Решающий момент: десятая партия Карлсена и Каруаны. LIVE

На пресс-конференции по окончании партии Магнус и сам отметил свою ошибку, которая лишила его победы.

«Остался доволен стартом партии. Чувствовал, что у меня было преимущество, а затем я просто испортил все. Есть ощущение, что не успел сделать все, что хотел. Думаю, 25-й ход был ошибочным. Конечно, хотелось бы к этому моменту выиграть одну игру, но это не катастрофа», — сказал норвежец.