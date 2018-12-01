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«Все изменилось»: Кокорин может избежать наказания

Адвокат сообщил о новых обстоятельствах в деле Кокорина

Адвокат Александра и Кирилла Кокориных Татьяна Стукалова сообщила об изменениях в делах подсудимых. По ее словам, новые обстоятельства выступают в пользу Кокориных, а обвиняемые должны быть освобождены из-под стражи.

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и его младший брат Кирилл могут быть освобождены из-под стражи после отбывания первоначального срока в Бутырском следственном изоляторе, более известного как «Бутырка». Об этом сообщила адвокат братьев Кокориных Татьяна Стукалова, которая рассказала о новых обстоятельствах в деле ее подзащитных. По ее словам, свежие данные должны быть приняты в пользу подсудимых.

«Результаты проведенных в последнее время следственных действий, в том числе и сегодня, свидетельствуют о том, что ребят надо освобождать из-под стражи, поскольку обстоятельства по делу изменились в их пользу по сравнению с началом расследования.

Вам придется поверить мне на слово, так как подписка о неразглашении препятствует возможности подтвердить мои утверждения», — написала адвокат у себя в инстаграме.

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Также она выразила надежду, что на ближайшем судебном заседании суд учтет новые данные в ходе расследования и примет сторону Кокориных. В частности, адвокат требует полностью проанализировать видеозаписи с мест конфликта, в которых были замешаны Кокорины, однако вместе с этим выразила скепсис относительно того, что суд примет во внимание данные видеофрагменты.

«Содержание видеозаписей в уголовном процессе рассматривается как данные объективного контроля, которые имеют приоритет над показаниями свидетелей, так как видеокамера не имеет собственного интереса.

Скорее всего суд откажет нам в этом ходатайстве, что даст основание утверждать, что процессуальная участь Кокориных предрешена в сторону обвинительного уклона»,

— отметила Стукалова.

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Сегодня была в СИЗО на очередных следственных действиях. Александр и его брат не понимают причин дальнейшего удержания их под стражей. Чувствуют они себя хорошо, насколько это возможно в тюрьме. О продлении срока содержания под стражей Кокориных к своему удивлению защита узнала только из СМИ. Никакого официального уведомления мы не получали. Результаты проведенных в последнее время следственных действий, в том числе и сегодня, свидетельствуют о том, что ребят надо освобождать из-под стражи, поскольку обстоятельства по делу изменились в их пользу по сравнению с началом расследования. Вам придется поверить мне на слово, так как подписка о неразглашении препятствует возможности подтвердить мои утверждения. Надеюсь, что в судебном заседании суд учтет изменения указанных обстоятельств и последствия нарушения прав на защиту и очевидную несправедливость в квалификации содеянного всеми участниками конфликта. Я надеюсь убедить суд все-таки внимательно ознакомиться в полным содержанием всех видеозаписей двух конфликтов. Содержание видеозаписей в уголовном процессе рассматривается как данные объективного контроля, которые имеют приоритет над показаниями свидетелей, так как видеокамера не имеет собственного интереса. Скорее всего суд откажет нам в этом ходатайстве, что даст основание утверждать, что процессуальная участь Кокориных предрешена в сторону обвинительного уклона. @kokorin9 @kokorin7 #кокорин #свободукокорину #сашамыстобой #братьякокорины #закокорина #сашамыстобой #к9 #стукалова #регионсервис

Публикация от Татьяна Стукалова (@stukalova_official)

Ранее стало известно, что следствие требует продлить срок ареста Кокориных, а также полузащитника Павла Мамаева и четвертого фигуранта дела Александра Протасовицкого, обвиняемых в избиении главы департамента Минпромторга Дениса Пака, гендиректора НАМИ Сергея Гайсина и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

«В суд поступили материалы по ходатайству следователя о продлении срока содержания под стражей Мамаеву, братьям Кокориным и Протасовицкому до 8 февраля», — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в суде.

По информации телеканала «360»,

данная просьба будет рассмотрена Тверским судом Москвы 5 декабря.

При этом адвокат Кокориных выразила удивление в связи с появлением данной информации. Как утверждает юрист, защиту не уведомили о новом судебном заседании.

«Сегодня была в СИЗО на очередных следственных действиях. Александр и его брат не понимают причин дальнейшего удержания их под стражей. Чувствуют они себя хорошо, насколько это возможно в тюрьме.

О продлении срока содержания под стражей Кокориных к своему удивлению защита узнала только из СМИ. Никакого официального уведомления мы не получали»,

— заявила Стукалова.

В защиту Кокорина выступила и его давняя подруга Дарья Шишканова, которая также тесно общается с его родственниками.

«Я встречалась с родителями, мы общались по поводу содержания Александра. Родители Александра надеются на справедливый суд, на то, что удастся ребятам как можно скорее выйти и реабилитировать себя. На то, что Саша по-прежнему сможет заниматься любимым делом. Они надеются на лучшее», — приводит слова Шишкановой РИА «Новости».

При этом она подчеркнула что Кокорина и Мамаева сотрудники СИЗО до сих пор ограничивают в возможности проводить время в тренажерном зале во время заключения под стражей.

«К сожалению, по-прежнему не дают возможности более двух раз в неделю заниматься в спортзале. Это очень мало для профессионального спортсмена. В СИЗО никто не смотрит на то, что ты профессиональный спортсмен, там у всех права равны», — добавила подруга футболиста, подчеркнув, что следствие затягивает расследование в отношении подсудимых.

По мнению Шишкановой, суд должен обратить внимание на видеозаписи и вынести справедливый вердикт в отношении подсудимых.

«За прошедшее время должны были лучше изучить пленку и понять, почему возник конфликт. Читала, что только спустя время обнаружили камеру в машине, видеорегистратор, который зафиксировал обратную сторону дела, что были какие-то провокации со стороны водителя.

Хотелось бы также, чтобы лучше изучили материалы из ресторана. Мы видим небольшую часть видео, которую нам показывают на экране телевизора. А все, что было до, мы не в курсе этого. Хотелось бы какой-то отчетности, раз расследование стало таким прозрачным для общественности»,

— заключила она.

10 октября Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, Павел Мамаев, а также четвертый фигурант дела Александр Протасовицкий были арестованы Тверским судом Москвы на два месяца — до 8 декабря. За этот период следствие должно провести расследование в отношении обвиняемых по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Также им предъявлено обвинение по статье «Побои».

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