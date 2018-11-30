Испугались войны: сборная Португалии не поедет в Запорожье

Товарищеские матчи между сборными Украины и Португалии по мини-футболу под угрозой срыва, сообщает пресс-служба Ассоциации футзала Украины (АФУ).

Реклама

Встречи были запланированы на 4 и 5 декабря, но в Федерации футбола Португалии хотят отказаться от поездки из-за введенного в некоторых областях Украины военного положения. Такую рекомендацию команда получила от УЕФА и МИД Португалии.

«Вчера вечером АФУ получила обращение от Федерации футбола Португалии, в котором сообщалось, что сборная Португалии по мини-футболу отказывается прибыть в Запорожье в связи с введением военного положения в отдельных областях нашей страны. Причиной такого решения стали рекомендации МИД Португалии и УЕФА»,

— говорится в сообщении пресс-службы.

В организации предложили вариант решения этой проблемы: перенести матчи в города, которых не коснулось военное положение.

«В свою очередь, украинская сторона предложила рассмотреть возможность проведения матчей в другом городе нашей страны, который не находится в зоне действия военного положения. Таким образом, вопрос о товарищеских матчах сборной Украины в заранее запланированные даты находятся сейчас на стадии рассмотрения органами УЕФА»,

— сообщает АФУ.

Напомним, что пограничная служба РФ задержала три украинских судна, которые 25 ноября незаконно вошли в территориальные воды России. Для задержания кораблей пришлось применить силу, в результате чего три украинских моряка получили ранения. Вскоре задержанным была оказана медицинская помощь, в данный момент они находятся под арестом. После этого инцидента с 26 ноября в ряде областей Украины объявлено военное положение.

Спустя несколько дней президент Украины Петр Порошенко на своей странице в твиттере сообщил об ограничении въезда в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. За сутки было остановлено более 70 россиян, прибывших в аэропорты Украины.

«На пропускных пунктах проводятся усиленные меры контроля. На сегодня ограничен въезд иностранцев, в первую очередь для граждан Российской Федерации. Запрещен пропуск гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет, лицам мужского пола. Для граждан Украины никаких ограничений, естественно, нет»,

— сказал Порошенко.

Введение ограничений он объяснил тем, что не хочет дать возможность «формировать на Украине отряды частных армий», чтобы «не дать россиянам совершить на Украине те операции, которые они планировали еще в 2014 году».

Россия не будет отвечать Украине тем же, заявил член комитета по обороне Совета Федерации Франц Клинцевич.

«Киев откровенно идет на разрыв всех связей с Россией, провоцируя нас этими своими шагами на зеркальный ответ, что станет сильнейшим ударом по миллионам украинцев, работающих в России. Такого ответа от нашей страны Киев не дождется»,

— цитирует Клинцевича РИА «Новости».

Ранее из Полтавы в Киев был перенесен матч Лиги Европы между «Воркслой» и лондонским «Арсеналом» по причине военного положения в десяти областях Украины. Полтава не входит в этот список, но «Арсенал» собирался лететь на матч через Харьков, который как раз находится в «военной» зоне.

«В качестве крайней меры УЕФА пришлось в срочном порядке изучить вопрос о месте проведения матча «Ворскла» — «Арсенал». Решение союза перенести игру в Киев было связано с внезапным введением военного положения в некоторых областях Украины и очень сжатыми сроками, в которые было нужно оценить все возможные риски.

УЕФА тесно сотрудничает с Федерацией футбола Украины, чтобы встреча состоялась на стадионе «Олимпийский» и сожалеет о неудобствах, которые возникли у «Ворсклы» и ее фанатов из-за переноса матча. Также мы изучаем вопрос возможности проведения других матчей на территории Украины»,

— гласило официальное заявление Союза.

«Ворксла» объявила в своих соцсетях, что примет все возможные меры, чтобы избежать переноса матча в другой город (уже было реализовано 17 500 билетов на местный стадион), однако успеха не добилась. В итоге игра прошла на киевском стадионе «НСК Олимпийский» и завершилась со счетом 3:0 в пользу «Арсенала».

Другие новости и материалы можно посмотреть на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».