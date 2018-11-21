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Поляки лучше: Россию выгоняют из «Формулы-1»

На смену Сироткину в команде «Уильямс» придет поляк Кубица

В команде «Формулы-1» «Уильямс» определились с выбором одного из пилотов на следующий сезон — им станет польский автогонщик Роберт Кубица. Официально об этом объявят на последнем этапе Гран-при текущего сезона в Абу-Даби.

Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин скорее всего лишится места в команде на следующий сезон. Вместо него за британскую конюшню будет выступать поляк Роберт Кубица.

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33-летний представитель Польши имеет титул лучшего спортсмена страны 2008 года. С 2006 по 2010 год он выступал в «Формуле-1» за «Заубер» и «Рено». В 2008 году победил на Гран-при Польши. Перед сезоном 2011 года спортсмен попал в аварию на ралли в Италии и был вынужден прервать карьеру из-за серьезной травмы руки. Кубица перенес долгое лечение множества переломов с риском ампутации конечности, после чего вернулся в профессиональный спорт, заново научившись держать руль.

В прошлом году Кубица стал резервным гонщиком «Уильямса»: в его обязанности входила работа на симуляторе, участие в тестах и тренировках. В новом сезоне напарником поляка станет 20-летний британец Джордж Расселл.

По информации польского издания Fact.pl, нефтяная компания Orlen станет спонсором «Уильямс» и заплатит команде €10 млн в следующем году, если Кубица будет боевым пилотом команды. Есть предположения о том, что выбору польского автогонщика поспособствовало это условие.

В новом сезоне Кубица заменит Сергея Сироткина, который в текущем сезоне идет на последнем месте в зачете пилотов. В конце ноября 2017 года Сироткин выступал на тестах в Абу-Даби за команду «Уильямс», после чего был приглашен на должность основного пилота на сезон 2018 года.

После 20 этапов Гран-при из 21 на счету россиянина всего одно очко — результат более чем провальный.

«Как и на любой этап, поеду на последний с хорошим настроением. Учитывая то, как складывается этот год, ничего не хочу говорить об ожиданиях. Будет непросто. Проблема в том, что, опираясь на наш темп и выступление, очков не набрать. Шансы оставляют только экстремальные обстоятельства, которые не зависят от нас. Дай бог, случится чудо, и мы заработаем драгоценные и заслуженные очки. Но ехать в Абу-Даби, вооружившись только верой и надеждой, неправильно», — сказал Сироткин в интервью «Спорт-Экспрессу».

Кубица попробует себя в роли основного пилота британской команды уже в Абу-Даби, где примет участие в одной из тренировок.

Несмотря на нерадужное положение российского гонщика, он может стать лучшим пилотом мира по версии британского сайта Sky Sports. Болельщики решили поддержать россиянина, организовав на форуме Reddit флешмоб с призывом отдать ему свои голоса.

На данный момент Сироткин лидирует в голосовании, оставив на втором месте чемпиона мира британского гонщика Льюиса Хэмилтона из команды «Мерседес», набравшего 383 балла.

Любопытно, что в ходе второго сегмента квалификации Гран-при Бразилии у Сироткина с Хэмилтоном был конфликт: британец случайно заблокировал россиянина.

«Инцидент не был настолько острым, чтобы раздувать его до таких больших масштабов. Перед гонкой мы пообщались на параде пилотов. Наши позиции абсолютно ясны, и никакого недопонимания не осталось», — считает Сироткин.

Но у Хэмилтона на этот счет другое мнение: британец посчитал поведение россиянина неуважительным.

«Все мы были на прогревочном круге. И я, и Сергей, и все идущие впереди меня. Валттери шел впереди меня и немного сбросил темп, создавая дистанцию. Я, соответственно, сделал то же самое. Но затем я внезапно увидел сзади машину, идущую на высокой скорости. Тогда я подумал: «Боже, неужели кто-то едет на быстром круге?» — и сместился влево. Но и Сироткин сместился влево. При этом он не был на быстром круге.

Не знаю, о чем он думал. Все мы знаем, что нужно сохранять дистанцию.

Сергей был неуважителен. Я попытался уйти с дороги, а он подъехал к повороту и замедлился. Это было как-то странно. Тем более это было совершенно необязательно, поскольку позади него было достаточно пространства. В конечном итоге наши круги получились нелучшими. Надеюсь, он извлечет урок из этого»,

— приводит слова британца BBC.

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