Германия и Украина нам не светят: с кем сыграет Россия

Чемпионат Европы по футболу – 2020 станет во многих смыслах особенным турниром. Соревнование примет не одна страна или две, граничащие друг с другом, а сразу 12 государств на 12 стадионах.

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Изменится и отборочный турнир к Евро. Во-первых, хозяева не получат прямых путевок в финальную часть, а во-вторых — квалификация начнется на полгода позже обычного — только следующей весной.

Сейчас состав отборочных групп пока неизвестен. Жеребьевка состоится 2 декабря в Дублине. Однако шесть корзин уже сформированы, и можно примерно прикинуть, с кем предстоит сразиться сборной России.

55 сборных будут разделены на десять групп по пять или шесть команд. Прямые путевки получат по два лучших коллектива. Никаких стыковых матчей не предусмотрено.

Уже сейчас известны команды из первой корзины, которые попадут в группу с пятью командам — это Швейцария, Португалия, Голландия и Англия, вышедшие в финальный этап Лиги наций.

Состав корзин отборочного этапа к Евро-2020

Корзина 1: Швейцария, Португалия, Голландия, Англия (победители Лиги наций, группы из пяти команд) Бельгия, Франция, Испания, Италия, Хорватия, Польша (остальные сборные, группы из шести команд).

Корзина 2: Германия, Исландия, Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция, Россия, Австрия, Уэльс, Чехия.

Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия, Болгария, Израиль.

Корзина 4: Венгрия, Румыния, Греция, Албания, Черногория, Кипр, Эстония, Словения, Литва, Грузия.

Корзина 5: Македония, Косово, Белоруссия, Люксембург, Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдавия, Гибралтар, Фарерские острова.

Корзина 6: Латвия, Лихтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино.

«Газета.Ru» составила несколько раскладов для сборной России.

Команда Станислава Черчесова точно не сыграет со сборными Германии, Исландии, Боснии и Герцеговины, Украины, Дании, Швеции, Австрии, Уэльса и Чехии, которые оказалась вместе с нами во второй корзине.

«Группа смерти» (Франция, Россия, Словакия, Греция, Македония, Латвия)

Действующие чемпионы мира — какой соперник может быть серьезнее? Французы позволили себе не выигрывать группу Лиги наций, хоть и шли на первом месте до самой концовки матча Германия – Нидерланды.

Однако в то, что «трехцветные» не смогут отобраться на Евро сомнений нет никаких. Получается, что на оставшуюся путевку будут претендовать сразу пять команд (группа будет состоять из шести сборных).

Матч со Словакией на Евро-2016 в памяти у российских болельщиков до сих пор. Тогда окрыленная ничьей с англичанами (1:1) дружина Леонида Слуцкого уступила со счетом 1:2. Лучший игрок того матча Марек Гамшик, кстати, до сих пор в строю.

Не забыли фанаты и обидное поражение от Греции на Евро-2012, когда сборная России в своем чуть ли на самом звездном составе за всю историю (Андрей Аршавин, Александр Кержаков, Роман Павлюченко, Алан Дзагоев, Роман Широков) уступила со счетом 0:1 и упустила отличную возможность выйти в четвертьфинал.

Из пятой корзины выделяется Македония. Балканская сборная уверенно выиграла свою группу в Лиге наций. Да и российская команда в последних двух матчах расправлялась с менее статусным соперником с большим трудом -— оба матча отбора на Евро-2012 завершились со счетом 1:0.

Выбор Латвии очевиден. На фоне карликовых команд в шестой корзине прибалты кажутся настоящими гигантами.

«Группа жизни» (Швейцария, Россия, Болгария, Литва, Гибралтар)

Сборная Швейцарии победила в группе Лиги наций и обеспечила себе место в группе с пятью командами. Из всех четырех финалистов нового турнира это наименее статусный соперник.

Болгария уже не та, что была при Христо Стоичкове или Димитре Бербатове. Большинство игроков этой дружины играют не в самом сильном внутреннем чемпионате, а представителей ведущих лиг в команде нет.

Литва провалила выступление в Лиге наций, проиграв все шесть матчей в группе с Румынией, Сербией и Черногорией с разницей мячей 3:16. Гибралтар же случайно проник в пятую корзину во многом благодаря сенсационной победе над Арменией на выезде (1:0). Причем, спустя месяц кавказская команда взяла уверенный реванш на поле соперника — 6:2.

Любопытная группа (Хорватия, Россия, Сербия, Словения, Белоруссия, Андорра)

Если отбросить лотерею в виде пенальти, то матч с Хорватией для сборной России в четвертьфинале ЧМ-2018 завершился вничью. Чем не повод для второй части интересной дуэли в отборе к Евро?

Национальную команду Сербии российские фанаты поддерживали активнее других зарубежных сборных, любопытно было бы увидеть очную встречу двух коллективов.

С момента обидного поражения от словенцев в 2009 году сборная России с ними больше не играла, да и соперник на крупные турниры с тех пор не отбирался. Сможет ли словенский коллектив повторить ту сенсацию в отборе к ЧМ-2010?

Футболисты из Белоруссии преуспели в Лиге наций, выйдя в плей-офф дивизиона D, любопытно, как бы они смогли себя проявить в матчах отбора к Евро и поединках против сборной России.

Именно после победы над Андоррой со счетом 1:0 национальная команда пробилась на легендарный Евро-2008. Быть может, это счастливый соперник для нас.

Жеребьевка отборочного турнира начнется в 14:00 по московскому времени 2 декабря. Первые матчи квалификации состоятся 21 марта.

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