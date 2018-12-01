«За Глушакова порву»: Селихов разругался с фанатами

Не утихает конфликт вокруг капитана московского «Спартака» Дениса Глушакова, которого фанаты клуба требуют лишить капитанской повязки и вообще убрать из команды.

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Как и ожидалось, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении красно-белых из-за выбежавшего на поле выяснять с Глушаковым отношения фаната.

Кроме того российскому клубу вменяется в вину перекрытие болельщиками лестничных пролетов на «Открытие Арене» во время того же поединка Лиги Европы с венским «Рапидом».

Напомним, что болельщик получил десять суток административного ареста, а также запрет на посещение спортивных объектов на протяжении пяти лет, при этом клуб собирается подать ему иск на сумму возможного штрафа от УЕФА, которая в таких случаях обычно составляет 5 тысяч евро.

Но на этом страсти вокруг опального полузащитника спартаковцев не успокоились, и 30 ноября Глушаков вновь был центральной фигуров в новостях о «Спартаке».

Так, за капитана перед болельщиками резко вступился голкипер красно-белых Александр Селихов, только восстановившийся после разрыва связки и еще не выходивший на поле в нынешнем сезоне.

Вратарь вел эфир в своем инстаграме и, увидев резкий комментарий одного из подписчиков со стандартным оскорблением в адрес Глушакова, оскорбил фаната в ответ и заявил, что «за Глушака порвет», используя обсценную лексику.

В то же время сам Денис встречался с детьми в Филатовской больнице и рассказал им о своих кумирах, а также о том, что мечтал играть за свой нынешний клуб с самого детства.

«Я с детства болел за «Спартак», мечтал играть за него. Кумирами были Цымбаларь, Тихонов. Со всеми виделся», — отметил капитан красно-белых.

Продолжают высказываться о Глушакове и известные в мире российского футбола личности. Так, поддержал футболиста Юрий Красножан, под руководством которого Денис выступал в московском «Локомотиве».

«На мой взгляд, он все, что может, отдает на поле. Это может быть характеристикой лидера. Ведь лидер не только тот, кто говорит «давай-давай», а человек, который действием проявляет себя, — отметил специалист в интервью «Спорт-Экспрессу».

— Тогда в «Локомотиве» и Сычев, и Лоськов были, то есть лидеров в команде хватало. Но и к мнению Глушакова тоже прислушивались. А сейчас в «Спартаке» видно, что Денис заматерел, и его вклад в чемпионство трудно отрицать. Он был заметной фигурой».

А вот бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович, ныне работающий тренером, в разговоре с корреспондентом того же издания, напротив, раскритиковал нынешнего капитана красно-белых.

«Человек полтора года уже в футбол не играет, а получает такие деньжища! Да еще и капитанскую повязку носит. По-вашему, фанаты должны его по голове гладить и целовать? — сказал Горлукович.

– Я вам так скажу. Когда игроку 18 лет, еще можно делать ему поблажки. А Глушаков опытный футболист, но ничего на поле не показывает. Почувствуйте разницу».

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