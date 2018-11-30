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«Охрана в носу ковырялась»: как фанат добежал до Глушакова

Напавшему на Глушакова фанату запретят посещать стадион

Фанат московского «Спартака», выбежавший на поле во время домашнего матча Лиги Европы любимой команды против венского «Рапида», находится в отделении полиции и ожидает суда. Болельщик рассказал, как к нему относятся сотрудники правопорядка и благодаря чему ему удалось оказаться на газоне.

Матч пятого тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» — «Рапид», который проходил в Москве, запомнился не только поражением российского клуба со счетом 1:2, но и проделкой одного из болельщиков красно-белых.

На 70-й минуте матча (счет был 1:0 в пользу хозяев) на поле выбежал болельщик «Спартака» Мирослав Голунов и попытался что-то сказать капитану команды Денису Глушакову. Игроки и стюарды быстро увели болельщика, передав его полиции.

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«Это не болельщик, это ребенок. Понимаете, чем все это заканчивается. Это заканчивается все тем, что дети, набравшись всякой ерунды из «интернетов»... Вот чем это все заканчивается», — отреагировал на эпизод в эфире «Матч ТВ» комментатор Георгий Черданцев.

Однако позже журналист извинился за то, что не смог распознать возраст нарушителя.

«Он просто постарел за 20 секунд со «Спартаком»,

— ответили Черданцеву в твиттере.

Глушаков же, комментируя происшествие, ограничился лишь одной фразой.

«Я не знаю, выбежал и выбежал», — сказал он в эфире «Матч ТВ».

Сам Голунов провел ночь в отделении полиции. Прославившийся фанат успел дать комментарии нескольким изданиям. Болельщик отметил, что с проникновением на поле у него не возникло никаких проблем.

«Как удалось прорваться на поле? Стюарды зевали ртом, в носу ковырялись. Никаких проблем, спокойно получилось.

Я не планировал ударить Глушакова. Бежал к нему без агрессии. Просто хотел сказать, что ему не место в «Спартаке». А он в ответ меня ударил в грудь. Сильно? Ну раз с вами разговариваю, значит, не очень. Я не разобрал, что он мне сказал в ответ.

Команда, когда подбежала, начала говорить: «Спокойно, спокойно, тихо». Все было без агрессии», — цитирует фаната «Чемпионат».

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, напавший на футболиста фанат до суда будет под арестом.

«До суда он будет находиться в полиции, в отделе внутренних дел. Суд по нему ожидается в пятницу 30 ноября»,

— пояснил собеседник агентства.

Столичными полицейскими в отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 20.31 КоАП РФ (Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований).

Нарушителю грозит до пятнадцати суток ареста с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от одного года до семи лет.

«Ко мне тут хорошо относятся. Принесли газеты, покушать. Здесь хорошо и тепло. Пока все хорошо. Камера теплая, есть что почитать на вечер, горячий чай. Удастся хорошо поспать», — говорил после поединка фанат.

Глава комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин рассказал, какой бы штраф получил клуб, если бы эпизод с появлением фаната на поле произошел в чемпионате России.

«Посмотрим, какое решение вынесет УЕФА — матч все-таки проводился под эгидой этой организации. Если помните, как в прошлом, так и в нынешнем сезоне «Спартак» наказывали закрытием сектора в выездных матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за беспорядков со стороны фанатов клуба. В случае, если бы то, что произошло сегодня, случилось во внутреннем первенстве, клуб получил бы штраф в размере около 50 тысяч рублей», — цитирует Маркина «Спорт-Экспресс».

Также руководитель комитета высказал мнением, что в данном случае наказание должен понести конкретный фанат.

«На последнем заседании комитета по безопасности я предлагал персонализировать ответственность за такие случаи.

Клубы, конечно, должны вести работу сболельщиками, но за каждым ведь не уследишь. Раз этот фанат выбежал – нужно наказывать конкретно его»,

— заключил Маркин.

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