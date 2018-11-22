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Шахматы / Матч за шахматную корону. 9-я партия
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Фабиано Каруана (США) — Магнус Карлсен (Норвегия)
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03:30
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не начался
03:30
Бостон БрюинзПиттсбург Пингвинз
не начался
04:00
Даллас СтарзОттава Сенаторз
не начался
04:00
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04:00
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04:00
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04:30
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22:30
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Решающий момент: десятая партия Карлсена и Каруаны. LIVE

Онлайн десятой партии матча за шахматную корону Каруана — Карлсен

Американец Фабиано Каруана белыми играет против норвежца Магнуса Карлсена в десятой партии матча за шахматную корону. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Трансляция
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19:22

И все-таки ходит Карлсен ферзем на g6. Непонятно только, почему норвежец думал над этим ходом так долго.

19:18

Читается ход ферзем на g6, но задумался Магнус: есть у него вариант с ладьей на f6.

19:10

Не самое очевидное решение Каруаны — ладья на а3. Но непонятно, как будет действовать претендент далее.

19:05

Уже более десяти минут думает над ходом Каруана. Позиция выглядит совершенно беспроигрышной для черных.

18:55

Именно так и поступает Магнус.

18:49

Фабиано пошел слоном на b6. Карлсен вероятно уведет ферзя на е8 с дальнейшим продвижением на g6. Больше потенциала у норвежца.

18:40

Карлсен атакует слона на е3 пешкой на f4.

18:38

А Каруана же продвигает линию а — пешка на а5.

18:37

Раскрепощенно чувствует себя Каруана и играет слоном на е4. Карлсен же делает незамысловатый ход пешкой на f5.

18:29

Да, так и есть — ладью на а8 уводит Карлсен.

18:25

Но, видимо, придется Магнусу отходить назад, ведь Каруна идет конем на с4.

18:25

Карлсен отвечает ладьей на а5.

18:23

Забирает пешку Фабиано.

18:22

Продолжает Магнус продвижение пешки по линии а.

18:17

Фабиано ожидаемо уводит коня на а3.

18:17

И все-таки ходит пешкой на а6.

18:16

Уже более десяти минут думает над ходом Карлсен. Но партия только началась, времени у гроссмейстера хоть отбавляй.

18:11

И задумался над ходом Карлсен. Не ожидал он крайнего решения Фабиано. Напрашивается ход пешкой на а6, чтобы прогнать коня.

18:05

Так же играет и американский гроссмейстер. Карлсен вывел коня на d7, Каруана мгновенно переводит пешку на b4, что немного удивило Магнуса.

18:04

Карлсен вывел слона на е7, Каруана играет симметрично. Затем следует короткая рокировка от норвежца.

18:03

Обмениваются Каруана и Карлсен конями на d5.

18:02

Ничем не удивляют гроссмейстеры в дебюте партии — сицилианская защита, как обычно.

18:01

Начинаем! Фабиано Каруана не изменяет своему стилю и делает ход королевской пешкой на е4.

17:55

До начала партии остались считанные минуты. Все готово к игре.

17:50

На пресс-конференции по окончании партии Магнус и сам отметил свою ошибку, которая лишила его победы.

«Остался доволен стартом партии. Чувствовал, что у меня было преимущество, а затем я просто испортил все. Есть ощущение, что не успел сделать все, что хотел. Думаю, 25-й ход был ошибочным. Конечно, хотелось бы к этому моменту выиграть одну игру, но это не катастрофа», — сказал норвежец.

17:45

Сегодня Каруана играет белыми фигурами, Карлсен — черными. К слову, вчера, 21 ноября норвежский чемпион едва не обыграл своего оппонента. Однако допустил ошибку, которой воспользовался претендент из США, доведя партию до ничьей. Интересно, что сыграв вничью девять партий подряд, Карлсен и Каруана побили рекорд Гарри Каспарова и Вишванатана Ананда, которые в 1995 году сыграли вничью с начала матча восемь партий.

17:40

По итогам девяти партий противостояния счет ничейный — 4,5 - 4,5.

17:35

Первый ход будет сделан в 18:00 по московскому времени.

17:30

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас на десятой партии матча за шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной.