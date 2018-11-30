Наших бьют: как Овечкину, Кузнецову и Орлову достается в НХЛ

Курсы валют$ 66.97 (+0.838) 75.81 (+0.4)
Пенсионный советник
Москва: -13°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Лига Европы
18:50
Спартак М Рапид В
1:2
закончен
18:50
Астана Динамо К
0:1
закончен
20:55
Цюрих АЕК Ларнака
1:2
закончен
20:55
Байер Лудогорец
1:1
закончен
20:55
Ред Булл Зальцбург РБ Лейпциг
1:0
закончен
20:55
Русенборг Селтик
0:1
закончен
20:55
Зенит Копенгаген
1:0
закончен
20:55
Бордо Славия П
2:0
закончен
20:55
Андерлехт Спартак Тр
0:0
закончен
20:55
Фенербахче Динамо З
0:0
закончен
20:55
Карабах Спортинг
1:6
закончен
20:55
Ворскла Арсенал
0:3
закончен
20:55
Милан Дюделанж
5:2
закончен
20:55
Краснодар Акхисар Беледиеспор
2:1
закончен
20:55
БАТЭ Види
2:0
закончен
20:55
Бетис Олимпиакос
1:0
закончен
23:00
Рейнджерс Вильярреал
0:0
закончен
23:00
Стандард Севилья
1:0
закончен
23:00
Айнтрахт Ф Марсель
4:0
закончен
23:00
Аполлон Л Лацио
2:0
закончен
23:00
Яблонец Ренн
0:1
закончен
23:00
Сарпсборг 08 Бешикташ
2:3
закончен
23:00
Мальмё Генк
2:2
закончен
23:00
Челси ПАОК
4:0
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
12:00
АмурХК Сочи
2:3 (Б)
закончен
14:30
Куньлунь Ред СтарСибирь
4:2
закончен
17:00
Салават ЮлаевМеталлург Мг
0:4
закончен
17:00
ТракторАдмирал
2:1
закончен
19:30
АвангардАвтомобилист
3:0
закончен
19:30
СпартакСеверсталь
3:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсМиннесота Уайлд
4:2
закончен
03:00
Бостон БрюинзНью-Йорк Айлендерс
2:1 (Б)
закончен
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингБаффало Сэйбрз
5:4
закончен
03:30
Оттава СенаторзНью-Йорк Рейнджерс
3:0
закончен
04:00
Виннипег ДжетсЧикаго Блэкхоукс
6:5
закончен
04:00
Нэшвилл ПредаторзАризона Койотс
0:3
закончен
05:00
Эдмонтон ОйлерзЛос-Анджелес Кингз
3:2
закончен
06:00
Ванкувер КэнаксВегас Голден Найтс
3:4
закончен
Евролига
20:15
Дарушшафака Гран Канария
71:75
закончен
21:00
Жальгирис Олимпия Милан
83:78
закончен
22:05
Маккаби Т-А Бавария
95:71
закончен
23:00
Реал Мадрид ЦСКА
88:93
закончен
НБА / регулярный чемпионат
04:00
Торонто РэпторсГолден Стэйт Уорриорз
131:128
закончен
06:30
Сакраменто КингзЛос-Анджелес Клипперс
121:133
закончен
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсИндиана Пэйсерс
104:96
закончен
Россия / Премьер-Лига
19:30
РубинДинамо М
0:0
1 тайм
Германия / Бундеслига
22:30
ФортунаМайнц
не начался
Франция / Лига 1
22:45
Сент-ЭтьенНант
не начался
Испания / Примера
23:00
Райо ВальеканоЭйбар
не начался
Англия / Премьер-лига
23:00
Кардифф СитиВулверхэмптон
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
19:00
Ак БарсЛокомотив
1:0
2 период
19:30
ВитязьСлован
0:1
1 период
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон КэпиталзНью-Джерси Дэвилз
не начался
03:00
Флорида ПантерзБаффало Сэйбрз
не начался
03:30
Каролина ХаррикейнзАнахайм Дакс
не начался
05:00
Калгари ФлэймзЛос-Анджелес Кингз
не начался
05:00
Колорадо ЭвеланшСент-Луис Блюз
не начался
Евролига
20:00
Химки Панатинаикос
не начался
20:30
Анадолу Эфес Баскония
не начался
22:30
Олимпиакос Будучность
не начался
23:00
Барселона Фенербахче
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия СиксерсВашингтон Уизардс
не начался
03:00
Детройт ПистонсЧикаго Буллз
не начался
03:00
Шарлотт ХорнетсЮта Джаз
не начался
03:00
Бостон СелтиксКливленд Кавальерс
не начался
03:30
Бруклин НетсМемфис Гриззлиз
не начался
04:00
Сан-Антонио СпёрсХьюстон Рокетс
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерАтланта Хоукс
не начался
04:00
Майами ХитНью-Орлеан Пеликанс
не начался
05:00
Финикс СанзОрландо Мэджик
не начался
06:30
Портленд Трэйл БлэйзерсДенвер Наггетс
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсДаллас Маверикс
не начался
Биатлон / Российских биатлонистов подозревают в допинге
18:25
Устюгов и Слепцова подозреваются в нарушении антидопинговых правил
online
Россия / Премьер-Лига
14:00
ЕнисейАхмат
не начался
16:30
ОренбургКрылья Советов
не начался
19:00
АнжиУфа
не начался
Испания / Примера
15:00
СельтаУэска
не начался
18:15
ВальядолидЛеганес
не начался
20:30
ХетафеЭспаньол
не начался
22:45
Реал МадридВаленсия
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
ДеснаЗаря
не начался
18:00
Арсенал ККарпаты
не начался
Италия / Серия А
17:00
СПАЛЭмполи
не начался
20:00
ФиорентинаЮвентус
не начался
22:30
СампдорияБолонья
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
Боруссия ДФрайбург
не начался
17:30
ШтутгартАугсбург
не начался
17:30
ВердерБавария
не начался
17:30
Ганновер-96Герта
не начался
20:30
ХоффенхаймШальке-04
не начался
Англия / Премьер-лига
18:00
Кристал ПэласБёрнли
не начался
18:00
Хаддерсфилд ТаунБрайтон энд Хоув Альбион
не начался
18:00
Лестер СитиУотфорд
не начался
18:00
Манчестер СитиБорнмут
не начался
18:00
Ньюкасл ЮнайтедВест Хэм Юнайтед
не начался
20:30
СаутгемптонМанчестер Юнайтед
не начался
Франция / Лига 1
19:00
ЛилльЛион
не начался
22:00
АнжеКан
не начался
22:00
ГенгамНицца
не начался
22:00
МонакоМонпелье
не начался
22:00
НимАмьен
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
14:00
БарысАвтомобилист
не начался
14:30
Салават ЮлаевАдмирал
не начался
15:00
ТракторДинамо Р
не начался
16:30
ТорпедоДинамо М
не начался
17:00
АвангардМеталлург Мг
не начался
17:00
НефтехимикСеверсталь
не начался
17:00
СпартакЦСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Оттава СенаторзСан-Хосе Шаркс
не начался
00:00
Ванкувер КэнаксДаллас Старз
не начался
03:00
Питтсбург ПингвинзФиладельфия Флайерз
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсКоламбус Блю Джекетс
не начался
03:00
Нью-Джерси ДэвилзВиннипег Джетс
не начался
03:00
Флорида ПантерзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
03:00
Монреаль КанадиенсНью-Йорк Рейнджерс
не начался
03:00
Бостон БрюинзДетройт Ред Уингз
не начался
03:00
Миннесота УайлдТоронто Мэйпл Лифс
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзЧикаго Блэкхоукс
не начался
04:00
Аризона КойотсСент-Луис Блюз
не начался
06:00
Эдмонтон ОйлерзВегас Голден Найтс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Нью-Йорк НиксМилуоки Бакс
не начался
03:00
Вашингтон УизардсБруклин Нетс
не начался
03:00
Детройт ПистонсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
04:00
Миннесота ТимбервулвзБостон Селтикс
не начался
04:00
Хьюстон РокетсЧикаго Буллз
не начался
04:00
Кливленд КавальерсТоронто Рэпторс
не начался
06:00
Сакраменто КингзИндиана Пэйсерс
не начался
Хоккей
ЧМ-2018 КХЛ НХЛ Сборная России Еврохоккейтур
Наших бьют: как Овечкину, Кузнецову и Орлову достается в НХЛ

