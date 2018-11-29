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«Медведева — это продукт»: как Америка помогла Тутберидзе

Почему Этери Тутберидзе добивается результатов в фигурном катании

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе уже на протяжении почти пяти лет входит в число самых обсуждаемых и успешных специалистов мира. «Газета.Ru» разбиралась, за счет чего наставнику удалось воспитать Юлию Липницкую, Евгению Медведеву и Алину Загитову.

В нынешнем сезоне фигурное катание в России стало одним из самых популярных видов спорта. Противостояние Евгении Медведевой и Алины Загитовой напомнило болельщикам битву Евгения Плющенко и Алексея Ягудина на рубеже веков.

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На этот раз все закрутилось вокруг тренера Этери Тутберидзе, подопечные которой выиграли золото и серебро Олимпиады-2018. Разочарованная вторым местом Медведева спустя пару месяцев после Пхенчхана ушла от специалиста к канадцу Брайану Орсеру.

Подопечные Тутберидзе диктуют моду в женском одиночном катании уже несколько лет. Особенно хорошо у тренера получается работать с юниорами: в прошлом сезоне в финал серии Гран-при этой возрастной категории пробились сразу четыре подопечные специалиста: Александра Трусова, Алена Косторная, Анастасия Тараканова и Дарья Паненкова. Первые три заняли весь пьедестал почета — выдающийся результат.

Ситуация может повториться и в этом году, когда вместе с Трусовой и Косторной в шестерке сильнейших оказалась еще и Анна Щербакова, недавно выполнившая четверной лутц — самый сложный прыжок не только в женском, но и мужском катании.

Элементы в четыре оборота показывает и Трусова. Сложные прыжки — визитная карточка молодых спортсменок Тутберидзе, которые в предстоящих сезонах могут навсегда изменить историю.

Этери Георгиевна родилась в Москве в простой советской семье, начинала заниматься одиночным катанием, потом перешла в танцы. Спортивная карьера у девушки не задалась, она была вынуждена рано уйти из профессионального спорта из-за травм, до этого несколько раз завоевав медали Кубка СССР. «Но все это, конечно, не очень серьезные достижения», — говорила позже тренер о своих спортивных успехах.

В 18 лет Тутберидзе уехала в США, где участвовала в ледовых шоу — обычная практика для спортсменов развалившегося государства того времени. Спустя несколько лет она стала тренировать — сначала в Америке, а потом в России. За океаном молодому специалисту, по ее собственным словам, было скучно. Сказалась и тоска по родине.

В 2008 году, после нескольких смен места работы, специалист перешел в столичную СДЮСШОР № 37, которая в 2013 году была преобразована в отделение «Хрустальный» Центра спорта и образования «Самбо-70».

Тренером мирового уровня Тутберидзе сделала победа Юлии Липницкой на Олимпиаде-2014 в Сочи.

15-летняя девочка поразила мир произвольной программой под музыку из фильма «Список Шиндлера» и стала чемпионкой Игр в командном турнире.

После золота Липницкой в группу к Тутберидзе выстроилась огромная очередь. Среди желающих работать с тренером были и будущие звезды.

Покорившей Сочи спортсменке свой уровень поддержать не удалось. В 2015 году Юлия ушла от Тутберидзе к Алексею Урманову. Тогда болельщики, в отличие от случая с Медведевой, были больше на стороне фигуристки. Однако у специалиста не было времени обращать на это внимание — она растила новых талантливых спортсменов, которые увозили золото почти со всех соревнований.

В 2018-м году 15-летняя ученица Тутберидзе вновь взяла золото Олимпиады. Алина Загитова в драматичнейшей борьбе опередила Медведеву в личных соревнованиях. Спортсменке, которая работала с тренером 11 лет, было обидно уступить в решающий момент. Однако у специалиста есть свое мнение на этот счет. Тутберидзе не привыкла проникаться жалостью к своим подопечным.

«Мне ничего не остается, кроме как работать с тем материалом, что есть, и пытаться создать свой продукт.

Я сказала сейчас специально два слова, которые могут очень не понравиться читателям — «материал» и «продукт». Но это так и есть. Та же Женя Медведева — это продукт нашей фабрики»,

— говорила Тутберидзе в интервью «РИА Новости» за год до Олимпиады.

