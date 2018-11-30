«Бразильцам не место в сборной»: Аршавин против легионеров

Курсы валют$ 66.88 (+0.739) 75.83 (+0.422)
Пенсионный советник
Москва: -10°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Лига Европы
18:50
Спартак М Рапид В
1:2
закончен
18:50
Астана Динамо К
0:1
закончен
20:55
Цюрих АЕК Ларнака
1:2
закончен
20:55
Байер Лудогорец
1:1
закончен
20:55
Ред Булл Зальцбург РБ Лейпциг
1:0
закончен
20:55
Русенборг Селтик
0:1
закончен
20:55
Зенит Копенгаген
1:0
закончен
20:55
Бордо Славия П
2:0
закончен
20:55
Андерлехт Спартак Тр
0:0
закончен
20:55
Фенербахче Динамо З
0:0
закончен
20:55
Карабах Спортинг
1:6
закончен
20:55
Ворскла Арсенал
0:3
закончен
20:55
Милан Дюделанж
5:2
закончен
20:55
Краснодар Акхисар Беледиеспор
2:1
закончен
20:55
БАТЭ Види
2:0
закончен
20:55
Бетис Олимпиакос
1:0
закончен
23:00
Рейнджерс Вильярреал
0:0
закончен
23:00
Стандард Севилья
1:0
закончен
23:00
Айнтрахт Ф Марсель
4:0
закончен
23:00
Аполлон Л Лацио
2:0
закончен
23:00
Яблонец Ренн
0:1
закончен
23:00
Сарпсборг 08 Бешикташ
2:3
закончен
23:00
Мальмё Генк
2:2
закончен
23:00
Челси ПАОК
4:0
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
12:00
АмурХК Сочи
2:3 (Б)
закончен
14:30
Куньлунь Ред СтарСибирь
4:2
закончен
17:00
Салават ЮлаевМеталлург Мг
0:4
закончен
17:00
ТракторАдмирал
2:1
закончен
19:30
АвангардАвтомобилист
3:0
закончен
19:30
СпартакСеверсталь
3:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсМиннесота Уайлд
4:2
закончен
03:00
Бостон БрюинзНью-Йорк Айлендерс
2:1 (Б)
закончен
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингБаффало Сэйбрз
5:4
закончен
03:30
Оттава СенаторзНью-Йорк Рейнджерс
3:0
закончен
04:00
Виннипег ДжетсЧикаго Блэкхоукс
6:5
закончен
04:00
Нэшвилл ПредаторзАризона Койотс
0:3
закончен
05:00
Эдмонтон ОйлерзЛос-Анджелес Кингз
3:2
закончен
06:00
Ванкувер КэнаксВегас Голден Найтс
3:4
закончен
Евролига
20:15
Дарушшафака Гран Канария
71:75
закончен
21:00
Жальгирис Олимпия Милан
83:78
закончен
22:05
Маккаби Т-А Бавария
95:71
закончен
23:00
Реал Мадрид ЦСКА
88:93
закончен
НБА / регулярный чемпионат
04:00
Торонто РэпторсГолден Стэйт Уорриорз
131:128
закончен
06:30
Сакраменто КингзЛос-Анджелес Клипперс
121:133
закончен
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсИндиана Пэйсерс
104:96
закончен
Россия / Премьер-Лига
19:30
РубинДинамо М
не начался
Германия / Бундеслига
22:30
ФортунаМайнц
не начался
Франция / Лига 1
22:45
Сент-ЭтьенНант
не начался
Англия / Премьер-лига
23:00
Кардифф СитиВулверхэмптон
не начался
Испания / Примера
23:00
Райо ВальеканоЭйбар
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
19:00
Ак БарсЛокомотив
не начался
19:30
ВитязьСлован
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон КэпиталзНью-Джерси Дэвилз
не начался
03:00
Флорида ПантерзБаффало Сэйбрз
не начался
03:30
Каролина ХаррикейнзАнахайм Дакс
не начался
05:00
Калгари ФлэймзЛос-Анджелес Кингз
не начался
05:00
Колорадо ЭвеланшСент-Луис Блюз
не начался
Евролига
20:00
Химки Панатинаикос
не начался
20:30
Анадолу Эфес Баскония
не начался
22:30
Олимпиакос Будучность
не начался
23:00
Барселона Фенербахче
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия СиксерсВашингтон Уизардс
