«Это позорище футбола России!» Как морозы привели к скандалу

«Был риск заработать обморожение»

1 декабря официально наступила зима, и именно в этот день впервые в истории чемпионатов России матч был отменен из-за холода.

Реклама

За час до встречи 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Оренбургом» и самарскими «Крыльями Советов» в центре стадиона «Газовик» термометр показал -15,5 градуса.

Согласно регламенту РПЛ, матчи нельзя проводить при температуре ниже -15, так что после короткого совещания самарцы предложили перенести игру.

Директор по развитию «Крыльев» Александр Шикунов довольно категорично высказался о назначении встреч на декабрь в холодных регионах.

«Отменили матч. Через час уже будет за -20 градусов. Все бумаги подписали. Получается, «Крылья» зря летали в «Оренбург»? Ну что поделать.

«Ахмат» с «Енисеем» почему-то играют, хотя там тоже холодно. На людей страшно смотреть. В декабре нужно убирать матчи из Сибири, Урала.

Гендиректор «Крыльев» Виталий Шашков предположил, что встреча будет перенесена на весну. Резервным днем для подобных случаев был выбран 22 мая. Однако, если оба клуба вылетят из Олимп — Кубка России, то несыгранный матч можно будет провести во время, предназначенное для кубковых баталий, например, в феврале.

Обе стороны не возражали против такого развития событий. Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов выразил мнение, что в случае проведения игры его подопечные могли получить серьезные проблемы со здоровьем.

«Наверное, это правильное решение. Был риск заработать воспаление или обморожение.

Сожалеем, что игра сегодня не состоится, потому что мы в хорошей форме и были готовы дать хороший бой. Гости не были настроены играть, мы не стали сопротивляться», — сказал Федотов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Наставник «Крыльев» Миодраг Божович высказался примерно в том же духе.

«Мы знали, что будет холодно, но прилетели и готовились к игре. Решение о переносе восприняли нормально. Сейчас холодно, и будет только хуже. Нам не нужно рисковать здоровьем игроков. У нас и так много травмированных», — приводит слова специалиста официальный сайт самарцев.

«Это позорище российского футбола»

Гораздо более драматично ситуация развивалась в случае с матчем «Енисей» — «Ахмат». В начале декабря в Красноярске температура могла легко дойти и до -20, поэтому принимающая сторона предлагала провести игру в крытом манеже, однако руководство Премьер-лиги резко выступило против.

«РПЛ в лице клубов категорически против того, чтобы «Енисей» играл в манеже. Ко мне уже обратилась куча клубов с просьбой разъяснить позицию и что это за вариант. Нам пришло официальное уведомление от нашего телевизионного партнера о том, что это нарушение контракта. Пускай в этом манеже играет молодежка — без проблем», — приводил «РИА Новости» слова президента лиги Сергея Прядкина.

Пресс-служба «Енисея» отреагировала на это решение саркастичным постом в твиттере, в котором заявила, что клуб «сделал все возможное для проведения игры с «Ахматом» в комфортных для болельщиков и футболистов условиях».

ФК "Енисей" сделал все возможное для проведения игры с "Ахматом" в комфортных для болельщиков и футболистов условиях, но по решению Российской Премьер-Лиги данный матч состоится 1 декабря на Центральном стадионе.



Вход на игру будет осуществляться по бесплатным билетам. pic.twitter.com/SGFWrc4Rul — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 27 ноября 2018 г.

В день игры еще оставался шанс перенести встречу: для этого термометр должен был зафиксировать -15 и ниже. Однако он показал -13,9. Вряд ли футболистам на поле стало намного легче, однако по формальным критериям игру нельзя было отменить.

В итоге матч завершился со счетом 1:1 — на гол Милада Мохаммади красноярцы ответили реализованным пенальти в исполнении Валерия Кичина на 81-й минуте.

Расстроенный упущенной победой и полностью продрогший защитник «Ахмата» Андрей Семенов обрушился с массивной критикой на организацию встречи.

«У меня просто нет слов! Я в такой холод никогда в жизни не играл! Очень переживал за своего одноклубника Мохаммади.

Думал, у него вообще руки отвалятся... Этот матч — просто позорище российского футбола! Признаюсь, в перерыве все нюхали нашатырь.

Мы уходили с поля, где было -20, и попадали в раздевалку, где +20. Чуть сознание не потеряли. Вот и нюхали нашатырь, — приводит слова игрока «СЭ». — Не знаю, как они там намерили -14… Наш градусник показывал -16, -17».

Семенов предложил впредь проводить подобные встречи на нейтральном поле — например, в Москве, — и заверил, что у него до сих пор «все пальцы синие» и это «очень больно».

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов полностью поддержал возмущение своего подопечного.

«В Оренбурге матч перенесли? Вот вам пожалуйста. Я не понимаю, как так можно замерять и говорить, что вот, -13,9 температура. Что вы окружили этот термометр? Отойдите от него. Они все отошли, через 5 минут на нем было -14,6. И говорят: «Все, не замеряем больше!»

Вы что, бараны? Или вы самые умные? 22 человека, которые завтра поймают простуду или воспаление, и что дальше?»

— риторически вопросил специалист на пресс-конференции.

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев не был столь категоричен и отметил, что такая погода для него уже стала привычной.

Тем не менее недовольных проведением встречи в таких условиях было явно больше, так что пересмотр календаря — задача, которая вполне может появиться на повестке дня РПЛ в ближайшее время.

Ознакомиться с другими материалами, новостями и статистикой вы можете на странице чемпионата России по футболу, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».