Разнос любимого тренера: Овечкин попал в историю

Овечкин сокрушает историю

«Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина впервые противостоял в рамках регулярного чемпионата НХЛ своему бывшему тренеру Барри Тротцу, который привел команду к первому в истории Кубку Стэнли в сезоне-2017/18. Когда летом наставник неожиданно объявил об уходе в «Нью-Йорк Айлендерс», игроки были изрядно разочарованы, однако им пришлось смириться с таким выбором: руководство не продлило контракт со специалистом на его условиях.

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«Просто бизнес», — пожимал плечами голкипер столичных Брэйден Холтби.

Перед первой битвой на льду между тренером и его бывшими подопечными Тротцу вручили чемпионский перстень, а сам он тепло поприветствовал хоккеистов «Кэпс» в раздевалке, в первую очередь обняв Овечкина.

Three coaches walk into a locker room, all three walk out with #StanleyCup Rings. Thanks for everything Barry, Lane and Mitch. #ALLCAPS pic.twitter.com/7X8j1EfzXz — Washington Capitals (@Capitals) 26 ноября 2018 г.

Однако на льду все сантименты остались в прошлом: «Вашингтон» просто разнес команду своего бывшего наставника.

Правда, счет открыл «Нью-Йорк» (уже на 36-й секунде встречи отличился Валттери Филппула), но «Вашингтон» выиграл пять предыдущих матчей подряд, так что даже такое обескураживающее начало их не смутило.

«Столичные» знают свою силу. Спустя всего пару минут Том Уилсон сравнял счет, во втором периоде Ник Дауд вывел «Кэпиталз» вперед, а в концовке третьей 20-минутки тот же Уилсон сделал преимущество гостей комфорным (3:1).

«Островитяне» сняли вратаря и начали играть в шесть полевых, пытаясь исправить ситуацию. «Вашингтону» же надо было ставить точку в матче, — и на сцену вышел Овечкин.

После опаснейшего броска «Айлендерс» практически с «пятачка» «Кэпс» удалось перехватить шайбу.

Снаряд подхватил Александр и в мгновение ока развил такую скорость, что Мэтью Барзалу при всем его старании так и не удалось помешать россиянину с комфортом нанести бросок.

Этот гол стал для Ови 18-м в этом сезоне и 625-м – за время в НХЛ, что позволило нападающему выйти на 15-е место в списке лучших снайперов за всю историю лиги.

Россиянин сравнялся по количеству голов с легендарными Джо Сакиком и Джеромом Игинлой. Следующая цель – 640 шайб Дэйва Андрейчука, который завоевывал Кубок Стэнли с «Тампой-Бэй Лайтнинг» в 2004 году.

Благодаря победе над «Нью-Йорк Айлендерс» «Вашингтон» набрал 31 очко и теперь занимает четвертое место в Восточной конференции. Это уже шестая виктория «столичных» подряд, — и во всех матчах Овечкин набирает баллы за результативность.

Панарин прервал засуху назло фанатам

«Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина одержал победу над «Детройт Ред Уингз» с совершено сумасшедшим счетом 7:5. Россиянин отличился в этой встрече двумя результативными пасами и, что гораздо более интересно, — долгожданным голом.

До этого Хлебушек (прозвище хоккеиста) в последний раз забрасывал шайбу аж 28 октября.

Учитывая напряженные отношения с болельщиками, которые недовольны отказом форварда продлевать контракт (следующим летом Панарин сможет стать свободным агентом и легко сменить команду), вокруг игрока поднялась нездоровая шумиха.

Некоторые фанаты даже требовали выгнать нападающего из клуба, заявляя, что без него команде будет лучше в плей-офф, однако удачным выступлением в матче против «Детройта» Артемий показал, почему руководство «синих мундиров» так за него цепляется.

«Коламбус» открыл счет благодаря тому, что россиянин сделал изысканную голевую передачу на Пьера-Люка Дюбуа:

сначала шайба отразилась о борт за воротами соперника, а затем прилетела точно под клюшку накатившему канадцу, который внес ее в ворота.

Комментаторы зашлись в восторженных криках, а зрители поутихли с критикой: передачи такого уровня случайными быть не могут, и не признать высокий класс Панарина было просто невозможно.

Затем Джош Андерсон удвоил преимущество «Коламбуса», а под конец первого периода Артемий сделал его неприличным (3:0), отличившись в большинстве практически из правого круга вбрасывания. Шайба полетела точно в ближнюю «девятку».

После сумасшедшего обмена голами счет стал 5:4 (по-прежнему в пользу «Коламбуса», однако «крылья» уже нивелировали отрыв в три шайбы), и надо было срочно что-то предпринимать, чтобы избежать паники в концовке встречи.

И в самом начале третьего периода Панарин принял участие в, возможно, решающей голевой атаке «Блю Джекетс», отдав отличный пас на Дэвида Савара, который, в свою очередь, отправил шайбу в кучу-малу на «пятачок», где Дюбуа в борьбе вогнал снаряд в ворота – 6:4.

«Детройт» огрызнулся еще одним голом (6:5) на 58-й минуте, но было уже поздно что-то исправлять. Сет Джонс еще внес шайбу в пустой створ (7:5), и на этом игра была закончена. Панарин был признан первой звездой встречи.

Теперь на счету россиянина 26 (6+20) очков, а его команда с 30 баллами занимает пятое место на Востоке – сразу за «Вашингтоном» Овечкина.

Первая шайба Ожиганова

Еще одним знаменательным событием в прошедшем вечере НХЛ стал первый гол Игоря Ожиганова за «Торонто Мэйпл Лифс». Защитник проводит дебютный сезон в НХЛ и пока подписал лишь однолетний контракт с канадской командой, однако, если все пойдет в том же духе, он имеет все шансы задержаться подольше.

При счете 1:1 Ожиганов вогнал шайбу в ворота сильнейшим броском из левого круга вбрасывания — в стиле Овечкина. Отдавший ему голевую передачу из-за ворот Митчелл Марнер бережно подобрал снаряд и отвез его на скамейку запасных, чтобы россиянин мог забрать его на память.

После матча защитник заявил, что от радости его просто «разрывало изнутри», и он обязательно отправит памятную шайбу домой, к родителям, где у него хранятся все медали. С учетом этого гола Ожиганов завершает месяц на позитивной ноте из трех матчей с результативными действиями подряд.

«Я рад, что он забил, но больше всего мне в нем нравится, что он является элитным распасовщиком, — приводит официальный сайт НХЛ слова тренера «Торонто» Майка Бэбкока. — Он обладает габаритами и станет очень хорошим игроком меньшинства. Пока мы его в этой ситуации не задействовали, но думаем, что он на это способен. А еще он обладает броском. Он пока этого не показал, но он умеет обращаться с шайбой и не боится это делать.

Ожиганов может одновременно и хитовать, и играть. Именно этим компонентом он выделяется среди остальных».

Благодаря голу россиянина «Торонто» одержал победу над «Бостон Брюинз» со счетом 4:2 и теперь занимает третье место в Восточной конференции с 34 баллами в активе.

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