиной) запретили участвовать в летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, и они все еще не могут выступать под флагом России — только под нейтральными цветами, лично за себя.

Достичь такой мощной реакции на свое расследование Зеппельту удалось во многом благодаря убедительным показаниям прямо из сердца легкой атлетики России.

Тогда еще сотрудник Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Виктор Степанов и его супруга — бегунья Юлия — согласились подробно рассказать о том, как местные спортивные чиновники и тренеры навязывают атлетам применение допинга, а все это поддерживается антидопинговыми структурами. Именно на их словах строился весь первый фильм Зеппельта.

С тех пор немец выпустил еще несколько частей своего расследования, зачастую привлекая в качестве информаторов действующих спортсменов из России,

которые могли бы поведать ему о том, как якобы устроена система употребления допинга в стране.

Так, в одном из фильмов на вопросы немца отвечал бегун Андрей Дмитриев, который вел блог на английском языке, критически высказываясь об антидопинговой системе в стране:

«В России это обычное дело, здесь все уверены, что невозможно без допинга бегать быстро, а все допинговые скандалы России — заговор США».

Стоит отметить, что в письмах чиновников WADA, вскрытых в октябре 2016 года хакерской группировкой Fancy Bears, говорится, что более 200 ведущих спортсменов из США принимают допинг с разрешения врачей — в виде так называемого терапевтического исключения по состоянию здоровья.

Возвращаясь к фильмам Зеппельта: в них не обошлось и без главного свидетеля против российского спорта — Григория Родченкова.

Информатор WADA тщательно скрывается в США по программе защиты свидетелей, однако Зеппельт сумел взять у него интервью.

В беседе с немцем бывший глава Московской антидопинговой лаборатории повторил свои предыдущие показания о том, что якобы вся российская легкоатлетическая команда выступала под воздействием допинга. Также Родченков утверждал, что приказы подменять «грязные» допинг-пробы на «чистые» отдавались с самого верха.

«Только президент страны мог привлечь ФСБ к такому специфическому заданию. Я более чем уверен, что Владимир Путин знал полные и детальные подробности от Виталия Мутко.

Это была очень простая цепочка. Я отчитывался перед Нагорных (замминистра спорта во время Олимпиады в Сочи), Нагорных рапортовал Мутко, а Мутко — Путину. Президент хотел знать все и его подход был следующим: не прячьте свои проблемы, расскажите о них, и мы сделаем все, чтобы их решить», — говорил Родченков.

В ответ на подобные заявления Мутко ранее назвал Родченкова «жуликом». Напомним, против экс-главы Московской лаборатории в России возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями и уничтожении допинг-проб спортсменов.

Также химик объявлен в международный розыск.

«Да, система дала сбой. Если нам сказали, что Российское антидопинговое агентство ненормально работало, то мы сразу согласились и всех уволили, по четвертый уровень, — приводит ТАСС слова Мутко. — И теперь там уже два года работают западные эксперты, которым мы платим огромные деньги.

Директор лаборатории и собравшиеся вокруг него жулики — это не государственная программа».

Касался заявлений Родченкова и сам Путин. Глава государства назвал беглого химика «придурком» и «преступником». «Его в тюрьму надо посадить — вместо этого его назначили руководить антидопинговой лабораторией», — отмечал президент России.

За время работы над темой антидопинговых нарушений в России Зеппельт успел обрасти целой сетью контактов таких «предателей»,

так что ему определенно есть, что показать в своей картине. К тому же немец выбрал интересный момент для выхода фильма: совсем недавно эксперты WADA посетили Московскую антидопинговую лабораторию, чтобы начать переговоры о предоставлении доступа к базе данных, где хранится информация о пробах российских спортсменов с Олимпиады в Сочи — 2014.

Россия должна раскрыть экспертам эти данные до конца 2018 года, иначе РУСАДА будет повторно лишена аккредитации, но пока что база остается недоступной. Повлияет ли каким-то образом фильм Зеппельта на эту ситуацию, станет известно совсем скоро.

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