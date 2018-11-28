Победа спустя 14 лет: как Москва прощалась с Лигой чемпионов

Курсы валют$ 66.88 (-0.139) 76.16 (-0.057)
Пенсионный советник
Москва: -11°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Лига чемпионов
20:55
ЦСКА Виктория Пльзень
1:2
закончен
20:55
АЕК Афины Аякс
0:2
закончен
23:00
Бавария Бенфика
5:1
закончен
23:00
Хоффенхайм Шахтёр Д
2:3
закончен
23:00
Лион Манчестер Сити
2:2
закончен
23:00
Рома Реал Мадрид
0:2
закончен
23:00
Манчестер Юнайтед Янг Бойз
1:0
закончен
23:00
Ювентус Валенсия
1:0
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АдмиралХК Сочи
4:2
закончен
17:00
Салават ЮлаевАвтомобилист
0:2
закончен
19:30
СеверстальБарыс
3:5
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия ФлайерзОттава Сенаторз
3:4
закончен
03:00
Баффало СэйбрзСан-Хосе Шаркс
3:2 (ОТ)
закончен
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингАнахайм Дакс
1:3
закончен
03:30
Монреаль КанадиенсКаролина Харрикейнз
1:2
закончен
04:00
Виннипег ДжетсПиттсбург Пингвинз
3:4
закончен
04:00
Нэшвилл ПредаторзКолорадо Эвеланш
2:3
закончен
04:00
Миннесота УайлдАризона Койотс
3:4
закончен
04:00
Чикаго БлэкхоуксВегас Голден Найтс
3:8
закончен
05:00
Эдмонтон ОйлерзДаллас Старз
1:0 (ОТ)
закончен
06:00
Ванкувер КэнаксЛос-Анджелес Кингз
1:2 (ОТ)
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Детройт ПистонсНью-Йорк Никс
115:108
закончен
03:30
Майами ХитАтланта Хоукс
113:115
закончен
04:00
Мемфис ГриззлизТоронто Рэпторс
114:122
закончен
05:00
Финикс СанзИндиана Пэйсерс
104:109
закончен
05:00
Денвер НаггетсЛос-Анджелес Лейкерс
117:85
закончен
Кубок России
16:00
ОренбургАрсенал
2:4
закончен
Лига чемпионов
20:55
Атлетико М Монако
2:0
закончен
20:55
Локомотив М Галатасарай
2:0
закончен
23:00
Боруссия Д Брюгге
0:0
закончен
23:00
ПСВ Эйндховен Барселона
1:2
закончен
23:00
Тоттенхэм Хотспур Интер М
1:0
закончен
23:00
ПСЖ Ливерпуль
2:1
закончен
23:00
Наполи Црвена Звезда
3:1
закончен
23:00
Порту Шальке-04
3:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
14:30
Куньлунь Ред СтарСибирь
5:6 (Б)
закончен
19:00
Ак БарсТорпедо
5:1
закончен
19:00
НефтехимикЛокомотив
3:4 (Б)
закончен
19:30
ВитязьСКА
0:6
закончен
19:30
Динамо МСлован
3:0
закончен
19:30
Динамо МнЙокерит
1:4
закончен
21:30
Динамо РЦСКА
0:5
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Детройт Ред УингзСент-Луис Блюз
не начался
03:00
Флорида ПантерзАнахайм Дакс
не начался
03:30
Торонто Мэйпл ЛифсСан-Хосе Шаркс
не начался
05:00
Калгари ФлэймзДаллас Старз
не начался
05:30
Колорадо ЭвеланшПиттсбург Пингвинз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия СиксерсНью-Йорк Никс
не начался
03:00
Шарлотт ХорнетсАтланта Хоукс
не начался
03:30
Бруклин НетсЮта Джаз
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерКливленд Кавальерс
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансВашингтон Уизардс
не начался
04:00
Миннесота ТимбервулвзСан-Антонио Спёрс
не начался
04:00
Милуоки БаксЧикаго Буллз
не начался
04:00
Хьюстон РокетсДаллас Маверикс
не начался
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсОрландо Мэджик
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсФиникс Санз
не начался
Шахматы / Матч за шахматную корону. Тай-брейк
17:30
Магнус Карлсен (Норвегия) — Фабиано Каруана (США)
3-0
закончен
Лига Европы
18:50
Спартак М Рапид В
не начался
18:50
Астана Динамо К
не начался
20:55
Цюрих АЕК Ларнака
не начался
20:55
Байер Лудогорец
не начался
20:55
Ред Булл Зальцбург РБ Лейпциг
не начался
20:55
Русенборг Селтик
не начался
20:55
Зенит Копенгаген
не начался
20:55
Бордо Славия П
не начался
20:55
Андерлехт Спартак Тр
не начался
20:55
Фенербахче Динамо З
не начался
20:55
Карабах Спортинг
не начался
20:55
Ворскла Арсенал
не начался
20:55
Милан Дюделанж
не начался
20:55
Краснодар Акхисар Беледиеспор
не начался
20:55
БАТЭ Види
не начался
20:55
Бетис Олимпиакос
не начался
23:00
Рейнджерс Вильярреал
не начался
23:00
Стандард Севилья
не начался
23:00
Айнтрахт Ф Марсель
не начался
23:00
Аполлон Л Лацио
не начался
23:00
Яблонец Ренн
не начался
23:00
Сарпсборг 08 Бешикташ
не начался
23:00
Мальмё Генк
не начался
23:00
Челси ПАОК
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
12:00
АмурХК Сочи
не начался
14:30
Куньлунь Ред СтарСибирь
не начался
17:00
Салават ЮлаевМеталлург Мг
не начался
17:00
ТракторАдмирал
не начался
19:30
АвангардАвтомобилист
не начался
19:30
СпартакСеверсталь
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсМиннесота Уайлд
не начался
03:00
Бостон БрюинзНью-Йорк Айлендерс
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингБаффало Сэйбрз
не начался
03:30
Оттава СенаторзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
04:00
Виннипег ДжетсЧикаго Блэкхоукс
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзАризона Койотс
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзЛос-Анджелес Кингз
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксВегас Голден Найтс
не начался
Евролига
20:15
Дарушшафака Гран Канария
не начался
21:00
Жальгирис Олимпия Милан
не начался
22:05
Маккаби Т-А Бавария
не начался
23:00
Реал Мадрид ЦСКА
не начался
НБА / регулярный чемпионат
04:00
Торонто РэпторсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
06:30
Сакраменто КингзЛос-Анджелес Клипперс
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсИндиана Пэйсерс
не начался
Футбол
РПЛ Лига чемпионов Лига Европы Лига наций ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция Мировой футбол
Победа спустя 14 лет: как Москва прощалась с Лигой чемпионов