Овечкин пропустил тренировку, Кузнецов близок к возвращению в строй

Евгений Кузнецов (слева) и Александр Овечкин Официальный сайт НХЛ
Евгений Кузнецов (слева) и Александр Овечкин
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, продолжающий бить бомбардирские рекорды, пропустил тренировку своей команды, Евгений Кузнецов по-прежнему в лазарете, хотя и близок к возвращению в строй, а Дмитрию Орлову разбили нос в матче регулярного чемпионата. «Газета.Ru» рассказывает об остающихся в центре внимания российских легионерах действующих обладателей Кубка Стэнли.

Травма Кузнецова

Еще 15 ноября, во время матча с «Виннипег Джетс» (1:3), Евгений Кузнецов покинул площадку в середине первого периода, получив удар в голову от нападающего «реактивщиков» Брэндона Танева, за что тот отправился на две минуты в штраф-бокс.

Реклама

После окончания встречи главный тренер «Кэпиталз» Тодд Рирден заявил, что отстутствие российского форварда на льду на протяжении двух с половиной периодов было лишь мерой предосторожности, однако с тех пор Кузя не провел ни одной игры.

В качестве информации о характере повреждения россиянина его клуб указал традиционно расплывчатое «травма верхней части тела», при этом всем понятно, что речь может идти о сотрясении мозга.

Впрочем, пока он находится в лазарете, центрфорвард не унывает. Кузнецов постоянно присутствует на матчах своей команды, включая выездные игры, но не просто находится на трибунах в качестве зрителя, а постоянно дурачится, поднимая настроение партнерам по команде и зрителям.

Так, во время игры с «Айлендерс» в Нью-Йорке Евгений сначала махал рукой основному голкипер Брэйдену Холтби, а затем отобрал кепку и блин с ловушкой у запасного стража вашингтонских ворот Феникса Копли.

Российский нападающий — один из главных хоккеистов команды, делающих игру и разницу. Он действительно стал в последние годы элитным центрфорвардом и подтверждает статус в нынешнем сезоне: на его счету 21 (6+15) очко в 18-ти проведенных встречах.

Удивительно, но все шесть поединков в отсутствие Кузнецова «Кэпиталз» смогли выиграть, а сам форвард уже вроде бы готов вернуться на лед и сыграет 1 декабря с «Нью-Джерси Девилз» — он уже тренировался в звене с Якубом Враной и Джеффом Конноли.

Отдых Овечкина

Именно на той тренировке, на которой на лед вновь вышел Кузнецов, отсутствовал капитан команды Александр Овечкин.

Впрочем, болельщикам действующих обладателей Кубка Стэнли не стоит волноваться — самый ценный игрок последнего плей-офф просто получил день отдыха.

Ови продолжает пребывать в фантастической форме, устанавливая одно достижение за другим.

Снайпер настрелял в нынешнем сезоне уже 18 голов и ведет сражение за лидерство в гонке снайперов регулярного чемпионата.

При этом совсем недавно он побил рекорд Марио Лемье по голам в большинстве в составе одной команды, а также разменял отметку в 625 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира, выбравшись на общее 15-е место в ее истории.

Нос Орлова

Еще один россиянин «Вашингтона» Дмитрий Орлов тоже в последнее время вышел на первые роли, ударно проведя выездное турне. Сначала он оформил дубль и сделал голевой пас в матче с «Миннесота Уайлд».

Затем был голевой пас в поединке с «Виннипег Джетс», а в следующей игре, с «Монреаль Канадиенз», он не только отметился двумя ассистами, но и в третий раз в карьере подрался в НХЛ.

Соперником Орлова был форвард Макс Доми, сын легендарного албанского тафгая «Торонто Мэйпл Лифс» Тая Доми. И хотя представитель юного поколения специализируется в основном на голах и передачах, он показал себя достойным сыном своего отца.

Бой получился очень жестким, и хотя Орлову сначала удалось усадить оппонента на колени, Доми поднялся и оставшееся время доминировал в сражении, разбив Дмитрию нос.

Не повезло Орлову и буквально через игру, когда «Кэпиталз» принимали на своем льду «Детройт Ред Уингз». В массовом конфликте на пятаке перед воротами Холтби после остановки игры Энтони Манта нанес защитнику удар перчаткой и вновь разбил нос.

Впрочем, тут же за партнера по команде вступился вездесущий Овечкин, чей захват вряд ли понравился детройтскому нападающему.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице Национальной хоккейной лиги, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».