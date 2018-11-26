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Его боятся даже норвежцы: российский лыжник побеждает всех

Александр Большунов взял два золота на первом этапе Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов выиграл вторую гонку подряд на старте Кубка мира. Оставшийся позади триумфатор прошлого сезона норвежец Йоханнес Клебо признался, что отобрать лидерство у россиянина будет непросто.

Российский лыжник Александр Большунов продолжает оставаться непобедимым на этапах Кубка мира.

В воскресенье обладатель четырех медалей Олимпиады-2018 завоевал золото в индивидуальной гонке на 15 километров на этапе в финской Руке.

21-летний спортсмен преодолел дистанцию за 36 минут 17,8 секунды. К финишу Большунов создал себе большой отрыв относительно преследователей — занявший второе место норвежец Эмиль Иверсен проиграл россиянину почти 20 секунд. Замкнул тройку призеров швед Калле Хальварссон (+21,2).

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Остальные россияне тоже финишировали рядом с лидирующими позициями: Андрей Ларьков (+34,3) занял пятое место, Максим Вылегжанин (+42,2) — шестое, Алексей Червоткин (+55,9) — 12-е, Иван Якимушкин (+56,0) — 13-е, Илья Семиков (+1 минута 2,6 секунды) — 16-е.

Лидер мировых лыж последних сезонов, обладатель трех золотых медалей Игр-2018 норвежец Йоханнес Хесфлот Клебо был только девятым. В субботу он тоже проиграл Большунову — россиянин перехитрил соперника в финишном створе в финале спринта.

После завоевания второй подряд золотой медали Большунов признался, что не считает себя королем.

«Не так оно, я не считаю себя таким», — сказал Большунов, комментируя произнесенное диктором по стадиону звание «короля города Рука».

«Только начало сезона и вся борьба еще впереди, и сейчас бессмысленно делать какие-то выводы. Рад, что гонка сложилась, лыжи ехали.

Начал не так быстро, как обычно, но потом смог держать свою скорость. И вот этому я больше всего рад, что смог удержать свой темп, а в конце не сбавить. Этапом доволен»,

— цитирует лыжника «РИА Новости».

Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин рассказал, как Большунову удалось достичь победы.

«Сегодня Саша рисковал, у него было огромное желание победить, это хорошо и здорово. Этот результат подтверждает, что в начале сезона он находится в очень хорошей форме.

Будем надеяться, что Большунов возьмет на себя ответственность за лидерство в команде, будет тянуть это бремя. Но сезон длинный, у нас есть еще другие ребята, и есть ряд травмированных.

Надеемся, что этот сезон будет очень интересным и будет много побед у наших ребят», — цитирует Крянина ТАСС.

«Я думаю, все прекрасно уже понимают и знают, что он не тот человек, которого могут расслабить победы на старте сезона.

Наоборот, с каждой победой он только входит во вкус, никаких мыслей о том, чтобы расслабиться и быть не может. Наоборот, аппетит приходит во время еды.

У меня у самой за всю карьеру не было мысли о том, чтобы выиграть и позволить себе расслабиться. Его все это только раззадоривает и прибавляет мотивации», — поделилась мнением об успехах Александра глава ФЛГР Елена Вяльбе.

Силу российского лыжника отмечает и сам Клебо.

«Желтая майка лидера у Большунова, и ее сложно будет отнять.

Я не сдаюсь, но это не самое важное в этом сезоне. Основное внимание чемпионату мира, а Кубок и лидерство в нем могут лишь стать бонусом.

Большунов, кажется, в гораздо лучшей форме, чем в прошлом году. Он очень силен. Также нет сомнений, что я не в той форме, как был в прошлом году. Но с каждым этапом моя форма будет становиться лучше.

47 секунд проигрыша — это много. Мне предстоит немало поработать до следующих выходных. Если я продолжу проигрывать по 47 секунд в каждой гонке, то постепенно лишусь сна», — приводит слова Клебо Dagbladet.

Также в воскресенье прошла женская индивидуальная гонка на 10 километров. Выигравшая спринт Юлия Белорукова на этот раз осталась пятой. Победила норвежка Тереза Йохауг, проводившая первую гонку после дисквалификации за допинг. Второе и третье места заняли шведки Шарлотт Калла и Эбба Андерсон.

«Ее результат и та форма, в которой Тереза находится, не удивляет. Мы же сейчас находимся постоянно в ситуации, когда отслеживаем их результаты, и они отслеживают наши по интернету. Знаем, как они отбирались. Поэтому прекрасно понимали, в какой форме она сейчас, и в этой победе нет ничего удивительного.

Скорее, удивил подиум у Эббы Андерссон, она раньше на подиуме не была. Но мы и за результатами шведок следим, надеемся, что и наша молодежь не будет отставать», — сказала Вяльбе.

Тем не менее Белорукова сумела сохранить первое место в общем зачете Кубка мира. А Большунов лидирует с огромным отрывом.

Лыжные гонки. Кубок мира. Женщины. Общий зачет


1. Юлия Белорукова (Россия) — 145 очков.
2. Тереза Йохауг (Норвегия) — 100.
3. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 85.
4. Мая Дальквист (Швеция) — 80.
4. Шарлотт Калла (Швеция) — 80.
6. Ида Ингемарсдоттер (Швеция) — 75.
7. Наталья Непряева (Россия) — 65.
8. Стина Нильссон (Швеция) — 64.
9. Эбба Андерсон (Швеция) — 60.
10. Сэйди Бьорнсен (США) — 56...
20. Евгения Шаповалова (Россия) — 20...
26. Лидия Дуркина (Россия) — 16...
35. Наталья Матвеева (Россия) — 11.

Мужчины. Общий зачет


1. Александр Большунов (Россия) — 200 очков.
2. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 130.
3. Йоханнес Хесфлот Клебо (Норвегия) — 109.
4. Калле Хальфварссон (Швеция) — 96.
5. Эйрик Брандсдаль (Норвегия) — 60.
6. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — 50.
7. Андрей Ларьков (Россия) — 45.
7. Глеб Ретивых (Россия) — 45.
9. Алекс Харви (Канада) — 41.
10. Сондре Турволль Фоссли (Норвегия) — 40.
10. Максим Вылегжанин (Россия) — 40.

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