Его боятся даже норвежцы: российский лыжник побеждает всех

Российский лыжник Александр Большунов продолжает оставаться непобедимым на этапах Кубка мира.

В воскресенье обладатель четырех медалей Олимпиады-2018 завоевал золото в индивидуальной гонке на 15 километров на этапе в финской Руке.

21-летний спортсмен преодолел дистанцию за 36 минут 17,8 секунды. К финишу Большунов создал себе большой отрыв относительно преследователей — занявший второе место норвежец Эмиль Иверсен проиграл россиянину почти 20 секунд. Замкнул тройку призеров швед Калле Хальварссон (+21,2).

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Остальные россияне тоже финишировали рядом с лидирующими позициями: Андрей Ларьков (+34,3) занял пятое место, Максим Вылегжанин (+42,2) — шестое, Алексей Червоткин (+55,9) — 12-е, Иван Якимушкин (+56,0) — 13-е, Илья Семиков (+1 минута 2,6 секунды) — 16-е.

Лидер мировых лыж последних сезонов, обладатель трех золотых медалей Игр-2018 норвежец Йоханнес Хесфлот Клебо был только девятым. В субботу он тоже проиграл Большунову — россиянин перехитрил соперника в финишном створе в финале спринта.

После завоевания второй подряд золотой медали Большунов признался, что не считает себя королем.

«Не так оно, я не считаю себя таким», — сказал Большунов, комментируя произнесенное диктором по стадиону звание «короля города Рука».

«Только начало сезона и вся борьба еще впереди, и сейчас бессмысленно делать какие-то выводы. Рад, что гонка сложилась, лыжи ехали.

Начал не так быстро, как обычно, но потом смог держать свою скорость. И вот этому я больше всего рад, что смог удержать свой темп, а в конце не сбавить. Этапом доволен»,

— цитирует лыжника «РИА Новости».

Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин рассказал, как Большунову удалось достичь победы.

«Сегодня Саша рисковал, у него было огромное желание победить, это хорошо и здорово. Этот результат подтверждает, что в начале сезона он находится в очень хорошей форме.

Будем надеяться, что Большунов возьмет на себя ответственность за лидерство в команде, будет тянуть это бремя. Но сезон длинный, у нас есть еще другие ребята, и есть ряд травмированных.

Надеемся, что этот сезон будет очень интересным и будет много побед у наших ребят», — цитирует Крянина ТАСС.

«Я думаю, все прекрасно уже понимают и знают, что он не тот человек, которого могут расслабить победы на старте сезона.

Наоборот, с каждой победой он только входит во вкус, никаких мыслей о том, чтобы расслабиться и быть не может. Наоборот, аппетит приходит во время еды.

У меня у самой за всю карьеру не было мысли о том, чтобы выиграть и позволить себе расслабиться. Его все это только раззадоривает и прибавляет мотивации», — поделилась мнением об успехах Александра глава ФЛГР Елена Вяльбе.

Силу российского лыжника отмечает и сам Клебо.

«Желтая майка лидера у Большунова, и ее сложно будет отнять.

Я не сдаюсь, но это не самое важное в этом сезоне. Основное внимание чемпионату мира, а Кубок и лидерство в нем могут лишь стать бонусом.

Большунов, кажется, в гораздо лучшей форме, чем в прошлом году. Он очень силен. Также нет сомнений, что я не в той форме, как был в прошлом году. Но с каждым этапом моя форма будет становиться лучше.

47 секунд проигрыша — это много. Мне предстоит немало поработать до следующих выходных. Если я продолжу проигрывать по 47 секунд в каждой гонке, то постепенно лишусь сна», — приводит слова Клебо Dagbladet.

Также в воскресенье прошла женская индивидуальная гонка на 10 километров. Выигравшая спринт Юлия Белорукова на этот раз осталась пятой. Победила норвежка Тереза Йохауг, проводившая первую гонку после дисквалификации за допинг. Второе и третье места заняли шведки Шарлотт Калла и Эбба Андерсон.

«Ее результат и та форма, в которой Тереза находится, не удивляет. Мы же сейчас находимся постоянно в ситуации, когда отслеживаем их результаты, и они отслеживают наши по интернету. Знаем, как они отбирались. Поэтому прекрасно понимали, в какой форме она сейчас, и в этой победе нет ничего удивительного.

Скорее, удивил подиум у Эббы Андерссон, она раньше на подиуме не была. Но мы и за результатами шведок следим, надеемся, что и наша молодежь не будет отставать», — сказала Вяльбе.

Тем не менее Белорукова сумела сохранить первое место в общем зачете Кубка мира. А Большунов лидирует с огромным отрывом.

Лыжные гонки. Кубок мира. Женщины. Общий зачет

1.(Россия) — 145 очков.2.(Норвегия) — 100.3.(Финляндия) — 85.4.(Швеция) — 80.4.(Швеция) — 80.6.(Швеция) — 75.7.(Россия) — 65.8.(Швеция) — 64.9.(Швеция) — 60.10.(США) — 56...20.(Россия) — 20...26.(Россия) — 16...35.(Россия) — 11.

Мужчины. Общий зачет

1.(Россия) — 200 очков.2.(Норвегия) — 130.3.(Норвегия) — 109.4.(Швеция) — 96.5.(Норвегия) — 60.6.(Норвегия) — 50.7.(Россия) — 45.7.(Россия) — 45.9.(Канада) — 41.10.(Норвегия) — 40.10.(Россия) — 40.

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