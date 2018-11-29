«Жаль Полтаву»: футбольный матч перенесли из-за войны

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести матч Лиги Европы между украинской «Воркслой» и лондонским «Арсеналом» из Полтавы в Киев. О готовящихся изменениях стало известно лишь за два дня до игры, которая состоится уже сегодня, 29 ноября.

Причиной к столь экстренным мерам послужило военное положение, введенное на территории десяти областей Украины с 28 ноября сроком на 30 дней из-за инцидента в Керченском проливе.

Напомним, три судна Военно-морских сил Украины незаконно вошли в территориальные воды России и начали совершать опасные маневры, игнорируя требования отечественных катеров.

Реклама

Пограничная служба Российской Федерации задержала все три корабля. Для этого пришлось применить силу, в результате чего три украинских моряка получили ранения. Вскоре им была оказана медицинская помощь. В данный момент все задержанные находятся под арестом.

После этого инцидента президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение в некоторых областях, однако, что примечательно, Полтава не входит в этот список. Тем не менее «Арсенал» собирался лететь на матч с «Воркслой» через Харьков, а вот этот город как раз находится в зоне военного положения. Такой маршрут лондонцам не могли одобрить.

«В качестве крайней меры УЕФА пришлось в срочном порядке изучить вопрос о месте проведения матча «Ворскла» — «Арсенал». Решение Союза перенести игру в Киев было связано с внезапным введением военного положения в некоторых областях Украины

и очень сжатыми сроками, в которые было нужно оценить все возможные риски.

УЕФА тесно сотрудничает с Федерацией футбола Украины, чтобы встреча состоялась на стадионе «Олимпийский». УЕФА сожалеет о неудобствах, которые возникли у «Ворсклы» и ее фанатов из-за переноса матча. Также мы изучаем вопрос возможности проведения других матчей на территории Украины», — гласило официальное заявление Союза.

«Ворксла» объявила в своих соцсетях, что примет все возможные меры, чтобы избежать переноса матча в другой город (уже было реализовано 17 500 билетов на местный стадион), однако успеха не добилась.

«Несмотря на все попытки «Ворсклы» провести матч с «Арсеналом» в духовной столице Украины (Полтаве. — «Газета.Ru»), к чему наши жители вполне готовы, УЕФА отстоял свое решение, и игра все-таки состоится в Киеве.

Учитывая слишком сжатые сроки организации ответственного матча, «Ворскла» обратилась в УЕФА и администрацию «Олимпийского», чтобы в полной мере способствовать безопасному проведению данной игры», — говорилось в сообщении пресс-службы на странице клуба в фейсбуке.

Таким образом, «Ворксла» лишается фактора привычного домашнего поля, бешеной поддержки болельщиков (до Киева явно доедет меньше людей, чем пришло бы на свой стадион), а также будет вынуждена потратить деньги на перелет всего состава в другой город и, скорее всего, на аренду «Олимпийского».

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери в преддверии встречи признал, что соперник сейчас переживает непростой период.

«В последний момент мы узнали о том, что место проведения матча изменилось. Мы уважаем «Ворсклу» и понимаем, насколько для нее это несправедливое решение. Но получилось так, что мы прибыли в Киев, — приводит слова наставника «канониров» Tribuna.com. — Перенос матча дает преимущество «Арсенала»? Не думаю, что это что-то изменило. Просто теперь игра состоится в Киеве.

Решение о переносе было лучшим, чтобы защитить всех, кто придет на стадион. Мы не знали этого решения и до последнего его ждали. Киев имеет много возможностей, и, надеюсь, болельщики «Ворсклы» смогут приехать на игру.

Не думаю, что стоит волноваться за безопасность. УЕФА заверил, что все меры безопасности предприняты».

Полузащитник «канониров» Генрих Мхитарян, ранее выступавший за донецкие «Шахтер» и «Металлург», также подчеркнул, что ему «жаль Полтаву».

«Мы были готовы играть и в Полтаве, и в Киеве. Нам все равно. Мы могли преодолеть путь в Полтаву, а могли в Киев. Но решение принято — мы здесь. Жаль только Полтаву — уверен, что город ждал матч».

К счастью для «Воркслы», УЕФА позволил болельщикам посетить встречу. До последнего момента ходили слухи о том, что матч пройдет при закрытых трибунах, — видимо, тоже для гарантий безопасности,

поскольку за столь короткий срок довольно сложно подготовить огромный стадион к еврокубковой игре и предусмотреть все возможные риски.

Стоит отметить, что французский «Лион» уже забеспокоился по поводу матча группового этапа Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера», который должен состояться 12 декабря в Харькове — городе из зоны военного положения, через который не позволили лететь «Арсеналу».

Президент «ткачей» Жан-Мишель Олас заявил, что его команда хотела бы избежать полета в потенциально опасный город и тоже приветствует перенос матча в Киев.

Президент России Владимир Путин прокомментировал происшествие в Керченском проливе на пленарной сессии форума «Россия зовет!». Глава государства назвал случившееся провокацией и предположил, что маневры украинских кораблей могли быть продуманы заранее.

«Это игра на обострение», — отметил лидер страны.

Президент США Дональд Трамп тоже не остался в стороне от происходящего и выразил готовность «разобраться в инциденте в Керченском проливе».

«Украинские судна дали им знать, что они там проходят? У них есть какая-то система для этого, я полагаю», — сказал Трамп в интервью газете New York Post.

С другими новостями, материалами и статистикой вы можете ознакомиться на странице Лиги Европы, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».