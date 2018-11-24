«А если бы вас назвали петухом?»: адвокат оправдывает Кокорина

Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова заявила, что пострадавшие в резонансном конфликте сами спровоцировали футболистов. Об этом она написала в своем инстаграме, сопроводив текст фотографией петуха.

«Уважаемые подписчики! У меня теперь к вам вопрос в правовом смысле. Если бы вашу спутницу публично назвали «шлюхой», а вас тут же «петухом» в самом уничижительном смысле этого слова и, более того, (глупым человеком), что бы вы сделали? Предлагаю три варианта: сбежали, вызвали полицию, ответили адекватно, с вашей точки зрения»,

— обращается Стукалова к аудитории.

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Тем самым юрист дала понять, что она допускает применение силы для решения такого рода проблем, чем удивила некоторых подписчиков.

«Вы серьезно? То есть, вы, как адвокат, считаете, что если вас оскорбили, нужно бить человека стулом по голове? Или избивать водителя толпой?»,

— недоумевали подписчики. Также некоторых смутили оскорбленные подруги, с которыми компания отдыхала в ночном заведении.

«Спутница? Женщина, они вышли с этими «спутницами» из стриптиз-клуба! Как бы вы их назвали, если бы ваш муж сидел в кафе со стриптизершами?» — заключила в комментариях девушка.

Но большинство комментаторов поддержали автора поста: в некоторых ситуациях не грех применить силу.

«Если бы мою спутницу некий добропорядочный чиновник назвал «шлюхой», то получил бы по голове тем, что попало бы под руку. Это факт, так поступил бы любой, тем более подвыпивший после дискотеки человек.

Просто некоторая каста привыкла «не отвечать за базар», а здесь бац и прилетело. А слово «шлюха» и «петух» — это очень обидные слова», — соглашается со Стукаловой один из подписчиков.

Многие пользователи сошлись во мнении, что в подвыпившем состоянии человека легко вывести из себя — тем более такими оскорблениями.

«Я бы трезвая не сдержалась бы на оскорбления в мою сторону, а выпивши, тем более! Ребята правы»,

— пишет под постом девушка.

По данным следствия, в начале октября футболисты вместе с их компанией нанесли черепно-мозговую травму водителю телеведущей Ольги Ушаковой, разбили стекло его машины и повредили заднюю дверь. Также обвиняемые устроили в кофейне в центре Москвы драку с главой НАМИ Сергеем Гайсиным и чиновником Минпромторга Денисом Паком. Врачи диагностировали у Пака закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и травму руки. Обвиняемые находятся в СИЗО, против них возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство» и «Побои».

С развитием дела всплывают новые обстоятельства происшедшего: в частности, по данным ряда СМИ, водитель сам провоцировал спортсменов.

«Что касается инцидента на парковке, то на записи прибора видеорегистрации в автомобиле Соловчука четко видно и слышно, как он первым оскорбляет Мамаева и наносит ему удар. При этом водитель в ходе следствия дал показания о том, что он не оскорблял футболистов, а спортсмены сами спровоцировали драку»,

— рассказал источник ТАСС.

Ранее в СМИ обсуждалась информация о том, что Кокорин и Мамаев откупились от потерпевшего.

«В материальном плане вопрос с водителем урегулирован — деньги отправлены потерпевшему на специально открытый для него расчетный счет, что может быть представлено в суде в качестве смягчающих обстоятельств»,

— сказал еще один собеседник агентства.

Однако Стукалова опровергла эту информацию

«Сторона защиты таких действий не предпринимала. Мне ничего об этом не известно, и самому Александру тоже. Я только что с ним встречалась. Он находится в тюрьме, и странно, если он оттуда может переводить деньги. Тем более неизвестно, о какой сумме идет речь. Разве была экспертиза по этому поводу, кто-то посчитал сумму? Откуда вся эта информация берется? Я бы хотела это опровергнуть»,

— цитирует адвоката РИА «Новости».

Также в своем посте Стукалова отметила, что Александр Кокорин и его брат Кирилл, пребывая в СИЗО, находятся в хорошей физической форме.

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