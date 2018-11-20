Грустный рекорд Овечкина: россиянину разбили нос в НХЛ

Рекорд Овечкина

Матч «Монреаль Канадиенз» — «Вашингтон Кэпиталз» держал зрителей в напряжении все основное время, которое завершилось с сумасшедшим счетом (4:4), а в овертайме сильнее оказались «столичные» — решающую шайбу неожиданно забросил Ларс Эллер, которого подняли в первое звено только из-за травм Евгения Кузнецова и Ти Джея Оши.

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Однако главным героем встречи все же стал российский капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин. При счете 1:1 нападающий вывел свою команду вперед, отличившись из любимого левого круга вбрасывания, который уже начали называть «офисом Овечкина».

«Монреаль» не собирался сдаваться и к началу третьего периода уже обыгрывал гостей (4:3), однако Овечкин снова взял игру на себя, сравнял счет и перевел матч в овертайм. Забросить столь важную шайбу россиянину удалось в большинстве «пять на три»: Джон Карлсон отправил снаряд в левый круг вбрасывания, и Александр привычным движением расстрелял Кэри Прайса — кстати, одного из его любимых «клиентов» в НХЛ, который пропустил от него уже 21 раз.

Этот гол стал для Овечкина 236-м в большинстве, и россиянин сравнялся по этому показателю с легендарным Марио Лемье, поднявшись на седьмое место в истории НХЛ.

Нападающий имеет неплохие шансы войти в пятерку лучших — для этого ему нужно довести счет голов в большинстве до 247 и обойти Фила Эспозито. На первом месте уже ждет Дейв Андрейчак с 274 шайбами.

А пока фанаты задумываются об исторических рекордах, Овечкин здесь и сейчас записывает себе в актив 15 шайб в регулярном чемпионате НХЛ и занимает вторую позицию в гонке снайперов после Давида Пастрняка из «Бостон Брюинз» (17).

Также Александр сделал красивый жест в сторону голкипера соперников Прайса, поаплодировав, когда тот отразил его убийственный бросок при счете 4:4. А ведь это мог быть хет-трик россиянина, и победа «Кэпс» в основное время.

«Это было красивое спасение. Фанаты поаплодировали вратарю, и я сделал так же. На мой взгляд, Кэри очень силен морально. Без разницы, пропустил он шайбу или нет, он играет одинаково. Каждый сильный голкипер действует так же», — отметил Овечкин после встречи.

Разбитый нос Орлова

В матче с «Монреалем» неплохо проявил себя еще один россиянин — защитник Дмитрий Орлов. Ранее он был наименее заметным из русской троицы «Вашингтона», изрядно уступая по звездности тому же Овечкину и Евгению Кузнецову.

Однако в этом сезоне Орлов набирает обороты: он дважды забил «Миннесоте Уайлд» (5:2), отдал результативный пас в матче с «Виннипег Джетс» (1:3), а в игре с «Монреалем» дважды отличился голевыми передачами. Именно благодаря его пасам Бретт Коннолли сравнял счет в первом периоде (1:1), а затем Овечкин вывел «Кэпс» вперед.

Впрочем, отличился Орлов не только в игровом плане: под конец второй 20-минутки он вступил в драку с нападающим соперника Максом Доми.

Россиянин несколькими ударами повалил неприятеля на лед и схватил за шею, однако Доми не растерялся, быстро поднялся на ноги и сам врезал по лицу Орлову, разбив тому нос.

Оба получили по большому штрафу. Эта драка стала для Дмитрия только второй в НХЛ, а вот для Макса, сына известного в прошлом тафгая Тая Доми, — уже восьмой.

Малкин тонет вместе с «пингвинами»

«Питтсбург» Евгения Малкина проиграл уже девятый матч из десяти последних и занимает самое последнее, 16-е место в Восточной конференции. В матче с одним из лидеров Востока «Баффало Сэйбрз» казалось, что «пингвины» уже держат победу в руках, однако они невероятным образом умудрились растерять преимущество в счете (4:1), которое заработали уже к началу второго периода.

Малкин отличился двумя голевыми передачами. Именно он разогнал атаку, после Фил Кессел вывел «Питтбсург» вышел вперед (2:1), и именно он помог довести счет до неприличного 4:1, отобрав шайбу в чужой зоне и передав ее Джеку Джонсону, чей дальний бросок подправил на «пятачке» Таннер Пирсон.

Однако затем Малкина словно отключили: он не совершил больше ни одного результативного действия, а его команда пропустила четыре гола подряд (один — в овертайме) и в очередной раз проиграла (4:5).

Сам Евгений, хоть и находится на шестом месте в гонке бомбардиров НХЛ с 27 (7+20) очками, отличается по большей части второстепенными голевыми передачами, а шайб не забрасывал уже на протяжении восьми матчей.

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