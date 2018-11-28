Факел и коктейль Молотова: греки подожгли фанатов «Аякса»

Греческий АЕК, скандально выигравший последний чемпионат Греции, известен уникальным достижением в групповой стадии Лиги чемпионов – однажды эта команда все шесть своих поединков свела к ничейным исходам.

Правда, в этом году афиняне близки к другому, куда менее приятному итогу – поражение от амстердамского «Аякса» стало для них пятым подряд на групповом этапе главного клубного турнира Европы-2018/19.

«Аякс» таким образом обеспечил себе первый выход в плей-офф Лиги чемпионов с 2006 года, а греческие чемпионы оформили вылет из еврокубков – АЕК уже не сможет пробиться даже в Лигу Европы.

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Впрочем, вроде бы изначально ничем не примечательное противостояние прославилось не спортивной борьбой, а инцидентом с фанатами.

Движение началось еще за день до игры, когда к прилетевшим в Афины ультрас «Аякса» присоединились их друзья из польской «Краковии» и местные враги желто-черных – фанаты другого афинского клуба «Панатинаикоса».

Несколько столкновений фанатов случились еще за сутки до матча, причем в одной из драк даже была применена пиротехника.

Все продолжилось и на стадионе уже во время игры. Греческие болельщики славятся своим диким нравом, что на себе уже успел испытать в нынешнем сезоне московский «Спартак», гостивший у вице-чемпиона страны ПАОКа.

Фанаты из Греции практически не приезжают на выездные поединки еврокубков, зато на своих аренах чувствуют себя настоящими хозяевами, выплескивая на гостей ненависть, зачастую при попустительстве местной полиции.

Вот и во время матча с «Аяксом» фанатские секторы, разделенные на стадионе ограждениями и пустым пространством, оскорбляли и провоцировали друг друга, перебрасываясь различными предметами, а один из поклонникова АЕКа каким-то образом совершенно безнаказанно покинул трибуны и по беговым дорожкам подошел к гостевому сектору.

Сначала на трибуну, где располагались фанаты «Аякса» и их друзья из «Краковии» и «Панатинаикоса», полетел горящий факел, а сразу следом за ним – бутылка, как выяснилось, с зажигательной смесью.

Естественно, коктейль Молотова при встрече с огнем вызвал взрыв, который выглядел достаточно жутко.

Гостевой сектор загорелся, а фанаты попытались покинуть его, но столкнулись с как раз подошедшей к этому моменту полицией.

В завязавшейся драки пострадали несколько болельщиков «Аякса», а игра была остановлена, и капитан аместердамцев Матийс де Лигт даже вынужден был обращаться к своим болельщикам с просьбой успокоиться.

В итоге конфликт все-таки был погашен, но кадры с огнем на трибуне и окровавленными лицами болельщиков с гостевого сектора затмили происходившее на поле.

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пока не объявлял об открытии дела в отношении греческого клуба, но можно не сомневаться, что это произойдет.

Учитывая, что УЕФА сурово карает за поведение фанатов, а данный случай выходит за рамки обычных беспорядков, санкции к АЕКу могут быть достаточно суровыми.

Самым страшным наказанием может стать отстранение от участия в еврокубках на сезон, хотя, скорее всего, до этого дело не дойдет, и чиновники ограничатся закрытием всех трибун или фанатского сектора команды на нескольких домашних матчах.

На данный момент АЕК занимает четвертое место в чемпионате Греции, безнадежно отставая от почти не теряющего очков ПАОКа, но продолжает претендовать на попадание в Лигу чемпионов на будущий год.

К слову, расследование дисциплинарного комитета УЕФА наверняка коснется и «Аякса», чьи фанаты хоть и оказались пострадавшей стороной, сами вели себя достаточно дерзко, бросали с сектора различные предметы и подрались с полицией.

Голландский клуб наверняка ждет штраф и возможное наказание в виде запрета на посещение болельщиками «Аякса» одного или нескольких гостевых матчей еврокубков. Напомним, такое наказание в нынешнем сезоне уже отбывали фанаты московского «Спартака», которые в том числе как раз не могли присутствовать в Греции на матче с ПАОКом. Может, и к лучшему.

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