Этери Георгиевну знают в мире фигурного катания как жесткого, но правильного тренера. Ее заповеди просты — дисциплина и справедливость. Только так в стране, где конкуренция в этом виде спорта на запредельном уровне, можно находить по-настоящему сильных спортсменов.

«С Этери Георгиевной мне было несложно найти общий язык, потому что она всегда справедлива. И четко дает понять: спорт — это жесткая дисциплина и самодисциплина. Когда спортсмен работает спустя рукава, сам за это расплачивается»,

— отмечал тренер из группы Тутберидзе Сергей Дудаков.

Одним из факторов успеха для тренера стал опыт работы в США. Как отмечает Тутберидзе, в России и Северной Америке спортсмены относятся к занятиям совсем по-разному.

«Что касается канадцев и американцев, так они совершенно другие. За фигурное катание там платит сам спортсмен, более того, очень часто он на него и зарабатывает. И понимает, что каждая минута на льду стоит денег. И ценит эту минуту.

А как сделать, чтобы наши спортсмены начали свое время ценить, если у них этот лед просто есть и все? Они выходят, пять минут чехлы с коньков снимают, десять минут сморкаются, потом шнурки перевязывают. Потому что для них время — не деньги.

Я вспоминаю случай, который произошел, когда я тренировала в Америке. Занималась у меня одна девочка. Ее родители очень хотели, чтобы она запрыгала, а я боялась, что она может травмироваться. Она была очень высокая, с длинными ногами… И я старалась делать все, чтобы тренировка проходила с меньшим количеством прыжков. Она выходит на лед, а я ее начинаю спрашивать: как у тебя дела, как ты себя чувствуешь, как в школе? А она мне вдруг говорит: «Этери Георгиевна, уже минута от тренировки прошла, а мы все еще разговариваем».

Девочке лет 13. И мне стало стыдно за то, что я тянула время. Я не могу себе представить ни одного спортсмена у нас, в России, который мне так бы ответил! Наоборот, очень часто они как приклеенные у бортика стоят. Не ценят этого времени», — говорит тренер.

Тутберидзе требовательна к своим спортсменам, но в то же время она учит их понимать важность тренировочного процесса. А проблемы с осознанием этого возникали даже у Загитовой.

«У Алины было детское отношение к работе: сегодня буду, завтра не буду. Я ее выгнала. Она у другого тренера поболталась пару месяцев, никто ее не заставлял. Тогда ее родители собрались уезжать обратно в Ижевск, и тут Алина осознала, что не может без льда»,

— говорила Тутберидзе в интервью Vogue.

Специалист в своих немногочисленных интервью неоднократно говорил о роли родителей в воспитании спортсмена. По мнению Тутберидзе, даже взрослым фигуристам требуется поддержка.

«Здесь очень важно, какую позицию занимают родители. Именно они должны объяснять ребенку, что все, что делает тренер, он делает во благо. И должны понимать: раз уж пришли в такой тяжелый вид спорта, то, наверное, пришли не просто так, а за результатом. А раз так, надо уметь терпеть», — отмечает тренер.

Понятно, что такие высокие требования выдерживают не все, ведь заповеди Тутберидзе подразумевают меньше свободы для фигуриста. С возрастом выдерживать это становится сложнее.

Только в минувшее межсезонье от Тутберидзе ушли четыре спортсменки — Медведева, Тараканова, Паненкова, а также Полина Цурская. Зато вернулась выступающая за Казахстан Элизабет Турсынбаева, у которой не получилось добиться существенного прогресса с канадцем Брайаном Орсером. Девушка отмечала, что за океаном из-за высокой стоимости обучения тренеры относятся к спортсменам слишком мягко. Это помогает не всем — если японский чемпион Юдзуру Ханю беспрекословно доверяет Орсеру, то у российского спортсмена некоторые указания вызывали бы вопросы. Такова разница в менталитете.

«У меня достаточно спортсменов, которые выполняют задание, но внутренне все равно сомневаются. Я же это вижу! Он получил задание, пошел выполнять, но мозг кипит: «А зачем?»

Кто-то лицо скривит, и все сразу понятно становится — выполнено будет задание или не выполнено. Ведь какую спортсмен телу установку даст, так оно и поступит», — отмечает Тутберидзе.

Получается, что для отечественных фигуристов такой стиль работы — идеальный вариант, а Этери Георгиевна смогла правильно подобрать ключи. Это доказывают результаты.

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