Решающий момент: десятая партия Карлсена и Каруаны. LIVE

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И все-таки ходит Карлсен ферзем на g6. Непонятно только, почему норвежец думал над этим ходом так долго.
Читается ход ферзем на g6, но задумался Магнус: есть у него вариант с ладьей на f6.
Не самое очевидное решение Каруаны — ладья на а3. Но непонятно, как будет действовать претендент далее.
Уже более десяти минут думает над ходом Каруана. Позиция выглядит совершенно беспроигрышной для черных.
Именно так и поступает Магнус.
Фабиано пошел слоном на b6. Карлсен вероятно уведет ферзя на е8 с дальнейшим продвижением на g6. Больше потенциала у норвежца.
Карлсен атакует слона на е3 пешкой на f4.
А Каруана же продвигает линию а — пешка на а5.
Раскрепощенно чувствует себя Каруана и играет слоном на е4. Карлсен же делает незамысловатый ход пешкой на f5.
Да, так и есть — ладью на а8 уводит Карлсен.
Но, видимо, придется Магнусу отходить назад, ведь Каруна идет конем на с4.
Карлсен отвечает ладьей на а5.
Забирает пешку Фабиано.
Продолжает Магнус продвижение пешки по линии а.
Фабиано ожидаемо уводит коня на а3.
И все-таки ходит пешкой на а6.
Уже более десяти минут думает над ходом Карлсен. Но партия только началась, времени у гроссмейстера хоть отбавляй.
И задумался над ходом Карлсен. Не ожидал он крайнего решения Фабиано. Напрашивается ход пешкой на а6, чтобы прогнать коня.
Так же играет и американский гроссмейстер. Карлсен вывел коня на d7, Каруана мгновенно переводит пешку на b4, что немного удивило Магнуса.
Карлсен вывел слона на е7, Каруана играет симметрично. Затем следует короткая рокировка от норвежца.
Обмениваются Каруана и Карлсен конями на d5.
Ничем не удивляют гроссмейстеры в дебюте партии — сицилианская защита, как обычно.
Начинаем! Фабиано Каруана не изменяет своему стилю и делает ход королевской пешкой на е4.
До начала партии остались считанные минуты. Все готово к игре.
На пресс-конференции по окончании партии Магнус и сам отметил свою ошибку, которая лишила его победы.
«Остался доволен стартом партии. Чувствовал, что у меня было преимущество, а затем я просто испортил все. Есть ощущение, что не успел сделать все, что хотел. Думаю, 25-й ход был ошибочным. Конечно, хотелось бы к этому моменту выиграть одну игру, но это не катастрофа», — сказал норвежец.
Сегодня Каруана играет белыми фигурами, Карлсен — черными. К слову, вчера, 21 ноября норвежский чемпион едва не обыграл своего оппонента. Однако допустил ошибку, которой воспользовался претендент из США, доведя партию до ничьей. Интересно, что сыграв вничью девять партий подряд, Карлсен и Каруана побили рекорд Гарри Каспарова и Вишванатана Ананда, которые в 1995 году сыграли вничью с начала матча восемь партий.
По итогам девяти партий противостояния счет ничейный — 4,5 - 4,5.
Первый ход будет сделан в 18:00 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас на десятой партии матча за шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной.