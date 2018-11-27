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Она обыграла Медведеву: кто сразится с Загитовой в финале

Софья Самодурова готовится к финалу Гран-при в Ванкувере

16-летняя российская фигуристка Софья Самодурова в свой первый же сезон на взрослом уровне пробилась в финал серии Гран-при, где ей будут противостоять Алина Загитова, Елизавета Туктамышева и три спортсменки из Японии. В борьбе за шестерку сильнейших ученица Алексея Мишина обыграла Евгению Медведеву. «Газета.Ru» рассказывает об удивившей всех девушке из Санкт-Петербурга.

Нынешний сезон в фигурном катании экспертами и болельщиками анонсировался драматичным противостоянием Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Но на деле все вышло совсем не так.

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Во-первых, в элиту вернулась чемпионка мира — 2015 Елизавета Туктамышева. Ученица Алексея Мишина победила на этапе Гран-при в Канаде, заняла третье место в Японии и уверенно вышла в финал серии. Дуэт лидеров неожиданно превратился в трио, однако позже в шестерку сильнейших не смогла пробиться Медведева, которая заняла только четвертое место во Франции.

Вместо двукратной чемпионки мира в Ванкувер, где состоятся решающие соревнования, отправится еще одна ученица Мишина — 16-летняя Софья Самодурова, проводящая свой первый сезон на взрослом уровне.

Вчерашняя юниорка дважды попала на подиум – в американском Эверетте она заняла третье место, а в Москве проиграла только Загитовой, завоевав серебро.

Попадание в финал Гран-при для Самодуровой напрямую зависело от выступления Медведевой. После того, как Евгения не смогла попасть в двойку сильнейших в Гренобле, Софья смогла с шестого места в итоговом протоколе пробиться в решающие соревнования.

В прошлом году Самодурова уже была в финале Гран-при. Правда, юниорском.

Тогда ученица Мишина одержала две победы из двух на этапах серии, однако в самом финале была лишь шестой, уступив россиянкам Александре Трусовой, Анастасии Таракановой, Алене Косторной и Дарьи Паненковой, которые занимались в группе Этери Тутберидзе, а также японке Рики Кихире.

За счет чего Софье удалось успешно адаптироваться во взрослых?

Во-первых, она практически не ошибается. За два старта Гран-при Самодурова ни разу не упала во время исполнения прыжков. А также избежала степ-аутов и «бабочек».

Это притом, что элементы она исполняет на сравнительно небольшой высоте.

«Да, в этом сезоне я выгляжу очень уверенно. Но на самом деле, катаю не супер-мега-чисто. Выезды после прыжков надо почище делать, сальхов получше сделать, допустила какой-то совершенно для меня непонятный недокрут на тройном тулупе», — рассказывала спортсменка о своих ошибках после московского этапа.

Во-вторых, Самодурова стабильна. На обоих этапах Гран-при она набрала одинаковое количество баллов — 198, разница всего лишь в нескольких десятых. Как большинство молодых фигуристок Софья пока получает не самые высокие баллы за вторую, большее субъективную оценку — компоненты. Однако статус финалиста крупных соревнований наверняка поможет ей в будущем заслужить более лояльное отношение судейской бригады.

В короткой программе ученица Мишина выступает под музыку Ханса Циммера из фильма «Миссия Невыполнима». Девушка прекрасно справляется с несколько нагнетающей мелодией, которая подчеркивает сильный и трудолюбивый характер спортсменки.

Произвольная программа у Самодуровой в этом сезоне исполняется под музыку из мюзикла «Бурлеск» с Кристиной Агилерой в главной роли. Такой выбор композиции заметно выделяет Софью на фоне фигуристок, которые предпочитают использовать драматические образы в своих прокатах. Ученица Мишина же легко выполняет прыжки, улыбается и даже успевает заводить публику.

«Она будто создана для фигурного катания», — говорила о Самодуровой во время одного из эфиров заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Софья берет пример с американки Эшли Вагнер. Серебряный призер чемпионата мира — 2016, а также обладатель бронзы Сочи-2014 отличается легким и гармоничным женственным катанием, которым славится североамериканская школа.

«Есть ли у меня кумиры в женском катании? Да, это Эшли Вагнер. Жаль, что она сейчас не выступает. Я очень скучаю по ее катанию! Кстати, она меня тоже поздравила, и я была этим шокирована!»

— говорила Софья в интервью «Газете.Ru» после третьего места в Канаде.

Большое влияние на Самодурову оказывает и ее партнерша по тренировкам Елизавета Туктамышева. Девушки переживают друг за друга на соревнованиях и поддерживают в социальных сетях.

«Мы общаемся с Лизой Туктамышевой, она одна из первых меня поддержала.

Все говорят, что не могут соперницы в одной группе общаться, но нам не мешает, мы обсуждаем разные темы вне льда, мы же девочки. Мы друг на друга смотрим, видим ошибки, стараемся исправлять, стараемся перенимать что-то, но битвы нет»,

— отмечает Софья.

Этот финал Гран-при будет уже четвертым для Туктамышевой. Впервые попала в шестерку сильнейших по итогам первой половины сезона Елизавета еще в 2011 году. В 2014 она добилась своей первой и единственной победы в серии. С тех пор до финала она не добиралась. Как отмечает Мишин, на предстоящих соревнованиях психологически проще будет его младшей ученице.

«Согласен с тем, что психологически Самодуровой на финале Гран-при будет легче, чем Туктамышевой.

От соревнований в Ванкувере мы ожидаем интересной, захватывающей борьбы», — цитирует тренера «РИА Новости».

Канадский город примет финал серии с 6 по 9 декабря. Помимо Самодуровой, Загитовой и Туктамышевой в финал пробились три представительницы Японии: Каори Сакамото, Рика Кихира и Сатоко Мияхара.

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