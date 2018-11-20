«Непорядок с мозгами»: журналист вызвал отца Конора на ринг

Ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой и полулегкой весовых категориях Конор Макгрегор в ближайшее время может стать свидетелем необычного события в своей семье. Его отец, Тони Макгрегор, может подраться с журналистом и ведущим спортивного радио-шоу Off The Ball Иэном Шиханом. Макгрегора-старшего на поединок, который должен пройти по боксерским правилам, вызвал сам радиоведущий во время эфира.

«Я бы сразился с этим мужиком. Да, прямо сейчас я вызываю его на бой. У старика уже непорядок с мозгами, ему вообще лучше не звонить!»

— сказал Шихан в прямом эфире своей радиопередачи.

Реклама

Официально о проведении поединка не объявлено, однако британский таблоид The Sun утверждает, что бой запланирован на 15 декабря. Все средства, вырученные с данного мероприятия, должны пойти на благотворительность.

59-летний отец Конора Макгрегора, который профессиональным спортом никогда не занимался, согласился выйти на боксерский ринг против журналиста и уже приступил к тренировкам.

«Мне скоро исполнится 60 лет. В моем возрасте люди откровенно забивают на свою жизнь и ничем не занимаются. Но я не хочу повторить их путь. Я уважаю свое тело, я не зависим от употребления алкоголя и пива. Я наслаждаюсь своей жизнью и теми вещами, которые происходят в ней. Хочу поддерживать себя в тонусе и быть здоровым», — сказал Тони Макгрегор.

Интересно, что семья 59-летнего ирландца является спортивной. Помимо того, что сын Тони Конор Макгрегор является знаменитым и одним из самых успешных бойцов в ММА, опыт в единоборствах имеет и его отец.

«Мой отец боксировал на любительском уровне, но я никогда раньше этим не занимался, боевой ген пропустил мое поколение. Я провел уже около восьми сеансов, знал, что будет трудно, но мне нравится разучивать удары, я умею ценить науку бокса. Теперь я могу смотреть бокс иначе, потому что вижу технику», — рассказал Тони Макгрегор.

Свой подготовительный период перед боем Макгрегор-старший назвал весьма оригинально — «Camp Apocalypse». Сам ирландец выразил готовность не просто сразиться с журналистом, но и «проучить его за произнесенные в эфире слова».

«Все уверенны в себе, пока не взорвется водородная бомба. Мне кажется, он хочет, чтобы Санта подарил ему новое лицо на Рождество. Он будет есть индейку через соломинку»,

— высказался Тони.

При этом стороны также высказались друг о друге и по-спортивному уважительно.

«Думаю, что я и Тони друг друга уважаем. Я бы хотел, чтобы он был таким же старым и мудрым, как самурай. Причем я акцентирую внимание именно на его старости. Я вижу его самураем, который находился в окружении таких же мудрых людей. Однако его проблема в том, что он переоценивает себя. Он считает себя слишком мудрым, коим не является на самом деле», — отметил журналист.

Не исключено, что пару уроков и советов своему отцу даст непосредственно Конор Макгрегор, который также имеет боксерский опыт.

26 августа 2017 года ирландский боец UFC сразился с непобежденным американским боксером Флойдом Мейвезером-младшим. Правда, тот поединок завершился досрочным поражением Макгрегора.

В десятом раунде Мейвезер одержал победу техническим нокаутом.

После боя ирландец заявил, что у него был шанс побороть Флойда, и если бы ему выпала возможность провести бой-реванш, то он бы обязательно им воспользовался.

«Он три раза менял тактику по ходу боя. В третий раз он использовал мексиканский стиль — поднял перчатки, присел и начал наступать. Это застало меня врасплох, поскольку он никогда раньше так не действовал. Я не ожидал этого, не был готов, и это принесло ему победу. Он молодец, но таковы факты. Если бы у меня был ещё один шанс, я бы победил», — говорил Макгрегор.

Сам поединок не являлся титульным. Главным призом за этот бой был специальный пояс WBC Money Belt и, соответственно, деньги. По итогам поединка Мейвезер заработал гонорар в размере $100 млн, а Макгрегор — порядка $30 млн. Помимо гарантированного минимума американцу также причиталось 75% выручки от продажи трансляции бой, тогда как ирландскому бойцу только 25%.

По некоторым данным, в общей сложности Флойд заработал за тот бой около $400 млн, а Макгрегор — $100 млн.

Другие новости и материалы можно посмотреть на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».