«Локомотив» обыграл «Галатасарай» в матче Лиги чемпионов

Московский «Локомотив» одержал победу над турецким «Галатасараем» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:0. Красно-зеленые остались на последнем месте группы D, но сохранили шансы на попадание в евровесну.

28 ноября московский «Локомотив» на стадионе «РЖД Арена» встречался с турецким «Галатасараем» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Красно-зеленые, уже не претендовавшие на попадание в плей-офф главного клубного турнира Европы, должны были обыгрывать ближайших конкурентов по группе D ради продолжения еврокубковой кампании.

Победив команду из Стамбула со счетом 2:0, подопечные Юрия Семина остались на последней строчке своей группы.

Учитывая турнирное положение и важность матча, который во многом являлся решающим для «Локомотива», наставник «железнодорожников» выпустил на поле один из сильнейших составов.

Реклама

Пару центральных защитников составили Ведран Чорлука и Соломон Кверквелия, в центре поля расположились Игорь Денисов, Гжегож Крыховяк вместе с Алексеем Миранчуком в атаке, а по краям в нападении расположились Антон Миранчук и Джефферсон Фарфан. На острие атаки вышел Федор Смолов.

О том, насколько красно-зеленым было важно победить, еще перед игрой рассказал сам Семин, отметив, что нынешний розыгрыш Лиги чемпионов для его команды сложился не лучшим образом — перед встречей с «Галатасараем» москвичи не набрали ни одного очка.

«Лига чемпионов — это совершенно другой уровень и здесь всегда за твой нереализованный момент обязательно последует наказание. Но для нас это очень хороший опыт.