не начался
03:00
Детройт ПистонсЧикаго Буллз
не начался
03:00
Шарлотт ХорнетсЮта Джаз
не начался
03:00
Бостон СелтиксКливленд Кавальерс
не начался
03:30
Бруклин НетсМемфис Гриззлиз
не начался
04:00
Сан-Антонио СпёрсХьюстон Рокетс
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерАтланта Хоукс
не начался
04:00
Майами ХитНью-Орлеан Пеликанс
не начался
05:00
Финикс СанзОрландо Мэджик
не начался
06:30
Портленд Трэйл БлэйзерсДенвер Наггетс
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсДаллас Маверикс
не начался
Россия / Премьер-Лига
14:00
ЕнисейАхмат
не начался
16:30
ОренбургКрылья Советов
не начался
19:00
АнжиУфа
не начался
Испания / Примера
15:00
СельтаУэска
не начался
18:15
ВальядолидЛеганес
не начался
20:30
ХетафеЭспаньол
не начался
22:45
Реал МадридВаленсия
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
ДеснаЗаря
не начался
18:00
Арсенал ККарпаты
не начался
Италия / Серия А
17:00
СПАЛЭмполи
не начался
20:00
ФиорентинаЮвентус
не начался
22:30
СампдорияБолонья
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
Боруссия ДФрайбург
не начался
17:30
ШтутгартАугсбург
не начался
17:30
ВердерБавария
не начался
17:30
Ганновер-96Герта
не начался
20:30
ХоффенхаймШальке-04
не начался
Англия / Премьер-лига
18:00
Кристал ПэласБёрнли
не начался
18:00
Хаддерсфилд ТаунБрайтон энд Хоув Альбион
не начался
18:00
Лестер СитиУотфорд
не начался
18:00
Манчестер СитиБорнмут
не начался
18:00
Ньюкасл ЮнайтедВест Хэм Юнайтед
не начался
20:30
СаутгемптонМанчестер Юнайтед
не начался
Франция / Лига 1
19:00
ЛилльЛион
не начался
22:00
АнжеКан
не начался
22:00
ГенгамНицца
не начался
22:00
МонакоМонпелье
не начался
22:00
НимАмьен
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
14:00
БарысАвтомобилист
не начался
14:30
Салават ЮлаевАдмирал
не начался
15:00
ТракторДинамо Р
не начался
16:30
ТорпедоДинамо М
не начался
17:00
АвангардМеталлург Мг
не начался
17:00
НефтехимикСеверсталь
не начался
17:00
СпартакЦСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Оттава СенаторзСан-Хосе Шаркс
не начался
00:00
Ванкувер КэнаксДаллас Старз
не начался
03:00
Питтсбург ПингвинзФиладельфия Флайерз
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсКоламбус Блю Джекетс
не начался
03:00
Нью-Джерси ДэвилзВиннипег Джетс
не начался
03:00
Флорида ПантерзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
03:00
Монреаль КанадиенсНью-Йорк Рейнджерс
не начался
03:00
Бостон БрюинзДетройт Ред Уингз
не начался
03:00
Миннесота УайлдТоронто Мэйпл Лифс
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзЧикаго Блэкхоукс
не начался
04:00
Аризона КойотсСент-Луис Блюз
не начался
06:00
Эдмонтон ОйлерзВегас Голден Найтс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Нью-Йорк НиксМилуоки Бакс
не начался
03:00
Вашингтон УизардсБруклин Нетс
не начался
03:00
Детройт ПистонсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
04:00
Миннесота ТимбервулвзБостон Селтикс
не начался
04:00
Хьюстон РокетсЧикаго Буллз
не начался
04:00
Кливленд КавальерсТоронто Рэпторс
не начался
06:00
Сакраменто КингзИндиана Пэйсерс
не начался
Футбол
РПЛ Лига чемпионов Лига Европы Лига наций ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция Мировой футбол
«Бразильцам не место в сборной»: Аршавин против легионеров

