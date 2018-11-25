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«Волосы дыбом»: Тарасова обвинила СМИ в травле Медведевой

Тарасова обвинила СМИ в травле Медведевой

Российская фигуристка Евгения Медведева провалила Гран-при под руководством Брайана Орсера. С момента ухода от Этери Тутберидзе спортсменка регулярно подвергается критике, которая теперь достигла своего пика. Известный тренер России Татьяна Тарасова в резкой форме обвинила СМИ в травле отечественной фигуристки.

Для российской фигуристки-одиночницы Евгении Медведевой нынешний сезон стал самым тяжелым в карьере. В мае двукратная чемпионка мира неожиданно объявила о разрыве трудовых отношений с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе. Новым наставником фигуристки стал известный специалист Брайан Орсер. С переездом в Канаду жизнь и карьера Медведевой регулярно подвергаются обсуждениям и критике. В текущем сезоне 19-летняя отечественная фигуристка не смогла отобраться в финал Гран-при, что стало для нее настоящим ударом, а для ненавистников — очередным поводом насладиться неудачей Евгении.

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Известный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова находится в шоке от того, как на провал Медведевой отреагировали в прессе.

Она в жесткой форме подвергла критике СМИ, которые, по ее словам, на 19-летнюю Медведеву «накинулись, как на живое мясо».

«Я это сама читаю, у меня волосы встают дыбом. Просто накинулись, как на живое мясо», — начала Тарасова.

«Что люди могут знать об этом? От чего уходят, расстаются с тренером, отчего уезжают… Такая идет травля в ее сторону, самая настоящая... И уж прямо наши журналисты настолько осведомленные, уже так они знают технику, так они знают ее взгляд. Пишут, что взгляд у нее такой злой. Да чтоб они провалились на месте! Откуда у нее злой взгляд? У нее взгляд, к сожалению, растерянный», — приводит слова тренера «Говорит Москва».

На турнире во Франции Медведевой было необходимо занимать первое место, однако и в короткой программе, и в произвольной россиянка допустила колоссальное количество ошибок, из-за чего стала лишь четвертой. После обидного поражения спортсменка призналась, что испытала настоящий шок от количества негатива, последовавшего в ее адрес.

По признанию Евгении, из-за чрезмерного негатива она уже давно не пользуется социальными сетями, а ее инстаграм ведут агенты.

«Я не понимаю, откуда, к примеру, такой типичный случай: взрослый мужчина, которому за сорок лет, у которого двое детей, жена. Он работает, не знаю там, менеджером. Человек говорит мне, что я предательница и что он меня ненавидит. И это все копится, и именно поэтому, дорогие мои друзья, меня в соцсетях нет», — приводит слова Медведевой РИА «Новости».

Пострадавший в глазах многочисленных российских болельщиков образ Медведевой не меняет отношение к ней со стороны Орсера. Он честно сказал, что разочарован неудачей своей ученицы в Гренобле, однако не перестанет верить в россиянку.

«Сейчас я очень разочарован. Но обещаю, что никогда не потеряю веру в нее. Еще наступит время, когда она снова будет сиять», — заявил канадский специалист в интервью «360».

Нелестные отзывы о Медведевой действительно зачастую переходят черту. Ее регулярно обвиняют в «предательстве», цепляясь за каждый шаг спортсменки. Объясняется это во многом негативной реакцией на решение Евгении покинуть группу Этери Тутберидзе, в чем многие увидели неуважение со стороны спортсменки.

В Канаде фигуристка не смогла избавиться от сравнений с другой звездой российского катания – Алиной Загитовой.

16-летняя Загитова без проблем пробилась в финал Гран-при, а всем помаркам в ее выступлениях на фоне провалов Медведевой и вовсе не придавалось значения. Все это накладывает отпечаток на психологическое состояние Евгении. Да и после Олимпиады в Пхенчхане, где Медведева уступила золотую медаль все той же Загитовой, ученица Орсера, судя по всему, еще не восстановилась.

Но проблемы Медведевой, по мнению экспертов, нельзя объяснять исключительно психологией. Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская считает, что причиной неудач Евгении во Франции стал избыточный лишний вес.

«У Медведевой не получилось многое. Видно, что сейчас спортсменка находится не в лучшей форме. Не есть хорошо, что Евгения не попала в финал Гран-при. Видно, что первый тройной прыжок дается Евгении тяжело. Мы привыкли видеть порхающую бабочку, когда она прыгает. Сейчас в этих прыжках виден надрыв.

По телевизору очень тяжело судить, но, наверное, у нее может быть лишний вес.

Она немножко поправилась, и все стало тяжелее», — цитирует экс-чемпионку мира Sport24.

Бутырская также пожелала Евгении «терпения», заявив, что сейчас ей необходима поддержка.

Что касается непосредственно спортивной составляющей, то с приходом в группу Орсера Медведева внесла существенные корректировки в свое катание. Она полностью изменила короткую, произвольную и даже показательную программы. В действиях россиянки стало больше раскрепощенности, но уверенности — куда меньше. Также в свои номера она включила более сложные технические элементы, но при каждой попытке продемонстрировать их на соревнованиях падала.

В том случае, если Медведева сможет справиться с тем негативом со стороны общественности и болельщиков, то приобретет колоссальное преимущество над соперницами в будущем. Если нет, то все это может быть чревато судьбой Юлии Липницкой.

Поддержку Евгения нашла в лице двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, который за свою карьеру многократно сталкивался с общественным давлением. По его словам, в Медведевой есть силы, чтобы выдержать все то, что свалилось на ее плечи.

«Есть такие люди, что сегодня поддержат, а завтра спортсмен споткнулся, ошибся — его сразу уничтожают! Все это я проходил, и не раз! Вставал и снова шел в бой! С новыми силами и новой мотивацией! Ты точно не из робкого десятка! Сильная девочка! Только вперед! Мы в тебя верим и всегда рядом!» — написал Плющенко в инстаграме.

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