«Женщины — чернобыльские уроды»: хоккеист из США унизил Россию

Бывший американский хоккеист Райан Уитни, который провел последний год своей карьеры в клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи», разразился жесткой критикой в отношении россиян.

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«В моем клубе русские парни носили спортивные штаны и футболки за $7 тысяч, однако прическу почему-то делали в парикмахерской за 500 рублей. Выглядели они очень тупо», — заявил экс-спортсмен.

Досталось от американского острослова и представительницам прекрасного пола:

«В России женщины либо шикарные (на 12 баллов из 10-ти), либо полный отстой (единица). Нет чего-то среднего. Есть либо омерзительные, либо реальные бомбы. Либо это Анна Курникова, либо чернобыльский урод с тремя глазами».

Также Уитни признался, что во время пребывания в России скучал по более вольной жизни в США.

«Было ужасно, когда утром перед раскаткой ребята из моей команды смотрели нарезку самых ярких моментов из ночных матчей НХЛ. Я видел парней, с которыми раньше играл в одной лиге, и думал: «Они провели матч в Чикаго и могут поразвлекаться пару дней перед следующей поездкой. А я, как придурок, кручу сижу на тренажере в России. За что мне такое?»

Напоследок Уитни признался, что теперь опасается за свою безопасность, вспомнив дело об отравлении в Великобритании бывшего шпиона Сергея Скрипаля:

«Иногда боюсь за свою жизнь, когда рассказываю правду о КХЛ. Помните ту историю с парнями в Солсбери? А если со мной будет то же самое?»

Американцу уже ответил депутат Государственной думы России, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

«Я даже не знаю, кто это такой. Не слышал о таком хоккеисте. Его слова — очевидная глупость, на которую даже не стоит обращать внимания и не нужно как-то комментировать», — приводит слова Фетисова ФАН.

Нападающая женской сборной России по хоккею Анна Шохина отметила, что «подобные заявления дискредитируют Уитни как мужчину».

Отметим, что все эти резкие высказывания бывший спортсмен озвучил на шоу Spittin' Chiclets, которое он ведет совместно с Полом Биссоннетом, — другим весьма популярным в США бывшим хоккеистом. Оба играли в топ-клубах НХЛ («Питтсбург Пингвинз, «Эдмонтон Ойлерз», «Флорида Пантерз») и в каждом выпуске своего шоу стараются рассказывать читателям сумасшедшие истории из своей карьеры, раскрывая мир хоккея изнутри и показывая спортсменов и тренеров с неожиданной стороны.

Очередной выпуск подкаста было решено посвятить игре в России. Поскольку из двоих ведущих в КХЛ играл именно Уитни, он сопровождал своими репликами каждый развернутый комментарий гостя шоу — нападающего Тедди Перселла, который провел четыре месяца прошлого сезона в омском «Авангарде».

Перселл тоже высказывался о своем периоде в России в резком ключе, что выглядело довольно странно, учитывая, что в конце сезона-2017/18 он выражал желание продолжить карьеру в омском клубе.

«Хотелось бы играть в дальнейшем за «Авангард»? Да, но пока сложно говорить о следующем сезоне. Всем необходимо отойти, осознать и дальше будет видно», – говорил Перселл журналистам после поражения своей команды в четвертьфинале Кубка Гагарина от «Салавата Юлаева».

Однако «омские ястребы» не стали продлевать с американцем контракт, и Перселл до сих пор не может найти себе новый клуб. Судя по всему, статистика в 12 (3+9) очков результативности за 21 матч в КХЛ не очень вдохновляет потенциальных работодателей.

Перселл ответил бывшей команде в подкасте Уитни и Биссоннета — и не знал пощады. Первыми под раздачу попали жители России, которые хотят жить красиво.

«У людей там квартиры размером с ванную, но при этом они водят мерседесы, наряжаются с ног до головы в дорогую брендовую одежду. Я думал: «Вы что, идиоты?» —

заявил хоккеист. Затем досталось и партнерам по команде, которые якобы вечно требовали отдать им пас:

«Ради прикола в одном из матчей я сделал 15 передач на одного партнера. Потом решил бросить сам. А этот чувак мне заявляет: «Тедди, я же открыт. Я забью!» Я ему отвечаю: «Да что ты? Если ты открыт, так что же не забрасываешь? И почему ты играешь в КХЛ, а не в НХЛ рядом с Овечкиным? Так что помолчи!»

Не понравился Перселлу и режим питания:

«Однажды мы стартовали в 8 утра на Дальний Восток, были в воздухе девять часов. Весь день спали, вечером пошли на тренировку. Закинулись на ужине бутербродами с икрой и майонезом, пошли спать.

Русские говорят: «Какой классный день!» А я думаю: «Ну и дерьмо!»

В «Авангарде» уже отреагировали на критические высказывания Перселла: в официальной группе клуба «ВКонтакте» появились юмористические записи, опровергающие слова экс-игрока.

В одном из постов представители омского клуба даже намекнули на то, что Перселл сбежал из клуба.

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