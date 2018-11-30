Наших бьют: как Овечкину, Кузнецову и Орлову достается в НХЛ

Травма Кузнецова

Еще 15 ноября, во время матча с «Виннипег Джетс» (1:3), Евгений Кузнецов покинул площадку в середине первого периода, получив удар в голову от нападающего «реактивщиков» Брэндона Танева, за что тот отправился на две минуты в штраф-бокс.

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После окончания встречи главный тренер «Кэпиталз» Тодд Рирден заявил, что отстутствие российского форварда на льду на протяжении двух с половиной периодов было лишь мерой предосторожности, однако с тех пор Кузя не провел ни одной игры.

В качестве информации о характере повреждения россиянина его клуб указал традиционно расплывчатое «травма верхней части тела», при этом всем понятно, что речь может идти о сотрясении мозга.

Впрочем, пока он находится в лазарете, центрфорвард не унывает. Кузнецов постоянно присутствует на матчах своей команды, включая выездные игры, но не просто находится на трибунах в качестве зрителя, а постоянно дурачится, поднимая настроение партнерам по команде и зрителям.

Так, во время игры с «Айлендерс» в Нью-Йорке Евгений сначала махал рукой основному голкипер Брэйдену Холтби, а затем отобрал кепку и блин с ловушкой у запасного стража вашингтонских ворот Феникса Копли.

Российский нападающий — один из главных хоккеистов команды, делающих игру и разницу. Он действительно стал в последние годы элитным центрфорвардом и подтверждает статус в нынешнем сезоне: на его счету 21 (6+15) очко в 18-ти проведенных встречах.

Удивительно, но все шесть поединков в отсутствие Кузнецова «Кэпиталз» смогли выиграть, а сам форвард уже вроде бы готов вернуться на лед и сыграет 1 декабря с «Нью-Джерси Девилз» — он уже тренировался в звене с Якубом Враной и Джеффом Конноли.

Отдых Овечкина

Именно на той тренировке, на которой на лед вновь вышел Кузнецов, отсутствовал капитан команды Александр Овечкин.

Впрочем, болельщикам действующих обладателей Кубка Стэнли не стоит волноваться — самый ценный игрок последнего плей-офф просто получил день отдыха.

Ови продолжает пребывать в фантастической форме, устанавливая одно достижение за другим.

Снайпер настрелял в нынешнем сезоне уже 18 голов и ведет сражение за лидерство в гонке снайперов регулярного чемпионата.

При этом совсем недавно он побил рекорд Марио Лемье по голам в большинстве в составе одной команды, а также разменял отметку в 625 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира, выбравшись на общее 15-е место в ее истории.

Нос Орлова

Еще один россиянин «Вашингтона» Дмитрий Орлов тоже в последнее время вышел на первые роли, ударно проведя выездное турне. Сначала он оформил дубль и сделал голевой пас в матче с «Миннесота Уайлд».

Затем был голевой пас в поединке с «Виннипег Джетс», а в следующей игре, с «Монреаль Канадиенз», он не только отметился двумя ассистами, но и в третий раз в карьере подрался в НХЛ.

Соперником Орлова был форвард Макс Доми, сын легендарного албанского тафгая «Торонто Мэйпл Лифс» Тая Доми. И хотя представитель юного поколения специализируется в основном на голах и передачах, он показал себя достойным сыном своего отца.

Бой получился очень жестким, и хотя Орлову сначала удалось усадить оппонента на колени, Доми поднялся и оставшееся время доминировал в сражении, разбив Дмитрию нос.

Не повезло Орлову и буквально через игру, когда «Кэпиталз» принимали на своем льду «Детройт Ред Уингз». В массовом конфликте на пятаке перед воротами Холтби после остановки игры Энтони Манта нанес защитнику удар перчаткой и вновь разбил нос.

Впрочем, тут же за партнера по команде вступился вездесущий Овечкин, чей захват вряд ли понравился детройтскому нападающему.

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