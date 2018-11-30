Испугались войны: сборная Португалии не поедет в Запорожье

Курсы валют$ 66.91 (+0.774) 76.02 (+0.607)
Пенсионный советник
Москва: -8°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Лига Европы
18:50
Спартак М Рапид В
1:2
закончен
18:50
Астана Динамо К
0:1
закончен
20:55
Цюрих АЕК Ларнака
1:2
закончен
20:55
Байер Лудогорец
1:1
закончен
20:55
Ред Булл Зальцбург РБ Лейпциг
1:0
закончен
20:55
Русенборг Селтик
0:1
закончен
20:55
Зенит Копенгаген
1:0
закончен
20:55
Бордо Славия П
2:0
закончен
20:55
Андерлехт Спартак Тр
0:0
закончен
20:55
Фенербахче Динамо З
0:0
закончен
20:55
Карабах Спортинг
1:6
закончен
20:55
Ворскла Арсенал
0:3
закончен
20:55
Милан Дюделанж
5:2
закончен
20:55
Краснодар Акхисар Беледиеспор
2:1
закончен
20:55
БАТЭ Види
2:0
закончен
20:55
Бетис Олимпиакос
1:0
закончен
23:00
Рейнджерс Вильярреал
0:0
закончен
23:00
Стандард Севилья
1:0
закончен
23:00
Айнтрахт Ф Марсель
4:0
закончен
23:00
Аполлон Л Лацио
2:0
закончен
23:00
Яблонец Ренн
0:1
закончен
23:00
Сарпсборг 08 Бешикташ
2:3
закончен
23:00
Мальмё Генк
2:2
закончен
23:00
Челси ПАОК
4:0
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
12:00
АмурХК Сочи
2:3 (Б)
закончен
14:30
Куньлунь Ред СтарСибирь
4:2
закончен
17:00
Салават ЮлаевМеталлург Мг
0:4
закончен
17:00
ТракторАдмирал
2:1
закончен
19:30
АвангардАвтомобилист
3:0
закончен
19:30
СпартакСеверсталь
3:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсМиннесота Уайлд
4:2
закончен
03:00
Бостон БрюинзНью-Йорк Айлендерс
2:1 (Б)
закончен
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингБаффало Сэйбрз
5:4
закончен
03:30
Оттава СенаторзНью-Йорк Рейнджерс
3:0
закончен
04:00
Виннипег ДжетсЧикаго Блэкхоукс
6:5
закончен
04:00
Нэшвилл ПредаторзАризона Койотс
0:3
закончен
05:00
Эдмонтон ОйлерзЛос-Анджелес Кингз
3:2
закончен
06:00
Ванкувер КэнаксВегас Голден Найтс
3:4
закончен
Евролига
20:15
Дарушшафака Гран Канария
71:75
закончен
21:00
Жальгирис Олимпия Милан
83:78
закончен
22:05
Маккаби Т-А Бавария
95:71
закончен
23:00
Реал Мадрид ЦСКА
88:93
закончен
НБА / регулярный чемпионат
04:00
Торонто РэпторсГолден Стэйт Уорриорз
131:128
закончен
06:30
Сакраменто КингзЛос-Анджелес Клипперс
121:133
закончен
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсИндиана Пэйсерс
104:96
закончен
Россия / Премьер-Лига
19:30
РубинДинамо М
не начался
Германия / Бундеслига
22:30
ФортунаМайнц
не начался
Франция / Лига 1
22:45
Сент-ЭтьенНант
не начался
Испания / Примера
23:00
Райо ВальеканоЭйбар
не начался
Англия / Премьер-лига
23:00
Кардифф СитиВулверхэмптон
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
19:00
Ак БарсЛокомотив
не начался
19:30
ВитязьСлован
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон КэпиталзНью-Джерси Дэвилз
не начался
03:00
Флорида ПантерзБаффало Сэйбрз
не начался
03:30
Каролина ХаррикейнзАнахайм Дакс
не начался
05:00
Калгари ФлэймзЛос-Анджелес Кингз
не начался
05:00
Колорадо ЭвеланшСент-Луис Блюз
не начался
Евролига
20:00
Химки Панатинаикос
не начался
20:30
Анадолу Эфес Баскония
не начался
22:30
Олимпиакос Будучность
не начался
23:00
Барселона Фенербахче
