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«Непорядок с мозгами»: журналист вызвал отца Конора на ринг

Отец Конора Макгрегора проведет бой по боксу

Отец ирландского бойца UFC Конора Макгрегора Тони выйдет на боксерский ринг против журналиста Иэна Шихана. На бой Макгрегора-старшего вызвал сам радиоведущий во время эфира.

Ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой и полулегкой весовых категориях Конор Макгрегор в ближайшее время может стать свидетелем необычного события в своей семье. Его отец, Тони Макгрегор, может подраться с журналистом и ведущим спортивного радио-шоу Off The Ball Иэном Шиханом. Макгрегора-старшего на поединок, который должен пройти по боксерским правилам, вызвал сам радиоведущий во время эфира.

«Я бы сразился с этим мужиком. Да, прямо сейчас я вызываю его на бой. У старика уже непорядок с мозгами, ему вообще лучше не звонить!»

— сказал Шихан в прямом эфире своей радиопередачи.

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Официально о проведении поединка не объявлено, однако британский таблоид The Sun утверждает, что бой запланирован на 15 декабря. Все средства, вырученные с данного мероприятия, должны пойти на благотворительность.

59-летний отец Конора Макгрегора, который профессиональным спортом никогда не занимался, согласился выйти на боксерский ринг против журналиста и уже приступил к тренировкам.

«Мне скоро исполнится 60 лет. В моем возрасте люди откровенно забивают на свою жизнь и ничем не занимаются. Но я не хочу повторить их путь. Я уважаю свое тело, я не зависим от употребления алкоголя и пива. Я наслаждаюсь своей жизнью и теми вещами, которые происходят в ней. Хочу поддерживать себя в тонусе и быть здоровым», — сказал Тони Макгрегор.

Интересно, что семья 59-летнего ирландца является спортивной. Помимо того, что сын Тони Конор Макгрегор является знаменитым и одним из самых успешных бойцов в ММА, опыт в единоборствах имеет и его отец.

«Мой отец боксировал на любительском уровне, но я никогда раньше этим не занимался, боевой ген пропустил мое поколение. Я провел уже около восьми сеансов, знал, что будет трудно, но мне нравится разучивать удары, я умею ценить науку бокса. Теперь я могу смотреть бокс иначе, потому что вижу технику», — рассказал Тони Макгрегор.

Свой подготовительный период перед боем Макгрегор-старший назвал весьма оригинально — «Camp Apocalypse». Сам ирландец выразил готовность не просто сразиться с журналистом, но и «проучить его за произнесенные в эфире слова».

«Все уверенны в себе, пока не взорвется водородная бомба. Мне кажется, он хочет, чтобы Санта подарил ему новое лицо на Рождество. Он будет есть индейку через соломинку»,

— высказался Тони.

При этом стороны также высказались друг о друге и по-спортивному уважительно.

«Думаю, что я и Тони друг друга уважаем. Я бы хотел, чтобы он был таким же старым и мудрым, как самурай. Причем я акцентирую внимание именно на его старости. Я вижу его самураем, который находился в окружении таких же мудрых людей. Однако его проблема в том, что он переоценивает себя. Он считает себя слишком мудрым, коим не является на самом деле», — отметил журналист.

Не исключено, что пару уроков и советов своему отцу даст непосредственно Конор Макгрегор, который также имеет боксерский опыт.

26 августа 2017 года ирландский боец UFC сразился с непобежденным американским боксером Флойдом Мейвезером-младшим. Правда, тот поединок завершился досрочным поражением Макгрегора.

В десятом раунде Мейвезер одержал победу техническим нокаутом.

После боя ирландец заявил, что у него был шанс побороть Флойда, и если бы ему выпала возможность провести бой-реванш, то он бы обязательно им воспользовался.

«Он три раза менял тактику по ходу боя. В третий раз он использовал мексиканский стиль — поднял перчатки, присел и начал наступать. Это застало меня врасплох, поскольку он никогда раньше так не действовал. Я не ожидал этого, не был готов, и это принесло ему победу. Он молодец, но таковы факты. Если бы у меня был ещё один шанс, я бы победил», — говорил Макгрегор.

Сам поединок не являлся титульным. Главным призом за этот бой был специальный пояс WBC Money Belt и, соответственно, деньги. По итогам поединка Мейвезер заработал гонорар в размере $100 млн, а Макгрегор — порядка $30 млн. Помимо гарантированного минимума американцу также причиталось 75% выручки от продажи трансляции бой, тогда как ирландскому бойцу только 25%.

По некоторым данным, в общей сложности Флойд заработал за тот бой около $400 млн, а Макгрегор — $100 млн.

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