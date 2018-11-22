«Допинг не доказан»: как Мосгорсуд вернул награды Зубкову

Курсы валют$ 65.54 (-0.121) 74.79 (+0.061)
Пенсионный советник
Москва: -1°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
КХЛ / регулярный чемпионат
12:00
АмурСпартак
1:0 (Б)
закончен
14:30
Куньлунь Ред СтарДинамо Мн
4:1
закончен
19:30
ЦСКАХК Сочи
2:0
закончен
19:30
ЙокеритАвангард
7:4
закончен
20:30
Динамо РВитязь
1:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Каролина ХаррикейнзТоронто Мэйпл Лифс
5:2
закончен
03:00
Вашингтон КэпиталзЧикаго Блэкхоукс
4:2
закончен
03:00
Питтсбург ПингвинзДаллас Старз
5:1
закончен
03:00
Нью-Йорк РейнджерсНью-Йорк Айлендерс
5:0
закончен
03:00
Нью-Джерси ДэвилзМонреаль Канадиенс
5:2
закончен
03:30
Баффало СэйбрзФиладельфия Флайерз
5:2
закончен
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингФлорида Пантерз
7:3
закончен
03:30
Детройт Ред УингзБостон Брюинз
3:2 (ОТ)
закончен
04:00
Миннесота УайлдОттава Сенаторз
6:4
закончен
04:00
Нэшвилл ПредаторзСент-Луис Блюз
4:1
закончен
05:00
Аризона КойотсВегас Голден Найтс
2:3 (ОТ)
закончен
06:00
Калгари ФлэймзВиннипег Джетс
6:3
закончен
06:00
Анахайм ДаксВанкувер Кэнакс
4:3
закончен
06:30
Лос-Анджелес КингзКолорадо Эвеланш
3:7
закончен
Еврокубок
20:00
Тофаш Локомотив-Кубань
99:105
закончен
20:00
Зенит Доломити Энергия
99:102
закончен
21:00
Партизан Валенсия
61:69
закончен
21:30
Цедевита Ассеко
94:87
закончен
21:30
Фрапорт Скайлайнерс Ритас
65:63
закончен
22:00
Альба Лимож
84:76
закончен
22:30
Ауксилиум Торино УНИКС
72:82
закончен
22:30
Брешия Галатасарай
86:65
закончен
22:45
Уникаха Морнар
113:76
закончен
Евролига
20:00
Химки Будучность
85:69
закончен
20:45
ЦСКА Жальгирис
99:97
закончен
22:00
Панатинаикос Барселона
76:70
закончен
22:45
Олимпия Милан Баскония
93:90
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия СиксерсНью-Орлеан Пеликанс
121:120
закончен
03:00
Шарлотт ХорнетсИндиана Пэйсерс
127:109
закончен
03:30
Бостон СелтиксНью-Йорк Никс
109:117
закончен
03:30
Атланта ХоуксТоронто Рэпторс
108:124
закончен
04:00
Миннесота ТимбервулвзДенвер Наггетс
101:103
закончен
04:00
Милуоки БаксПортленд Трэйл Блэйзерс
143:100
закончен
04:00
Хьюстон РокетсДетройт Пистонс
126:124
закончен
04:00
Чикаго БуллзФиникс Санз
124:116
закончен
04:00
Кливленд КавальерсЛос-Анджелес Лейкерс
105:109
закончен
04:30
Сан-Антонио СпёрсМемфис Гриззлиз
103:104
закончен
04:30
Даллас МавериксБруклин Нетс
119:113
закончен
05:00
Юта ДжазСакраменто Кингз
110:119
закончен
06:30
Голден Стэйт УорриорзОклахома-Сити Тандер
95:123
закончен
Шахматы / Матч за шахматную корону. 9-я партия
17:30
Магнус Карлсен (Норвегия) — Фабиано Каруана (США)
4.5 -- 4.5
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
АвтомобилистТорпедо
не начался
17:00
