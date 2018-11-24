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«Нагло и дерзко»: как Россия обыграла всех в лыжах

Большунов выиграл спринт на этапе Кубка мира по лыжным гонкам

Российские лыжники выиграли две золотые медали в двух первых гонках нового сезона Кубка мира. Первые места в спринте заняли Юлия Белорукова и Александр Большунов. Для отечественных спортсменок эта победа стала первой в подобной дисциплине с 2007-го года.

На Олимпиаде-2018 восемь из 17-ти медалей российские спортсмены добыли в лыжных гонках. И это притом, что на Игры не был допущен один из сильнейших спортсменов мира Сергей Устюгов.

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Тем не менее молодые соотечественники Устюгова неоднократно поднимались на подиум. Александр Большунов сумел завоевать в Южной Корее сразу четыре медали — три серебра и одну бронзу, на счету Юлии Белоруковой два третьих места.

Спортсмены продолжили проносить России награды и в новом сезоне. На этот раз — золотые.

24 ноября в финской Руке спринтерскими гонками стартовал Кубок мира по лыжам. Обе победы остались за Россией — золотые медали завоевали Большунов и Белорукова.

Победа Юлии не вызвала никаких сомнений. В финале россиянка опередила шведку Майу Далквист больше, чем на секунду — для спринта этот отрыв огромен. Третьей финишировала еще одна представительница скандинавской сборной Ида Ингемарсдоттер.

После завершения гонки Юлия призналась, что ожидала от себя хорошего выступления.

«Ощущения сейчас… Не могу сказать, что это как-то нереально, у меня такое чувство, как будто бы я была к этому готова. После Олимпийских игр, после третьих мест я готова побеждать. Всегда знала, что Куусамо — удачное место, мне нравится здесь рельеф, нравится трасса, погода достаточно комфортная. Это все мне подходит.

Честно, ожидала перед финалом такого результата. Может, это немного нагло и дерзко, но планировала эту победу»,

— сказала Белорукова журналистам, добавив, что планирует и дальше показывать максимум.

«Дальше в планах выступать на всех этапах, на которые поставят. И не быть «третьим запасным», а показывать максимум», — цитирует лыжницу «РИА Новости».

Белорукова — первая россиянка с 2007 года, одержавшая победу в спринте на Кубке мира.

В феврале того года гонку на короткую дистанцию выиграла Евгения Шаповалова.

Мужской спринт получился гораздо более драматичным. Большунову противостоял один из сильнейших лыжников планеты норвежец Йоханнес Клэбо, выигравший три золотые медали на Играх в Пхенчхане.

Скандинав лидировал незадолго до финиша, и, почувствовав свою близкую победу, немного сбавил обороты. Тут-то из-за его спины и выскочил россиянин.

Оставшийся с серебром Клэбо был вне себя от злости: отказался от интервью, истерично сорвал номер и не стал приветствовать других спортсменов. Бронза досталась еще одному норвежцу Эйрику Брандсдалю.

«Все шло хорошо весь день, и в финале до последней прямой тоже. Но потом весь мир как будто перевернулся.

Я посмотрел назад, подумал, что Большунов на другой лыжне. И поэтому расслабился. Сделал ошибку, которую обычно делают юниоры. Хотя и знал, что Большунов очень силен.

Что ж, дерьмо случается. Будем работать дальше», — объяснил позже успокоившийся трехкратный олимпийский чемпион свои выходки.

«Вы можете спросить у Клебо, что с ним случилось на финише, а я говорю за себя.

Я так понял, что он не ожидал, что я окажусь так близко. Видимо, не в его стиле проигрывать с маленьким отрывом. После поворота я был за ним, смог выдержать скорость в подъеме, а выход на финиш был у меня быстрее, это мне и помогло»,

— сказал после гонки Большунов.

«Есть некая уверенность в себе. Сегодня хорошо работали лыжи, держали в подъем, волноваться было не о чем, нужно было работать по самочувствию. Ожидал Собакарева Андрюху в финале тоже, но он в полуфинале чуть запоздал с финишем, закопался на подъеме», — добавил российский лыжник.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе призналась, что ожидала успехов от своих подопечных.

«Перед стартом сезона никогда не знаешь, как себя проявишь, как проявят себя соперники, некоторая неопределенность, конечно, была.

Но в целом все получилось довольно ожидаемо по раскладу сил и новых соперников пока не появилось. Мы готовились, подготовка прошла хорошо, надеялись, что с первых этапов будем выступать успешно»,

— сказала Вяльбе.

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