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия СиксерсВашингтон Уизардс
не начался
03:00
Детройт ПистонсЧикаго Буллз
не начался
03:00
Шарлотт ХорнетсЮта Джаз
не начался
03:00
Бостон СелтиксКливленд Кавальерс
не начался
03:30
Бруклин НетсМемфис Гриззлиз
не начался
04:00
Сан-Антонио СпёрсХьюстон Рокетс
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерАтланта Хоукс
не начался
04:00
Майами ХитНью-Орлеан Пеликанс
не начался
05:00
Финикс СанзОрландо Мэджик
не начался
06:30
Портленд Трэйл БлэйзерсДенвер Наггетс
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсДаллас Маверикс
не начался
Россия / Премьер-Лига
14:00
ЕнисейАхмат
не начался
16:30
ОренбургКрылья Советов
не начался
19:00
АнжиУфа
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
ДеснаЗаря
не начался
18:00
Арсенал ККарпаты
не начался
Испания / Примера
15:00
СельтаУэска
не начался
18:15
ВальядолидЛеганес
не начался
20:30
ХетафеЭспаньол
не начался
22:45
Реал МадридВаленсия
не начался
Италия / Серия А
17:00
СПАЛЭмполи
не начался
20:00
ФиорентинаЮвентус
не начался
22:30
СампдорияБолонья
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
Боруссия ДФрайбург
не начался
17:30
ШтутгартАугсбург
не начался
17:30
ВердерБавария
не начался
17:30
Ганновер-96Герта
не начался
20:30
ХоффенхаймШальке-04
не начался
Англия / Премьер-лига
18:00
Кристал ПэласБёрнли
не начался
18:00
Хаддерсфилд ТаунБрайтон энд Хоув Альбион
не начался
18:00
Лестер СитиУотфорд
не начался
18:00
Манчестер СитиБорнмут
не начался
18:00
Ньюкасл ЮнайтедВест Хэм Юнайтед
не начался
20:30
СаутгемптонМанчестер Юнайтед
не начался
Франция / Лига 1
19:00
ЛилльЛион
не начался
22:00
АнжеКан
не начался
22:00
ГенгамНицца
не начался
22:00
МонакоМонпелье
не начался
22:00
НимАмьен
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
14:00
БарысАвтомобилист
не начался
14:30
Салават ЮлаевАдмирал
не начался
15:00
ТракторДинамо Р
не начался
16:30
ТорпедоДинамо М
не начался
17:00
АвангардМеталлург Мг
не начался
17:00
НефтехимикСеверсталь
не начался
17:00
СпартакЦСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Оттава СенаторзСан-Хосе Шаркс
не начался
00:00
Ванкувер КэнаксДаллас Старз
не начался
03:00
Питтсбург ПингвинзФиладельфия Флайерз
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсКоламбус Блю Джекетс
не начался
03:00
Нью-Джерси ДэвилзВиннипег Джетс
не начался
03:00
Флорида ПантерзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
03:00
Монреаль КанадиенсНью-Йорк Рейнджерс
не начался
03:00
Бостон БрюинзДетройт Ред Уингз
не начался
03:00
Миннесота УайлдТоронто Мэйпл Лифс
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзЧикаго Блэкхоукс
не начался
04:00
Аризона КойотсСент-Луис Блюз
не начался
06:00
Эдмонтон ОйлерзВегас Голден Найтс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Нью-Йорк НиксМилуоки Бакс
не начался
03:00
Вашингтон УизардсБруклин Нетс
не начался
03:00
Детройт ПистонсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
04:00
Миннесота ТимбервулвзБостон Селтикс
не начался
04:00
Хьюстон РокетсЧикаго Буллз
не начался
04:00
Кливленд КавальерсТоронто Рэпторс
не начался
06:00
Сакраменто КингзИндиана Пэйсерс
не начался
Испугались войны: сборная Португалии не поедет в Запорожье