Металлург МгАк Барс
не начался
17:00
ТракторНефтехимик
не начался
19:30
ЛокомотивДинамо М
не начался
19:30
СеверстальСКА
не начался
Евролига
20:15
Дарушшафака Анадолу Эфес
не начался
21:45
Олимпиакос Реал Мадрид
не начался
22:05
Маккаби Т-А Фенербахче
не начался
23:30
Гран Канария Бавария
не начался
Шахматы / Матч за звание чемпиона мира. 10-я партия
17:30
Фабиано Каруана (США) — Магнус Карлсен (Норвегия)
не начался
Россия / Премьер-Лига
18:00
АхматЦСКА
не начался
20:30
Локомотив МУрал
не начался
Украина / Премьер-лига
20:00
Шахтёр ДЛьвов
не начался
Германия / Бундеслига
22:30
БайерШтутгарт
не начался
Испания / Примера
23:00
ЛеганесАлавес
не начался
Франция / Лига 1
23:00
ЛионСент-Этьен
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
12:00
АдмиралДинамо Мн
не начался
14:30
Куньлунь Ред СтарСпартак
не начался
19:30
ЙокеритБарыс
не начался
20:30
Динамо РАвангард
не начался
20:30
СлованВитязь
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Филадельфия ФлайерзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
00:00
Миннесота УайлдВиннипег Джетс
не начался
00:00
Вашингтон КэпиталзДетройт Ред Уингз
не начался
00:00
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Айлендерс
не начался
00:00
Баффало СэйбрзМонреаль Канадиенс
не начался
00:00
Анахайм ДаксЭдмонтон Ойлерз
не начался
02:00
Вегас Голден НайтсКалгари Флэймз
не начался
03:00
Коламбус Блю ДжекетсТоронто Мэйпл Лифс
не начался
03:30
Каролина ХаррикейнзФлорида Пантерз
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингЧикаго Блэкхоукс
не начался
03:30
Бостон БрюинзПиттсбург Пингвинз
не начался
04:00
Даллас СтарзОттава Сенаторз
не начался
04:00
Сент-Луис БлюзНэшвилл Предаторз
не начался
04:00
Аризона КойотсКолорадо Эвеланш
не начался
05:00
Сан-Хосе ШарксВанкувер Кэнакс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
20:00
Бруклин НетсМиннесота Тимбервулвз
не начался
23:30
Лос-Анджелес КлипперсМемфис Гриззлиз
не начался
03:00
Детройт ПистонсХьюстон Рокетс
не начался
03:30
Торонто РэпторсВашингтон Уизардс
не начался
03:30
Филадельфия СиксерсКливленд Кавальерс
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксНью-Орлеан Пеликанс
не начался
03:30
Атланта ХоуксБостон Селтикс
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерШарлотт Хорнетс
не начался
04:00
Чикаго БуллзМайами Хит
не начался
04:00
Индиана ПэйсерсСан-Антонио Спёрс
не начался
04:30
Милуоки БаксФиникс Санз
не начался
05:00
Денвер НаггетсОрландо Мэджик
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсЮта Джаз
не начался
06:30
Голден Стэйт УорриорзПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
Евролига
20:45
Жальгирис Химки
не начался
22:30
Баскония Панатинаикос
не начался
22:30
Будучность ЦСКА
не начался
23:00
Барселона Олимпия Милан
не начался
«Допинг не доказан»: как Мосгорсуд вернул награды Зубкову

