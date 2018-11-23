«Просто клоун»: американца выгнали из России за ложный нокаут

В затяжном конфликте двух бойцов смешанных единоборств (ММА) — американца Георгия Караханяна и россиянина Тимура Нагибина — произошел неожиданный поворот.

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Промоушен АСВ, в рамках которого соперники провели свой последний бой, принял решение признать их поединок несостоявшимся из-за неприемлемого поведения обеих сторон.

Таким образом, Караханян был лишен победы над россиянином, однако на этом беды американца не закончились — руководство АСВ расторгло с ним контракт «за вопиющее неспортивное поведение, симуляцию, попытку ввести рефери в заблуждение,

повлекшие за собой конфликтные ситуации в клетке и на самой арене».

Какие же события в октагоне привели к тому, что дисквалификацию получили одновременно оба бойца, а более суровое наказание досталось представителю США, который изначально был признан победителем?

Поединок Караханяна и Нагибина на турнире АСВ 90 продлился всего один раунд. Под конец пятиминутки американец схватил соперника за шею и несколько секунд сохранял контроль, однако для полноценного удушающего приема ему не хватило ни времени, ни сил.

Тем не менее, когда прозвучала сирена, Караханян начал убеждать судью, что россиянин якобы постучал по настилу, что означает сдачу.

Нагибина так возмутила эта ложь, что он ударил оппонента в лицо уже после окончания раунда, что строжайше запрещено правилами. Американец тут же припал к настилу и не оказал ни малейшего сопротивления, словно оказался в нокауте, и разъяренного россиянина отшвырнул в сторону рефери.

Стоит отметить, что такую болезненную реакцию Нагибина вызвали не только последние слова Караханяна: накануне боя тот позволил себе довольно провокационные высказывания в адрес россиянина, а также его друга и одноклубника Алексея Полпудникова. В частности, представитель США обещал сексуально надругаться над Нагибиным и уверял, что Полпудников это уже на себе испытал (американец одолел Алексея в мае).

Также на видео Георгий показывал на скелеты в могилах, называя одного из них Тимуром, а другого — Алексеем.

«То, что Караханян это сказал, я воспринял негативно. За такое можно ведь легко человеку лицо разбить — просто сейчас потасовку устроить. И что тогда? Не будет самого боя.

Зачем все это?» — комментировал Нагибин треш-ток своего оппонента «Советскому спорту».

При этом россиянин заверил, что спросит с оппонента за все его слова в октагоне:

«Когда человек оскорбляет моего друга и одноклубника, выходит на бой и говорит, что я — никакой, то какая реакция должна последовать от меня?! Я не буду молчать, и «хавать» это. Лично я его никак не оскорбил».

Неудивительно, что после такой словесной арт-подготовки Караханяну ничего не стоило вывести оппонента из себя обращением к рефери.

В итоге Нагибин был дисквалифицирован за неспортивное поведение, а победу присудили американцу.

Позднее в инстаграме АСВ даже появились слова Караханяна о неожиданном ударе соперника:

«То, что сделал Нагибин, не было спонтанно. Это было запланировано и было единственным способом объяснить свое поражение, мол: «Я не проиграл, потому что я слабее. Я проиграл, потому что злой американский дядюшка рефери дисквалифицировал меня».

После окончания поединка некоторые фанаты Караханяна пытались атаковать уходящего с арены Нагибина, чтобы отомстить за удар после гонга.

Наставник Нагибина Александр Шлеменко тогда убеждал общественность, что его подопечный просто не расслышал сигнала об окончании раунда.

«Тимур не слышал гонга, я не слышал гонга, поэтому я не понимаю, за что его дисквалифицировали. Я считаю, это рефери сработал непрофессионально, — приводил слова Шлеменко «СЭ». — Он не сказал бойцам, что раунд прекращен».

Позднее тренер российского бойца также высказал предположение о том, что Караханян специально спровоцировал соперника, чтобы избежать поражения.

«Считаю, что Тимур выигрывал, Георгий устал и начал применять подлые вещи. В частности, он сказал, что «я твою маму…», а дальше можете продолжить. Это было, когда он сзади пытался удушить.

Потом Тимур перевернулся, Георгий опять взял захват, но удушающего там никакого не было. Далее он начал говорить, мол, Тимур постучал в знак сдачи. Но такого же не было. Тимур подскочил в состоянии аффекта. Рефери ничего не показывает, он бьет. Понимаю его прекрасно.

Считаю, там можно было просто дать карточку. Удар не был таким уж страшным, а со стороны Георгия была симуляция», — цитирует Шлеменко Sport24.

После более глубокого изучения ситуации руководство АСВ пришло к выводу, что Караханян действительно симулировал после внезапного удара Нагибина — никакого нокаута там не было. В итоге было принято решение, совершенно неожиданное для уже праздновавшего победу американца.

«За вопиющее неспортивное поведение проявленное до боя и во время боя, за симуляцию и попытку ввести рефери в заблуждение, повлекшие за собой конфликтные ситуации в клетке и на самой арене — дисквалифицировать, бой на АСВ 90 признать несостоявшимся (по причине дисквалификации обоих участников).

Контракт с Караханяном расторгнуть, уволить из АСВ».

Любопытно, что в качестве одной из причин прощания с американцем российская организация упомянула «неспортивное поведение». В последнее время треш-ток и разборки вне октагона приобрели статус едва ли не главной фишки ММА, однако в АСВ решили не идти по пути Конора Макгрегора и выпрыгивающего из клетки Хабиба Нурмагомедова. Довольно необычный шаг, как и то, что в промоушене признали неверным изначальное присуждение победы Караханяну.

Может быть, АСВ удастся доказать, что бои могут быть интересны и без длинной истории взаимных унижений.

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