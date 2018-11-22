«Допинг не доказан»: как Мосгорсуд вернул награды Зубкову

Мосгорсуд принял решение удовлетворить иск президента Федерации бобслея России Александра Зубкова к Спортивному арбитражному суду (CAS), лишившему его звания олимпийского чемпиона из-за обвинений в употреблении допинга.

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Судья Ильнар Басыров позволил Зубкову оставить себе две золотые награды Олимпиады — 2014 в Сочи, а также не исполнять решение CAS на территории России.

«Суд разобрался во всех вопросах и вынес основание, что решение CAS противоречит нашей Конституции, поэтому не имеет силу на территории Российской Федерации. Это касается и любой другой страны.

Буду ли я отстаивать интересы в суде Швейцарии? Мой адвокат пока ничего не планирует», — цитирует Зубкова «Спорт-Экспресс».

Как отметил адвокат Артем Пацев, Мосгорсуд не отменял решение CAS, поскольку не имеет на это права.

«Cуд рассмотрел возражения Зубкова против признания его нарушителем антидопинговых правил на территории России — его, как гражданина России, волнует именно это. Решения CAS российский суд не отменял и не изменял, он не имеет права этого делать.

Российский суд, базируясь на тексте решения CAS, признал, что для применения столь жесткого наказания как отъем золотых медалей Игр и серьезнейших обвинений в нарушении антидопинговых правил столь катастрофически малой доказательной базы, содержащейся в мотивировке решения CAS, явно недостаточно», — цитирует Пацева ТАСС.

«Резолютивная часть решения CAS, как всем известно, состоит из нескольких пунктов. Первый и основной — признать его нарушителем правил, а вот второй, вытекающий из первого — лишение самого Зубкова и всех членов его экипажей медалей, дипломов и так далее, и только вторая часть требует принудительного исполнения. Первая же часть (о признании Зубкова нарушителем), в силу Нью-Йоркской конвенции, признается на территории России автоматически, если не заявлено возражений. Именно такие возражения и заявил Зубков», — объяснил юрист.

Также адвокат прояснил момент с возвратом олимпийских медалей.

«Что же касается волнующего всех вопроса о возврате медалей —

представители МОК сегодня во всеуслышание заявили на суде, что они пока не обращались к Зубкову с требованием о возврате медалей, и не знают, будут ли они это вообще делать. Зубков в свою очередь заявил — «обратитесь, либо буду возражать, либо верну добровольно»,

— пояснил юрист.

Таким образом, при признании Зубкова «олимпийским чемпионом на территории России» суд посчитал, что CAS основывался на домыслах — ни один из свидетелей арбитража не признал факт подмены допинг-пробы. Суд указал на отсутствие должной доказательной базы для того, чтобы отнимать у Зубкова медали.

Защита спортсмена настаивала, что он не принимал допинг, поскольку как пилоту болида ему не нужно делать никаких серьезных физических усилий.

После решения московского суда Зубков вернул себе звание олимпийского чемпиона на территории России, медали соревнований и право получать пожизненную президентскую стипендию, которую перестали выплачивать после вердикта CAS. Размер стипендии составляет 32 тысячи рублей.

На Играх-2014 в Сочи Зубков выиграл две золотые награды — в двойках (с Алексеем Воеводой) и в четверках (с Воеводой, Дмитрием Труненковым и Алексеем Негодайло).

24 ноября 2017 года комиссия Международный олимпийский комитет (МОК) признала Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил в Сочи. Поводом для этого послужили царапины на его допинг-флаконах и аномальное содержание соли в одной из проб. Результаты Александра аннулировали, а олимпийские медали у него отобрали. 1 февраля CAS вину Зубкова в антидопинговых нарушениях признал, однако смягчил пожизненное отстранение пропуском одной Олимпиады.

17 июля 2018 года Зубков был переизбран на пост президента Федерации бобслея России. Допинговое прошлое чиновника столь высокого уровня выглядит несколько странным, поэтому Александр в июне обратился в Мосгорсуд. Теперь он вновь олимпийский чемпион, но только на территории своей страны.

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