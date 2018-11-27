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«Во мне есть страх»: чего боится Хабиб

Хабиб Нурмагомедов рассказал где хранит деньги и как ими распорядится

Российский боец Хабиб Нурмагомедов во время выступления на форуме в «Олимпийском» рассказал о том, с какими проблемами он сталкивался в детстве, где хранит заработанные деньги, а также отметил, чем он существенно отличается от ирландца Конора Макгрегора.

Российский боец Хабиб Нурмагомедов отвечал на вопросы в присутствии заполнивших арену «Олимпийский» зрителей. Чемпион UFC в легком весе рассказал о своем детстве.

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«Можно сказать, я учился ходить на ковре. Отец у нас дома построил спортзал, я все время проводил на татами. Я нашел себя в зале, потому что всегда видел там отца.

Ты не можешь сидеть дома, пить, курить и говорить, чтобы сын шел на тренировку. Пример надо подавать самому. Мне очень повезло, что в любых начинаниях я находил пример отца»,

— начал Хабиб, который также рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются молодые люди.

«Когда много свободного времени у ребенка — это корень всех бедствий нашей молодежи. Свободного времени у детей быть не должно. Вне школы и тренировки отец всегда находил для меня занятие, заставлял что-то делать.

Под «заставлял» имею в виду переходный возраст: тебе 17 лет, тренируешься и мечтаешь стать чемпионом, но хочется погулять с друзьями и похулиганить. Надо мной был тотальный контроль. Без него было бы невозможно добиться успеха. Если хочешь результат в одном деле, будь сконцентрирован на нем на сто процентов», — приводит слова спортсмена Sports.

Вместе с этим Хабиб поделился со зрителями воспоминанием о школьных годах.

«У нас был большой словарь Ожегова, и после тренировок я переписывал оттуда по десять страниц. Еще была книга «Страны и народы» — по три страницы на каждую страну, я пересказывал ее отцу.

Я тогда учился в седьмом-восьмом классе, и на тот момент в словаре для меня было много нового. Запомнилось слово «компромисс», думал, что же оно означает. Знал его значение на аварском, но не на русском.

Затем год учился в турецком колледже в Махачкале — он дал мне большой толчок в английском.

В колледже было тяжело: из селения я переехал в город, где все говорили на русском, физику и химию преподавали на английском, что-то было на турецком, а я и русский тогда плохо знал. Они же иногда переводили английский на русский. Я спрашивал: «А аварского словаря у вас нет?»

Из колледжа пришлось уйти: слабая успеваемость, плохо себя вел, дрался. Уже в обычной школе я держался с другими учениками наравне», — отметил спортсмен.

Нурмагомедов не проиграл ни разу за свой профессиональную бойцовкую карьеру. Однако, как признался чемпион UFC, иногда он испытывает страх.

«Всевышний создал нас с этим чувством.

Страх есть и во мне. Но сильный тот, кто его преодолеет. Когда приходит страх, тебе приходится или соглашаться с ним, или преодолевать.

В этом заключается успешность человека — что в клетке, что в бизнесе. Ведь у каждого существует страх что-нибудь потерять: деньги, здоровье, зубы.

Не хотел бы оставить в спорте свое здоровье, хотя уже оставил: операции, переломы, время в больнице. В 2015 году после трех операций говорил отцу: «Может, это знак Всевышнего, что надо прекращать?» — «Испытания нужны, чтобы не сдаваться. Иди работать», — сказал Хабиб.

6 октября в Лас-Вегасе Нурмагомедов провел свой последний бой в UFС, победив ирландца Конора Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде. Естественно, на мероприятии часть вопросов была посвящена этому поединку.

«Волнение перед боем есть всегда. Но я на него смотрел и думал: «Когда же придет время, когда же нас закроют в клетке? Лишь бы не травмы — ни у него, ни у меня». А кого волнуют его слова? Собаки лают. Но он мне не враг, а соперник.

Сдаться — это не мое. Чтобы я постучал? Это невозможно. Даже не думал, что буду стучать: «Отпусти, мне больно». А Конор делал это до меня, и не раз. Я был уверен, что бой надо довести до критического момента, когда ему станет тяжело. А когда ему тяжело, он сдается», — сказал Нурмагомедов.

Вместе с этим российский боец рассказал, на что он тратит свои гонорары.

«На первые $100 тыс. купил отцу машину. Остальное как в «Мимино»: ресторан, туда-сюда. Когда деньги у меня, они в ненадежном месте, поэтому мой кассир — старший брат, контролирует мой бюджет. Он закончил экономический университет, у него голова сильнее, чем мышцы.

За 30 лет машину так и не купил. Лучше ездить на подарках, чем покупать новые. Деньги хороши, когда у хорошего человека. Говорю не про себя, а вообще.

Сейчас все, что приобретаю сконцентрировано в Дагестане, но если буду вкладывать, то в разные места. В одном русле вода может закончиться, а в другом, наоборот, появится новый поток. Я только начинаю бизнес-проекты. Там у меня нет больших знаний, так что стараюсь себя не показывать, советуюсь с людьми. Вы же не приедете в Дагестан и не начнете учить меня драться?» — заключил спортсмен.

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