Нам очень нужна Лига Европы весной. Во-первых, это очки в российскую копилку. Второе — имидж клуба. И футболистам всегда интересно играть на международной арене. Тем более это один из предпоследних матчей в Лиге чемпионов в этом году. Игрокам, думаю, будет грустно покидать этот невероятный праздник, как и тренерам», — заявил Семин в эфире «Матч ТВ».

Погодные условия, в которых играли команды, были далеки от футбольных: к вечеру в Москве температура воздуха опустилась до -11 градусов по Цельсию, что не могло не сказаться на игре футболистов. Если «Галатасарай» старался комбинировать и создавать моменты у чужой штрафной, то «Локомотив» обошелся дальними забросами в направлении Смолова.

С выбранной тактикой на матч Семин не ошибся. После серьезного навала на чужие ворота в конце первого тайма красно-зеленые вышли вперед.

Фарфан здорово открылся под передачу с правого фланга и прострелил на никем не прикрытого Крыховяка, который пробил в касание из пределов штрафной площади. Мяч рикошетом от защитника «Галатасарая» влетел в дальний угол ворот.

После перерыва игра значительно раскрылась: гости побежали отыгрываться, а «Локомотив», держа в уме неутешительную статистику забитых и пропущенных мячей в турнире, стремился увеличить разрыв в счете. Несмотря на несколько опасных контрвыпадов турецкой команды, удача оказалась на стороне «Локо».

Мацей Рыбусь увидел подключение Алексея Миранчука, который с правого фланга отдал на свободного Смолова. Федор оторвался от опеки защитника и отпасовал на угол вратарской, где неожиданно оказался Владислав Игнатьев.

Крайний защитник «железнодорожников» воспользовался позиционной ошибкой игроков «Галатасарая», вышел один на один с вратарем и отправил мяч в сетку ворот.

Вспоминая обидное поражение в Стамбуле (0:3), «Локомотив» останавливаться на достигнутом не собирался и имел шанс довести счет до разгромного.

В частности, вписать свое имя и фамилию на табло мог Алексей Миранчук, который несколько раз оказывался в убойной позиции в чужой штрафной площади, однако в последний момент хавбек «Локо» принимал не самые однозначные решения: вместо удара полузащитник пытался играть в пас, однако до адресата мяч так и не доходил.

В конечном итоге счет 2:0 остался окончательным. О том, насколько заслуженной оказалась победа над «Галатасараем», высказался автор второго гола.

«Мы терпели, ждали своего момента, и это все-таки вознаградилось. Мы здорово играли, просто не могли до этого забить. Сегодня провели ровный матч и заслуженно победили.

Было ли стремление рискнуть и забить третий, чтобы догнать «Галатасарай» по личным встречам? Могли забить, но это не главное. Мы подарили праздник болельщикам, которые заслужили эту победу», — сказал Игнатьев в эфире телеканала «Матч Премьер».

В заключительном туре группового этапа «Локомотив» в гостях сыграет с немецким «Шальке-04», который уже обеспечил себе попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов. В случае победы в Гельзенкирхене и неудачи «Галатасарая» в параллельном матче с «Порту», красно-зеленые выйдут в плей-офф Лиги Европы с третьего места. О перспективах данного развития событий высказался Антон Миранчук.

«Остается еще одна игра в Лиге чемпионов. Будем к ней так же готовиться. Считаю, у нас хорошие шансы победить в Германии. Конечно, не все от нас зависит, но мы знаем, как играет «Шальке». В принципе, ничего такого там не вижу. Будем стараться играть в хороший футбол и добиваться положительного результата», — отметил он.

По итогам встречи удовлетворенность игрой и результатом высказался наставник «Локомотива» Юрий Семин. По его мнению, победа над «Галатасараем» является заслуженной.

«Я очень доволен. Игра была очень сбалансированной, футболисты хорошо играли в атакующих действиях, а также быстро переходили к оборонительным. Поэтому мы победили. Жаль, что осталась всего одна игра, потому что Лига чемпионов — это такой турнир, который многое определяет. Наверное, мы все-таки заслуживали взять какие-то очки, потому что в предыдущих матчах наша команда просто не реализовывала свои моменты», — сказал Семин.

«Локомотив» сыграет с «Шальке» на стадионе «Фельтинс-Арена» 11 декабря.

С другими новостями, материалами и статистикой вы можете ознакомиться на странице Лиги чемпионов, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».