Аршавин заявил, что в сборной России должны быть только россияне

Бывший капитан сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался против натурализации в национальной команде. Об этом экс-зенитовец заявил на «Уроке футбола» в одной из школ Санкт-Петербурга, где он присутствовал вместе с экс-хавбеком «Челси» Алексеем Смертиным и голкипером «Зенита» Юрием Лодыгиным.

Экс-полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин на «Уроке футбола» в одной из петербургских школ высказался против натурализации в национальной команде, сообщает «Спорт-Экспресс».

Реклама

Вместе с голкипером «Зенита» Юрием Лодыгиным он принял приглашение экс-полузащитника «Локомотива», «Бордо» и «Челси» Алексея Смертина принять участие во встрече со школьниками. В прошлом году Смертин занял должность офицера по борьбы с расизмом Российского футбольного союза (РФС), а в октябре этого года стал директором РФС по региональной политике и международным отношениям.

«Мы устраиваем такие встречи в рамках программы наследия чемпионата мира, чтобы сохранить у детей пережитые эмоции. Наша задача — проводить их по всей стране»,

— рассказал Смертин.

Сначала дети задавали вопросы о любимых школьных предметах и успеваемости, позже перешли к обсуждению профессиональной деятельности. Одна из школьниц спросила футболистов об их отношении к натурализации в национальной сборной.

«Вижу в этом только плюсы, если игрок приносит пользу»,

— корректно отозвался Смертин.

После него неожиданно резко высказался Аршавин:

«Я против натурализации. За сборную России должны играть российские футболисты».

Далее он продолжил встреченную овациями речь:

«Добавлю кое-что: натурализация натурализации рознь. У Романа Нойштедтера родители из России — это одно. А когда за сборную играют бразильцы, я не вижу в этом смысла».

Когда футболистов спросили об их любимых европейских клубах, Смертин назвал «Челси», Аршавин — «Барселону», а Лодыгин в шутку заявил: «Я против Андрея — «Реал!», чем вызвал смех в зале.

После основной части мероприятия Аршавин признался журналистам, что ему приятно осознавать, что многие ребята не застали пик его карьеры, но подготовились и задавали вопросы.

«Думаю, некоторые из них даже не родились, когда я играл в футбол. Может, им подсказал кто-то, или в интернете посмотрели»,

— заявил спортсмен.

На вопрос о самом сильном игроке сборной России Аршавин ответил коротко:

«Думаю, самый сильный по потенциалу сейчас — Александр Головин. Второй, к сожалению, сидит в СИЗО. Остальные, наверное, ниже уровнем»,

— сказал Андрей, намекнув на форварда «Зенита» Александра Кокорина.

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин провел за петербургский «Зенит» 352 матча. Футболист сыграл большую роль в первом чемпионстве команды за 23 года, которого она добилась в 2007 году. Также он участвовал в завоевании питерцами первого в истории европейского трофея — Кубка УЕФА, став лучшим игроком финального матча против «Рейнджерс» (2:0) в 2008 году. Тем же летом полузащитник был признан лучшим игроком сборной России на чемпионате Европы.

Несмотря на внимание к Аршавину топ-клубов Европы, он остался в «Зените» до февраля 2009 года и выиграл вместе с командой Суперкубок УЕФА, выйдя на замену в матче, где сине-бело-голубые неожиданно одолели победителя Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» (2:1).

Завоевав еще один трофей, зимой полузащитник подписал контракт с лондонским «Арсеналом», в котором провел около четырех лет. Однако карьера не задалась: после ударного начала (десять голов за 21 матч и звание лучшего игрока месяца в Премьер-лиге) Аршавин постепенно собрал серию из слабых игр и оказался на скамейке запасных.

Однако россиянин оставил свой след в истории «Арсенала», оформив покер в ворота «Ливерпуля» на «Энфилде» в апреле 2009 года. До этого ни один игрок не мог забить столько «красным» на их поле в течение 63 лет.

К сожалению, в Англии Аршавин так и не смог обрести стабильность, и перед Евро-2012 ему пришлось отправиться в аренду в «Зенит», чтобы получить игровую практику. Приближающийся закат его карьеры становился все ощутимее. После провала сборной России на групповом этапе чемпионата Европы раздраженный футболист заявил в отеле, что «ожидания фанатов» — это их проблемы».

Последние два с половиной года Аршавин был нападающим в казахстанском «Кайрате». О завершении карьеры 37-летний футболист объявил в начале ноября. Его последним матчем стала встреча с карагандинским «Шахтером».

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице Лиги наций, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».