Мосгорсуд признал Зубкова «олимпийским чемпионом» на территории России

Мосгорсуд удовлетворил иск президента Федерации бобслея России Александра Зубкова к CAS, который лишил спортсмена олимпийских наград из-за обвинений в употреблении допинга. Теперь атлет вновь чемпион Игр-2014 в Сочи, но только на территории России.

Мосгорсуд принял решение удовлетворить иск президента Федерации бобслея России Александра Зубкова к Спортивному арбитражному суду (CAS), лишившему его звания олимпийского чемпиона из-за обвинений в употреблении допинга.

Реклама

Судья Ильнар Басыров позволил Зубкову оставить себе две золотые награды Олимпиады — 2014 в Сочи, а также не исполнять решение CAS на территории России.

«Суд разобрался во всех вопросах и вынес основание, что решение CAS противоречит нашей Конституции, поэтому не имеет силу на территории Российской Федерации. Это касается и любой другой страны.

Буду ли я отстаивать интересы в суде Швейцарии? Мой адвокат пока ничего не планирует», — цитирует Зубкова «Спорт-Экспресс».

Как отметил адвокат Артем Пацев, Мосгорсуд не отменял решение CAS, поскольку не имеет на это права.

«Cуд рассмотрел возражения Зубкова против признания его нарушителем антидопинговых правил на территории России — его, как гражданина России, волнует именно это. Решения CAS российский суд не отменял и не изменял, он не имеет права этого делать.

Российский суд, базируясь на тексте решения CAS, признал, что для применения столь жесткого наказания как отъем золотых медалей Игр и серьезнейших обвинений в нарушении антидопинговых правил столь катастрофически малой доказательной базы, содержащейся в мотивировке решения CAS, явно недостаточно», — цитирует Пацева ТАСС.

«Резолютивная часть решения CAS, как всем известно, состоит из нескольких пунктов. Первый и основной — признать его нарушителем правил, а вот второй, вытекающий из первого — лишение самого Зубкова и всех членов его экипажей медалей, дипломов и так далее, и только вторая часть требует принудительного исполнения. Первая же часть (о признании Зубкова нарушителем), в силу Нью-Йоркской конвенции, признается на территории России автоматически, если не заявлено возражений. Именно такие возражения и заявил Зубков», — объяснил юрист.

Также адвокат прояснил момент с возвратом олимпийских медалей.

«Что же касается волнующего всех вопроса о возврате медалей —

представители МОК сегодня во всеуслышание заявили на суде, что они пока не обращались к Зубкову с требованием о возврате медалей, и не знают, будут ли они это вообще делать. Зубков в свою очередь заявил — «обратитесь, либо буду возражать, либо верну добровольно»,

— пояснил юрист.

Таким образом, при признании Зубкова «олимпийским чемпионом на территории России» суд посчитал, что CAS основывался на домыслах — ни один из свидетелей арбитража не признал факт подмены допинг-пробы. Суд указал на отсутствие должной доказательной базы для того, чтобы отнимать у Зубкова медали.

Защита спортсмена настаивала, что он не принимал допинг, поскольку как пилоту болида ему не нужно делать никаких серьезных физических усилий.

После решения московского суда Зубков вернул себе звание олимпийского чемпиона на территории России, медали соревнований и право получать пожизненную президентскую стипендию, которую перестали выплачивать после вердикта CAS. Размер стипендии составляет 32 тысячи рублей.

На Играх-2014 в Сочи Зубков выиграл две золотые награды — в двойках (с Алексеем Воеводой) и в четверках (с Воеводой, Дмитрием Труненковым и Алексеем Негодайло).

24 ноября 2017 года комиссия Международный олимпийский комитет (МОК) признала Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил в Сочи. Поводом для этого послужили царапины на его допинг-флаконах и аномальное содержание соли в одной из проб. Результаты Александра аннулировали, а олимпийские медали у него отобрали. 1 февраля CAS вину Зубкова в антидопинговых нарушениях признал, однако смягчил пожизненное отстранение пропуском одной Олимпиады.

17 июля 2018 года Зубков был переизбран на пост президента Федерации бобслея России. Допинговое прошлое чиновника столь высокого уровня выглядит несколько странным, поэтому Александр в июне обратился в Мосгорсуд. Теперь он вновь олимпийский чемпион, но только на территории своей страны.

Другие новости и материалы можно посмотреть на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».