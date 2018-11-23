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«Звони на этот номер»: что сказал Путин Хабибу

Стали известны слова Путина Нурмагомедову после победы над Макгрегором

Соавтор книги о российском бойце ММА Хабибе Нурмагомедове Заур Курбанов сообщил, что сказал президент страны Владимир Путин, позвонив спортсмену, вскоре после победы Дагестанского Орла над Конором Макгрегором. В частности, Курбанов заверил, что глава государства дал спортсмену номер, по которому тот сможет звонить «в любой ситуации».

Соавтор автобиографии российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Заур Курбанов раскрыл некоторые детали общения Дагестанского Орла с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как стало известно Курбанову в процессе работы над книгой, глава государства позвонил спортсмену вскоре после победы Нурмагомедова над скандально известным ирландцем Конором Макгрегором.

Напомним, поединок состоялся 6 октября в Лас-Вегасе, а на кону был пояс чемпиона UFC, которым владел и до сих пор продолжает владеть Хабиб. Российскому бойцу удалось взять в захват голову соперника и так надавить на его челюсть, что возникла угроза перелома. Осознав нависшую над ним угрозу, Макгрегор постучал по руке Нурмагомедова, признав свое поражение в четвертом раунде.

«Рассказывается ли в книге про звонок Путина? Конечно. Книга заканчивается словами: «Мне предстояла дорога домой, на родину». А звонок президента, само собой, есть. Потому что он смотрел бой»,

— приводит слова Курбанова Sport24.

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Биографу Дагестанского Орла также удалось с достаточной точностью вспомнить слова президента России, пересказанные ему Хабибом.

«Мы переживали за тебя, смотрели бой, гордимся тобой, не поддавайся на провокации. Это номер, на который ты можешь позвонить в любой ситуации, если что-то пойдет не так, — цитирует Курбанов лидера страны. — Выше голову. С большим удовольствием ожидаю тебя у себя в гостях».

Напоследок Курбанов поделился собственными впечатлениями от такого поступка Путина.

«Это была не просто поддержка президента, это были слова мужика, который говорит, если что, мы тоже здесь», — уверен соавтор книги о Нурмагомедове.

Сам Дагестанский Орел известил публику о поздравлениях президента на первой же пресс-конференции после победы.

«Все медиа говорят, что Макгрегор сделал фото с Путиным (во время чемпионата мира по футболу — 2018 в Москве. — «Газета.Ru»).

Путин только что позвонил мне и сказал, что очень гордится мною. Он говорит: «Поздравляю тебя». Я — бесспорный чемпион», — заявил боец.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также поведал о том, какой интерес лидер страны проявил к поединку Нурмагомедова:

«Путин болел за Хабиба и в повторе, по крайней мере, с какими-то эпизодами этого боя ознакомился».

Через несколько дней после боя президент России удостоил Нурмагомедова личной беседой. Это произошло в Ульяновске в рамках международного форума «Россия — спортивная держава».

В день встречи Дагестанский Орел выложил фотографию в непривычном для себя официальном костюме…

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Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

… и вскоре вместе со своим отцом и наставником Абдулманапом Нурмагомедовым отправился на разговор с главой государства.

«Поздравляю тебя. Буду просить папу, чтобы он не строго наказывал», — пошутил Путин в начале встречи, намекая на не самое примерное поведение бойца после поединка.

Напомним, Нурмагомедов выпрыгнул из октагона и накинулся с кулаками на одного из тренеров Макгрегора Диллона Дэниса, который позволил себе оскорбления в адрес Орла сразу по завершении боя.

Отец российского спортсмена пообещал строго наказать сына за неприемлемые поступки.

«Для Хабиба будут самые жесткие санкции. Буду относиться к нему в этом плане очень жестко. Я ведь предупреждал, для меня на первом месте должна быть дисциплина.

В октагоне ты делаешь все, что хочешь. А за пределами — это предел гражданских людей, где есть дети, женщины, прочие посторонние люди», — цитировала Абдулманапа газета «Известия».

Однако президент был не так строг к провинившемуся бойцу.

«Все-таки главную задачу ты решил — выиграл достойно и убедительно. Хочу выразить надежду на то, что все-таки идеалы спорта — они будут превыше всего — превыше заработков, реклам. Имею в виду, прежде всего, команду твоих соперников.

И что в конце концов будут найдены пути к нормальному общению, дружбе мужской, спортивной. Спорт служит именно этим целям», — сказал глава государства.

Нурмагомедов, в свою очередь, объяснил свой прыжок из клетки постоянными оскорблениями со стороны ирландца в ходе подготовки к поединку.

«Я себя вел достойно. Но некоторые моменты, конечно, я тоже не смог контролировать. Потому что во время боя продолжались провокации. Надеюсь, что суд, который сейчас идет, будет в нашу пользу», — заявил Хабиб.

Путин с пониманием отнесся к словам спортсмена.

«Мы внутри страны, как я считаю, одна большая семья. Здесь, чего бы ни происходило, нужно, конечно, избегать крайностей, не допускать никаких прыжков. Надо добиваться взаимопонимания. У нас большая и очень разнообразная семья.

Но мы никогда не позволяем себе выходить за какие-то рамки. Если на нас нападают извне, то, конечно, не только ты — мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется. Но лучше до этого не доводить», — заключил президент.

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