Украина запретила въезд мужчинам из РФ в возрасте от 16 до 60 лет

Сборная Португалии по мини-футболу не поедет в Запорожье на товарищеские матчи по рекомендации МИД страны и УЕФА. Причиной отказа от поездки стало объявленное в нескольких областях Украины военное положение.

Товарищеские матчи между сборными Украины и Португалии по мини-футболу под угрозой срыва, сообщает пресс-служба Ассоциации футзала Украины (АФУ).

Реклама

Встречи были запланированы на 4 и 5 декабря, но в Федерации футбола Португалии хотят отказаться от поездки из-за введенного в некоторых областях Украины военного положения. Такую рекомендацию команда получила от УЕФА и МИД Португалии.

«Вчера вечером АФУ получила обращение от Федерации футбола Португалии, в котором сообщалось, что сборная Португалии по мини-футболу отказывается прибыть в Запорожье в связи с введением военного положения в отдельных областях нашей страны. Причиной такого решения стали рекомендации МИД Португалии и УЕФА»,

— говорится в сообщении пресс-службы.

В организации предложили вариант решения этой проблемы: перенести матчи в города, которых не коснулось военное положение.

«В свою очередь, украинская сторона предложила рассмотреть возможность проведения матчей в другом городе нашей страны, который не находится в зоне действия военного положения. Таким образом, вопрос о товарищеских матчах сборной Украины в заранее запланированные даты находятся сейчас на стадии рассмотрения органами УЕФА»,

— сообщает АФУ.

Напомним, что пограничная служба РФ задержала три украинских судна, которые 25 ноября незаконно вошли в территориальные воды России. Для задержания кораблей пришлось применить силу, в результате чего три украинских моряка получили ранения. Вскоре задержанным была оказана медицинская помощь, в данный момент они находятся под арестом. После этого инцидента с 26 ноября в ряде областей Украины объявлено военное положение.

Спустя несколько дней президент Украины Петр Порошенко на своей странице в твиттере сообщил об ограничении въезда в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. За сутки было остановлено более 70 россиян, прибывших в аэропорты Украины.

«На пропускных пунктах проводятся усиленные меры контроля. На сегодня ограничен въезд иностранцев, в первую очередь для граждан Российской Федерации. Запрещен пропуск гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет, лицам мужского пола. Для граждан Украины никаких ограничений, естественно, нет»,

— сказал Порошенко.

Введение ограничений он объяснил тем, что не хочет дать возможность «формировать на Украине отряды частных армий», чтобы «не дать россиянам совершить на Украине те операции, которые они планировали еще в 2014 году».

Россия не будет отвечать Украине тем же, заявил член комитета по обороне Совета Федерации Франц Клинцевич.

«Киев откровенно идет на разрыв всех связей с Россией, провоцируя нас этими своими шагами на зеркальный ответ, что станет сильнейшим ударом по миллионам украинцев, работающих в России. Такого ответа от нашей страны Киев не дождется»,

— цитирует Клинцевича РИА «Новости».

Ранее из Полтавы в Киев был перенесен матч Лиги Европы между «Воркслой» и лондонским «Арсеналом» по причине военного положения в десяти областях Украины. Полтава не входит в этот список, но «Арсенал» собирался лететь на матч через Харьков, который как раз находится в «военной» зоне.

«В качестве крайней меры УЕФА пришлось в срочном порядке изучить вопрос о месте проведения матча «Ворскла» — «Арсенал». Решение союза перенести игру в Киев было связано с внезапным введением военного положения в некоторых областях Украины и очень сжатыми сроками, в которые было нужно оценить все возможные риски.

УЕФА тесно сотрудничает с Федерацией футбола Украины, чтобы встреча состоялась на стадионе «Олимпийский» и сожалеет о неудобствах, которые возникли у «Ворсклы» и ее фанатов из-за переноса матча. Также мы изучаем вопрос возможности проведения других матчей на территории Украины»,

— гласило официальное заявление Союза.

«Ворксла» объявила в своих соцсетях, что примет все возможные меры, чтобы избежать переноса матча в другой город (уже было реализовано 17 500 билетов на местный стадион), однако успеха не добилась. В итоге игра прошла на киевском стадионе «НСК Олимпийский» и завершилась со счетом 3:0 в пользу «Арсенала».

Другие новости и материалы можно посмотреть на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».