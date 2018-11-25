«Моя слабость — в голове»: Медведева объяснила поражение

Российская фигуристка Евгения Медведева заняла только четвертое место на этапе Гран-при во Франции и не смогла выйти в финал серии. После неудачного выступления спортсменка призналась, что испытывает психологические проблемы.

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«Половиной сегодняшнего дня я довольна — тренировкой. Это значит, что на публике я могу делать весь свой контент. Но то, что случилось в произвольной…

Я ничего в очередной раз не буду говорить, что это было ужасно. Это исключительно ментальная проблема. Я признаю свои ошибки, я не тот человек, который отнекивается. Я признаю свою слабость — она в голове»,

— начала двукратная чемпионка мира.

«Да, очень сильно хотелось выступить хорошо. Да, опережала, да, мозг отпустила, абсолютно не думала.

Да, в программе сдалась. И это тот момент, над которым мы будем работать. Над телом мы поработали. Программу мы усложнили, что тоже повлияло на сегодняшний результат. Теперь настало время работать над головой.

Будем работать над этим, до чемпионата России осталось приличное время. Можно все исправить. И не забывать про тело», — приводит слова Медведевой «РИА Новости».

Также во время общения с журналистами спортсменка рассказала о критике со стороны болельщиков.

«Я была готова к осуждениям, к обсуждениям, к ожиданиям, к тому, что люди будут стоять и из-за угла и наговаривать. Наговаривать, что какая я хорошая, какая я плохая. Что люди разделятся на два лагеря. Но, честно говоря, я не ожидала, что все будет в таком количестве.

Но такого количества негатива и, самое интересное, такого количества ненависти я не ожидала. Мне нужно научиться с этим жить.

Мне уже становится легче, мне помогают мои родные и близкие друзья, но невозможно отгородиться куполом от всего. Но нужно просто привыкнуть. Нужно научиться не обращать на это внимание. Нужно время», — отметила спортсменка.

Канадский тренер Медведевой Брайан Орсер заявил, что не знает, почему у его подопечной произошел сбой.

«Что случилось? Я не знаю. Она была замечательно готова, провела отличные тренировки. У нее все получалось. Но у нас впереди достаточно непростой работы, сезон длинный»,

— заявил Орсер.

«Мы готовимся к чемпионату России, еще есть время, чтобы улучшить состояние Медведевой», — заключил тренер.

Российская фигуристка Станислава Константинова после провала в короткой программе идеально выступила в произвольной и поднялась с десятого места на пятое. Однако этого не хватило для того, чтобы попасть в финал Гран-при, где представительница Санкт-Петербурга будет только второй запасной.

«Сегодня я справилась с прокатом на сто процентов. Можно сказать, довольна. После проката была только одна эмоция: как хорошо, что я показала все, что наработала. И как, господи, обидно за вчерашний день.

Я понимала, что сегодня терять мне нечего, вышла и сделала свою работу. Выходить первой прекрасно, была рада этому, потому что это подстегивает в программе»,

— заявила Константинова.

«Не нужно ставить себе больших целей. Чем больше ты о них думаешь, тем дальше от тебя они уходят. Нужно просто делать свою работу и не нужно никому ничего доказывать», — заключила 18-летняя спортсменка.

Мария Сотскова, напротив, в произвольной программе немного потеряла. Спортсменка опустилась с пятого места на седьмое, допустив несколько ошибок.

«Очень недовольна прокатом, первая половина программы получилась нормально, вторая — очень плохо.

В конце программы было очень тяжело ехать. В совокупности очень много факторов на этом сказались, нервы сказали свое. Может, дело и в недостаточной готовности. Не знаю», — заявила Сотскова.

Финал Гран-при пройдет с 6 по 9 декабря в канадском Ванкувере. В шестерку сильнейших пробились три россиянки: Алина Загитова, Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова. Конкуренцию им составят три представительницы Японии: Рика Кихира, Сатоко Мияхара и Каори Сакамото. Чемпионат России состоится в Саранске с 19 по 23 декабря.

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