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Допинг в финале: как попался капитан «Реала»

СМИ: капитан «Реала» Рамос употребил допинг перед финалом Лиги чемпионов

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос употребил запрещенное вещество, о чем стало известно после финала Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса». Врач «королевского клуба» объяснил эту ошибку «эйфорией от знаменательной победы». Также Рамос якобы уклонился от допинг-теста после матча чемпионата Испании.

Мадридский «Реал» только начинает выбираться из осеннего кризиса с серией из пяти матчей без побед (где четыре закончились поражениями) и прощания с главным тренером Хуленом Лопетеги.

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Одержав четыре виктории подряд после прихода нового наставника Сантьяго Солари, «сливочные» поверили в себя, и теперь шестое в Примере уже не так их пугает, — кажется, что все поправимо.

Однако, как назло, именно в этот момент в прессе появилась информация, подрывающая репутацию «королевского клуба».

Немецкая газета Spiegel опубликовала данные расследования Football Leaks, согласно которым капитан «Реала» Серхио Рамос находился под допингом во время финала Лиги чемпионов 2017 года — тогда мадридцы встречались с туринским «Ювентусом» и одержали разгромную победу со счетом 4:1.

Вскоре после празднования триумфа защитника вызвали на допинг-тест, который продолжался около двух часов, и обнаружили у него в крови дексаметазон —

лекарственное средство, которое обладает противовоспалительным и иммунодепрессивным действием и признается Всемирным антидопинговым агентством (WADA) запрещенным стимулятором, хотя его и можно принимать по медицинским показаниям.

Спустя месяц после этого эпизода глава антидопинговой лаборатории, изучавшей анализы Рамоса, направил доклад о произошедшем в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

От Рамоса потребовали оперативных объяснений. Тот совместно с клубным врачом составил ответ, в котором пояснил, что

ему действительно ввели дексаметазон в плечо и в колено, поскольку он испытывал серьезные боли.

Стоит отметить, что это вещество разрешается к употреблению в том случае, если врач предупредит УЕФА об этом непосредственно во время сдачи анализов, а футболисту оно действительно необходимо. Однако никаких оповещений не было. В отчете клубного медика «Реала», приложенного к допинг-тесту, говорилось лишь о растворе целестона — тоже запрещенном в обычных обстоятельствах веществе, которое помогает избавиться от боли.

Оказалось, что врач просто перепутал названия схожих по своему влиянию препаратов и указал вместо дексаметазона целестон. Он объяснил такую оплошность тем, что находился «в эйфории от знаменательной победы», а во время допинг-теста в раздевалку заходил с поздравлениями сам бывший король Испании Хуан Карлос.

УЕФА пошел навстречу команде, которая тогда первой в истории выиграла трофей Лиги чемпионов дважды подряд, и закрыл дело.

Однако это не единственный случай, когда Рамос ставил в тупик антидопинговое законодательство. В апреле 2018 года, по завершении матча Примеры против «Малаги» (2:1), футболист вместо допинг-контроля отправился в душ, хотя перед сдачей анализов спортсменам нельзя никуда отлучаться — мыться и ходить в туалет в том числе.

Испанское антидопинговое агентство зафиксировало это нарушение и спустя довольно долгий срок, но все-таки потребовало объяснений.

Что ответил клуб, неизвестно, однако дело тоже вскоре закрыли, так как в действиях футболиста не было обнаружено ничего предосудительного.

Как только эти сведения появились в прессе, пресс-служба «Реала» опубликовала официальный ответ клуба на обвинения.

«В связи с информацией, опубликованной Der Spiegel в отношении нашего капитана Рамоса, клуб заявляет следующее:

1. Рамос никогда не нарушал нормы антидопингового контроля
2. УЕФА запросил у нас точную информацию и немедленно закрыл дело, как обычно происходит в таких случаях, после перепроверки в исполнении экспертов WADA и самого УЕФА
3. Что касается остального содержания публикации, клуб не высказывает свою точку зрения из-за очевидной бессодержательности написанного».

На защиту Рамоса и «королевского клуба» встал даже сам Союз европейских футбольных ассоциаций.

«УЕФА категорически отвергает необоснованные обвинения, касающиеся информации про положительный результат на допинг.

Вся антидопинговая работа УЕФА проводится в полном соответствии с кодексом Всемирного антидопингового агентства, — цитирует заявление организации ТАСС. — УЕФА информирует WADA и ФИФА обо всех случаях, как этого требует кодекс WADA, приводя всю подробную информацию, доклады специалистов и факты во время расследования подобных дел».

Сотрудник Испанского агентства по защите здоровья в спорте Сигор Мольтаво в интервью газете Marca дал подробные пояснения по ситуации с Рамосом.

«Дексаметазон — это одно из самых используемых веществ в футболе, с ним не будет никаких проблем в плане антидопингового законодательства. Этот препарат не оказывает никакого дополнительного эффекта, если вводить его в суставы, как и было сделано в случае Рамоса.

Что касается запрещенного похода в душ, то это вина не самого футболиста, а того, кто должен был за ним присматривать.

Обязанностью этого сотрудника является не допустить, чтобы спортсмен зашел в душ невовремя», — пояснил специалист.

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