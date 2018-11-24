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«Кровь была на льду»: Овечкин выжил в рубке НХЛ

Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Детройт»

Российский нападающий Александр Овечкин помог «Вашингтону» добиться четвертой победы подряд, забив в ворота «Детройта», а его одноклубник и соотечественник Дмитрий Орлов уже второй раз за неделю пролил кровь на льду. Тем временем Никита Кучеров принес «Тампе» победу над «Чикаго» Артема Анисимова, оформив ассистентский хет-трик.

Овечкин забил, а его друга — избили

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» продолжает уверенно выступать в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2018/19. Новый наставник «столичных» Тодд Рирден сумел уберечь своих подопечных от головокружения после чемпионского года, и теперь они одерживают четыре победы подряд, даже несмотря на травмы двух ведущих форвардов Евгения Кузнецова и Ти Джея Оши.

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Немалую роль в успехах «Вашингтона» играет капитан — Александр Овечкин. Россиянин набрал очки в четырех матчах подряд: в последней встрече с «Детройт Ред Уингз» он отличился голом и результативной передачей.

Правда, шайба Ови формально не стала победной, однако именно этот гол за 11 минут до финальной сирены подорвал мотивацию «крыльев»,

которые и так выходили из себя, нанося бросок за броском по воротам непробиваемого Брэйдена Холтби.

Россиянин подключился к контратаке по правому флангу и вогнал шайбу в ворота с непривычного для себя правого круга вбрасывания. Соперник не ожидал такого поворота событий — иначе объяснить такой провал в обороне в момент приближения Овечкина довольно сложно.

Также россиянин поучаствовал в первом голе «столичных», который позволил им сравнять счет после быстрой пропущенной шайбы: нападающий получил снаряд возле красной линии, под жестким прессингом соперника отдал его на ход Никласу Бэкстрему, а тот, в свою очередь, вывел на бросок Тома Уилсона.

После этого матча Овечкин занес себе в актив 16 голов и вплотную приблизился к лучшему снайперу чемпионата на данный момент — Давиду Пастрняку из «Бостона» (17).

А вот одноклубнику Александра — защитнику Дмитрию Орлову — не очень повезло: уже второй матч подряд ему портят лицо.

В игре с «Монреалем» ему разбил нос нападающий соперника Макс Доми, а теперь кровь россиянина окрасила лед после групповой схватки с игроками «Детройта».

Наставник «Кэпс» Рирден после матча иронично отметил:

«Сегодня на льду несколько раз была кровь. Счастливый День благодарения».

Тем не менее «Вашингтон» вырвал нелегкую победу на площадке «Уингз» и теперь с 27 очками занимает шестое место в Восточной конференции.

Ассистентский хет-трик Кучерова

В НХЛ зажигает не только Овечкин. Еще один российский нападающий Никита Кучеров отличился в этот день аж тремя голевыми передачами за десять минут и, по сути, сделал игру «Тампы-Бэй Лайтнинг» с «Чикаго Блэкхоукс» Артема Анисимова.

Уже на 29-й секунде встречи россиянин отдал аккуратную передачу с правого фланга в центр под бросок Тайлеру Джонсону — тот спокойно расстрелял вратаря.

Спустя семь минут Кучеров снова помог отличиться этому форварду: при помощи Брейдена Поинта он отобрал шайбу у соперника, развернулся между двумя защитниками, прокинул снаряд на ходу тому же Поинту, а он, в свою очередь, отдал последнюю голевую передачу на Джонсона.

Третий гол «Тампы» пришел уже на десятой минуте — и снова не обошлось без Кучерова. Нападающий получил шайбу у борта за воротами «Чикаго», одним движением увернулся от соперника и отдал пас прямо на «пятачок» — Поинт не промахнулся.

В итоге гости горели 0:3 уже на десятой минуте встречи. «Тампа» сумела сохранить такую разницу до конца встречи и победила со счетом 4:2.

После встречи главный тренер «Тампы» Джон Купер признал, что всю игру сделала тройка Кучерова.

«Звено Кучерова определило сегодня стиль игры нашей команды. Приятно, когда нам не нужно догонять соперника по ходу встречи.

Иной раз мы заслуживали пропустить первыми, однако сейчас всегда пытаемся открыть счет, и это работает.

Изменения в сочетаниях звеньев? Очень редко тройки остаются теми же на протяжении всех 82 матчей регулярного чемпионата. Как тренер,я стараюсь объединить разных парней для большей эффективности. До сих пор это неплохо работало», — цитирует Купера официальный сайт клуба.

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